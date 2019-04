DHA YURT BÜLTENİ-9 

Kar, Antalya- Konya karayolunda ulaşımı aksattı

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında yer alan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı bölgede ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Alacabel'de kar yağışının etkisini sürdürdüğü, karayolları ekiplerinin de yolun kapanma ihtimaline karşı hazır bekletildiği belirtildi.

Kemer'de eğlence sezonu hareketleniyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ünlü gece kulüplerinden İnferno da yaz sezonuna 'merhaba' dedi.

Kemer ilçe merkezinde bulunan ünlü gece kulüpleri 2019 yaz sezonu için kapılarını açarken, dün gece sezona 'merhaba' diyen gece kulübü ise Club İnferno Kemer oldu. Başta Ruslar olmak üzere Ukraynalı, Belaruslu, Kazak, Azeri ve Avrupalı turistlerin yanı sıra yerli turistlerden oluşan yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu gece kulübüne gelen misafirleri ilk olarak kapıda hareketli parçalar çalan bando takımı karşıladı. Gece DJ performansları ve go go dansçılarının şovlarıyla devam etti.

İzmirli Nurettin-Ebru İşletici çifti tekne ile 3 yılda 35 ülke gezdi

İZMİR'de yaşayan Nurettin (58) ve Ebru İşletici (44) çifti, 5 Haziran 2016 yılında Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nden 'Koza' adlı tekne ile yola çıktı. Seyahatlerine Yunanistan üzerinden başlayan çift, İtalya, İspanya, Karayip Adaları da dahil olmak üzere 3 yılda tam 35 ülke dolaştı. Birçok farklı kültür ile tanışıp, yeni dostlar kazanan İşletici çifti, dünya turunu, seyahate başladıkları Sığacık'ta sonlandırdı.

2008 yılında hayatlarını birleştiren iş insanı Nurettin (58) ve işletmeci Ebru İşletici (44) çifti, farklı kültürleri tanımak, yeni yerler keşfetmek için dünya turuna çıkmaya karar verdi. İşletici çifti, önce açık deniz için özel olarak üretilen 'Koza' adlı teknenin bakımını yaptı. 2 yıl boyunca yolculuk için hazırlanan tekne ile 5 Haziran 2016 yılında Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Teos Marina'dan yola çıkan Nurettin ve Ebru İşletici çifti, 3 yıl boyunca dünyanın farklı ülkelerini dolaştı. Dünya turuna Yunanistan'tan başlayarak, İtalya, İspanya, Ekvator Cumhuriyeti, Tayland, Kolombiya, Endonezya gibi birçok faklı ülkeye gitti. 3 yılda tam 35 ülkeye dolaşan çift, Sudan ve Mısır üzerinden ülkeye giriş yaptı. Bugün (Pazar), yolculuklarının başlangıç noktası olan Sığacık'tan, evlerine dönen Nurettin ve Ebru İşletici çiftini, yakınları ve dostları İzmir Marşı ile karşıladı.

'GİTMEK GÜZEL AMA GELMEK DAHA GÜZEL'

Ebru İşletici, dünyayı gördüklerini ve sonunda yuvalarına döndüklerini belirterek "Gitmek çok güzel ama gelmek çok daha güzel. Yeni yerler gördük, yeni dostluklar edindik ama ülkeye dönmek de çok güzel" diye konuştu. 3 kez farklı ülkelerde yeni yılı karşıladıklarını anlatan Ebru İşletici, "Çok fakir ülkeler vardı. İnsanların durumu çok kötüydü. Birçok şeye sahip değillerdi ama güzel olan tarafı ise müthiş renklere sahip olup, çok mutlu olmalarıydı" diye konuştu.



Yolculuklarına zaman zaman ara vererek kısa süreliğine de olsa Türkiye'ye döndüklerini anlatan Nurettin İşletici de "Yolculuğumuzu kimi yerde tekne, kimi yerde ise uçakla gerçekleştirdik. Seyahatimiz boyunca eşim 2, ben de 1 ay Türkiye'ye geldim" dedi. Faklı kültürler, farklı coğrafyalar gördüklerini, çok ilginç insanlarla tanıştıklarını, tüm ülkelerin denizcileri ile güzel dostluklar kurduklarını anlatan Nurettin İşletici, şunları söyledi:

"Birçok denizciyi ülkemize gelmeleri için ikna ettik. Gelenler var ve gelecek olanlar var. Çok güzel bir gezi oldu. Ayrıca fakir insanların olduğunu gördük. Doğru düzgün yemekleri bile yok ama çok mutlular, çok temizler, çok bakımlılar. Bu gezimizde doğa ile baş etmeyi de öğrendik. Doğa ile iddialaşmamayı, ona saygılı olmayı, onunla birlikte hareket etmeyi öğrendik. Deniz ve doğa bizi eğitti. Sakinliği öğretti."

Ebru ve Nurettin İşletici çifti, daha sonra kendilerini bekleyen yakınları ile hasret giderdi.

Lösemi hastası Çınar için temsili bulut topladılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kök hücre bağışının önemine dikkati çekmek için bir araya gelen grup, lösemi hastası Arhan Çınar Cengiz'in (13) 'Bana bulutları getirir misiniz?' isteği üzerine paraşütle atlayarak, gökyüzünden poşetlerle temsili olarak bulut topladı.

Ankara'da yaşayan, yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan Arhan Çınar Cengiz'in bir grup gönüllüden gökyüzündeki bulutları istemesi, yurt genelinde farklı bir etkinliğin başlangıcı oldu. Sosyal sorumluluk projesi gönüllüsü bir grup, 'Paraşütle bulutları topla, farkındalık yarat' projesini Alanya'da hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 20 kişilik paraşütçü grup, Alanya'daki 700 rakımlı Yassı Tepe'den yamaç paraşütüyle atlayarak ellerinde tuttukları poşetlerle temsili olarak bulut topladı.

EN KUTSAL KONU

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren özel sektörde yönetici ve aynı zamanda paraşüt eğitmeni olan proje koordinatörü Boran Eser Kavaz, farkındalık etkinliğinin kısa sürede binlerce kişiye ulaştığını söyledi. Kavaz, "Bu projeyle duyarlı pek çok insana ulaştık. Umarım bir can, sadece bir canı bugün yapılan organizasyonla kurtarırız. Yüzlerce insanın emeğine değer. Türkiye'de belki benzerini duymadığımız bir festivalin başlangıcındayız. Her sene yapmayı istiyoruz tabii ki. 'Kök hücre bağışı festivali' belki bizim çevremizde yetişkin veya olgun insanlar olarak faydalı olabileceğimiz en kutsal konu. Bu kan bağışı, organ bağışı, kök hücre bağışı yani elimizde olan imkanlarla hayat kurtarmak ne kadar büyük bir lüks. Pek çok eğitimle, donanımla, teknolojiyle yapılamayacak bir şey. Bu yüzden farkındalık yaratmak lazım" diye konuştu.

'BÜTÜN GÜN GÖKYÜZÜNE BAKAMIYORUM'

Küçük Çınar'ın isteği üzerine ne yapacaklarını şaşırdıklarını anlatan Kavaz, şöyle konuştu:

"Başımıza gelen ibret verici bir hikaye, bizi bunları yapmaya sevk etti. Arkadaşım Zeynep Bilgin, bir gün beni aradı. Lösemi hastası bir çocuk olduğunu, kendisinden bulut istediğini söyledi. Aslında Zeynep çocukla ve annesiyle konuşmak istemiş. Aradığında hiç böyle bir şey planlanmamış. Aklından geçen sadece ne yapabilirim, size nasıl faydam dokunabilir, belki bir hediye alırım falan diye düşünmüş, ama çocuk bulut istemiş. 'Bütün gün gökyüzüne bakamıyorum. Sadece tavana bakıyorum. Bana bulut verin' demiş. Zeynep beni aradı, hem ağladı, hem anlattı. Benim de tüylerim diken diken oldu. Ben de 'Onu yaparız' dedim. 'Nasıl yapacağız?' dedi. Ben de, 'Toplarız bulut hiçbir şey yok bunda. Sen yamaç paraşütü yapıyorsun, Alanya'da da pek çok güzel insan tanıyorsun' dedim. Bunların hepsi anlaştılar, organize oldular, ücretsiz, gelen herkesi uçuralım dediler. Biz de gökyüzünden boş poşetlerle bulut toplayıp, kargoya verelim, gönderelim dedik" diye konuştu.

DONÖR BULUNDU

Çalışmanın farkındalık yarattığını ancak bir sonuca kavuşması gerektiğini belirten Kavaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız bu sosyal medya kampanyası ile kan vermeye gidiyor. Bugün benim kayıtlı 300'ün üzerinde arkadaşım var. Burada 10-20 metrekarede gerçekleşen bir organizasyon değil, tüm Türkiye'de bu işin gerçekten önemini anlayan insanlar tarafından başlatılan, coğrafi sınırlarla ilgili olmayan bir şey olarak düşünebiliriz. Biz görmesek de gökyüzünde su zerreleri var, onlar bulut. Biz onları toplayıp sonra onları kargo ile göndereceğiz. Bu kampanyaya başladıktan sonra çok güzel bir şey oldu. Bu çocuğa donör bulundu. Bu kampanya ile beraber gidip kan verenlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu ayrıca bizi mutlu ediyor. Bugünden sonra da bunun önünü alamayız, diye düşünüyoruz. Çünkü duyarlı çok insana ulaştık. Umarım bir canı, sadece bir canı bile bugün yapılan organizasyonla kurtarırız. Yüzlerce insanın emeğine değer."

Kızılay Alanya Şubesi yetkilileri de etkinlik sırasında broşür dağıtarak kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Az Bilinen Antik Kentlere bisikletli yolculuğun ilk etabı Foça oldu

TÜRKİYE'nin değişik illerinden İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelip yola çıkan 125 bisikletçi, Az Bilinen Antik Kentler (ABAK) Turu'nun ilk etabı sonunda Foça'da konakladı. Grupta yer alan 6 aylık bebekler, 4-5 yaş arası çocuklar, 74 yaşındaki aktivistler dikkat çekti.

Her yaş ve her meslek grubundan insanların bulunduğu bisikletliler, dün (cumartesi) İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yola çıktı. 70 kilometrelik etapta kırsal Maltepe Mahallesi, Panaztepe Antik Alanı Gerenköy, Bağarası güzergahını izleyerek Foça'ya ulaştı. Geceyi, Foça Belediyesi Karakum Plajı'nda kurdukları kamp çadırlarında geçiren bisiklet tutkunları, sabah kahvaltısının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na gelerek saygı duruşunda bulundu. Ardından da arkeolog Ertan Aksoy'un rehberliğinde Aşıklar Caddesi güzergahını izleyerek Beşkapılar Kalesi, Surlar Bölgesi, Phokaia Arkeolojik Park Kazı Alanı'nı gezdi.

BİR SONRAKİ ETAP MORDOĞAN

Bisiklet tutkunları, daha sonra mevsimin ilk seferi niteliğini de taşıyarak kendileri için Foça'ya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZDENİZ'e ait 'Aziz Sancar' gemisiyle Mordoğan'a geçmek üzere yola çıktı. İkinci gün Mordoğan, Balıklıova, Ildırı Erythrai Antik Kenti, üçüncü gün Urla Klazomanai Antik Kenti , Bademler rotasını izleyeceklerini belirten grup sözcüleri Güray Gürsel, İrem Duman ve Mert Ardar, turu dördüncü gün kırsal Bademler Mahallesi'nde katkı verecekleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle tamamlayacaklarını söyledi. Güray Gürsel aralarında 4 bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu 125 gönüllüyle 'ABAK Her Yerde' sloganıyla yola çıktıklarını belirtirken, Mert Ardar her yıl değişik rotalarla olmak üzere ABAK'ın bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiklerini, İzmir ve çevresinde az bilinen antik kentleri Türkiye ve dünyaya tanıtmaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Ardar, "Bu sene Eurovelo rotasını gezmeyi tercih ettik.Toplam 232 kilometrelik güzergaha Phokai ile başladık. Güney rotalarıyla devam edeceğiz. Çocuk katılımına ayrı bir önem verdik. Aramızda 6 aylık bebek de 4-5 yaşlarındaki çocuklar da var" dedi.

MASRAFLAR ORTAK

Tur sırasında her türlü yardımlaşmayı yaparken, mola yerlerinde ihtiyaçların karşılanmasını da paylaştıklarını, maddi kaynağı masrafları katılımcı sayısına bölerek topladıklarını belirten İrem Duman, gönüllülerin dikkat ettiği en önemli konulardan birinin de turun son gününü 23 Nisan'a denk getirerek çocuklarla birlikte olmayı sağlamak olduğunu söyledi. İrem Duman da "İzmir'de yaşayan öğrenciler olarak etkinlik yapacağımız okula bir hafta önce giderek duvarlarını boyuyoruz. Çocuklarla oynayacağımız sek sek gibi oyunlar için çizimler yapıyoruz. 23 Nisan'da da onlarla birlikte oluyoruz. Tur masraflarımızı hesaplarken çocuklara vereceğimiz hediyeler içinde bir payda hesaplıyoruz. Bu yıl kırsal Bademler İlkokulu öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutlayacağız" dedi.

ABAK bisikletçileri Foça dan Mordoğan'a CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Mahalli Tırmanma Rallisi'nde şehitler için yarıştılar

İZMİR Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen Mahalli Tırmanma Yarışı'nın ilki, şehitleri anmak ve İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Anlamlı yarışta, sporcular kıyasıya mücadele ederken, içlerinde şehit yakınlarının, otomobil ve spor tutkunlarının da bulunduğu izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık etti.

İMOK tarafından, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne destek vermek amacıyla, Mahalli Tırmanma Yarışı gerçekleştirildi. 19 aracın katıldığı yarışma, Bornova Garnizon Şehitliği'nden Kayadibi Mahallesi'ne çıkan 5.2 kilomtrelik asfalt parkurda düzenlendi. Garnizon Şehitliği'nde bir araya gelen ve içlerinde şehit yakınlarının, otomobil ve spor tutkunlarının da bulunduğu grup, yarış öncesi anma ve saygı törenine katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı tören sonrası yarışın startı verildi. 27 yarışçının katılımak istediği yarışmada, bazı araçlar teknik arıza sebebiyle çekilmek zorunda kaldı. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa gibi şehirlerden de katılan 19 yarışçı, startın verilmesiyle yarışa başlayarak, yarışı en iyi zamanda tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Tüm gün süren yarış sonunda, yarışı en iyi zamanda tamamlayan pilota 'İzmir Şehit Aileleri' özel kupasını alacağı bildirildi.

'ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRALARI İÇİN'

Düzenlenen törende konuşma yapan İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "Bu işe gönül veren bizler, sadece yarış heyecanı ve motor sporu tutkunu olarak katılmadık. Her daim hayata karşı duyarlı bir yaklaşım içinde olduk. Bizler büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde dediği gibi, bastığımız yerleri toprak deyip geçmiyor, uğrunda kan döken can veren şehitlerimizi unutturmuyor, kendimizi şehit oğlu, şehit kardeşi, şehit yakını hissediyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Ağın da bu anlamlı etkinliği düzenleyen İMOK'a teşekkürlerini iletti.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Yarış öncesi duygularını paylaşan pilot Ayhan Germilli, "Her yarış öncesi pilotlarda mutlaka bir heyecan olur, biz de bu heyecanı yaşıyoruz. Daha önce izleyici olarak bulunmuştum, dolayısıyla etabı biliyorum. Arkadaşları da tanıyorum. Çok zor bir yarış olacağını düşünmüyorum. Ekibimiz de bizler de iyi hazırlandık. Bir aksilik olmazsa, kazanacağımı ümit ediyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır bu sporu yapıyorum, yurt dışında Avrupa ikinciliği elde ettim. Yüzün üzerinde yarışmaya katıldım, genellikle dereceyle bitirdim. Burada en tecrübeli pilotlardan birisiyim" diye konuştu. Araç içerisinde hazır bulunarak heyecanla yarışı bekleyen yardımcı pilot Kaan Kara, "Arabamız hazır, bir antrenman çıkışı yaptık, sorun yaşamadık. Ben Safa Narlı'nın yanında oturarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Şuradan git, buradan dön şeklinde komutlar veriyorum. İki antrenmandan sonra üç yarış çıkışı yapacak. Kazasız, belasız, keyifli bir yarış olmasını diliyorum. İlk antrenmanda bir araç takla attı. Yarıştan önce iki araç mekanik sebeplerden yolda kaldı. Yolda kalmak, arıza yapmak mekanik sporun fıtratında var. Şuana kadar bizim için her şey güzel, umarım yarışı da dereceyle tamamlarız" dedi.

'EĞLENCELİ, ÇABUK, HIZLI GEÇECEK'

Yarışı heyecanla bekleyen pilotlardan Deniz Akbulut ise ik kez katıldığını vurgulayarak, "Sosyal medya sayfasından çekiliş kazanarak yarışa katıldım. Denemek, tecrübe etmek ve eğlenmek için geldim. Normalde farklı sporlarla ilgileniyorum ama böyle bir yarışma içinde olma fırsatım hiç olmamıştı. Normalde araba kullanırken hız yapmayı sevmiyorum ama benim için farklı bir tecrübe olacak" dedi. Yarışmayı seyretmeye gelen vatandaşlardan Hasan Çil, "Bu spordan keyif alıyorum. Sevdiğim kardeşlerim de bugün yarıştığı için destek olmaya geldim. Bir pazar günü, hava güneşli, böyle bir etkinlik için elverişli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Didim'de Vegan Festivali yoğun ilgi

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vegan Festivali, yoğun ilgi görüyor. Tarihi Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen festival, hafta sonu turistik ilçeye canlılık getirdi.

Didim'in turizm pazarında fark yaratmak amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan, Türkiye'nin ilk ve tek vegan festivali Didim Vegfest, 2 bin 500 yıllık tarihi Apollon Tapınağı'nın yanı başında gerçekleşiyor. Didim Belediyesi tarafından organize edilen ve yarın sona erecek olan festivalde, hayvansal ürünlerin olmadığı 200 stant yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılanlar yaptıkları ürünleri beğeniye sunarken, mantardan kokoreç, patates ve bezelye püresinden peynir, buğdaydan döner en çok ilgi çeken yemekler arasında yer aldı. Festival alanında uzman bilim insanları, vegan aktivistler ve uzmanların katıldığı paneller de gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmaları, yarışmalar, Milet Antik Kenti ile Apollon Tapınağı'nı birbirine bağlayan Kutsal Yol yürüyüşü, konserler, sanat etkinlikleri, doğa çalıştayları ve üniversiteler arası vegan yemek yarışması gibi etkinliklerin düzenlendiği 3'üncü 'Didim VegFest', turistik ilçeye hafta sonunda canlılık getirdi.

'FESTİVALLERLE TURİZM SEZONUNU UZATIYORUZ'

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, festivali organize eden Didim Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Turizm şehriyiz ve turizmi 12 aya çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu tür etkinlikler ve festivaller turizmin 12 aya çıkması için oldukça önemli bir faktör oluyor. Didim'de şu an 6 ay içerisinde deniz, kum ve güneş turizm faaliyeti var. Bu tür aktivitelerle turizmi nisan ve mayıs ile eylül, ekim ve kasım aylarına kadar arttırarak sezonu uzatabiliriz. Bunu sadece yerel yönetimlerle değil, sivil toplum kuruluşları da bu işe ön ayak olmalılar. Geçen sene yelken kulüplerimiz güzel aktiviteler yapmışlardı. Benzer aktivitelerle bu aylarda turizmi canlandırma konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Off-road yarışları nefes kesti

ERZİNCAN Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü(EROFF) tarafından düzenlenen ve Doğu Karadeniz'den 35 aracın katıldığı yarışlar nefes kesti. Yağışlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar yarışmayı heyecanla izledi.

Erzincan kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Ekşisu Mesire alanı yakınlarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum, Ordu, Samsun, Rize, Tokat, Sivas ve Gürcistan'da faaliyet gösteren Off-road kulübü üyesi 35 kişi katıldı. Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için özel dizayn edilmiş araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar 18 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Zaman zaman parkurlara saplanan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı.

Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü(EROFF) Başkanı Sinan Deniz, bu sene 15'ncisini düzenledikleri yarışların her yıl daha da genişlediğini ve katılımın arttığını ifade etti. Deniz, özel oluşturulan parkurda 35 adet 4x4 aracın yarıştığını ve en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarının altını çizerek; "Kazasın belasız olarak yarışmamızı birlik ve beraberlik içersinde gerçekleştiriyoruz. Organizasyonumuza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

