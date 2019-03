DHA YURT BÜLTENİ -9

Kurtulmuş: Türkiye düşmanlığının geldiği nokta ortadadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta ortadadırö dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ordu’nun Ünye ilçesine gelerek, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ile seçim çalışmalarına katıldı. Atatürk Parkı sosyal tesislerde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlenen kahvaltı programına katılan Numan Kurtulmuş, burada Yeni Zelanda’da camilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırganın Türkiye ile ilgili kaleme aldığı sözlere de dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Türkiye ile ilgili akla hayale gelmeyecek kadar densiz sözlerini kaleme almış. Diyor ki ‘Türkler boğazın doğu yakasında yaşayabilirler ama batı yakasına Avrupa’ya geçmek isterlerse onları orada öldürürüz, yok ederiz’. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isteriz; İstanbul Sultan Fatih’in fethinin bize mirasıdır. İstanbul dün Müslümanlarındı, bugün Müslümanlarındı, kıyamete kadarda Müslüman Türk milletinin şehri memleketi olmaya devam edecek. Anadolu ve Trakya topraklarında boğazın iki tarafında varız, dün de vardık , bugün de varız, kıyamete kadar da var olmaya devam edeceğiz. Bu sözlerin söylenebilir olması, bu kadar açık bir katliamın ortaya konulabilir olması üzerinde bütün dünyanın düşünmesi lazımö dedi.

'BÜTÜN İNSANLARIN OTURUP DÜŞÜNMESİ GEREKEN HADİSEDİR'

Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta ortadadır. Maalesef adamın tüfeğine yazdıklarını gördünüz. Nerede Müslümanlara karşı saldırı yapan varsa onun ismini yazmış. Neredeyse tamamıyla Osmanlı ve İslam düşmanı Haçlı zihniyetiyle yazılmış sembollerle silahını donatmış. Bu hepimizin, bütün insanların oturup düşünmesi gereken hadisedirö diye konuştu.

'200’E YAKIN PROJE VAR'

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler de Yeni Zelanda’da yapılan saldırıyı kınadı. Ünye ilçesinde yapacakları hizmetleri anlatan Güler, "Ordu’da 200’e yakın proje açıklayacağız. Tüm Ünyeliler benim tabi danışmanım, akıl hocam. Projelerinizi hazırlayın, yeter ki tek bir liste haline gelsin ben gözüm kapalı imzalarım. Onun için gölgede duranın gölgesi olmaz diye bir söz var. O bakımda sizler de gölgede oturmayacaksınız, hep beraber Ünye’yi topyekun kalkındıracağız. Ünye’yi iyi bilen biri olarak bu şerefi birlikte paylaşarak bunu gerçekleştireceğizö ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nde 3 formül üzerinde çalışma yapacaklarını da anlatan Hilmi Güler, “Bizim hareketimiz şu; 3 formülümüz var. Biri paranın yönetimi. Ben adil olarak Ünye’nin hakkını da düşünerek eşit bir şekilde adil olarak dağıtacağım. Gerek kültürel, gerek altyapı yatırımları ne olursa olsun. Para yönetimi böyle. İkincisi insan yönetimi. Burada da liyakate önem vereceğiz. Kim işi iyi biliyorsa onunla birlikte çalışacağız. Üçüncüsü kaynak yönetimi. Zaten Ünye’nin her tarafı kaynak. Limanı büyüteceğiz, büyük bir konteyner limanına çevireceğiz. O olduğu zaman zaten Ünye daha da büyük noktaya gelecek. Bizim Karadeniz-Akdeniz yolunun çıkış noktası. Yarın bunu özellikle vurgulayacağım. Türkiye’ye sadece Ordu’ya, Ünye’ye değil Türkiye’ye bir aort damarı açıyoruz. Akdeniz’in bütün ürünleri buradan Karadeniz’e dağıtılacak. Karadeniz’inki de Akdeniz’e dağıtılacakö diye konuştu.

-Görüntü Dökümü

----------

-Numan Kurtulmuş’un konuşması

-Hilmi Güler’in konuşması

-Toplantıdan detay

Süre: 7.0 dk. Boyut: 800 MB

Haber-Görüntü: Nedim KOVAN-Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-

=================

CHP'li Özkoç: Terörle ilgili sözlerin iç siyasete alet edilmesini kınıyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısı sonrası bazı açıklamalarının iç siyasete alet edildiğini savunan Özkoç, "Sayın Genel Başkanımız, olaydan duyduğu derin üzüntüyü mitinglerinde söylemiş, müzik yayınlarını yasaklamıştır. Konuya dair yaptığı değerlendirmelerin içinden cımbızla bazı bölümlerinin çekilip, bunu yaklaşan seçimler öncesinde iç siyasete alet edenleri kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen, 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü Türk 48 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. Saldırıyı kınadıklarını belirten Özkoç, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan saldırıda 49 Müslüman kardeşimizi kaybettik. Olaydan sonra TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler ortak bir basını açıklaması yapıp, bu alçakça saldırıyı kınadık. Genel Başkanımız olay duyulduğu andan itibaren mitinglerde seçim müziklerini yasakladı. Ayrıca açıklamalarında Hristiyan dünyasındaki haçlı saldırılarını, İslam dünyasındaki terör olaylarını tek tek, ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasındaki, dini siyasete alet etmenin sakıncalarını tek tek anlattı. Orta Doğu'da ayrıca Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasını gerektiğini söyledi. İslam dünyasının silah satıcılarının tuzaklarına düşmemesi gerektiğini ifade etti. İslam dünyasının bu durumla mücadele etmesi gerektiğini yine ayrıntılarıyla anlattı. Ancak tüm bu açıklamaların içerisindeki bir cümleyi bütünden ayırıp, asılsız, saçma sapan yayınlar yaptılar. Bu alçak girişimi kınıyoruz. Ölen Müslümanları iç siyasete alet etmeyi de kınıyoruz. Ayrışma dilini kullanan herkesi lanetliyoruz. Ülkemizde barışın hakim olması için dua ediyoruz."

'İÇ SİYASETİNE ALET ETMEK KADAR ALÇAKÇA'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Özkoç, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısı sonrası bazı açıklamalarının iç siyasete alet edildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız İslam dünyasından bahsederken, Batı dünyasında Hristiyan aleminde yaşanan terör olaylarını, dini kökenli savaşları ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasındaki terör olaylarında, aynı dine mensup insanların birbirlerini öldürmesine dikkat çekti. İslam dünyasının kendi sorunlarını kendilerinin halletmesi gerektiğini ifade etti. Bunu söylerken, İslam dünyasına da çağrı yaptı. Terör olayları oluyorsa bunun araştırılması, sonlarını kendimizin getirmemiz gerektiğini ifade etti. Ülkemizde seçim var. Yaşanan bir acı olay var. Yazılan her kelimeyi şiddetle kınıyoruz. Eğer kendi içimizde böyle düşmanlıklar yaparsak bunun sonucunda zararı gören, ülke olarak biz oluyoruz. Bunun için ayrıştıran bir dil değil; birleştiren bir dil kullanmalıyız."

CHP'li Özkoç, ayrıca partisinin milletvekillerinden oluşan heyeti, bilgi almak ve oradaki ailelerle görüşmek üzere Yeni Zelanda'ya göndereceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Açıklamalardan görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

===============

Erzincan'da feci kaza güvenlik kamerasında

Erzincan kent merkezinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak durduğu feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hurdaya dönen otomobilden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Demir(36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Demir, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkartılarak Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bölgeye yakın bir işyerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil bir anda kayarak kaldırımın kenarındaki ağaca hızla çarpıyor. Toz ve dumanların yükseldiği otomobil saniyeler içinde hurdaya dönüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Otomobilin kayarak gelişi ve ağaca çarpması(güvenlik kamerasından)

-Araçtan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

================

Marketten mama çalarken kamera ve kasiyere yakalandı

Diyarbakır'da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İskanevleri semtinde bulunan markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı. Marketten ayrılmak isteyen şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi. Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Şüphelinin markette dolaşması

- Şüphelinin mama kutusunu montuna gizlemesi

- Kasiyerin şüpheliyi fark etmesi

- Yaşanan arbede

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 289 MB

Haber: Mesut BUDRAÇ-Kamera: DİYARBAKIR,()

================

AK Parti'li Yılmaz: Bunları çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Zelenda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını kınayarak, "Tüm İslam ümmetinin başı sağ olsun. Bu hadiseler dünyada yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının nerelere geldiğini de bize gösteriyor. Bunları bir bireyin, çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz. Gösterilmesine de rıza gösteremeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'ın Edremit ilçesinde otelde kanaat önderleri, iş insanları ve partililerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Van milletvekilliri İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Edremit Belediye Başkan adayı avukat İsmail Say katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yeni Zelenda'da dün 2 camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı. Yılmaz, "Aileleri başta olmak üzere tüm İslam ümmetinin başı sağ olsun. Bu hadiseler dünyada yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının nerelere geldiğini de bize gösteriyor. Bunları bir bireyin, çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz. Gösterilmesine de rıza gösteremeyiz. Bu hadiselerin arka planına iyi bakmamız lazım. Bu hadiseleri hazırlayan kültürel siyasi ortamı çok iyi takip etmemiz lazım. Uzun yıllardır uluslararası medyada birtakım siyasi çevrelerde İslam düşmanlığının sürekli şekilde işlendiğini görüyoruz; Hollywood filmlerinden tutun, haber kanallarında haberlerin veriliş biçimine, kavramların kullanış biçimine varıncaya kadar. Maalesef insanların zihinlerine İslam düşmanlığı ekildi, şimdi de onun sonuçlarını görüyoruz. Bu terör eylemlerini bu arka planla birlikte mutlaka değerlendirmemiz gerekir" dedi.

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"İslam dünyasında ve ülkemizde enerjimizi kardeş kavgalarıyla harcamamamız lazım. Farklılıklarımızı çatışma sebebi olarak görmememiz lazım. Bunu yaptığımız zaman bugün karşımıza çıkan hunhar salıdırılara da kimse cesaret edemez. Allah'ın iziniyle bunu da başaracağız. Bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan ismi ve Türkiye, bütün İslam dünyası için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Çok farklı bir umudu işaret ediyor. Bunu da hep birlikte diri tutmamız lazım. Bu hepimizin ortak sorumluluğudur. Amerika Birleşik Devletleri var; 51 tane devlet bir araya gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kurmuş. Avrupa Birliği var; 30'a yakın ülke bir araya gelmiş Avrupa Birliği'ni kurmuş. Bir ülkeden diğerine seyahat ederken neredeyse sınırların nerede başladığı nerede bittiği belli değil. Böyle bir ortam oluşturmuşlar. Bize gelince ise habire bizi bölmeye ve parçalamaya çalışıyorlar. Küçük küçük yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Aramızda kavgalar çıkarmaya çalışıyorlar. Etnik kimlik, mezhepler ve inançlar üzerinden bizi çatışmaya sürüklemeye çalışıyorlar. Bunlar karşısında çok uyanık olmamız gerekiyor. Niçin Orta Doğu'da da çok daha geniş bir birliktelik olmasın? Niçin büyük bir coğrafyada insanlar rahatça seyahat edemesin, iş yapamasın, turizm faaliyetler, entelektüel faaliyetler gelişmesin. Bunun olmaması için inanın hiçbir sebep yok. Bunları aşacağız ve inşallah kendi içimizde çok daha geniş bir birliktelik oluşturduğumuzda dünyada da konumumuz ve yerimiz çok farklı olacak."

'SALDIRILARI BERTARAF ETTİK'

Türkiye'nin sürekli birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Irak ve Suriye'de yaşananları örnek göstererek ibret alınmasını istedi. Cevdet Yılmaz, "Son 5- 6 senede bu ülkenin başına gelen tabiri caizse pişmiş tavuğun başına gelmedi. Gezi hadiselerinden 17- 25 hadiselerine, 15 Temmuz'a kadar kadar bu saldırılar boşuna yapılmadı Türkiye'de. Onların arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu saldırıları çok şükür bertaraf ettik. Bakın bir başka ülkeye bu kadar saldırı olsaydı veya Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle değil, başka bir yönetim altında olsaydı bu saldırılar ülkemizi ne hale getirirdi takdirlerinize bırakıyorum. Bugün elbette ki birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomide geçici olarak birtakım meseleler elbette yapıyoruz. Ama böyle güçlü bir hükümet böyle güçlü bir lider olmazsa emin olun bugünlerimizi çok arardık. Bu geçici sıkıntıları da aşıyoruz. Hükümetimiz birtakım tedbirler aldı geleceğe dönük, inşallah daha iyi günler göreceğiz" diye konuştu.

'PUSUYA YATMIŞ ÇEVRELER VAR'

Yerel seçimler öncesi AK Parti'nin oylarını düşürmeye çalışanlar olduğunu anlatan Yılmaz, "AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu düşürürsek daha sonra hükümete çok daha rahat bir şekilde saldırırız, diyorlar. Pusuya yatmış birtakım çevreler var. Bakın dikkat edin, kimleri bir araya getiriyorlar. İsimlerini vermek istemiyorum. Birbirine benzemez birtakım partiler, geçmişte bunlar nasıl bir araya gelir diyeceğimiz partiler şu anda bir araya gelmiş bulunuyorlar. Ben size soruyorum; Bunlar nasıl bir araya geliyor? Bunu yapanlar, birbirine benzemez partileri bir araya gelmez partileri getirenlerin bir niyeti var; Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Buna müsaade etmememiz lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Cevdet Yılmaz'ın konuşması

-Yapılan toplantıdan ve katılımcılardan detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-

===============

Bakan Gül: Terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'da dün cuma namazı sırasında 49 kişinin öldüğü, 48 kşinini yaralandığı terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz" dedi.

Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur-Sen Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. AK Parti milletvekilleri, partililer ve sendika üyelerinin katıldığı ziyarette konuşan Bakan Gül, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısının bütün İslam dünyasına yapıldığını söyledi. Gül, "İslam karşıtlığının bu noktaya gelmesinde Batı medyası ve siyasetçilerin kullandıkları dil ve ortaya koydukları tutum belirleyici olmuştur" ifadelerini kullandı.

'SALDIRILAR BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR'

Saldırının Türkiye'ye ve İslam'a karşı sistemli ve bilinçli yapıldığını belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve İslam'a karşı saldırılar bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Bizim buradaki yaklaşımımız; terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz şeklindedir. Camilerimize yapıldığı gibi kiliselere de yapılsa, nereye olursa olsun, hiçbir mabede yapılan saldırı tasvip etmiyoruz. Dün selam veren 'hoş geldin kardeşim' diyen kardeşlerimiz şehit olmuştur. 'Hoş geldin' diyene kurşunla cevap veren anlayış bütün dünyaca bütün insanlıkça lanetlenmesi gereken bir anlayıştır. Ama fiili yapan eğer Müslüman olursa, İslam terörü derseniz, bütün hadiselerin ortamını daha da besler. Oysa bizim anlayışımızda terörün dini, milliyeti olmaz. İyi terör- kötü terör olmaz. Terör terördür."

"Bugün hâlâ bu olay karşısında, olayı bir terör olarak nitelendirmeyen, tüm yönleriyle tepkisini koymayanlar elbette bu tür saldırıların besleyicileridir" diyerek sözlerini sürdüren Gül, şunları söyledi:

"Umarız hiçbir mabede bu tür saldırılar olmaz. İnsanlık bunlardan ders alır. Tüm dünya da çifte standardı görmektedir. İnsanlık İslam'ın barış mesajına karşı yapılan komploları görmektedir. İslam adını ya da başkasını istismar ederek yapılan tüm saldırıları kınıyoruz. Yeni Zelanda'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Yeni Zelanda'daki yetkililerle görüştü. Türkiye'den yeni bir heyet gitmesi yönünde talimat verildi. İnşallah bir daha böyle acıların yaşanmayacağı bir dünya arzusundayız."

'KARANLIK ODALARDA KURULAN İTTİFAKLAR BOZULACAK'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Abdulhamit Gül, HDP'lilerin CHP'li adaylara açık destek verdiğini söyledi. Karanlık odalarda kurulan ittifakların bozulacağını dile getiren Bakan Gül, "Biz her zaman haktan hakikatten yana olarak kim kimle yürüyor ona bakıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor. Önce örtülü yapıyorlardı. 'Ankara Büyükşehir'de Mansur Yavaş kazanırsa İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa biz oy verdik, bize borçlusunuz' diye HDP açıkça söylüyor. Eskiden Ankara'da Ülkücü kökenli birisi, 'Mansur Yavaş milliyetçi görünsün, biz arkadan destek verelim, açık etmeyelim' diye söylüyorlardı. Ama şimdi aleni bir şekilde söylüyorlar. Milletimiz karanlık odalarda kurulan ittifakları 31 Mart'ta bozacaklardır. Ülkemiz yoluna emin adımlarla devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Toplantıya katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 596 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI, emrah KIZIL)

================

Klasik minibüsü 2’inci kata çıkardı

Trabzon’un Araklı ilçesinde Fatih Alemdar, satın aldığı halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüsü, kafeteryaya dönüştüreceği binanın 2'inci katına çıkardı.

Araklı ilçesinde kafetarya açmak isteyen Fatih Alemdar, sıra dışı bir mekan oluşturmak için çalışma başlattı. Halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüs satın alan Alemdar, minibüsü vinç yardımıyla binanın 2'inci katına yerleştirdi. Kafetaryanın iç düzenlemesi tamamlandığında, müşteriler, minibüste oturabilecek. Binanın dışından minibüsü görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

10 yıl önce minibüsü satın aldığını anlatan Fatih Alemdar, "Kafeterya açmayı düşünüyorum. Kına gecesi, küçük toplantılar da yapılabilecek. Karaoke odamız olacak. Çok amaçlı mütevazi bir yer planlıyoruz. 150 metre kare civarında bir salonumuz var. Minibüsüde buraya çıkardık. Ekonomik şartlar ne zaman el verirse o zaman kafeteryayı tamamlayacağız. Minibüsü orada görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bize soruyorlar, bizde anlatıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Minibüsün vinç yardımıyla ikinci kata çıkarılması

-Minibüsten görüntüler

-Minibüsün sahibiyle röportaj

-Röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: SELÇUK BAŞAR/TRABZON,()

============

Pazarda sebze satan öğrenciler duraklara kütüphane yapacak

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir grup öğrenci, otobüs duraklarında kitaplık oluşturmak amacıyla pazar yerinde sebze meyve satışı yaptı. Elde edilecek gelirle Kütüphaneler Haftası'nda duraklara kitaplık oluşturulacak.

Manavgat'ta bulunan Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, otobüs duraklarına kitaplık kurmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında Manavgat'ta bulunan bir seradan domates, biber, sebze meyve halinden de çeşitli sebze alan öğrenciler, Manavgat Belediyesi tarafından cumartesi pazarında kendilerine ayrılan yerde satış yaptı. Öğrenciler, elde ettikleri gelirle 25 Mart'ta kutlanacak olan Kütüphaneler Haftası'nda Manavgat'ta otobüs duraklarına kitaplık kurmayı hedefliyor.

Proje danışmanlığını yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yücel Aslan, öğrencilerden otobüs duraklarına kitaplık yapma projesi geldiğinde neler yapılması gerektiğini planladıklarını belirtti. Bahçeşehir Koleji'nin eğitim anlayışı gereği, yardım toplamak yerine öğrencilerin kazandıkları paralarla kitaplık oluşturulması fikrinden hareket ettiklerini anlatan Aslan, "Biz çocuğumuzu sahada etkin bir şekilde alın teri ve emek döktürerek, çocuğu hayata hazırlayarak, emeği öğreterek bu kazancı topluma faydalı bir proje haline getiriyoruz. Bugün cumartesi pazarında bir tezgah açtık. Çocuklarımız seraya gitti, domatesin kesiminden paketlemesini yaptı. Bugün tezgah açtılar. Bugün burada elde ettikleri kazançla 25 Mart Kütüphaneler Haftası'na Manavgat'ta şehir merkezinde yer alan otobüs duraklarının içerisinde kitaplıklar oluşturacaklar. Kütüphaneli durağa dönüştürmüş olacağız" dedi.

9A sınıfı öğrencisi Anastasia Tozlu, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesine çok önem verdiklerini belirterek, "Bu projeyle otobüs duraklarına kitaplıklar oluşturacağız. İnsanlar duraklarda beklerken kitap okuyabilecek. Bu proje için domates, patates, soğan gibi sebze ve meyvelerin pazarda satışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

9B sınıfı öğrencilerinden Bedirhan Duran Dönmez de duraklara kütüphane kurmak sosyal sorumluk projesine gerekli finansmanı sağlamak amacıyla pazarda sebze sattıklarını söyledi. Dönmez, vatandaşların ilgisinin oldukça iyi olduğunu ve satış yaptıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------

- Öğrencilerin tezgahından alışveriş yapan vatandaşlar

- Yücel Aslan'ın açıklaması

- Anastasia Tozlu'nun açıklaması

- Bedirhan Duran Dönmez'in açıklaması

- Pazar yerinden detay görüntü

265 MB /// 02.24"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

===============

Kayakta ölen Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladı

ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 7 yıl önce antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı 17 yaşındaki Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası yarışları başladı. Nemutlu ailesinin de izlediği yarışların yapıldığı pistin altına sporcuları, Aslı Nemutlu'nun kardan yapılan heykeli karşıladı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından bu yıl düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Palandöken Kupasına, Aslı Nemultu'nun ismi verildi. Palandöken Dağı'nda bugün başlayan yarışlara, 13'ü kız olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı. 12 Ocak 2012'de Konaklı Kayak Merkezindeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak yaşamını yitiren Aslı Nemutlu'nun ailesi de sporcuları izledi. Anne Ayşe baba Metin ve kızları Ece Nemutlu, kayakçılarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Sporcuları ve aileyi, yarışların yapıldığı pist altında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Aslı Nemutlu'nunkayak yaptığı heykeli karşıladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan sporcuların yarıştığını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı şunları söyledi:

"Bu faaliyetlerimizin amacı buradan hem sporcularımızın olimpiyata gidecek puanı alması hem de Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirip, milli takımı seçmemiz. Aslı Nemutlu Erzurum'da anılan ve şuanda da gerçekten çok sosyal faaliyet olarak ciddi yatırım yapan bir dernek. Daha önce antrenörler tarafından seçilen özellikle kız çocuklarının eğitim ve kayak masraflarını tamamen üstlendiği sportif kariyerlerine de ciddi destek sağladığı bir dernek. Burada sporcularımızın ödüllerini Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği olarak karşılıyorlar. Bu organizasyonun hem eğitim hem de sportif boyutunda da gelişime devam edeceğine inancımız tam. En önemlisi de bunun sadece Erzurum'daki çocuklarımızla yapılması. Çünkü Aslı Nemutlu Erzurum'a ait bundan sonra. Biz de Türkiye Kayak Federasyonu olarak buna duyarsız kalmadık. Palandöken kupamıza Aslı Nemutlu'nun adını verdik."

TKF'nın verdiği kararla gurur duyduklarını belirten baba Metin Nemutlu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şampiyona Aslı adına devam edecek. Aile olarak gururluyuz. 7 yıldır Aslı için bir takım şeyler yapmaya gayret gösterdik. Öncelikle en büyük hedefimizde Aslı'nın adını rahmetli olduğu şehirde bir yerlere getirmek. Buradan sporcu bulup yetiştirmek ve bu sporcularıda ülkemizde iyi bir yere başarılı bir sporcu olarak getirmekti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Kardan yapılan heykelden detay

-Aslı Nemutlu kayak şampiyonasından detay

-Kayakçılardan detay

-Fatih Kıyıcı ile röp

-Metin Nemutlu ile röp

SÜRE: 05.47 BOYUT: 648 MB

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

==============