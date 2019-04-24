DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AĞAÇTA MAHSUR KALAN YAVRU AYIYI KURTARILDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Aşağı Koyunlu köyünde, annesini kaybedip çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru ayı, köylüler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyü, Davlat Mahallesi'nde tırmandığı ağaçta ayı yavrusunun bağırışlarını duyan çevredekiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Annesini kaybeden ve çevredeki köpeklerden korkarak tırmandığı ağaçta saatlerce bekleyen yavru ayı, köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Şavşat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Veterinerce geçirildiği kontrolde sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan ayı, daha sonra güvenli bölgeden doğaya salındı.

Şavşat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner hekimlerinden Gökçen Çalışkan, "Bize bilgi geldi. Ayı yavrusunu kurtardık. Yapmış olduğumuz muayenede hiç bir sorunu olmadığını tespit ettik. Prosedür gereği ayı yavrusunu anne ayının gidiş geliş istikametine doğru bıraktıkö dedi

Görüntü Dökümü

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Yavru ayı görüntüleri

Haber Nurbay USTA-Kamera: ŞAVŞAT(Artvin),() -

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2)MARMARİS'E SEZONUN İLK YOLCU GEMİSİ GELDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, turizm sezonunun ilk kruvaziyer yolcu gemisi olan 'Horizon' geldi. Gemiden inen çoğunluğu İspanyol turistler, şehri gezdi. Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer gemisi, bugün Marmaris Körfezi'ndeki gümrüklü limana demir attı. Gemideki çoğunluğu İspanyol 1572 yolcu ve 616 kişilik personel, limandaki işlemleri sonrası kente giriş yaptı. Turistlerin büyük çoğunluğu önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Kalan çok az sayıdaki turist ise Kapalı Çarşı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler, Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Marmaris Liman İşletmesi yetkilileri, "5 aylık süreçte 35 kruvaziyer yolcu gemisi, Marmaris'e gelecek. Horizon adlı gemi, çoğunluğu İspanyollardan oluşan turist getirdi. Ekim ayına kadar 18 sefer düzenleyecek" bilgisini verdi. Lüks yolcu gemisi, akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılarak turuna devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Yolcu gemisinin görüntüsü

- Yolcu gemisinden inen İspanyol turistlerin Yat Limanı ve Kapalı Çarşı'da dolaşması

- Yolcu gemisinden inen turistlerin Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlarda oturması

(Toplam:2 dakika 53 saniye-208 MB HD görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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3)KIZINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve ilkokul mezunu olan Şazime Hancı (38), kızının sorduğu "Neden lise mezunu değilsin?" sorusu üzerine ortaokul, lise ve yüksekokul okudu. 3 çocuk annesi olan Hancı, kurduğu el sanatları atölyesinde kendi öğrencilerini yetiştiriyor. Bitlis kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Tatvan ilçesinde yaşayan Şazime Hancı, gösterdiği azim ile başarı hikayesine imza attı. 21 yaşında evlenen ve ilkokul mezunu olan Hancı'nın hayatı, 9 yıl önce o dönemde ilkokul 1'inci sınıfa giden kızı İlayda Hancı'nın eve getirdiği 'Aile Tanıtım Formu'yla değişti. Hancı, formdaki eğitim durumunu soran bölüme 'ilkokul mezunu' yazınca, İlayda, "Neden lise mezunu değilsin? Arkadaşlarım, anneleri için hep lise mezunu yazmış. Sen de öyle yaz" diyerek, tepki gösterdi.

Bu duruma üzülen ve şu anda 15 yaşında olan kızına okuyacağına dair söz veren Şazime Hancı, "O gün ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirmeye karar verip, kaydımı yaptırdım. Okula başladıktan sonra çok çalıştım, mücadele ettim. Kredili sistem olduğu için ortaokul ve liseyi beş yılda bitirdim. Böylelikle kızıma verdiğim sözü tuttum" dedi.

En büyüğü 17 yaşında 3 çocuk annesi olan Hancı, liseden mezunu olduktan sonra üniversite okumaya karar verdi. Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nü kazandı. 2 yılda mezun olan Hancı, Tatvan'da elsanatları atölyesi kurdu. Şimdi atölyesinde 30'a yakın alanda el sanatı eğitimi veriyor. Zaman zaman Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda 'usta öğretici' olarak görev alan Hancı, "Atölyemde, memurlara, akademisyenlere, hakim ve savcılara, doktorlara, ev kadınlarına, öğrencilere eğitim veriyorum. Bu eğitimler sayesinde 5 bine yakın öğrenci yetiştirdim. Bu öğrencilerden 500'ü istihdam edildi. Bunlar genellikle ev kadınları oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kurstan detaylar

-Çalışan kursiyerlerden detya görüntüler

-Yapılan eserlerden detaylar

-Kursun farklı alanlarından detaylar

-Şazime Hancı ile röportaj

-Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

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4)EDİRNE'DE 450 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Kosava plakalı TIR'da 450 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Kosova plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. TIR'ı takibe alan polis, durdurup aramaya aldı. TIR'ın dorsesinde zulalınmış 450 kilo uyuşturcu madde skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Kosova uyruklu TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Zanlının gelişi

Sağlık kontrolünden geçirilmesi

Araca binmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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5)17 FARKLI SUÇTAN ARANAN KADIN TUTUKLANDI

SAMSUN'da, 17 farklı suçtan hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan evli ve 3 çocuk annesi Hülya Y. (28) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında hırsızlık ve cezaevinden firar olmak üzere 17 farklı yakalama kararı bulunan Hülya Y.'yi takibe aldı. İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve 3 çocuk annesi Hülya Y.'nin 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin cezaevine götürülüşü

- Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

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6)İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI'NDA GELECEK SEZONUN MODELLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İzmir'de bugün açılan Shoexpo-45'inci İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, gelecek sezonun modellerini, Türkiye ve yurt dışından İzmir'e gelecek sektör profesyonelleriyle 26 Nisan'a kadar buluşturacak. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Fuarİzmir'i daha işlevsel hale getirip 365 gün yaşayan bir alana dönüştüreceğiz" dedi.

Shoexpo-45'inci İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ayakkabı sektörünü Fuarİzmir'de bir araya getirdi. 26 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek Shoexpo İzmir, 3 gün boyunca hem Türkiye hem de yurt dışından gelecek ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. İkili görüşmelerin yanı sıra etkinliklerle de genç tasarımcıların yeni tecrübeler edineceği fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir'deki sektörlerin istediği noktaya ulaşması açısından Fuarİzmir'in önemli bir rol üstlendiğini belirterek "Hepimiz belli bir hedef doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde mevcut fuarları büyütmek istiyoruz. Bu yıl fuara 96 firma katılıyor. Bu yeterli değil. Bu rakamı arttıracağız. Fuarİzmir'i daha işlevsel hale getirip 365 gün yaşayan bir alana dönüştüreceğiz. Bu kent bunu hak ediyor. Ayakkabı ihracatına fuarlarla katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir'in fuarlar şehri olduğunu söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, ihtisas fuarlarının 45'incisinde kendilerini dünyaya tanıttıklarını anlattı. Ata, "Sektörü yükseltecek olan bizleriz. Yurt dışından gelen alıcılara İzmir ayakkabısını sergiliyoruz. Zor bir dönemden geçerken çalışmaya ve hedefleri büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İHRACATÇILARDAN ONLINE MÜŞTERİYE DESTEK

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ise dünyanın iletişimin en hızlı olduğu dönemi yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"E-ticaret ve e-ihracatın yanına, e-fuarcılık da katılmalı. Döviz kazandıracak çalışmaları destekliyoruz, tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıldan itibaren milli katılımın yapılmadığı Kanada, Japonya gibi ülkelerde info stantları açacağız. Bu projemizi kuvvetlendirmek adına da üreticilerimiz ile alıcıları bir araya getirecek bir eşleştirme uygulaması için gerekli teklifleri aldık ve çalışmaları başlattık. Artık 24 saat açık, kullanımı son derece kolay bir online müşteri ve üretici bilgi bankamız devreye girmiş olacak. Bu sayede alıcılara çok çabuk ulaşıp yurt içi ve yurt dışı fuarlarımıza davet edebileceğiz."

İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu da konuşmasında fuarların yapılanların sergilendiği, dünyaya tanıtıldığı, yeniliklerin insanlara sunulduğu ve bunları satmak için müşterilerin davet edildiği bir pazar olduğunu ifade etti. Fuarların herkes açısından olumlu katkılar sağlaması için katılımcıların memnuniyetine dikkat çeken Mutlu, "Fuarlardaki ziyaretçiler alışveriş yapmalı, katılımcılar satış yapmalı, bağlantılar kurulmalı. Geçen yıla göre katılımcı sayısında düşüş var. Bu düşüşü incelemek lazım. Artık dünya eski dünya değil. Şimdi artık insanlar fuarlara gelmiyor. Sana müşteri gelmiyorsa sen ona gideceksin. Çağa ayak uydurulmalı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi protokolün katılımıyla kesildi.

AYAKKABI VE DERİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Ayakkabı ve çanta sektöründeki yeniliklerin, tasarımların ve modellerin bulunduğu Shoexpo-45'inci İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda 2019 yaz sezonu modelleri başta olmak üzere 2020 yılının ayakkabı tasarımları sergileniyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen satın alımcıların katılımcılarla gerçekleştireceği ikili görüşmelerin yanında, fuar boyunca etkinlikler ve genç tasarımcılarla atölye çalışmaları da düzenlenecek. Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen fuarda kadın, erkek, çocuk ayakkabısı başta olmak üzere çanta, kemer, deri ceket ile sektörün son teknolojileri sergileniyor. Ayakkabı sektöründe önemli bir noktada bulunan İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Hatay, Konya ve Manisa'dan toplamda 96 katılımcı Shoexpo İzmir'de yer alıyor. Sadece sektör profesyonellerine açık olarak düzenlenen Shoexpo İzmir, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

38 ÜLKEDEN KATILIMCI

İZFAŞ tarafından organize edilen Alım Heyeti programında, ikili görüşmelerle ticaret hacmi artırılacak. 38 ülke ve 400'ün üzerinde yabancı satın alımcı, katılımcıların modellerini inceleyerek satın alabilecek. Fuarda Türkiye, Azerbaycan, İtalya, Kazakistan, Polonya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Kosova, Almanya başta olmak üzere Sırbistan, Beyaz Rusya, Karadağ, Litvanya, Ürdün, Filistin, Lübnan, Gürcistan, Katar, Bulgaristan, İran, Çekya, Güney Afrika, İsrail, Hollanda, Belçika, Kıbrıs, Hindistan, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Ermenistan, Macaristan, Makedonya, İngiltere, Romanya, Dubai ile Nijerya'dan satın almacı bulunuyor. Yabancı alıcıların kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde ettiği fuarda yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve taleplerini değerlendiriyor. Fuarda, Türkiye'nin ayakkabı ihracatına doğrudan etki edecek yıllık anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

GENÇ TASARIMCILAR PODYUMDA

Fuar kapsamında bu yıl 4'üncü kez gerçekleşen Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması finalistlerinin heyecanı bugün yapılacak ödül törenine kadar devam edecek. 115 tasarımın yarıştığı 4'üncü Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nda Kadın kategorisinde 8, Erkek kategorisinde ise 9 finalist yer alıyor. Finale kalan tasarımlar, uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkarken, dereceye girenlerbu akşamgerçekleşecek törende belli olacak. Yarışmada birinci olan tasarım 10 bin lira ödül kazanacak. İkinci olan tasarım 7 bin 500 lira, üçüncü tasarım ise 5 bin lira ödül almaya hak kazanacak. Shoexpo İzmir'de Tasarımcı Platformu'nda genç tasarımcılar da sektörle ilgili tecrübe edinme imkanı buluyor. Genç Tasarımcılarla Atölye Çalışmaları'nda, Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana ve Moda Eğitmeni Belkıs Ramazan Öztürk'ün moderatörlüğünde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü öğrencileri kendi tasarımları olan ayakkabı ve çantaları üretiyor. Bir diğer etkinlik olan Körüklü Çizme Ustası Zeki Avcıoğlu ile Atölye Çalışmaları'nda ise körüklü çizme ustalığı ve incelikleri anlatılıyor. Ayrıca fuar süresince tasarım yarışmasında finale kalan 17 tasarım sergilenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış konuşmalarından görüntü,

-Kurdele kesiminden görüntü,

-Protokolün fuar ziyaretinden görüntü,

-Ayakkabılardan ve fuar alanından genel ve detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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