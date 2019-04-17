DHA YURT BÜLTENİ -9

Rabia Naz'ın ölümünde olay yeri incelemesi yapan polislere soruşturma

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili, olayın ardından evin önünde inceleme yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 60 tanığın da yeniden dinlenmesine karar verildi. Ayrıca, Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi.

Rabiz Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenilen iki ayrı raporda, Rabia Naz'ın, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve Rabia Naz'ın yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgü tanıklığına dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

POLİSLERE SORUŞTURMA; 60 TANIK YENİDEN DİNLENECEK

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar verdi. Müfettiş incelemesi sürerken, Rabiz Naz'ın yaralı bulunmasının ardından evin önünde olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik önlemini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları gerekçesiyle 'görevi ihmal suçundan' haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada ayrıca, ifadelerine başvurulan 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.

Bu arada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi.

RABİA NAZ İÇİN MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Olayın aydınlatılmasını isteyen Tığlı, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için alınan 'gözlem altında tutulması' kararını eleştirerek, şöyle dedi:

"Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını tüm Türkiye biliyor. Ama ne hikmetse savcılık bilmiyor ya da bildiğini, gördüğünü görmezden gelsin diye baskı altında tutuluyor. Şimdi müfettişler gereken incelemeleri yaparak ya bu davada gerçekleri gün yüzüne çıkartarak iddianameyi hazırlatarak adaleti sağlayacaklar ya da bu davayı, bu cinayeti, bu örtbas edilmek istenen durumu görmezden gelerek bu suça ortak olacaklar. Şimdiden söyleyelim; toplum vicdanını yok sayan, duymayan, görmeyen bir karar alırlarsa bu ülkede adalete olan güveni bir kez daha sarsacaklardır" dedi.

Ortada şüpheli bir ölüm olduğunu ifade eden Milletvekili Tığlı, "Evladının nasıl öldürüldüğünü araştıran baba akıl hastanesine yatırılmak isteniyor. Ve gerekçesi güya tedavi. Ortada akıl hastası bir kişi olmadığı için tedavi gerekçesi de çok saçma. Bugün bile Şaban Vatan'ın söylediklerine inanmayan, dikkate almayan yetkililer, hastanede yatmış bir Şaban Vatan'ın söylediklerine nasıl inanacaklar? Bu baba yarın öbür gün mahkemede kızı için ifade verdiğinde hâkimin 'Sen zaten hastanede yatmışsın, söylediklerin tamamen duygusal' demeyeceğinin her hangi bir garantisi var mı? Ya da yarın öbür gün Allah korusun Şaban Vatan'ın başına bir şey gelse 'Zaten akıl hastanesinde yattı; intihar etmiştir' denilmeyeceğini kim garanti edebilir?" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), ()-

=======================

Eşinin öldüreceği korkusuyla 4 çocuğunu bırakıp, kaçtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, cezaevinde olan eşinin ölümle tehdit ettiği öne sürülen T.K. (26), 4 çocuğunu evde bırakarak kaçtı. T. K.'nin komşusuna cep telefonundan, 'Kocam beni öldürecek, bu yüzden evden kaçıyorum, polisleri arayın çocuklarıma sahip çıksınlar' mesajı attığı, bunun üzerine de durumun polise bildirildiği öğrenildi.

Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde oturan 4 çocuk annesi T.K.'yi cezaevinde bulunan eşi M.K., iddialara göre dün gece telefonla arayarak 'Seni cezaevinden çıkınca öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan T.K., komşusuna cep telefonuyla mesaj yazarak 'Kocam beni öldürecek, bu yüzden evden kaçıyorum, polisleri arayın çocuklarıma sahip çıksınlar' diye mesaj atınca komşuları da hemen polise haber verdi.

Olay yerine Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro ekipleri sevk edildi. Evden komşuları nezaretinde alınan Yusuf K. (6), Yunus K. (4), R. K. (3) ve M.K. (4 aylık bebek) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çocuklar daha sonra Kocaeli'de bulunan bir çocuk yurduna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Çocukların polis eşliğinde evden alınması

-Hastaneye götürülmeleri

-Evin görüntüsü

Haber-Kamera: SONER GÜLEZER-GÖLCÜK,()

=================

Bursa'da güvercin hırsızlığı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Salih Tuna'nın beslediği 15 taklacı cinsi güvercini çaldı. Tuna, güvercinlerinin yarışmalara katılacağını ve zararının 15 bin lira olduğunu söyledi.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Salih Tuna, boş arazide beslediği güvercinlerine yem vermek için kümese gitti. Kümesin parçalandığını gören Tuna, içeri girdiğinde 'taklacı' cinsi 15 adet güvercininin çalındığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kümeste inceleme yaptı, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan güvercinlerin sahibi Salih Tuna, zararının 15 bin TL olduğunu ifade ederek “Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğimde hırsızlığı fark ettim ve polise haber verdim. Çalınan güvercinleri yarışmalara hazırlıyordum. Bu güvercinler federasyonun düzenlediği yarışmalara katılıyordu.ödedi.

Görüntü Dökümü

------

-Polislerin parmak izi alması

-Kümesten görüntüler

-Röportajlar

Süre: 0.49 Boyut: 92 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,()

=================

Mersin’de SOLUTÜRK’ün prova uçuşu heyecanı

Mersin’de 23 Nisan kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün prova uçuşu vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK akrobasi gösterisi yapacak. Ekip, gösteri öncesi kent semalarında uçarak prova uçuşlarını yaptı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uçan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Mersin'de sergileyeceği unutulmaz akrobasi gösterisi ile taçlandıracak. Birbirinden güç manevralarla yapılan akrobasi uçuşları ile izleyenlerin nefesini kesecek bir gösteriye hazırlanan SOLOTÜRK, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında Mersinlilere görsel bir şölen sunacak.

SOLOTÜRK'TEN DAVET

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen SOLOTÜRK pilotları, vatandaşları gösterilerini izlemeye davet etti. SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözün göremediği kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan SOLOTÜRK, sizlerle olacak olmanın gururunu yaşıyor. Gösterilerimizin en güzel yanı sizlersiniz. Bu yıl da bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk Hava Kuvvetleri'nin güzide pilotlarını Mersin'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm hemşerilerimi unutamayacakları bir gösteri için Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndaki buluşmamıza bekliyoruz" dedi.

GÖKYÜZÜNDEKİ GURUR KAYNAĞI

Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, bugüne kadar ulusal ve uluslararası platformda birçok gösteriye imza attı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gururu olan SOLOTÜRK, İngiltere Fairford'da dünyanın en prestijli hava gösterisinde (Royal International Air Tattoo-RIAT) Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atarak, 'Dünyanın En İyi Gösteri Uçuşu' ödülü, Avrupa'nın en önemli havacılık gösterilerinden biri olan ve İngiltere'de yapılan RIAT 2018 AirShow'da 'En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu' ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü.

Görüntü Dökümü

-----------

-İki uçak uçarken

-Uçaklar tek uçarken

-Uçuşlardan genel ve detay

-Şehirden görüntü

(BOYUT:227,54 MB) (SÜRE:2 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

=====================

Makine Teknolojileri Alanı öğrencileri sergi açtı

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı öğrencileri, okul içerisinde ve staj gördükleri işletmelerde yaptıkları ürünleri bir araya getirerek sergiledi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve iki gün boyunca açık kalacak olan sergide, Bilgisayarlı Makine İmalatı CNC tezgahlarında yapılan çarklar, delme ve kesme kalıpları, otomobil-motosiklet yedek parçaları ve plastik kalıplar gibi yedek parça ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Makine Teknolojisi Alan Şefi Şahin Balı ve Dal Şefi Muhsin Aslan gözetiminde düzenlenen serginin daha sonra ki günlerde Cumhuriyet Meydanında, halka da tanıtılacağı kaydedildi.

Makine Teknolojileri alanının, endüstriyel makinelerin tasarımından satış sonrası hizmetlerine kadar uzanan geniş bir alan olduğunu belirten Şahin Balı, "9'uncu sınıf öğrencilerimizin Makine Teknolojisi alanını tanımasına yardımcı olmak amacıyla bu sergimizi açmış bulunmaktayız. Alanımızda, 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuzda üniversite sınavlarına yönelik derslerin yanı sıra Türk Sanayisinin ihtiyacı olan ara eleman vasfında öğrenci yetiştirmek için mesleki derslerde verilmektedir." dedi.

Sergilenen ürünlerin bir kısmının alanda ve bir kısmının ise 12'nci sınıf öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimleri kapsamında yapılan işler olduğunu belirten Balı, "Burada sergilenen ürünlerin tamamı öğrencilerimiz tarafından yapılmış ve bir çok ülkeye ihraç edilen ürünlerden oluşmaktadır." diye konuştu. Şahin Balı açıklamasının sonunda, öğrencilere, temel imalat atölyesi, CNC ve bakım onarım atölyesi, torna ve taşlama atölyesi, freze atölyesi, iki bilgisayar laboratuarı, 2 resim hane ve 2 teknoloji sınıfında mesleki eğitim verilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

10'uncu sınıf öğrencisi Abdullahgafur Gül ise derslerde öğretmenleri tarafından verilen teknik resimleri Auto Cad programında çizimini yaptıklarını ve daha sonra ise makinelerde üreterek bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini söyledi. 11'nci sınıf öğrencisi Sedat Derin de yapmış oldukları ürünleri sergileyerek bölümün tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

---------

-Sergilenen makine parçalarından detay görüntü

-Sergiyi gezen öğrenci ve öğretmenler

-Parçalardan detaylar

-Makine Teknolojisi Alan Şefi Şahin Balı ile Röportaj

-Öğrencilerle Röportaj

BOYUT: 125 MB SÜRE: 04'01"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

====================

