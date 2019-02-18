DHA YURT BÜLTENİ -9

Hatay Asayiş Şube Müdürü için emniyette tören düzenlendi

Hatay'da dün makamında tabancasıyla yaşamına son veren Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş (49) için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki makam odasında dün öğle saatlerinde tabancasıyla başına ateş eden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Mustafa Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği iddia edilen evli ve 2 çocuk babası Ateş için bugün İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Mustafa Ateş için törenin ardından İl Müftüsü Hamdi Kavilioğlu dua etti. Yakınlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Ateş'in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Naaşın cenaze aracıyla emniyet müdürlüğüne getirilmesi

-Cenaze aracından alınarak omuzlarda taşınması

-Yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

- Tören alanından genel ve detay görüntüler

-Yakınlarından görüntü

- Tören alanından genel ve detay görüntüler

-İl müftüsünün dua etmesi

- Naaşın alınarak cenaze nakil aracına taşınması

- Genel görüntüler

SÜRE: 03.17 BOYUT: 368 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

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Köpeğe çarpmamak fren yapınca takla atan araç güvenlik kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçtaki sürücü Muharrem Yıldırım ve eşi

Gülsen Yıldırım hafif yaralı olarak kurtuldu. Aracın takla atarak çukura düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Adana Caddesi ile çevre yolu kavşağında meydana geldi. Muharrem Yıldırım, yönetimindeki 01 D 6868 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, refüjdeki çukura düştü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yıldırım çifti, tedaviye alınırken aracın takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç takla atarak refüjdeki çukura düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yol kenarındaki köpeğin görüntüsü

- Otomobilin köpeğe çarpmamak için manevra yapması

- Çukura düşmesi

- Otomobilden çıkan duman

- Çevredeki vatandaşların yardıma gelmesi

- Olay yerindeki araçtan genel görüntüler

- Olay yerindeki polis ekibi ve ambulans

SÜRE:01'32" BOYUT:170 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),()

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Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3'e çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 kardeşinin öldüğü olayda ağır yaralanan Kadir Aslan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hem3 kardeşi öldüren damat Seyid Ahmet Aslan ise tutuklandı.

Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesinde oturan Seyid Ahmet Aslan (27), cuma günü amcası ve kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Seyid Ahmet Aslan üzerindeki tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan (40) olay yerinde, Mehmet Aslan ise kaldırıldığı hastanede öldü. Ağır yaralı baba ile diğer oğlu Kadir Aslan ise tedaviye alındı. Saldırının ardından kaçan Seyid Ahmet Aslan, bir gün sonra jandarma tarafından gizlendiği evde yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Seyid Ahmet Aslan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten birden fazla kişiyi öldürmek' suçundan tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ KARDEŞ DE ÖLDÜ

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadir Aslan da sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer kardeşleri gibi yaşamını yitiren Kadir Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 3 oğlunun öldüğü saldırıda ağır yaralanan Hacı Ömer Aslan'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen Kadir Aslan'ın cenazesi araca konulması

- Morg önünde gözyaşlarına boğulan Aslan'ın yakınları

- Tutuklanan Seyid Ahmet Aslan'ın fotoğrafı

- Ölen Kadir Aslan'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 128MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()-

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10 camiden 100 musluk çaldılar

Düzce'de, 10 camiden 100'e yakın musluk çalındı. Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz hale getirilen ve geceleri de açık bırakılan cami tuvaletlerinden dün gece 100'e yakın musluk çalındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki camilerde incelemelerde bulunarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını gözden geçirdi. Sabah saatlerinden itibaren tespit yaptıklarını söyleyen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak, "Dün gece 10 camimizden 100'e yakın musluk çalınmış. Sabah saatlerinden bu yana tespit yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Bu kişilerin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çalınan musluklardan görüntü

Şadırvan ve lavabolardan görüntü

Polis ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü

Cami görüntüsü

İsmail Işıldak ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Bitlis'te gördükleri beyaz gelinciği beslediler

Tunceli, Gümüşhane ve Hakkari'den sonra, beyaz gelincik Bitlis'te de görüntülendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsü'ne bağlı lojmanların önünde görülen beyaz gelincik, Erdoğan Özdil tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Beyaz gelinciğin uzaktan bakıldığında fare gibi göründüğünü söyleyen Özdil, gelinciğin çıkması için saatlerce evinin camında nöbet tuttuğunu belirterek, "Gelincik, lojmanlarda kalanların ilgisini de çekerek ekmek kırıntıları ile besleniyor. Lojmanlara doğru koşup gelen bir hayvan gördük. İlk etapta onun gelincik olduğunu anlayamadık. Fakat daha sonra internetten baktık ki, 'beyaz gelincik' olduğunu anladık. Değişik bir hayvan olduğunu anlayınca, cep telefonu ile çekim yaptım. Daha sonraki günlerde de gelmeye başladı. Burada 2 tane olduğunu fark ettik. Bir tanesi beyaz bir tanesi de kahverengi. Gelincikler biraz yabani ama sanki onlarda bize alıştılar. Buralarda yiyecek aradığını düşündük. Bizler de zaman zaman yiyecek olarak ekmek atmaya başladık. Gelip alıp götürüyor. Hemen hemen her gün ekmek ve yemek artıkları ile besliyoruz. Fakat günün çok az saatlerinde görülüyor. Çünkü genelde uyuyorlarmış."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Beyaz gelinciğin lojmanlar önündeki görüntüleri (Cep Telefonu ile çekilmiş)

-Lojmanların önündeki bahçeden detaylar

-Bahçedeki kargalardan ve köpekten detay görüntüler

-Erdoğan Özdil ile röportaj

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

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