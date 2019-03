DHA YURT BÜLTENİ-9

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR BİRLİKTEYİZ

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu, seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini belirterek, "Biz bu seçime nasıl giriyoruz, Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, Zillet İttifakı olarak değil. El ele, gönül gönüle giriyoruz, pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz" dedi.

?Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent protokolü tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan partisinin mitingine katılmak üzere İstasyon Meydanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı. Miting alanına boynuna Adanaspor ve Adana Demirspor atkısı takarak çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Senin Allah'ına kurban Adana. İkramı güzel, insanı güzel Adana. Hz. Ömer devrinden beri medeniyetimizin gözde kenti Adana. Yavuz Sultan Selim'in ordularını karşılayan Adana, bu kentin 828 mahallesini selamlıyorum. Adana özgürlüğün, demokrasinin, hakkını, hukukunu, geleceğini iyi bilir. Adana kendisine göz dikmiş düşmana bakmasını iyi bilir. 31 Mart seçimlerinin beka seçimidir, bunu iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz, Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, Zillet İttifakı olarak değil. El ele, gönül gönüle giriyoruz, pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz. Seçimlere 21 gün kaldı, demokrasinin zaferini 31 Mart'ta ilan edecek miyiz? 31 Mart akşamı illet, zilleti ayaklar altına alacak mıyız? Cumhur İttifakı çıkar ittifakı değil, amaç 3- 5 fazla belediye fazla kazanmak değil. Bu ittifak 15 Temmuz'da kurulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na ben 01.15'te indim. Bay Kemal, 23.15'te FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı. Gitti, Bakırköy Belediyesi'ne çayını, kahvesini yudumladı. 'Darbe olursa tankların önünde ben dururum' demişti, korkaksın sen, korkak. Sen FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin" diye konuştu.

'EZANI ISLIKLADILAR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan Cumhuriyet Halk Partili kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, kaçacak deliğin yok. Biz bu ittifakı sınırlarımıza saldıran terör örgütlerine karşı saflarımızı sıklaştırarak kurduk. İnşallah bu ittifak, bizi 2023 hedeflerimize ulaştıracak. Adana bu ittifaka inanırsa, tüm Türkiye inanır. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa, herkes sahip çıkar. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanların, ezana tahammülü olmayanlarla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü terör örgütünün bayrağımıza olan tahammülsüzlüğünü görüyoruz. Geçen gün CHP'lilerin içinde bulunduğu bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Taksim'de yürüyüş düzenledi. Orada bulunan kadınlar ezan okunurken ıslık çalıp, saygısızlık ettiler. HDP kongrelerinde hiç 'İstiklal Marşı' okunuyor mu? Ne diyor marşımızda, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki- şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Ezana hürmet etmeyenin bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan, bu millete de sahip çıkmaz. Yarın düşman kapımıza dayandığında, ezana sahip çıkmayanlar, onları da 'hoş geldin' diye karşılar.

'YATIRMILAR ARTARAK DEVAM EDECEK'

Göreve geldikleri günden beri Adana'ya birçok yatırımın yapıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra bu yatırımların artarak devam edeceğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrak, ezan, vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. 3- 5 oy için onlara göz yumarsak, ecdadımızın da, çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletim bunlara hak ettiği dersi sandıkta verecektir. 4,5 yıl daha ben ülkemin başındayım. Adana'da tüm belediyelerimizle omuz omuza hizmet vermeye devam edeceğiz. Adana'yı eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık. 45 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 9 bin 57 derslik inşa ettik. 58 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü kentimize büyük devlet adamı Alparslan Türkeş Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açtık. Diğer ilçelerimize de bu yurtları açacağız. 33 bin kişilik stadyumun ve olimpik yüzme havuzunu yapıyoruz. Adana takımlarından birini de artık Süper Lig'de görmek istiyoruz."

'CHP'YE BU ZULÜM YETER ARTIK'

Sağlık alanında da Adana'ya 5 katrilyon destek verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında 56 tesisi kazandırdık. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatakla vatandaşlarıma hizmet veriyor. Bay Kemal' Sosyal Sigortalar Kurumu'nda müdürlük yaptı. Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi, kaybetti, halen orada duruyor. CHP'ye bu zülüm yeter artık. Sağlık tesislerimizin yapımı devam ediyor. 15 sağlık tesisimizin plan projesi devam ediyor. Adana- Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini kısalttık. Adana-Gaziantep hızlı tren çalışması tamamlanıyor. 2 yıl içinde hazır. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda bir sıkıntı yaşadık. Yaşanan bu sıkıntıyı aşacağız, Adana metrosunda bir kısmı tamamlanmıştı, hem mevcut hattın uzatılmasına ihtiyaç var. Bu meseleyi önümüzdeki dönem gündemimize alacağız."

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Konuşması sırasında Bozkurt işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adanalı çiftçilere 4 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, Ceyhan ilçesinin ise önemli bir enerji ve petro-kimya üssü olacağının ve bölgenin yatırımcılarla buluşturmak için 69 milyon lira harcandığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamlanmasının ardından Mersin'e hareket etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

- Şeçim şarkısını söylemesi

- Ömer Çelik'in konuşması

- Alandan genel ve detay

SÜRE:01'41" BOYUT: 187 mb

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK- Çağlar ÖZTÜRK-Mustafa ERCAN, Adnan AÇIKGÖZ-Nuri PİR-Ufuk AKTUĞ/ADANA, ()-

===========================================================

Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktır (EK)

2)KILIÇDAROĞLU ESNAFA SİTEM ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (AESOB) oda başkanları, hemşehri dernekleri yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İlk genel müdürlüğünün BAĞKUR Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarına hakim olduğunu, ancak bu sorunların hiç değişmediğini söyledi. Lafa gelince politikacılar ve esnaf kadar ağzı iyi laf yapan kimse olmadığını da ifade eden Kılıçdaroğlu, oda başkanları ve esnafı eleştirdi. Esnafa sitem edeceğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Çözüme gelince kimse yok. Biraz sitem edeceğim. Sorunlarınızı biliyorum. Nasıl çözülecek? Sizin sorunlarınız çözülmüyor, bilinçli olarak çözmüyorlar. Kepenkler kapatıldı diyorsunuz. Neden geçinemiyorsunuz? E büyük AVM'ler kuruldu kimse gelmiyor. Kim kurdu? Hükümet kurdu. Kime oy verdiniz? Hükümete oy verdiniz. Dedim ya güzel konuşuyorlar. Esnaf olmazsa olmaz diyorlar ama bir bakıyorsunuz esnaf sayısı giderek azalıyor. Kendi ayağına kurşun sıkan başka bir grup görmedim" diye konuştu.

Bir dönem TOBB başkanlığı ve 59'uncu hükümette bakanlık görevi de yapan Ali Coşkun'un geçmişte AVM'lerle ilgili bir tasarı hazırladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “AK Parti'den olmasına rağmen en sevdiğim makamlardan biriydi. 'AVM ile ilgili kanun tasarısını getireceğim' dedi bir daha bakan da olamadı, milletvekili de. Ama esnaf ve sanatkarın büyük kısmı kendi sonlarını getiren siyasi partiye oy verdi. Kızıp bağırıyorlar ama yine aynı. Emekliye iki maaş ikramiye dedik. Kimin işine gelir bu durum? Emekli gelip yine esnaftan alışveriş yapacak bu esnafa kazandıracak" diye konuştu.

'TASARRUF YOK'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma planı olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, devletin kalkınma planı olmadan yönetilemeyeceğini kaydetti. Türkiye'nin Almanya'dan daha çok makam aracına sahip olduğunu ve tasarrufun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ekonomi düzgün yönetilirse hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmez. Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 TL. Bu ne demek, esnafa biraz daha fazla para gidecek. Belediye başkanlarım makamlarına oturduklarında 1 Nisan itibariyle asgari ücretler 2 bin 200 TL olacak. Ocak ile nisan arasındaki farkı da bir şekilde ödeyecekler" dedi.

Gelir dağılımı çarpıklığı olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, kira stopajının kiracı tarafından ödendiğine dikkati çekerek, esnafın bu durumdan şikayetçi olmasına rağmen stopajı kaldırmayan partiye gidip yine oy verdiğini söyledi. Türkiye'de yaşayan esnaf ve sanatkarın ikinci sınıf vatandaş yerine konulduğunu ve esnafı bu duruma getiren bir partiye nasıl oy verildiğini de anlamadığını ifade eden Kılıçdarolu, dükkan açan Suriyelilerin vergi vermediğini, hastanelerde ücret ödemediğini, diğer esnaf ve sanatkarın her yerde vergiye tabi tutulduğunu söyledi.

'İktidardan olursa belediyede çok para, olmazsa az para olur' anlayışının da yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İzmir'de metro çalışmalarının metresi 50 milyon, İstanbul'da 150 milyon, Ankara'da ise 100 milyona yapılıyor. Nasıl oluyor bu durum? Aynı sistem çalışıyor, aynı iş yapılıyor. İşin özü belediyelerde para var. Herkesin belediye başkanı olacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu şerefli ve onurlu bir görevdir. Bunu herkes yapamaz" dedi.

MUHTARLARA BÜTÇE VERİLSİN ÖNERİSİ

Muhtarların bütçesi olmadığına da değinen Kılıçdaroğlu, muhtarlara emlak vergisinden yüzde 1'lik pay verilerek sosyal yardımların muhtarlar tarafından dağıtılması gerektiğini anlattı. 2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Yunanistan'ın 10 katı büyüğüz. Kime hizmet ediyorsunuz? Yunanistan çiftçisine. Türkiye'de çiftçi mi kalmadı? Yakında çiftçi de kalmayacak, bu durumları bilerek sandığa gidin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ise 25 yıllık siyasi hayatında birçok oda başkanıyla birlikte görev yaptığını ve hiç kimseyi ötekileştirmeden bugünlere geldiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alanlara başka partilerce telefon açıldığını öne süren Böcek, “Telefon açıp 'Böcek gelirse yardımlar kesilebilir. İşçiler işten çıkarılabilir' deniliyor. Herkesin içi rahat olsun böyle bir şey olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki toplantısının ardından AESOB binasından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-AESOB başkanı Adlıhan Dere’nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

-Partililerin görüntüsü

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

-Protokolün görüntüsü

-Salondan görüntü

156 MB -- 01.25 // HD

(Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=================================================

3)BAHÇELİ: BÜYÜK MİLLETLERİN HER ZAMAN BEKA MESELESİ VARDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı ‘millet ittiakı’nı eleştirerek, “Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardırö dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimleri startını Osmanlı Devleti’nin kurulduğu Bilecik’in Söğüt ilçesinden başlattı. Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden Bahçeli, dua okuduktan sonra Söğüt Meydanı’na geçti. Burada toplanan binlerce kişiye seslenen MHP lideri Bahçeli, CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı ‘millet ittifakı’nı eleştirerek Türkiye’nin ‘beka sorunu’ olmadığını söyleyenlere tepki gösterdi. Seçim çalışmalarına Bilecik’in söğüt ilçesinden başlamasını bir tesadüf olmadığını ifade eden MHP Genal Başkanı Devlet Bahçeli, “Söğüt, 720 yıldır sönmeyen beka meşalesidir. Söğüt, 720 yıldır istikbalimize yön veren medarı iftiharımızdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerin hazırlık ve kampanya sürecinde ilk durağımız Söğüt’tür. Burayı tesadüfen seçmedik. Buraya iş olsun diye gelmedik. Söğüt, tırmandığımız zirvelerin yamacı, fetihlerimizin giriş kapısı, iftihar edilecek mazimizin şanlı bir sayfasıdır. Söğüt bir başlangıçtır ama en hayırlısı en başlangıçlardır. Söğüt, ikinci Ergenekondur, ikinci Türeyiş Destanıdır. Yakın veya uzak coğrafyalara tebliğ edilen Oğuz Destanı’nın ağırlık merkezidir. Dağılmış, ufalanmış ve birliği bozulmuş son vatanımızın üzerinde doğan umut güneşi Türk’ün ülkü beşiğidir. Beyliklere bölünmüş, istilalara uğramış, kardeşliği zayıflamış, birlikte yaşama mefkuresi kesintiye uğramış yurdumuzun Söğüt’te kendine gelmiş Söğüt bilinciyle Bilecik’e uzanmıştır. İlhamımızı buradan alıyoruz. Gücümüzü tarihten kazanıyoruz. Sırtımızı sizlere yaslıyoruz. Söğüt varsa umut vardır. Gölgesi hepimize yetecektir. Söğüt varsa huzur vardır. Söğüt varsa kök vardır, kaynak vardır, kudret vardır. 31 Mart seçimlerine 3 haftalık bir süre kala 400 çadırlık Türkmen obasının hedef ve ülküleriyle mücadelemizi sürdürüyoruzö dedi.

‘MİLLİ BEKAMIZI HEDEF ALIYORLAR’

Türkiye’nin terörle mücadelesine değişene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli birliği yıkmayı planlayanların tarih boyunca farklı senaryolar denediğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Türk milletinin oynanan oyunları gördüğünü anlatan Bahçeli, “Muhterem Söğütlü kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar. Türkiye köşeye sıkışsın diyorlar. Milli bekamızı hedef alıyorlar. Milli birliğimizi yıkmayı planlıyor. Dünün tekfurları neyse bugünün işbirlikçileri de aynıdır. Dünün Bizans’ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. PKK, PYD, YPG bir yandan FETÖ ve kripto damarı bir yandan ülkemizin düşmesini gözlüyorlar. Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor. Zalimler rehavetimizi kolluyor. 1920’de barbar Yunan komutan nasıl ki büyük hünkarımız Osmangazi’nin kabrini alçakça tekmeleyip ‘Osman bak ben geldim haydi kal da memleketini kurtar’ dediyse bu vandalın peşinden giden de mukaddesatımızı ve mukadderatımızı çiğnemeyi amaçlıyorlar. Gezi parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarında denediler başaramadılar. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinizde çukur açtılar, hendek kazdılar, işgal ve isyana kalkıştılar başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle bir kez daha deneme yaptılar, başaramadılar ancak yine de durmadılar, geri çekilmediler, ıslah olmadılar. Türkiye’yi Suriye’yi çevirmek için kolları sıvadılar. Türkiye’den Irak çıkartmak için pusuya yattılar. Ekonomi tetikçileriyle üzerimize geldiler. Dövüş silahını çektiler faiz ile rant lobisini harekete geçirdiler. Küresel tefeciler, bölgesel işbirlikçiler, kanlı emeller, taşeron örgütler, siyaset artıkları devamlı açığımızı aradılar, devamlı sabotaj ve suikastla heves ettiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı. Bundan sonra da kalmaya and olsun devam edecektir. Çünkü Türk milleti oynan oyunları gördü. Zalimleri tanıdı. Zulme aşılamayacak bir duvar çekti. Ne var ki düşmanlık değişmesi, kirli senaryolar değişmedi, hain niyetler değişmedi. Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdiö şeklinde konuştu.

‘ÖMÜRLERİNDE BİR KEZ ADAM GİBİ ADAM OLMAYI DENESİNLER’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, millet ittifakını meyve ve sebze fiyatları üzerinden eleştirilerine tepki göstererek, CHP ve İYİ Parti’yi yerli ve milli duruş sergilemeye davet ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi de bunlara zillet eklendi. Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar. Pazarı bilmezler, çarşıyı bilmezler, amanı bilmezler, Söğüt ne yer ne içer duymazlar. Ama konu istismarsa, konu provokasyonsa, konu yalansa, konu dedikoduysa bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar. Zira işlerine öyle geliyor. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. İşsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar. Bütçe açık verdimi bayram ediyorlar. Dış ticaret açığı artmaya görsün gülmekten kendilerini alamıyorlar. Hele dövizin fiyatı bir yükselsin, felaket tellalları emen ortaya üşüşüyorlar. Onursuz bir kazancı onurlu bir kayba üstün görüyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak, yarın doyarız. Hayatın şaşmaz gerçeği budur. Bugün işiniz yoksa yarın buluruz. Haysiyetli yaşamanın doğası budur. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar. Elbette vakti geldiğinde doya doya yeriz. İklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir. Peki vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak. Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak. Ezan susarsa bunun ikamesi ne şekilde sağlanacak

‘BEKA SORUNLARIMIZ GEÇMİŞE NAZARAN AĞIRLAŞMIŞTIR’

Türkiye’nin her zamankinden daha ağır bir beka sorunu olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, “Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacak. Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür. Her zaman da büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Söğüt’e bakan bekayı görür. Bekanın sıcaklığını hisseder. Söğüt’ü idrak etmeyi bilenler bekayı bal gibi anlar. Şeyh Edebali’nin öğütleri bekadır. Hikmet sahibi büyüğümüz, damadı Osmangazi’ye ne diyordu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir. Devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu, beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü beka olmadan siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldiğinde çekirge yiyerek mukaddesatını savundu. Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa ettiö diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütlerine destek vermekle suçlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “CHP Genel Başkanı PKK/YPG’yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu inanmaz bir üslupla YPG’yi kast ederek, ‘Onlar bize mi saldıracak’ sorusunu gitsin Kilis’te söylesin, gitsin Hatay’da söylesin, gitsin Şanlıurfa’da sormayı denesin. Söylediklerini tevil ve inkara kalkışmasın, zira her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. YPG’nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin. Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize füze atıldı, mahallelerimize roket fırlatıldı. Zillet ortaklarının kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Nitekim üç maymunu oynuyorlarö

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin ilk mitingini yaptığı Bilecik’in söğüt ilçesinden, Eskişehr’e geçti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bahçeli’nin alana gelişi

-Parti üyelerinin bozkurt işaretiyle karşılaması

-Bahçeli’nin çevredekilere Bozkurt selamı

-Bahçeli’nin miting konuşması

-Mitinge katılan kalabalık

-Partililerden detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/SÖĞÜT(Bilecik),()-

====================================================

4)BUĞDAY TARLASINDAKİ ARAÇ ALEV ALDI

BATMAN'da buğday tarlasına bırakılan otomobilin alev alması sonucu hasar meydana geldi.

Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde buğday tarlasına bırakılan, sahibinin kimliği öğrenilemeyen 56 AC 476 plakalı otomobil, alev aldı. Otomobilin yandığını gören çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede kontrol altına alırken, araçta hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

----------

- Aracın yanması

- İtfaiye ekiplerin söndürmesi

- Genel ve detay görüntü

- Haber: Reşat YİĞİZ - Kamera: BATMAN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5.87 + 9.5 MB

====================================================

5)TUNCA NEHRİ'Nİ KANOYA TEMİZLEDİLER

EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Plastiğe Hayır Grubu ve üniversiteli öğrencileri Tunca Nehri'nde kanoyla temizlik yaptı.

Tunca Nehri kenarında buluşan doğa severler kanolarla Tunca Nehri'ne açılıp, temizlik yaptı. Topladıkları atıkları kano yardımıyla kıyaya çıkaran çevreciler, yaklaşık 2 kilometrelik alanda temizlik çalışmasında bulundu. Çevre temizliği bir yandan karadan gerçekleştirilirken kanolarla dolaşan çevre gönüllüleri de Tunca Nehri'ni temizledi. Edirne'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik hakkında konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol çevreci Begonia Rodrigues, insanlarda doğaya karşı daha fazla farkındalık oluşması gerektiğini ifade etti. Söz konusu temizlik etkinliğini uzun süredir planladıklarını ve havaların iyileşmesiyle hayata geçirdiklerini söyleyen Rodrigues, "Tam zamanında bu temizlik yapılıyor. Bunun için çok uzun süredir bekliyoruz. Kış aylarında nehre atılmış birçok plastik ve köpük kutular vardı. Birçok insan bu yaptığımızı sıradan bir temizlik gibi görüyor ama aslında öyle değil. Amacımız doğayı koruyup, plastik atıklardan arındırmak. Aslında çok büyük farkındalık kaybı yaşıyoruz çünkü etrafta çok fazla plastik atık var ve bu plastiklerin doğada kaybolması yüzlerce yıl sürüyor. Bu nedenle alternatif bir yol bulmalıyız ki bu kirlilikten kurtulalım çünkü doğaya çok büyük zarar veriyoruz" dedi.

EDOSK Başkanı Orkun Akman, daha önce karadan yapılan temizliklerin ardından manzaranın değişmediğini, insanların atıklarını bırakmaya devam ettiğini söyledi. Akman, "EDOSK, Plastiğe Hayır Grubu ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak bugün Tunca, hem karadan hem de sudan plastikten arındırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Daha önce Plastiğe Hayır Grubu karada birçok etkinlik yaptı ama şu anda geldiğimizde sonuç maalesef aynı. Bunun sadece eğitimle alakalı olduğunu düşünmüyorum ben çünkü ne üniversite mezunları ne eğitimli insanlar da buraya geliyor ama maalesef çöpünü bırakıp gidiyorlar. Biraz kenti sevmekle alakalı bu. Bahar geldi insanlar buraya sık gelecek ve yine çöplerini bırakacaklar. Onlar bırakmaktan bıkmıyor biz de temizlemekten bıkmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Kanocuların toplanması

Eğitim verilmesi

Orkun Akman ile röp.

Detay görüntü

İspanyol çevreci Rodrigues ile röp.

Nehirde ilerleyen kanolar

Kanolarla plastiklerin toplanması



Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE;()

=================================================