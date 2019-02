DHA YURT BÜLTENİ -9

Bakan Kurum: 'Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuz var. Hedefimiz önümüzde 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da, büyükşehir belediyesi ile bakanlığı arasında kentteki Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi protokolünün imza törenine katıldı. Bakan Kurum, 1 milyar liralık projenin hem Konya hem de bölge için önemine dikkat çekerek, "Yaklaşık 1 milyar TL olan bu projeyle Konya sanayisi inşallah büyüyecek. Konya’daki istihdam artacak ve şehrimiz kentsel dönüşüm anlamında yeni yaşam alanlarına kavuşacak. İnşallah bu yıl içerisinde projeye başlayacağız ve 36 aylık bir süreç içerisinde de hak sahiplerine dükkanlarını teslim edeceğiz.ö dedi.

HEDEFİMİZ HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK

Türkiye'de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut olduğunu belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bizim kentsel dönüşümle ilgili Türkiye çapında önemli bir süreç başlattık. İnşallah tüm Türkiye'mizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuz var. Hedefimiz bizim önümüzdeki 5 yılık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak bu 300 bin konutu dönüştürürken şehrin kültürünü şehrin mimarisini öne çıkaracak çok önemli projeler yapmak istiyoruz. Bu anlamda biz kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Biri tarihi alanlarda dönüşüm diğeri ise yıkılma tehlikesi olan metruk, deprem riski taşıyan alanlardaki dönüşüm. Birde sanayi alanları dönüşümümüz var ki Konya'mızda aslında bunun örneğini daha önce TOKİ başkanımız açıkladı. Birkaç şehrimize yaptık inşallah şimdi Konya'mızda da çok önemli bir örneği, projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bu projeyle birlikte şehrin içindeki sanayi alanını, çöküntü alanını yeniden şehir dışına çıkarmak suretiyle mevcut yerde de millet bahçelerinin olduğu, yürüme yollarının olduğu, yeşil alanların olduğu, okulların üniversitelerin olduğu çok önemli bir yaşamı da orada mevkiinden kazandırmış olacağız."

180 BİN ÇİFTÇİMİZ HAZİNE ARAZİLERİNDEN YARARLANDI

Hazine arazilerinden 180 bin çiftçinin yararlandığını belirten Bakan Kurum, "Biz çiftçimizin de yanındayız, turizm sektörünün de yanındayız, sanayicimizin de yanındayız. Biliyorsunuz hazine arazileri kiralanması işini yaptık. Yaklaşık 218 bin çiftçimizi ilgilendiren süreçte 180 bin çiftçimiz hazine arazilerinin kiralanması işinden faydalandılar. Hazineye ait ne kadar atıl arazi varsa, ne kadar kullanılmayan arazi varsa, biz bunu sektörlerimize kazandıracağız. Tarım sektörüne, turizm sektörüne, sanayicimize kazandıracağız. Çiftçilerimizin kullandığı ecrimisil bedeli yatırdıkları arazilerinde ecrimisil bedelinin yüzde 1'i üzerinden yine kiralama işlemlerini yaptık ve 10 yıllık kiralama işlemi yaptıktan sonra isterlerse çiftçilerimiz 10 yıllığı uzatabiliyorlar veya arsayı, araziyi satın alabiliyorlar." diye konuştu.

KÖYLERDE MERA PROBLEMİ VAR

Köylerdeki mera problemleri ile ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Birde köylerimizin içerisinde mera problemi var. Mera vasfında gözüken; ancak vasfı mera olmayan çiftçilerimizin burada köylerimizin ev yaptıkları araziler var. Bu arazilere ilişkinde bakanlığımıza bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'müze talimat verdik. Valiliğimizle ortak bir çalışma yürütüyorlar. Tüm köylerimizde mera vasfında gözüken; ancak mera olmayan arazilerin üzerinde çiftçilerimizin, köylerimizin binaları olan alanlarda da çalışma yapacağız." dedi.

HERKESİN RIZASINI ALARAK HAKKANİYETLE PROJELERİMİZİ YAPIYORUZ

Gittikleri şehirlerde vatandaşlarla istişare yaparak onların rızasını alıp hakkaniyet çerçevesinde projelerini yaptıklarını da belirten Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim manifestomuzu açıkladı. Seçim manifestomuzda 11 maddemiz var. 11 maddenin 8'i bizimle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile alakalı. Bizde tüm şehirlerimize gidiyoruz. Bugüne kadar 40'ın üzerinde ilimize 100 değişik ziyarette bulunduk. Gittiğimiz şehirlerimizde teşkilatımızla, vatandaşımızla işbirliği içerisinde herkesin rızasını almak suretiyle hakkaniyet çerçevesinde bu projeleri konuşuyor, istişare ediyor ve hızlı bir şekilde de yürüyoruz, projeleri uygulamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi protokolü imzalandı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Bakan Kurumun'un açıklamaları

- Protokol imza töreninden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

================

Erasmus için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldular

Adana'ya Erasmus kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrenci çift, çıktıkları lezzet turunda esnafın ikram ettiği yöresel yiyecek ve içeceği fazla tüketince hastanelik oldu.

Erasmus programı çerçevesinde Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim görmeye gelen soy isimleri ve uyrukları açıklanmayan Mona ve Mirza adlı çift, yöresel yiyecekleri tatmak için lezzet turuna çıktı. Girdikleri lokantaları görüntülemeyi de ihmal etmeyen çift, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İklili, esnafın ikram ettiği kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları yedi. Ancak tur sonunda Mirza besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Mona ise Mirza'nın hastanedeki yatağı başında "Hala açım" diyerek, kameralara poz verdi.

Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, beğeni rekoru kırarken, komik yorumlara da neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Öğrencilerin göl kenarında merhaba demesi

- Öğrencilerin otobüs durağında görevliyle sohbeti

- Öğrencilerin tarihi büyüksaat önünde poz vermesi

- Öğrencilerin ocak başında pozu

- Esnafın öğrencilere kebap, çiğ köfte ikram etmesi

- Öğrencilerin şırdan ve tatlı yemesi, şalgam içmesi

- Esnafın elleriyle öğrencileri beslemesi

- Mirza’nın hastane sedyesinde serumla yatması

SÜRE: 00’ 58’ - BOYUT: 3,57MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA, ()

===================

Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 800 polis, örgüt kurarak tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilerin bulunduğu 33 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 89 bin TL, 11 bin TL değerinde altın, F serisi 1 dolar, borç bilgileri ve iddia kuponları ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki 26 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 tablet ve 7 hard diske de el koyuldu. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 23 kişinin sorgulandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Ekiplerin eve girmesi

- Bir şüphelinin duvarın içine attığı telefonu itfaiye ekibinin çıkarma çalışması

SÜRE:01'45" BOYUT:194 MB

Haber:Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN (Adana), ()

=================

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerlere çarptı. Yaralanan 4 yolcu hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı meydana geldi. Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, varyanttan indiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün orta kapısından içine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada, 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, diğer yolcular başka otobüsle yollarına devam etti.

Kazanın şokunu atlatamayan otobüs şoförü Yusuf Kaya, aracın yağmur nedeniyle kontrolden çıktığını belirterek, "Hızımız fazla olmamasına rağmen bir anda yoldan çıktık. Şans eseri küçük sıyrıklarla atlattık" dedi. Otobüste yolcu olarak bulunan Derya Salaman ise "Yağmur nedeniyle otobüs kayınca bir anda yoldan çıktı. Şansımız varmış yaralanmadan kurtulduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Kaza yapan otobusun görüntüsü

- Yolcuların görüntüsü

- Röp 1:Derya SALAMAN (Yolcu)

- Yaralıların anbulanstaki görüntüsü

- Röp 2:Yusuf KAYA (Şöför)

- Araç içine giren bariyerin görüntüsü

- Detaylar

360 MB // 3.14 SN'HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

===================

Askerlik hayali için 3 ayda 60 kilo verdi

Asker olma hayaliyle büyüyen Kemal Demiroğulları (21), 167'yi bulan kilosu nedeniyle terhis olduğunu belirterek, spor ve diyet sayesinde 3 ayda 60 kilo vererek hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi. Demiroğulları, "Hedefim 85 ile 90 kilo arasına düşmek. 1 ay sonra bu hedefime ulaşıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açmış olduğu uzman çavuşluk sınavlara gireceğim" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren asker olma hayaliyle büyüyen Kemal Demiroğulları, askere alındığını ancak fazla kiloları nedeniyle terhis edildiğini belirterek, " 3 ayda büyük bir hırs yapıp 167'den 107 kiloya düştüm. Benim açımdan bir mucize gerçekleştirmiş oldum. Kilo verme sürecinde önce yeme içmeyi düzene soktum. Uyku saatlerimi de düzene sokarak bol bol spor yaptım. Sabah bol yeşillik tükettim. Domates, yumurta, yarım yağlı peynir tüketerek beslendim. Öğlen sebze yedim. Yağlı ürün kesinlikle tüketmedim" dedi.

Hedefinin 90 kilonun altına düşmek olduğunu belirten Demiroğulları, "3 ayda yaklaşık 60 kilo verdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak, Uzman Çavuş olabilmek için bu kadar kilo verdim. Şu anki boy ve kilom yeterli fakat hedefim 85 ile 90 kilo arasına düşmek. 1 ay sonra bu hedefime ulaşıp Türk Silahlı Kuvvetlerinin açmış olduğu sınavlara gireceğim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Yürüyüş detayları

-Parkta spor yapma detayları

-Spor salonundan detaylar

Süre: 3.11 Boyut: 356 MB

Haber: Semih ŞAHİN/ Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, ()

==================

CHP İzmir adayı Soyer, projelerini tanıttı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, projelerinin bir kısmını açıkladı. Soyer, ulaşımda indirim sözü vererek, "Sabah saat 06.00 ile 07-00 akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak" dedi.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ‘İzmir’e birinci cemre düştü’ olarak adlandırdığı projelerinden 11’ini açıkladı. Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına, Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP’nin bazı İzmir milletvekilleri, CHP’li belediye başkan adayları, eski Devlet Bakanı Yaşar Okuyan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise başka bir programda olduğu için proje tanıtım toplantısına katılmadı. Tunç Soyer'in projelerini anlattığı sahne, papatyalar ile donatıldı. Sahnenin her iki tarafında dev LED ekranlar yerleştirildi. Soyer için, 3 adet farklı parfüm hazırlandı. Soyer'in resminin bulunduğu 750 adet parfüm kutusu, katılımcılara ücretsiz olarak verildi. Toplantının başında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu’nun mesajı okundu. Ardından Tunç Soyer’in çalışmalarının yer aldığı ve yine Soyer’in seslendirdiği tanıtım videosu izletildi.

‘YEPYENİ BİR HAYATI İZMİR’DEN İNŞA EDECEĞİZ’

Daha sonra konuşmak için sahneye çıkan Tunç Soyer, konuşmasına hiç kimsenin İzmir’i tek tipleştiremeyeceğini ve İzmir’i dünyadan koparamayacağını söyleyerek sözlerine başladı. Soyer, "Kimsenin gücü İzmir’i korku coğrafyası yapmaya etmez. İzmir barışın, kardeşliğin kenti, demokrasinin limanıdır. Kardeşlik ve barış olmadan ne demokrasi en de adalet ve kalkınma mümkün değildir. Biz özgür, neşeli ve uyum içinde yepyeni bir hayatı İzmir’den inşa etmeye başlayacağız ve bunu tüm Türkiye’ye yayacağız. İzmir’den yakacağımız ateş har olup hem Anadolu’ya hem Akdeniz’e yayılacak. Sonuç ve ömürleri bizimle sınırla olmayacak. İzmir’de yapacaklarımız sadece İzmir’in gelişimi ve güzelliğiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Türkiye’de başka bir ekonomi anlayışı, siyaset kültürüne hizmet edecek. İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesidir. İkincisi şehrin kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın artmasıdır" diye konuştu.

‘HİÇ ÖDENEK AYIRMAMASI KUŞKU UYANDIRICI’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmaların, bu buluşmanın ilham kaynağını oluşturduğunu aktaran Soyer, şöyle dedi:

"Akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz. 1 Nisan’dan sonra daha da yoğun çalışacağız. Gerektiği zaman da hükümetle ortaklık kuracağız. İzmir için hiçbir iş birliğinden kaçmayacağız. İzmir’i masa başında, kapalı kapılar ardından yönetmeyeceğiz. İzmir’le birilikte düşüneceğiz. Bugünkü sunumum 11 başlıktan oluşuyor. Daha başka başlıkları ikinci cemre buluşmamızda açıklayacağım."

Ulaşım konusunda kentin trafik sorunu yaşadıkları bölgelere nefes aldıracaklarını söyleyen Soyer, "Buca metrosu yıllardır onay bekliyor. Yarım milyondan fazla insanın yaşadığı Buca’ya metroyu mutlaka kazandıracağız. Kentin belki de en sıkışmış bölgesinde nefes aldıracak. Her şeyi hazır, sadece bir imza bekleniyor. Halkapınar- Otogar metrosu yine hazır, 11 yıldır Ankara’da bekliyor. 2.3 milyarlık bütçesi olan projeye sadece 30 bin TL’lik ödenek ayrılmış. Ankara ve İstanbul’a ödenek ayırmış hükümetin İzmir’e hiç ayırmaması kuşku uyandırıcı" dedi.

‘YAVAŞ YAVAŞ HIZLANACAĞIZ’

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarının, Halkapınar-Otogar metrosunu yapmaya yeteceğini de vurgulayan Soyer, "Biz bunu mutlaka yapacağız ama İzmirli şunu soracak; topladığınız vergilerin dağıtımını neden eşit yapmıyorsunuz? İzmir’i neden Ankara’dan İstanbul’dan ayrı bir yere koyuyorsunuz" dedi. Yavaş şehirden geldiklerini söyleyen Soyer, "Malum yavaş şehirden geliyoruz ama yavaş yavaş hızlanacağız ve bu kentin yağmur suyu sorununu ortadan kaldıracağız. İzmir’in koku sorununu kesinlikle çözeceğiz. Eskiyen alt yapıları yenileyeceğiz. Yol ve altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sağlayacağız" dedi.

SOSYAL PROJELER

‘Sosyal projeler’ başlığı altında, 9 farklı çalışmaya yer verildi. Kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini teşvik edeceklerini ve çocuk odaklı projeler geliştireceklerini vurgulayan Soyer, "Halk Gıda Kooperatifi kuracağız. Hem üretici, hem esnaf hem de tüketici kazanacak. Halk Süt uygulaması başlatacağız. Süt Kuzusu projesini büyüteceğiz. Halk Taşıt projesini başlatacağız. Engelli Dayanışma Evleri kuracağız. Meslek fabrikamızda mesleki beceri kazandıran eğitimlerimizi daha da geliştireceğiz. Kırsal üretimi destekleyeceğiz, paketleme ve soğuk hava tesisleri kuracağız. Kooperatifleri e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açacağız" dedi.

‘İZMİR VİZYONU ORTAKLIĞI’ KURULACAK

Projeler arasında ‘Demokrasi’ başlığı de yar aldı. Bu konuda da detaylı açıklama yapan Soyer, şunları söyledi:

"Meslek odaları, sivil toplum, hemşehri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alacağız. Merkezi hükümet ile ‘İzmir Vizyon Ortaklığı’ kuracağız. İlçe belediyeleri ile imar, temizlik gibi konularda dil ve uygulama birliği sağlayabilmek için eşgüdüm içinde çalışacağız. 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent konseyleri örgütlenmesine gideceğiz. Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturup, karar ve önerilerini öncelikle ele alıp hayata geçirmeye çalışacağız."

ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

İzmir’in her noktasına yaygın, ekonomik ve doğa dostu ulaşım olanakları sağlayacaklarını vurgulayan Tunç Soyer, raylı sistem konusunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı, ulaşımda belli saatler için indirim sözü verdi. Soyer, şöyle dedi:

"179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkaracağız. Buca metro hattının temelini atacak, inşaatına başlayacağız. Buca metroya kavuşacak. Halkapınar- Otogar metrosunu yapacağız. Çiğli’ye tramvayı getireceğiz. Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ana Transfer Merkezleri’ni insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara dönüştüreceğiz, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız. İzmir genelindeki 62 bin 641 araçlık otopark kapasitesini 100 bin araca çıkaracağız. Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4.5 kat artıracağız. Mevcut 15 adet yolcu gemisi ve 3 adet arabalı yolcu gemisine ek olarak 2 adet yolcu gemisi daha katacağız. İzmir’den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız. Sabah saat 06.00 ile 07-00 akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak."

ÇEVRE PROJELERİNİ ANLATTI

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesini sağlayacaklarını da kaydeden Soyer, İzmir Körfez için Dönüşümü Projesi’ni gerçekleştireceklerini belirtti. Menemen Harmandalı’nda başlayan rehabilitasyonu hızla tamamlayıp yeni ve modern bertaraf tesislerini kuracaklarının sözünü veren Soyer, “Katı atık yönetiminde İzmir bütünü ölçeğinde standart uygulamalar için ilçelerle koordinasyon sağlayacağız" dedi. Enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür-sanat gibi başlıklar altında da yer alan projelerini açıklayan Soyer, "Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak spor altyapısını geliştireceğiz. Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz" dedi. Açıklamasında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan ve kentte tartışma konusu olan Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’na dair de projesini anlatan Soyer, bu fabrikayı kente kazandırıp Havagazı Fabrikası ile birlikte bir kültür vahası olarak konumlandıracaklarını kaydetti. Soyer, projeleri için iki ayrı toplantı daha yapacak.

Görüntü Dökümü

-------------

-Salondan görüntü

-Tunç Soyer’in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

==================

Hocalı Soykırımı'nda ölenler Denizli'de anıldı

Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de, 613 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Denizli'de anıldı.

Hocalı Katliamı'nın 27'inci yıl dönümü nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından soykırım anısına yaptırılan Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Törene, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

'TÜM DÜNYA SESSİZ KALDI'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, 26 Şubat 1992'de kardeş ülke Azerbaycan'da yaşanan acı olayı anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinin ilelebet süreceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm dünya Bosna'da olduğu gibi Hocalı'ya da sessiz kalmıştır. Ermeni askerleri Hocalı'ya girerek orada kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız, biçare olan sivilleri katletmişlerdir. Bu soykırımı yapanlar inşallah cezasını bulacak. Soykırımı yapanlar da herhangi bir hesap vermiş değil. Biz bunun sorgulanmasını arzu ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Anma töreninden görüntü

-Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk bırakılmaskından görüntü

-AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

==================

6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Bolu merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 'ByLock' kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si, gözaltına alındı. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber :Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

=============

Bursa'da, FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin de arandığı belirtildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi. Bu kapsamda; kapatılan Vizyon Akademi Derneği içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri belirlenen 10 şüpheli, kapatılan Bursa Lale Eğitim ve Kültür Derneği kurucusu 1 şüpheli, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli, örgütün emniyetteki mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları saptanan 6 şüpheli olmak üzere, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüklerine ilişkin somut deliller bulunan toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-