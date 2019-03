DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız, birlikte yaşayacağız. Ayrıştırmak değil toplumu birleştirmek, topluma huzur eksenli hayat tarzı sunmak, kavgayı değil barışı egemen kılmak. Bunun için sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, meslek odalarının yöneticilerinin, muhtarların sorumluluğu var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ordu'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kanaat önderlerinin toplumda görevlerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarların ise demokrasinin taşı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Adayımız 'Kimlerin oyuna talibim?' dedi. Herkesin oyuna talip, çok doğru. Herkesin oyuna talip olmak durumunda; çünkü toplumu ötekileştirirseniz toplumun bir kesimini dost, diğer kesimini düşman olarak görürseniz bu doğru değil. Bugün geldiğimiz nokta maalesef bu. Ülkenin yarısı terörist, yarısı vatansever. Nasıl oluyor bu? Böyle bir şey yok. Bu ülkede kim bayrağını, vatanını, insanını seviyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi partiye oy verirse versin, sonuçta demokrasidir. Vatandaşı 'A, B, C, D partili' diye ayırmak doğru mu? Doğru değil, hepimiz aynı otobüsteyiz. Hepimiz aynı belediye otobüsünde, aynı bayrağın altında, aynı vatanda güzellik içinde yaşamak istiyoruz. Sanki bir savaşa gidiyormuşuz gibi. Yok öyle bir şey. Ne yapacağız biz bu seçimde? Muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Sanki savaşa gidiyoruz. Herkesin oturup, bu bağlamda yeniden oturup, düşünmesi lazım."

'MUHTARIN SORUMLUĞU VAR'

Muhtarlık kurumunun önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin muhtarlığa gereken önemi vermediğini savunarak, "Sizler toplumun kanaat önderisiniz. Kanaat önderi olmak kolay bir şey değildir. Kanaat önderi olmanın getirdiği bir sorumluluk var. Kimse size sorumluluktan belki bahsetmedi ama her bir kanaat önderinin bu toplum için bir sorumluluğu vardır. Niçin? Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız, birlikte yaşayacağız. Ayrıştırmak değil toplumu birleştirmek, topluma huzur eksenli hayat tarzı sunmak, kavgayı değil barışı egemen kılmak. Bunun için sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, meslek odalarının yöneticilerinin ve muhtarların sorumluluğu var. Çünkü vatandaş en kolay muhtara ulaşır, onun kapısı açıktır, ona derdini anlatır. 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır' derken, boşuna bu lafı söylemiyoruz. Muhtarlık kurumu çok önemli bir kurumdur ama siyaset kurumu muhtara gerekli önemi vermemiştir, hep ikinci plana itmiştir muhtarlığı. Oysa muhtarlığın, demokrasi güçlenecekse ön plana, birinci plana alınması lazım" diye konuştu.

'BİRLİKTE YÖNETİM' VURGUSU

Belediyelerde, mahallelerle ilgili alınan bazı kararlardan muhtarların haberinin olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, belediye meclisinde muhtarlarla birlikte yönetim anlayışı sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Muhtar neden önemli ve muhtarlık için biz ne yapmalıyız? Sayın başkan; inşallah seçileceksin, ilk yapacağın şey birlikte yönetim kavramını toplumun her kesimine anlatacaksın. Birlikte yönetim şudur; büyükşehir belediye başkanı veya ilçe belediye başkanı, beldenin herhangi bir mahallesi ile ilgili bir karar alacaksa önce o muhtarın görüşünü almak zorundadır. Muhtarın görüşünü alacak, gerekirse muhtarlar belediye meclis üyesi değilse belediye meclisine de davet edecek, 'Mahalle ile ilgili şu kararı alıyoruz'. Muhtar lehinde ya da aleyhinde konuşma yapacak. Bunun olması lazım. Bakıyorsunuz, mahalle ile ilgili bir karar alınmış, muhtarın haberi yok. Vatandaş gelip, muhtara ekşiyor. Muhtar ne diyecek? 'Haberim yoktu'. Muhtarın haberinin olması lazım" dedi.

'DÜŞÜNEREK SANDIĞA GİDECEĞİZ'

Konuşmasında ekonomiye de değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kan kaybına uğrayan esnaf, binlerce kişinin kepenk kapattığı esnaf. Esnafın ne günahı var? Esnaf neden kepenk kapatıyor? Esnafın en temel özelliği nedir? Devlete yük olmaz. Tam tersine vergi verir; 1 kişiyi alır, yanında yetiştirir, çırak olarak onun da aynı mesleği sürdürmesini ister. Esnaflık yok oluyor. Kim yok etti? Büyük alışveriş merkezleri kurdular, alışveriş merkezlerine karşı değiliz ama bu ülkede yaşayan esnaf da var. Bu esnafın da evine ekmek götürmesi lazım, bu esnafın da siftah yapması lazım. Diğer ülkelerde de var; ama orada büyük alışveriş merkezleri haftanın 1 günü tümüyle kapalıdır. Bizde ise günün 24 saati neredeyse açık. Vatandaş esnafa gitmiyor, orası daha cazip geliyor. Esnafı bu duruma sokan siyasal partiye esnaf ne yaptı? Her seferinde gitti, oy verdi. 'Sen benim sonumu getiriyorsun, ben de sana oy veriyorum' dedi. Ya insaf, esnaf kardeşimin de biraz uyanması lazım. Esnaf arkadaşların bir kısmı kira ödüyor. Kiradan kesilen stopajı da siz ödüyorsunuz. Niye kaldırılmıyor bu? Kaldırılmasını savunan kim? Biz. 'Kaldırılmasın' diyen kim? İktidar. Esnafın oy kime gidiyor? 'Kaldırılmasın'a gidiyor. Hem 'Kaldırın' diyor bize, kaldırmayana da gidip oy veriyor. Olmaz. Bu seçimin bir özelliği var. Düşünerek sandığa gideceğiz. Elimizi vicdanımıza koyarak, sandığa gideceğiz."

'ÜRETİCİLER, SORUNU ÇÖZMEYEN İKTİDARA SAHİP ÇIKIYOR'

Devletin planlama, liyakat ve adalet ile yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Fındık sorunu ben bildim bileli var; bir türlü çözülmüyor, çözmüyorlar. Fındık üreticileri, sorunu çözmeyen iktidara sahip çıkıyor. Ağustos ayında fındığı topluyorsunuz. Ağustosun sonunda, eylülde satıyorsunuz. Ekimin sonunda da fındık fiyatları açıklanıyor. Vatandaş fındığını zaten sattı. Ne olacak? Düşünerek sandığa gitme zamanı. 17 yılda, 'Efendim ben bunu yapacaktım ama bir koalisyon ortağım var, o izin vermedi' olsaydı kabul ederdim. Bir gerekçe bulurduk. Tek başına iktidarsın. İstediğin kanun, kararname çıkardın; istediğin bakan, vali, kaymakam, müsteşar, genel müdür tayin ettin; istediğin genelge çıkardın. Nasıl oluyor da 17 yılın sonunda bu ülkenin insanları soğan, patates kuyruğuna giriyor? Bir de kusura bakmayın ama sizin aklınızla alay ediyorlar. Adına 'varlık kuyruğu' diyorlar. Ne varlığı? Varlık kuyruğu olsa o kuyruğun en başında sen olurdun. Ben bunu bilmiyor muyum?" dedi.

'DEVLETİ GÜÇLÜ KILAN, ÜRETMEKTİR'

Konuşmasında üretimin önemine vurgu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her şey var. Türkiye'de devlet aklı yok, 1 kişinin aklı var. Türkiye'de liyakat yok. Siyasi partiler devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler. Devleti bürokrasi ile yönetirler. Hakim adaletle karar alır. Siyasi parti ufuk belirler. 'Kaynakları şuraya harcayacağım; fabrika, lojman, üniversitelere katkı yapacağım' der. Siyasi partinin görüşü budur. Ülkücü kardeşlerime, milliyetçi kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Ne diyorlardı? Vatan, bayrak, ordu, devlet, hepsi tamam; başımın üstünde yeri var. Devleti devlet yapan, güçlü kılan üretmektir. Üretirseniz o devlet güçlüdür. Japonya niye büyük bir devlet? Dünyanın her tarafına gelişmiş ürün ihraç ediyor. Güney Kore otomobil üretmezken, Türkiye'nin otomobili vardı. Bugün Güney Kore'nin dünya çapında 4- 5 markası var Bizim bir markamız bile yok. Hani 'Otomobil üretiyoruz' dediler, nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir, otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele, ürettiğin otomobili kime satacaksın? Gerçekten de güçlü bir otomobil markası üretebilecek misin? Türkiye yapabilir mi? Yapabilir. Bunun için güçlü bir siyasal irade, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisi, harcadığın her kuruşun hesabını millete verme ihtiyacı lazım. Bunlar gerekiyor."

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Miting sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 gün önce şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı ziyaretin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Giresun'a hareket etti.

Bakan Pakdemirli: Tarım üreticilerine destekleme ödemeleri bugün başlayacak

Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00'de yapılacak desteklemeyle üreticilere 1 milyar 432 milyon TL tutarında ödeme yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manisa'nın Akhisar ilçesine geldi. Akhisar Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, üreticilerin sevinderecek bir açıklama yaptı. Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri kapsamında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemelerinin üreticilere, bugün saat 18.00'den sonra ödeneceğini söyledi. Fındık alan bazlı gelir desteği çerçevesinde; 16 ilde 404 bin 183 üreticiye 847 milyon TL, küçük aile işletmesi desteği çerçevesinde 58 ilde 13 bin 308 üreticiye 4.6 milyon TL, yem bitkileri desteği çerçevesinde 25 ilde 105 bin 49 üreticiye 380.7 milyon TL, çay primleri çerçevesinde 5 ilde 178 bin 150 üreticiye 191.5 milyon TL ve sertifikalı tohum üretim desteği çerçevesinde 6 ilde 34 üreticiye 8.3 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Bakan Pakdemirli, desteklemeler kapsamında toplam 1 milyar 432 milyon TL ödeme yapılacağını ifade etti.

Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de down sendromlu çocukların geçirdiği kaza ile ilgili "İzmir İl Müdürlüğü ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, üzücü bir haber aldıklarını belirterek "Dün biliyorsunuz down sendromlular günüydü. Bizde toplantımız esnasında İzmir'in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklarımız ve ailelerini taşıyan bir minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımız olduğu bilgisini aldık. Buradan yavrularımıza ve ailelerine acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğümüz ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar. Böylede bir acı haber toplantımız esnasında geldiö dedi.

Bakan Selçuk açıklamasının ardından Samsun Çocuk Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

İslahiye'de öğrencilerden 'Dur Yolcu' koreografisi

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 150 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü kapsamında okulun bahçesinde 'Dur Yolcu' koreografisi yaparak Türk bayrağı açtılar. İzleyenlerin beğenisini kazanan Okul Müdürü Mehmet Güven, "Tam 104 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazarak büyük bir zafer kazanıldı. Öğrencilerimize bu ruhu yaşatmak ve en önemlisi şehitlerimizi anmak amacıyla, öğrencilerimizle birlikte'Dur Yolcu' koreografisi gerçekleştirdik" dedi.

Kayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Kayseri'de, narkotik polisinin özel eğitimli dedektör köpeği 'Jack' ile 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonlarında toplam 353 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile şehrin giriş noktalarında yaptığı başarılı çalışmalar ile uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vurdu. 2018 yılında narkotik köpeği 'Jack' ile birlikte yapılan operasyonlarda toplam 353 kilo eroin ele geçirildi. 4 yaşındaki Labrador cinsi dedektör köpeği 'Jack', uyuşturucu baskınlarında polisin en büyük yardımcısı oldu. Jack, her türlü uyuşturucu maddeyi kısa süre içinde bulabiliyor.

3 BİN KİŞİYE İŞLEM

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hakkı Korkmaz, son yıllarda uyuşturucu madde kullanımında ve satışında yüksek istatistiklerle karşılaştıklarını söyledi. Korkmaz, 2018 yılında yaklaşık 3 bin kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak'tan işlem yapıldığını söyledi. Korkmaz, "2018'de 662 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapıldı, 550 kişi tutuklandı. Toplamda 353 kilo eroin, 8,5 kilo metamfetamin, 5 kilo bonzai yakaladık. Yakaladığımız şahısların tüm irtibatlarını, alıcısını, satıcısını, torbacısı, toptancısı ve paketleyeni hepsinin organizasyonunu tam deşifre etmek adına çalışıyoruz" dedi.

Kayseri genelinde uyuşturucu kullanan, satan, yer temin eden, uyuşturucu maddeyi özendiren şüpheliler üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kayseri'nin Doğu ve Batı illerini bağlayan geçiş güzergahında olması nedeniyle şehrin giriş ve çıkış noktalarında 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Son yıllarda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilerin tutuklanması, bunlara caydırıcı önlem alınmasına yönelik biz, gerekli çalışmaların hepsini yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük yardımcısı Jack. Operasyon sırasında uyuşturucuyu çok kısa sürede bulabiliyor."

Nurdağı'nda 3.9 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 13.04'te Nurdağı'nda Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

