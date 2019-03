DHA YURT BÜLTENİ -9

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da bir evde meydana doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi de yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Koç ailesinin yaşadığı dairede, sabah saatlerinde doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Evde bulunan Fatma Koç'un (80) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Kamil Koç (42), eşi Selda (40) ve kızları Berrin Koç (9) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamil Koç'un ölen annesi Fatma Koç'un cenazesi morga konurken, kullanılamaz hale gelen ev, savcılık tarafından mühürlendi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte tüm mahallenin ayağa kalktığını söyledi.

Peribacalarında yıkım esnafı düşündürüyor

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınında yapılan otel inşaatının geçen 14 Şubat'ta yıkılması ardından bölgede şimdiye kadar 33 yapı daha yıkıldı. Bölge esnafı ve rehberler, doğal yapıyı bozan binalara karşı çıkarken, doğa ile uyumlu yapıların yıkılmaması gerektiğini söyledi.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde Göreme beldesinde peribacaları yakınında yapılan otel inşaatı, geçen 14 Şubat'ta yıkıldı. Ardından bölgede yapılan inceleme sonrası Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan bağevi, otel inşaatı, çay bahçesi ve at çiftliğinin olduğu 33 yapı daha yıkıldı. Yapılan yıkım çalışmaları esnafı düşündürmeye başladı.

Göreme'de Esentepe mevkiinde esnaflık yapan Yaşar Özdemir, bölgede turizmi desteklemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Son 3 yıldır bölgede turizm düşük gidiyor. Bu sezona çok iyi başlayacağımızı düşünürken, yıkım kararıyla karşı karşıya geldik. Yetkililerden bir an önce buralara gelerek yapılarımızın düzenli ya da düzensiz olduğunu kontrol etmelerini istiyoruz. Çünkü 30 yıllık bir işletmeyiz. Biz burada turistlere hizmet veriyoruz. Ancak yıkım bu şekilde devam ederse turizm olumsuz etkilenecek. Burası bir rant yeri değildir" dedi.

'AHŞAP YERLERLE İNSANLAR TİCARETİNİ YAPIYOR'

Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan Şahin Görücü ise, "Bazı yapıların yıkımlarını onaylıyorum. Çünkü doğaya zarar veriyor. Buna da zaten herkes karşı çıkmalıdır. Şu an bulunduğumuz yer gibi böyle barakalarla, ahşap yerlerle insanlar ticaretini yapıyor. Bizim insanlarımız için de iyi oldu. Doğayı bozmamak kaydıyla ahşap yapılara hiç kimse karşı çıkmaz. Vadiye, ana yapıya zarar veriyorsa herkes karşı çıkmalıdır" dedi.

Rehber Adem Bülbül de, "Peribacalarının içerisine yapılan otellerle burada hizmet veren dükkanların aynı sınıfa sokulmamasını istiyoruz. Gelen misafirlerin bir şekilde tüm şartlarda hizmet verebilmesini istiyoruz. Çirkin bir görüntü olduğu söyleniyorsa belli şartlar altında bunlar düzeltilebilir" diye konuştu.

'DOĞAYLA ENTEGRE OLAN YERLERE İZİN VERİLMELİDİR'

Bölgede 14 yıldır rehberlik yapan Aylin Ekici ise "Bölgenin fiziksel ve birtakım sıkıntılarına şahit olduğumuzu düşünüyorum. Yıkım kararı kimi yerde çok yerinde, kimi yerde ise tekrar düşünülmesi gerekiyor. Kapadokya hakikaten özel bir yer. Biz manevi olarak emanetçisiyiz; ama çok ciddi anlamda da bir dünya mirasıdır. Muhteşem vadiler var. Bu vadiler içerisinde gerçekten zaman zaman bizi de çok derinden üzüyor. Hatta olmaması gereken bir yapılaşma var. Zamanında bunlara izinler verilmiş ya da belirli bir kontrolü sağlanmamış. Biz vadilerde yürüyüş yapıyoruz. Zaman zaman vadi içerisinde insan dinlenip oturmak istiyor. Bir şeyler içmek istiyor. Doğayla uyum içerisinde tamamen doğaya entegre olarak küçük kafe tarzı yerlerin olmasına müsaade edilmelidir. Bu asla katliam boyutunda değil de turistlere hizmet vermek anlamında olmalıdır. Önemli olan doğayla iç içe olmasıdır ve asla doğaya zarar vermemesidir" ifadelerini kullandı.

Vücuduna 80 dikiş atılan genç kadından, saldırgana 8 yıl hapis cezası istenmesine tepki

Adana'da, platonik aşk yaşayan komşusu Necdet Erdoğan Artural(35) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve vücuduna toplam 80 dikiş atılan Serap Sağlam(32), saldırganın 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına tepki gösterdi.

Sağlam, “Bana öldüresiye saldıran adamın, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak, en ağır cezayı almasını istiyorum. Eğer cezaevinden çıkarsa, beni öldürür" dedi.

Geçtiğimiz 11 Aralık 2018 gecesi saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Necdet Erdoğan Artural, platonik olarak aşık olduğu ve daha önce de darbedip, kırdığı şişe ile yaraladığı Serap Sağlam'ın yolunu kesti. Artural, elindeki bıçak ile kadının boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştı. Elleriyle yüzünü kapatan kadının ellerinde de kesikler oluştu. Kanlar içerisinde yere yığılan Sağlam, yoldan geçenler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçtı.

Olay yerine gelen polis, eşgalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen Artural, tutuklandı. Serap Sağlam'ın kaşı, burnu, kulağı, boynu ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı.

"KADINLARDAN DESTEK BEKLİYORUM"

Necdet Erdoğan Artural hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'yaralama' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Artural'ın yargılanması sürerken, saldırı nedeniyle vücudunda derin izler kalan Serap Sağlam, saldırgan hakkında istenilen cezanın en fazla 8 yıl olmasına isyan etti. Yaraları nedeniyle kimsenin kendisine iş vermediğini, maddi zorluğun yanı sıra psikolojik sorunlar yaşadığını, depresyon ilaçları kullandığını anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Necdet Erdoğan Artural’ın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum. Başıma geleni sadece yaşayan anlar. Kadınlarımızdan ve yetkililerden bana destek olmalarını istiyorum. Kadın şiddetine 'dur' desinler. Beni bu duruma getiren adam ağır cezada bile yargılanmıyor. Bu nasıl bir adalet? İşverenler ‘faça mı attın?’ diyerek, iş vermiyor. Maddi durumum olmadığı için estetik ameliyat da olamıyorum. Beni yaralarımdan kurtarın. Ben ne yaptım da bu hale geldim? Yaşadıklarım zaman zaman gözümün önünden geçiyor. İntiharı bile düşünüyorum. Eğer bu adam cezaevinden çıkarsa, beni kesin öldürür. 15 Mart’ta duruşmam var. Kadınlarımızdan da destek bekliyorum."

Aydınlatma direği, fırtınada otomobilin üzerine devrildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, fırtına nedeniyle devrilen yol kenarındaki aydınlatma direği, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Sürücü Serap Emre, yaralanmazken, araçta hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde, Dilberler Sekisi mevkisinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle devrilen aydınlatma direği, seyir halindeki Serap Emre'nin 01 AAG 381 plakalı otomobilinin üzerine düştü. Büyük korku yaşayan Emre, aracını yol kenarında park ettikten sonra inip, ön camı ile farlarının kırıldığını gördü. Emre'nin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Serap Emre, çevrede güvenlik önlemi alan polislere, fırtına nedeniyle sallanan diğer direkleri göstererek, "Bunlar da düşebilir" dedi.

Öte yandan Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Kamil Uzun yönetimindeki otomobilin üzerine de fırtınada aydınlatma direği devrildi. Uzun'un aracında da hasar meydana geldi. Kent genelinde ise birçok ağacın fırtına yüzünden yollara devrildiği görüldü.

