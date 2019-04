DHA YURT BÜLTENİ -9

Ege'de çocuklar bayramlarını kutladı

EGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Ege Bölgesi'ndeki illerde törenler düzenlendi. Her yer bayraklarla donatılırken; öğrenciler, dans ve halk oyunları gösterileri sunup, şiirler okudu. Çocuklar bayramlarını coşkuyla kutladı.

AYDIN

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Valilik Hizmet Binası önündeki törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi, Atatürk büstüne sunuldu. Ardından program, Aydın Adnan Menderes Stadı'nda sürdü. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ervim Karakoz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş, buradaki programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Öğrencilerden Beyza Akkın ve Nehir Uyanık, okudukları 23 Nisan şiirleriyle alkış aldı. Daha sonra öğrencilerin sunduğu halk oyunları, dans ve judo gösterileri, stadı dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kutlamalar, öğrencilerin geçit töreni ise sona erdi.

DENİZLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Denizli Valiliği önünde tören yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve beraberindeki öğrenciler, Atatürk anıtına çelenk sundu.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI KOLTUĞUNU KÜÇÜKLERE BIRAKTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, koltuğunu, Şehit Burak Erten İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aylin İlçi'ye devretti. Başkanlık koltuğuna oturan 9 yaşındaki İlçi, tüm çocukların bayramını kutladı, yapmayı planladığı projelerden bahsetti. Telefonla yetkililere projeleriyle ilgili talimat veren İlçi, bir günlükte olsa başkanlık koltuğuna oturduğu için mutlu olduğunu, ileride Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. İşletmelerde Türkçe tabelalar kullanılması gerektiğini dile getiren küçük başkan İlçi'ye, Zolan da destek verdi. İlçi'nin projelerini beğendiğini söyleyen Başkan Zolan, başarılar diledi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sude Naz Pişkin'e devretti.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda devam edildi. KUtlamalara, Denizli Valisi Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, çocuklar ve aileler katıldı. Çocuklar, halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu. Çocukların gösterileri izleyenlerden yoğun alkış aldı. 23 Nisan kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

MANİSA

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören, Cumhuriyet Meydanı Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde yapıldı. Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Kemal Çelebi, Manisa Garnizon Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören başladı. Kıyafetleriyle gökkuşağı gibi rengarenk olan öğrenciler, töreni renklendirdi. Çetin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dans gösterisi sundu. Dana sonra farklı ülkelerin kıyafetleriyle sahneye çıkan minikler, gösterileriyle alkış aldı. Öğrenciler tarafından salsa, dans gösterisi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Tören sonunda meydanda kurulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlendi.

SARIGÖL

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hükümet Konağı önündeki törenle kutlandı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Seydi Emirhan, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Arif Çelik, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, siyasi partiler ile çeşitli meslek odalarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar kutlamalara katıldı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, ilçedeki her okuldan birer sınıfın halk oyunları ve fon gösterileri ile devam etti.

KULA

Manisa'nın Kula ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kula'daki kutlamalar Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı düzenlenen programa geçildi. Burada, Kula Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nun düzenlediği programda, Kula Kaymakamı Kemal Duru günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan fon ve halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler ve kompozisyonlar okundu. 23 Nisan için düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlamalara, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen katıldı.

MUĞLA

Muğla'da törenlerin adresi, Cumhuriyet Meydanı oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi, Atatürk Anıtı'na sunuldu. Ardından kutlama etkinliklerine, Türdü 100 Yıl. Ortaokulu'nda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Töre'nin konuşmasının ardından Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Vali Vekili Fethi Özdemir tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Şiirlerin okunmasının ardından Türdü 100 Yıl. Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterisi sunuldu. Kutlamalar, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu dünya ve Türkiye haritası ile sona erdi. Etkinliklere katılımın yoğun olması dikkat çekti.

UŞAK

Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, 15 Temmuz Şehitler Meydanında ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Buradaki programın ardından kutlamalar, 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında devam etti. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Törende, öğrenciler tarafından Vali Funda Kocabıyık'a bayrak takdim edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.

===================

Adana'da 23 Nisan coşkusu

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli coşkuyla kutlandı. Bir günlüğüne Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın makamına oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Neva Altıner, bütün okullara kütüphane yapılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı’nda resmi kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, öğrenciler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan mesajının okunduğu etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, TBMM'nin kuruluş yıldönümünün önemine vurgu yaptıktan sonra çocukların bayramını kutladı. Daha sonra ilkokul öğrencileri 23 Nisan ve vatan temalı duygu dolu şiirler okudu. Etkinlik, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin modern dans, halk oyunları, jimnastik, mehteran gösterileri ve müzik dinletisiyle son buldu.

EKSİKLER GİDERİLSİN TALİMATI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın makamına, Hüseyin Avni Coş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Neva Altıner oturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’a talimatlarını veren Altıner, kitap okumayı çok sevdiğini belirterek tüm okullara kütüphaneler kurulmasını ve okullardaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

=====================

Bitlis'te kutlamalar soğuk hava nedeniyle salonda yapıldı

Bitlis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, havanın soğuk olması nedeniyle İsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, İl Mili Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Oktay Çağatay törene katılanların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi meclistir. Gazi Mustafa Kemal, çocuklarımıza bu bayramı hediye etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız bayramınız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Törende, öğrenciler hazırladıkları şiirleri okurken, halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri ile sona erdi.

===================

Sivas'ta 23 Nisan coşkusu

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programına köylerden katılan minik öğrencilerin doğal halleri büyük ilgi çekti.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Vali Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ayhan, makamını 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Kavak’a temsili olarak devretti. Makam koltuğuna geçen temsili Vali Kavak çeşitli talimatlarda bulundu. İlk talimatını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya’ya veren temsili Vali, Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinin düzenlenmesi ve futbol sahasının yapılmasını istedi. Diğer bir talimatını ise İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca’ya veren temsili Vali Sıla Kavak, kentteki kütüphane sayısının artırılması talebinde bulunarak mevcut kütüphane ve müzelerde de incelemelerde bulunacağını ifade etti. Son talimatını ise İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya veren temsili Vali Sıla Kavak, Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulunun bazı eksikliklerinin giderilmesi hususunda çalışma yapılmasını istedi.

Temsili Vali Kavak, Vali Salih Ayhan'dan ise okulu ziyaret etmesini istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli mesajlarda aktaran temsili Vali, "Şu an burada oturmam dakikalarla sınırlı. Çok güzel bir duygu. Bütün arkadaşlarımın adına bir mesaj vermek istiyorum. Bu güzel Dünya’da savaşlar olmasın. Anneler gözyaşı dökmesin. Çocuklar annesiz kalmasın. İnşallah bu mesaj etkili olur ve bütün insanlığın yüreğine dokunabilir. İnşallah bu Dünya’da savaşsız, mutlu yaşarız. Kız çocukları da mutlaka okusun haklarını savunsun. Bütün çocukların bayramını kutluyorum" dedi.

Vali Salih Ayhan ise kendisinin de yatılı okuduğunu hatırlatarak, "Valilik emin olan, koruyan, kollayan demektir. Dolayısıyla 647 bin vatandaşımıza güven vereceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Sivas’ı müreffeh bir şehir yapacağız. Gece gündüz çalışıp hizmet edeceğiz. Valilik makamı böyle bir sorumlulukları olan güzel bir makam. Bunun farkında olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki ilerleyen dönemlerde ülkemizin yöneticileri sizler olacaksınız. Sizler de okulunuzda bol bol hayal kurun. Kendinizi geliştirin, yetiştirin. Bu makamlara inşallah sizlerde geleceksiniz" ifadelerini kullandı. Günün anısına diğer öğrencilerde makam koltuğuna oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Vali Ayhan ve temsili Vali Kavak, Valilik makam aracı ile beraber programların düzenlendiği Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen törene Vali Salih Ayhan ve temsili Vali Sıla Kavak, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Beypınar Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı programda, şiir dinletisi, halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri yapıldı. Kutlama programına katılmak üzere yakın köylerden getirilen çocuklar ilgi odağı oldu. Yöresel kıyafetler içindeki minikler, doğal ve sempatik halleriyle dikkat çekti. Vali Salih Ayhan'da Kızılcaköy'den etkinlik için gelen çocuklardan 3 yaşındaki Elif Cücener'i kucağına alarak yakından ilgilendi.

==================

Osmaniye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eski Valilik önünde ki ilk törende, Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan kutlamaları Gebeli Mahallesi'ndeki Vali İsmail Fırat İlkokulunda devam etti. Okul Müdürü Hasan Uçar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

'23 NİSAN ÇOCUKTUR'

Müdür Uçar, "23 Nisan 1920 tarihi, Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim şeklinde bu tarihle başlayan büyük değişim, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile taçlanarak Türk Milletinin ufkunu açmıştır. 23 Nisan Atamızın ilkeleri önderliğinde çağdaş uygarlıklara doğru bilimin ışığında yürüdüğümüz yolun adıdır 23 Nisan çocuktur. Yüzünde kocaman bir gülüş, gelecek kaygısı olmayan, umutla yarına uzanan, kötülüklerden, karanlıklardan korumaya çalıştığımız, bilgelikle donatıp yarına hazırladığımız, üstüne titrediğimiz, kızımız, oğlumuz, canımız bizim için en değerli varlık saydığımız yavrularımızın adıdır" dedi. Halk oyunları gösterisi sunan öğrenciler, "İnsanlığa barışa saygıya ve sevgiye davet ediyoruz." yazılı pankartı açıp gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

ÖĞRENCİLER, ŞİİR OKUYUP, GÖSTERİLERİNİ SUNDU

Okul öğrencilerinden Hatice Nur Demirel 'Vatan Destanı' adlı şirini okudu. Birinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "16 yıldız tek bayrak" adlı gösterisi izlendi. 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından sergilenen "Yükselen nesil" isimli gösteri ise beğeniyle izlendi. Daha sonra 2. Sınıf öğrencilerinin Zeybek oyunu izlendi.Yöresel çocuk oyunlarından çuval yarışları ve yumurta yarışları yapılıp dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. İki öğrenci bir kutu içerisinde getirdikleri Türk Bayrağını öpüp, Vali Ömer Faruk Coşkun'da teslim ettiler. Vali Coşkun'da aynı şekilde bayrağı öperek teslim aldıktan sonra öğrencilere teşekkür etti. 23 Nisan Kutlamaları kapanış gösterisinin ardından sona erdi.

===================

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Yahya Kemal İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, hazırladıkları dans gösterileri ve yarışmalar ile hem eğlendi hem de programı izleyen ailelerine güzel bir gün yaşattı. Okuldaki kutlamalarda, down sendromlu Muhammed Eren Topaktaş (4), eline aldığı Türk bayrağıyla sahnede gösteri yapan öğrencilere eşlik etti. Küçük Muhammed, daha sonra sahneye çıkıp, müzik eşliğinde dans ederek, eğlendi. Çocukların halat çekme yarışmasıyla sona eren kutlamalara; Vali Vahdetin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

Öte yandan Vali Özkan, 23 Nisan geleneği kapsamında koltuğunu Yaşar Gölcü İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Esila Ceritli'ye devretti.

================

