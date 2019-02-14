DHA YURT BÜLTENİ -9

Siirt'te HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Siirt'te, açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen, aralarında HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın da bulunduğu gruba polis izin vermedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla Diyarbakır'da açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP Siirt İl Başkanlığı'nda toplanan bir grup, yürüyüş yapmak istedi. Aralarında HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın da bulunduğu grup, polislerce Valiliğin aldığı yürüyüş yasağı hatırlatılarak uyarıldı. Bir süre yapılan görüşmelerin ardından HDP'liler dağıldı.

HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yapan milletvekili Sıdık Taş, "Leyla Güven için destek amaçlı bir yürüyüş sergileyecektik. Ancak buna Siirt Valiliği ve emniyet izin vermedi. Beni de aracıma kadar polis eşliğinde götüreceklerini söylediler. Ben de aracıma binip, Diyarbakır'a gideceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- HDP İl binası önünde alınan güvenlik önlemleri

- Polislerin grubu uyarması

- HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın açıklama yapması

- Grubun dağılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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Biga'da Kocabaş Çayı, yağış nedeniyle taştı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

Biga'da 3 gündür etkili olan yağmur nedeniyle, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı. Çay yatağındaki otopark ise Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Otoparkta park halindeki araçlar için de belediye hoparlörlerinden sürücülere araçlarını çekmeleri için uyarı yapıldı.

Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, ekiplerin çay kenarında gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Bölgemizdeki yağışların etkisiyle Kocabaş Çayı taştı. Ekiplerimiz Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otoparkta önlemlerini aldı. Otoparkın giriş ve çıkışları kapatıldı. Emniyet yetkilileriyle birlikte otoparkta bulunan az sayıda aracın sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Araçların kaldırılması için gerekli anons ve uyarıları yaptık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yağmur nedeniyle taşan Kocabaş çayından görüntü.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), ()

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TIR'ın tutuşan lastiği şekerleri yaktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TIR'ın patlayan lastiğinin tutuşması sonucu alevler şeker yüklü dorseye sıçradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, çuvallar içindeki bir miktar şeker yandı.

Olay saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan İstanbul'a giden Aydın Sönmez yönetimindeki 19 AAJ 394 plakalı TIR'ın şeker yüklü dorsesinin lastiği patladı. Lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alırken, sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Aydın Sönmez itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Dorsenin bir lastiği ve dorsede bulunan şeker çuvallarının bir kısmı yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-TIR ve dorsenin görüntüsü

-Yanan lastik ve şeker çuvallarından görüntü

-İtfaiye ekibinin gelişi ve müdahalesi

-Şoförün çekiciye gelerek evrak alması

Süre 02.17/ Boyut 133 MB

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

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'Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?' isimli çalışmanın sonuçları paylaşıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından 31 Mart seçimleri öncesinde, kentteki sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlendiği ve göreve gelecek yeni belediye başkanından beklentilerin tespit edildiği 'Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?' başlıklı çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya il genelindeki STK'ların başkanları, siyasiler ve işadamları katıldı. Ulaşımdan kentsel dönüşüm ve altyapıya, sosyal sorunlardan turizme kadar birçok konunun ele alındığı çalışmanın çıktılarını değerlendiren MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan; kentsel Ar-Ge ve inovasona önem verilmesi, yatırımcılarla İlişkilerin güçlendirilmesi, sanayi ve lojistik gibi stratejik sektörlerin desteklenmesi, otopark sorununa çözüm bulunması, alternatif ulaşım araçlarının kurgulanması, turizm yatırım alanlarının planlanması ve Mersinlilik Kültürünün oluşturulması gerektiğini söyledi.

Göreve gelecek başkanın ajandasında olması gereken projelerden söz eden Kızıltan; deniz otobüsü, hafif raylı sistem, bisiklet yolları yatırımları, havalimanı ve Çeşmeli- Taşucu otoban yatırımının takibi, Müftü Deresi'nin ıslahı, iletim hatlarının yer altına alınması, sahillerin denizden faydalanılabilecek şekilde düzenlenmesi, Tarihi evlerin restore edilmesi, kültür-sanat ve sportif etkinliklerin desteklenmesi, işsizlikle mücadele edimesi ve eğitime önem verilmesi konuları ile aktif şekilde ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mersin'in herkese eşit mesafede duran, dürüst, kentin bütününü kucaklayan ve insanı merkeze alan bir belediye başkanı istediğini vurgulayan Kızıltan, "Mersin, kent sevdalısı bir başkan istiyor. Umarım bu çalışmanın sonuçlarına kulak verilir. Çünkü bu tüm Mersin'in ortak sesidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan genel görüntü

- Katılımcıların görüntüleri

- MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan'ın sunumu

SÜRE: 02'01" BOYUT: 218 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastalara ozon tedavisi uygulanıyor

KAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, hastalara ozon tedavisi uygulayan Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, kireçlenme başta olmak üzere birçok hastalıkta tedavinin uygulandığını söyeldi. Doç. Dr. Tomruksütbeyaz, "Ozon tedavisi kıkırdak hücrelerinin rejinerasyonuna katkıda bulunurken, aynı zamanda dokunun da iyileşmesini sağlıyor" dedi.

Kayseri'de romatizma, bel, boyun fıtığı, migren, kas-eklem ve diyabet hastalığının yol açtığı dayanılmaz ağrılar çeken hastalar, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne başvuruyor. Hastalara burada ozon tedavisi uygulanıyor. Klinikte görevli Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, uyguladığı tedaviyle birçok hastanın ağrılarından kurtulduğunu söyledi. Doç. Dr. Tomruksütbeyaz, hastaların ozon tedavisi ile kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle kireçlenme hastalığı başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kıkırdak hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunurken aynı zamanda dokunun da iyileşmesinde faydalı oluyor. Çok ağrıları olmayan bir tedavidir. Hastalarımız da gayet tolere edebiliyorlar. Tedaviden genellikle çok mutlu oluyorlar. Hastalığın şiddetine ve derecesine göre tedavi şartları değişiyor. Bazı hastalarımıza bir uygulamada bazı hastalarımıza da üç uygulamaya kadar tıbbi ozon tedavisi uygulanabiliyor."

Görüntü Dökümü

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- Ozon tedavisinden görüntü

- Tedavi olan hastalar

- Doktor Tomruksütbeyaz ile röportaj

- Hastalar ile röportaj

- Genel detay

Süre: 3.26 Boyut: 477 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Kınık ve Bergama'da kar yağışı

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı evlerin çatılarını ve park halindeki araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı.

Bergama ve komşu ilçesi Kınık'ın yüksek kesimlerinde saat 06.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı, Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesindeki Güneşli, Okçular, Karaveliler, Çamoba ile Madra yöresindeki Topallar, Halilağalar ve Yukarıada ile Kınık'ın Köseler, Örtülü, Yaylaköy kırsal mahallerini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 2 santimetreyi buldu. Ancak, yağışın durmasıyla birlikte karlar kısa sürede erimeye başladı.

Bergama Belediyesi, Kınık Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.

Haber: Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), ()