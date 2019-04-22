DHA YURT BÜLTENİ -9

Susurluk'ta kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı (2)

4 LAHİT PARÇASINA DAHA ULAŞILDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası bulmus, lahit parçaları Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken kanalizasyon çalışmaları durdurulmuştu. Bölgede başka tarihi eserler olma ihtimaline karşı arkeologlar ve müze müdürlüğü ekipleri tarafından kazı işlemlerine kontrollü olarak devam edildi. Yapılan kazılarda, 4 lahit parçasına daha rastlanırken, tarhi eserler Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-İş makinelerinden ve vatandaşlardan görüntüler

-Lahit parçalarından görüntüler

Süre: 0.54 Boyut: 102 MB

Haber-Kamera: Ender DURMAZ/SUSURLUK/

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Hakkari'de dev kaya parçaları 5 evin üzerine düştü: 3 yaralı

Hakkari'nin merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yağmurun ardından tepelerden kopan dev kaya parçaları 5 evin üzerine düştü. Evlerde büyük hasar meydana gelirken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay, kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yağmur yağışının ardından tepenin yamacına kurulu olan Taşbaşı köyüne dev kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının isabet ettiği Bedel Kaya, Hacı Çiftçi, Hasan Kaya, Nebi Akbay ve Abdullah Kaya'nın evlerinde büyük hasar oluştu.

Köyde, Bedel Kaya ve ailesinin yaşadığı evde facianın eşiğinden dönüldü. Kaya parçaları 9 kişinin yaşadığı bu evde duvarları parçalayıp geçti. Bu sırada odada uyuyan Bedel Kaya, eşi Piruz Kaya ile yanlarındaki çocukları Dilgeş Kaya (4) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine jandarma ekipleri hemen köye gelerek kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ENSAR BEBEK SON ANDA KURTULDU

Aynı evde yaşayan Muhacir ve Deniz Kaya çiftinin bebekleri Ensar (1) ise kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaya parçaları, beşiğinde uyuyan minik Ensar'ın hemen yanı başına düştü. Bebek olaydan yara almadan kurtuldu. Büyük korku yaşadıklarını anlatan anne Deniz Kaya, "Büyük gürültüyle uyandık. Kaya parçaları bebeğimin beşiğinin yanına kadar gelmiş. Bebeğimi ve bizi Allah korudu. Büyük korku yaşadık. Bebeğimin yara almadan kurtulmasına şükrediyoruz" dedi.

JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Köy sakinlerinden Yusuf Onat da gece yaşanan olayda facianın eşiğinden döndüklerini söyledi. Yardımlarına koşan jandarma ekiplerine teşekkür eden Onat, "Gece saatlerindeki yağmurun ardından kopan dev kaya parçaları evlerin üzerine düştü. Meydan gelen olayda, 5 yakınımızın evi zarar gördü. Gece meydana gelen olayda imdadımıza ilk yetişen de karakoldaki askerler oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimizden de yardım bekliyoruz. İnşallah bu mağduriyetimiz giderilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin yıkılan evlerde inceleme yapması

-Evleri yıkan dev kayalar

-Evin delinen duvarları ve içi

-Köy sakinhlerinden Yusuf Onat ile röportaj

-1 yaşındaki bebeğin annesi Deniz Kaya ile röportaj

-Yıkılan evlyerin önünde bekleyenler

-Kayalaın indiği bölge

-Köyden genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Polis aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan kent merkezinde göreve giden polis aracı, otomobil ile çarpışması sonucu takla attı. Kaza da 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 10:00 sıralarında Mimar Sinan Mahallasi İçtaş Kavşağı'nda meydana geldi. Bahadır Y. yönetimindeki 24 AP 718 plakalı otomobil, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan K. yönetimindeki 24 A 5931 plakalı polis aracı Mimar Sinan Mahallesi İçtaş Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı takla atarken, otomobil sürücüsü ve polis otosundaki iki polis memuru yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hastane de tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel detay görüntü

-Polis aracından görüntü

-Araçların çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2'si çocuk 43 kişi sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2'si çocuk 43 zanlı adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona, Özel Harekat'ın da bulunduğu 600 polis katıldı. Bazı evlere, demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyon anı ise 'drone' kamerayla havadan izlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 2'si çocuk 43 zanlı yakalandı. 55 ayrı adreste arama yapan polis 43 gram esrar, 3 silah ve çok sayıda uyuşturu hap ele geçirdi.

Sorgusu tamamlanan 2'si çocuk 43 zanlı adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmeleri

- Adli Tıp Birimi tabelası ve girişi

SÜRE:01'10" BOYUT:130 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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5 yaşındaki Halil Erdem'in pencereden düşmesi, kameralara yansıdı

Konya'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşerek hayatını kaybeden Halil Erdem Başkan'ın (5) düşme anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Aşçılık yapan Mehmet ve ev hanımı Sebahat Başkan çiftinin iki çocuğundan biri olan Halil Erdem, odasında oynadığı sırada belirlenemeyen bir nedenle açık olan pencereden düştü. Beton zemine düşen Halil Erdem, ağır yaralandı. Odaya girdiğinde oğlunu bulamayan anne, pencereden baktığında yerde çocuğunu kanlar içerisinde gördü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Erdem, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil Erdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Halil Erdem'in cenazesi geçen cumartesi günü Aliyenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Halil Erdem Başkan'ın pencereden düşme anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde pencereye çıkan çocuğun kısa süre pencereden sarktıktan sonra aşağıya düşmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Düşme anı güvenlik kamerası

- Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Birlikte alkol aldığı arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Murat S. (29), birlikte alkol alırken, tartıştığı arkadaşı Özkan D.'yi (26) av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Jandarma, olay sırasında yanlarında olan Tuğçe B. (21) ile kaçan Murat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kümeevler Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Özkan D., Murat S. ve Tuğçe B., birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat S., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Özkan D.'ye ateş etti. Karnından ve bacağından yaralanan Özkan D., yere yığılırken, Murat S. ile Tuğçe B. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Özkan D., cep telefonuyla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Özkan D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Murat S. ile Tuğçe B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

Süreler: 33 - 23 saniye, Boyutlar: 5 MB, 4 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

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Alaşehir'de Kaymakamlık koltuğuna küçük Eylül oturdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam Abdullah Uçgun'un koltuğuna temsili olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Çavuşoğlu (10) oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlitkleri kapsamında Kaymakamlık'ta temsili devir teslim töreni düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, görevini temsili olarak, Yıldırım Beyazıt İlkokulu'ndan gelen 4 öğrenciden Eylül Çavuşoğlu'na bıraktı. Küçük Kaymakam Eylül Çavuşoğlu koltuğu oturmasının ardından ilk olarak Alaşehir'in güzel bir yer olduğunu belirtip, "Bu nedenle güzelleştirmeye ihtiyacı yok. Ancak, biz yine de Alaşehir'e en iyi hizmetleri vermek için çalışacağız" dedi. Daha sonra öğretmen olan annesi Hülya Çavuşoğlu'nu arayan Çavuşoğlu, "Anne, ben artık kaymakam oldum. İlk fırsatta sizi buraya bekliyorum" diye konuştu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da temsili devir teslim törenindeki konuşmasında, "Yeni kaymakamımız Eylül Hanım'a görevimizi devretmiş olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. İnşallah Eylül Hanım bizden çok daha iyisini başaracak ve Alaşehir'de adı altın harflerle yazılacak. Alaşehir'in ilk kadın kaymakamı olacak. İnşallah kısmet olursa kızımız zamanı geldiğinde gerçekten kaymakam olacak ve beni arayacak. Şayet ömrümüz vefa etmişse, yaşıyor olursak, beni arayıp, '2019 yılı 23 Nisan törenlerinde temsili kaymakam koltuğuna oturmuştum. Bugün gerçekten kaymakam oldum. İlk sizi arıyorum' diyecek" dedi.

Kaymakam Abdullah Uçgun kendisini ziyaret eden çocuklara hediye paketleri verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un koltuğuna temsili olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Çavuşoğlu'nun oturmasından görüntü

-Eylül Çavuşoğlu'nun koltuğa oturmasından sonraki konuşması ve annesini araması

-Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Şifalı olduğuna inandıkları suyu kovalarla eve taşıyorlar

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı köyünde dağdan inen ve şifalı olduğuna inanılan doğal kaynak suyunu vatandaşlar kovalarda evlerine taşıyor.

60 yıl önce Samandağ ilçesinde çıkan doğal kaynağa çeşme yaptıran hayırseverler, suyu vatandaşların kullanımına sundu. Traktör ve otomobilleriyle çeşme başına gelen vatandaşlar ise, yanlarında getirdikleri kovalarla şifalı olduğuna inandıkları suyu evlerine taşıyor. Çeşme başında uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Tekebaşı Mahalle Muhtarı İsmail Özçelik, "Bu su tahmini 60 yıldır akıyor. Bölge halkı çok şifalı ve insan sağlığına iyi geldiğine inanıyor. Özellikle bu sudan yapılan çaşın tadı bir başka" dedi.

Kovalarla evlerine su taşıyan vatandaşlar ise, yıllar önce gelen yetkililerin yaptıkları analiz sonucu suyun çok faydalı olduğunu ve suyu evlerinde tükettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Şişelere su dolduranlar

- Araçla su doldurmaya gelenler

- Kasalara konulmuş şişeler

- Musluktan detay

- Muhtarla röp.

- Vatandaşla röp.

SÜRE: 02'37" BOYUT:290 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR/SAMANDAĞ (Hatay), ()

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'Definecilik tedavisi olmayan bir hastalık'

Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin ölümü 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaçak kazı olayının ardından bölge halkının definecilere tepkisi artarken, İznik Müzesi'nin eski müdürü Taylan Sevil, “Definecilik, tedavisi olmayan bir hastalıktır' dedi.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde yaşanan olayda define bulmak için mağaraya giren defineciler, kazdıkları kuyuda fenalaştı. Jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 13 saat süren çalışmayla 7 kişi kuyudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan definecilerden Mümin Sarıdoğan(60) hayatını kaybedeken 6 kişi tedavi altına alındı.Yaşanan kaçak kazı olayının ardından bölgede definecilere tepkiler arttı. Vatandaşlar, polis ve jandarmanın daha fazla önlem almasını istedi.

İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, 'defineciliğin' hastalık olduğunu savunarak, “Birçok yerde olduğu gibi İznik’te de kaçak kazılar yapılıyor. Definecilik, tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bugün yakalayın, yarın yine kazar, yine yapar. Jandarma ve polise büyük görev düşüyor. Jandarma ve polisin devriye gezerek, böyle alanları kontrol altında tutmaları gerekirö dedi.

Bölge sakini Nakkaş Yalçın Öztürk ise, İznik’in yer üstü kaynaklarının yanı sıra yer altı zenginliklere sahip olduğunu belirterek, "Ancak defineciler oldukça zarar veriyor. UNESCO’ya giderken, her taraf talan ediliyor. Çok yazık ediliyor. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Polis ve jandarmanın yanında vatandaşlarımızın da bu konuda çok fazla duyarlı olması gerekiyor. Toplum olarak hepimizin tarihimize sahip çıkmamız gerekiyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İznik'ten detaylar *Drone görüntüleri

-Taylan Sevil açıklamalar

-Yalçın Öztürk açıklamalar

Süre: 2.44, Boyut: 360 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),()