DHA YURT BÜLTENİ -9

Niğde’de kusma ve ishal şikayetiyle 1300 kişi hastaneye başvurdu, inceleme başlatıldı

Niğde'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 3 gün içerisinde yaklaşık 1300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne pazar gününden bu yana bulantı- kusma ve ishal şikâyetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı.

Konuyla ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, Pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri nedeniyle sağlık kurumlarına başvurularda bir artış olduğu gözlemlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herherhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte, yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir."

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detay görüntü

Süre: 49 saniye Boyut: 54 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Kore gazisi Karakaş son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Feke ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Şakir Karakaş(87) son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren evli ve 6 çocuk babası olan Şakir Karakaş'ın cenazesi ilk olarak Tufanpaşa Mahallesi Vurucu sokakta bulunan evinde yakınlarından helallik alınmasının ardından Kozan mezarlığına getirildi. Burada yapılan askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından Şakir Karakaş, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracının mezarlığa gelişi

-Cenazenin araçtan alınması

-Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilmesi

-Cenaze namazından görüntüler

-Törene katılan kalabalık

-Cenazenin defin için taşınılması

-Kore gazisi Şakir Karakaş'ın sağlık fotoğrafı

SÜRE:02'18" BOYUT:256 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),()

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Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'Kolpa' konseri

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen 2019 Bahar Şenliği'nde sahne alan müzik grubu 'Kolpa', öğrencilerle buluştu.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 2019 Bahar Şenliği kapsamında, müzik grubu 'Kolpa' konser verdi. Yerleşke içindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen konsere çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın da izlediği ve yoğun katılımın olduğu konserde grubun solisti Barış Yurtçu, kendi şarkılarını ve pop müziğin sevilen eserlerini seslendirdi. 'Böyle Ayrılık Olmaz' şarkısıyla konsere başlayan grup, 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Gurur Benim Neyime', 'Beni Aşka İnandır'ın yanı sıra 'Yıldızların Altında', 'Seni Yerler' gibi şarkıları da söyledi. Şarkılara hep bir ağızdan öğrenciler de eşlik etti. Konserin sonunda yapılan çekilişte, 2 öğrenciye imzalı tişört hediye edildi. Konser sonunda grubun solisti Barış Yurtçu'ya çiçek verildi.

Görüntü Dökümü:

-Konserden görüntüler

Haber: SİVAS, ()

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Antalya'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 18 yaralı (4)

YARALILARIN İSİMLERİ

İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 18 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların isimleri şöyle:

"Göktuğ Aldıkaçtı (sürücü), Yaşar Durmuş, Yücel Kaya, Ertuğrul Şimşek, Emir Şimşek, Metin Karabeyin, Salih Kerem Kaya, Muharrem Bilir, Müjdat Erendağ, Nadim Saydam, Mustafa Odabaşı, İlhan Bayar, Ziyattin Karaman, Özgün Karaman, Ercan Yılmaz, Zafer Uğurlu, Muhterem İzgi ve Adem Yılmaz."

ANTALYA,()