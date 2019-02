DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SAĞLIK BAKANI'NDAN KIRGIN SEÇMENLERE: SANDIĞA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİNİZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere için kırgın seçmenlere uyarıda bulunarak, "Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak için memleketi Konya'ya geldi. Bakan ilk olarak baba ocağı Kulu ilçesini ziyaret etti. Burada Ak Parti Kulu İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Koca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekti. Bakan Koca, seçimlerde herkesin sandığa giderek oy kullanmasını istedi. Koca, şunları söyledi:

""31 Mart son derece önemli. 31 Mart yeni dönemde 4,5 yıllık icraatın başlayacağı bir dönem olacak. Bu dönemde 4,5 yıllık iktidarın gücüne güç katacak bir seçim olacak. Bu süreçte meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla küsenlerimiz olmuştur. Hepimizin gönlünden geçen olmamış olabilir. Büyük resme bakıp bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atıp sandığa gitmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuz gereğini mutlaka yapmalıyız."

CHP'Lİ ESKİ BAŞKAN, AK PARTİ ROZETİ TAKTI

Konuşmaların ardından Bakan Koca, partisinden 10 gün önce istifa ederek Ak Parti'ye katılan CHP eski Kulu İlçe Başkanı Bayram Kaya'ya Ak Parti rozetini taktı. Bayram Kaya, Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Ben Cumhur İttifakı'na güç olmak için, çetelerin karşısında bunları yıkmak için sizinle beraber mezara kadar buradayım. Başkan adayı Murat Ünver'i kazanması için 3 bin kişiyle Ak Parti'ye karşılıksız geldim. Sizden karşılık istemiyorum. Bundan sonra ölene kadar Ak Partiliyim. Döneklik yok. Ötekiler gibi gidip geri gelme yok. Kim nereye giderse gitsin ben buradayım. Gönül adamı Reis'in yanındayım." diye konuştu.

Bakan Koca daha sonra ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

2)TUNA'DAN KOCAMAZ'A YANIT: BELGENİZLE İSPATLAYIN, ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM



MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hamit Tuna, mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili yaşadığı sorunda hedef gösterildiğini belirterek, "Çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu gören şahsiyet, bir atraksiyon yapmak durumunda idi. Onu da bu şekilde yaptı. Türkiye'de bir sansasyonel vaziyet çıkartmak, mağdur edebiyatı uygulamak, 'Demokrasiye sahip çıkın' ifadesi ile Türkiye'yi arkasına almak; bu tamamen bir kurgudur. Belgenizle ispatlayın, adaylıktan çekileceğim" dedi.Hamit Tuna; evrakı geç teslim edildiği için İYİ Parti'den aday olamayan ve İl Seçim Kurulunun siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, DP adayı olarak yer alan Burhanettin Kocamaz'ın iddialarıyla ilgili konuştu. Tuna, İYİ Parti'den adaylığına engel olduğu yönünde kendisi hakkında iddialarda bulunan Kocamaz'ı eleştirerek, yaşananların kurgu olduğunu ileri sürdü. Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi şahsım ile ilgili, İYİ Parti'nin adayı olan insanla alakalı onun söylediği bir isnat ifade himayesinde, ben daha önceki süreçte, 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım ve bunun üzerine aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak sureti ile mağdur edebiyatı yapıyor. Ben de dedim ki Sayın Akşener'e yazdığım mesajda, 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel gerek tweet gerek başka bir mesaj usulü ile bir yerden attığımı ifade etsin, adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader, kısmet meselesidir" diye konuştu.

'BU BİLİNÇLİ YAPILDI'

Kocamaz'ın Seçim Kuruluna verilecek belgelerinin son saniyeye kadar bekletildiğini iddia eden Tuna, şunları söyledi:

"Çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu gören şahsiyet, bir atraksiyon yapmak durumunda, bir hareket yapmak durumunda idi. Onu da bu şekilde yaptı. Adaylık müracaatı ve seçim takvimi, 1 Ocak tarihi itibari ile herkese ilan edilir, bu aday olan, meclis üyesi olan, teşkilat başkanları ve bütün siyasi partilere. Demokrasilerin düğünüdür seçim zamanı. Dolayısı ile herkes bu takvime uymak durumunda. Şimdi siz niye son saat, son dakika, son saniyeye varıncaya kadar bekletiyorsunuz. Hamit Tuna olarak, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 24 saat öncesinden biz başvurumuzu yaptık. 4 tane evrak, bir şey yapmıyorsunuz, 5 dakikalık bir vaziyet. Liste yok, bir şey yok. Zaten meclis yapısı olmaz büyükşehir belediye başkan adayının. Meclis yapısını ilçe adayları ve onun altında dizili olan meclis sırası. Diyelim ki, meclis sırasında sıkıntı var. Biraz zamana yaymak lazım, insanlarla görüşüp ikna etmek lazım. Sonuçta bunu düzenlemek lazım ve büyükşehirin böyle bir durumu da yok. Vereceksin 4 tane evrak, 2 dakikalık iş. Eğer teşkilat yapına güvenmiyorsan bir tane adamını vereceksin, beraberinde 'Alındı belgesi ile evrakımı getir' diyeceksin."

Tuna, "25 yıl belediye başkanlığı yapmış, böyle bir tecrübeli siyasetçinin bu tezgaha düşmesi mümkün değil. Bu bilinçli yapıldı ve bugün Genel Merkezin yaptığı açıklamada, listeyi veremeyen, önceki feshedilen yapının 16.55 itibari ile görevden alındığı söyleniyor, Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ederken. 16.55'te görevden alacağınıza, 16.55'te onun evraklarını teslim edip etmediğini, sağlam bir adamınızla gidin takip ettirin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor" ifadelerini kullandı.

'İSPATLAYIN, ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM'

Kocamaz'ın kendisi hakkındaki suçlamaları ispatlanması halinde adaylıktan çekileceğini açıklayan Tuna, şöyle dedi: "Bu tamamen bir kurgu. Türkiye'de bir sansasyonel vaziyet çıkartmak, bir atraksiyon yapmak, mağdur edebiyatı uygulamak, 'Demokrasiye sahip çıkın' ifadesi ile Türkiye'yi arkasına almak. Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna'ya atıyor. Sonra itiraz eden insanlar, tabii insanlar itiraz eder. Benim adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok. Git kendin tut, sen sahip çık madem öyle itiraz edecek insanlara. Ben seçim mahallinde yoğun çalışan bir insanım ve taban siyaseti yapan, toplumda da kabul görmüş 24 yıllık bir siyasi tecrübesi olan ve başarılı bir belediye başkanıyım. Millet bizi seviyor. Biz gönül gözünü açmış, herkesi kucaklayan yanımız ile bu kenti barış ve kardeşliğin en üste çıktığı şehir yapacağız. Sosyal barışı tesis edeceğiz. Hamit Tuna hümanist bir insandır. Böyle ayrıştırarak, kitleleri klikleştirerek birbirine düşman etme. Nasıl sağlayacaksın bu kentte barışı? Nasıl sağlayacaksın bu kentte sosyal barışı? Sağlayamazsın. Bu bir taktik, yıllardır uyguladığı bir taktik. Dolayısı ile esefle kınıyorum. Zaten maddi olarak dava açacağım. Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar ve ben de diyorum ki, 'Belgenizle ispatlayın, adaylıktan çekileceğim.' Bu kadar net konuşuyorum."

3)ÇİNLİ 11 İŞ ARKADAŞIYLA, ONGÖZLÜ KÖPRÜ'NÜN ÜZERİNDE HALAY ÇEKTİ



ÇİN'de otomotiv yedek parça şirketi bulunan Kemal Özdoğan (35), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel halay çeşitlerini iş arkadaşlarına öğretti. Özdoğan, Çinli 11 iş arkadaşıyla geldiği Diyarbakır'da, tarihi Ongözlü Köprü'de davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Diyarbakır'dan 8 yıl önce Çin'e giden Kemal Özdoğan, Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde otomotiv yedek parça şirketi kurdu. Özdoğan, birlikte çalıştığı Çinlilere memleketi Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin halay çeşitlerini öğretti. Özdoğan, Çinli 11 iş arkadaşıyla yaklaşık 8 bin kilometre yol kat ederek Diyarbakır'a geldi. Özdoğan, Çinli iş arkadaşlarıyla birlikte tarihi Ongözlü Köprü'de davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Çevredekilerin ilgiyle izlediği Çinlilerin halayı beğeni topladı. İş arkadaşlarına kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdiren Özdoğan, onlara bölgenin yöresel yemeklerini yapmayı da öğretti.

'HAYALİMDİ'

Kemla Özdoğan, Çin'deki çevresine sürekli Diyarbakır'ın özelliklerinden bahsettiğini ve onlara kendi kültürünü anlatarak hayranlık uyandırdığını söyledi. Özdoğan, Çinli arkadaşlarının, Türkiye'ye geldikten sonra bakış açılarının değiştiğini kaydederek, "Ben, sürekli bizim müziklerimizi çalarak onlara halay çekmeyi öğretiyorum. Onlara burayı çok anlatıyordum; fotoğraf ve videoları gösteriyordum. Onlar da çok gelmek istiyordu. Onlarla kendi memleketimde halay çekip, gezmek benim hayalimdi. Ben de onları buraya davet ettim. Onlar bizim ülkeyi biraz farklı görüyorlardı. Dış basında yayınlanan haberlerden burada savaş olduğunu düşünüyorlardı. Ama ben onlara böyle bir şey olmadığını, Türkiye'de milyonlarca turistin, özellikle Akdeniz bölgesinde konaklama yaptığını anlattım. Zaman geçtikçe samimiyetimiz arttı, ben de Diyarbakırlı olduğum için tarihi yerlerimizin videolarını izlettim. Geldiler, birlikte halay çektik, ciğer yedik. Beni zaten seviyorlardı. Bizim memleketimizi, insanımızı çok sevdiler. Şu anda benden daha güzel halay çekiyorlar, Delilo oynuyorlar" dedi.

‘TÜRK HALKI ÇOK MİSAFİRPERVER’

Çinli Zhao Yong Jing (46) ise 11 saatlik uçuş yaparak geldikleri Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve çok samimi insanlarla karşılaştıklarını ifade etti. Zhao Yong Jing, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'yi anlatacağını ifade ederek, "Çin'de, Diyarbakır'ı merak eden bazı kesimler var. Türk halkını burada gördük, çok misafirperver, çok iyi insanlar, yaklaşımları çok iyi, sıcak kanlılar. Çin'de Türkiye'nin reklamı çok yapılıyor, Kapadokya ve diğer şehirler çok konuşuluyor. Burayı gelip gördük, çok güzle bir yer. Geri döndüğümüzde de oradaki arkadaşlarımıza Diyarbakır'ın tanıtımını yapacağım, buraya gelip görmelerini isteyeceğiz" diye konuştu.

Xualing Ceu da Diyarbakır'ı muhteşem bulduğunu belirterek, halay ve ciğeri çok beğendini söyledi. Çin'de 'Romantik Türkiye' adlı şarkıdan Türkiye'yi romantik bir ülke olarak bildiğini anlatan Xualing Ceu, "Türk insanları çok iyi insanlar, Diyarbakır çok güzel bir şehir. Başka bir yere gitmedik. Türkiye'de İstanbul aktarmalı sadece Diyarbakır'a geldik. Türkiye'de başka bir şehre gitmedik ve gezmedik" şeklinde konuştu.

4)ADIYAMAN'DA MISIR’DA İDAM EDİLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MEMUR Sen Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri tarafından Mısır’da idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak protesto edildi.

Memur Sen Adıyaman üyeleri öğlen namazı çıkışında Demokrasi Parkı'nda toplanarak ellerinde pankartlarla Mısır'da idamların durdurulmasını protesto etti. İdam edilen 9 kişi için İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ali Deniz," Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor"dedi.

Kalabalık yapılan konuşmanın ardından bir süre slogan atarak olyasız dağıldı.

5)EDİRNE'DE BADEM AĞAÇLARININ AÇAN ÇİÇEKLERİ BUZ TUTTU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle bazı badem ağaçlarının açan çiçekleri buz tuttu. Keşan'da, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Ancak kış geçen Cumartesi gününden itibaren tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının özellikle akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte, 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yalancı bahara kanarak erken çiçek açan badem ağaçlarının bir kısmı dondu.

Uzmanlar, zamansız çiçek açan bazı badem ağaçlarının yağan kar ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle çiçeklerini dökerek, meyve vermeyeceğini belirtti.

