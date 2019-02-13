DHA YURT BÜLTENİ-9

Okula giderken yıkılan duvarın altında kalan 12 yaşındaki Emine öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarı üzerine yıkılan Emine Öbek (12), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Emine Özbek okula giderken önünden geçtiği komşularına ait evin duvarının yıkılması ile moloz yığınlarının altında kaldı. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Molozların arasından ağır yaralı olarak çıkarılan Emine Özbek, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Emine Özbek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özbek'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Acı haberle yıkılan Emine'nin yakınları gözyaşına boğuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önünde bekleyenler

- Acile gelen ambulans

- Adli Tıp Kurumundan çıkan cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kül oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Karadedeoğlu köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 2 ahır kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde şehir dışında yaşayan Ahmet Çelik'e ait ahşap evde başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan Mustafa Ünal'a ait eve ve ahırda sıçradı. Çıkan alevleri gören köy sakinleri dutumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Orman İşletlemesi, Kastamonu Belediyesi ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında Ahmet Çelik ve Mustafa Ünal'a ait evler ile ahırlar yanarak kül oldu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detay

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ,(Kastamonu), ()

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Okulda 'Survivor' parkuru

Samsun'da bulunan Demirci İlk ve Orta Okulu'nda atık tekerlekler kullanılarak yapılan oyun parkurunda öğrenciler teneffüslerde enerjilerini atarken beden eğitimi derslerinde de parkur kullanılıyor. 8 etaptan oluşan parkura öğrenciler tarafından 'Survivor' parkuru adı verildi. Çocuklar parkurda birbirleriyle yarışarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Demirci ilk ve Orta Okulu'nda ‘Spor hayattır’ projesi hazırlandı. Bir yıl önce proje kapsamında okul bahçesine teneffüslerde öğrencilerin boş zamanlarını geçirebileceklerini, enerjilerini atabilecekleri oyun parkuru oluşturuldu. Atık araç lastikleri kullanılarak yapılan ve 8 etaptan oluşan parkura çocuklar 'Survivor' parkuru adını verdi. Yaklaşık 300 metrekare alan üzerine kurulu parkurdaki bölümleri tek tek aşan öğrenciler teneffüslerde hem heyecanlı hem de keyifli anlar geçirmeye başladı. Beden eğitimi derslerinde de zaman zaman parkurun kullanan öğrenciler dersleri eğlenceli geçiriyor.

Beden eğitimi öğretmeni Onur Akgün, parkurun geçen eğitim öğretim döneminde yapıldığını ve çocukların çok sevdiğini söyleyerek "Bu alan boş olarak duruyordu. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte burayı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmeye başladık. Çocuklara sorduk onlarda bize bir oyun alanı oluşturmamızı istedi. Bizde çocukların hem eğlenebilecekleri hem de enerjilerini atabilecekleri bir alan oluşturmaya karar verdik. Atık araç lastiklerini kullanarak bir parkur oluşturduk. Çocuklar burada oynamayı çok seviyorlar. Öğrencilerimiz teneffüslerde bu parkurda oyun oynuyorlar. Ayrıca beden eğitimi derslerinde de zaman zaman bu parkuru kullanıyoruz. Hem çok eğleniyorlar, hem birbirleriyle yarışarak rekabeti öğreniyorlar, hem de enerjilerini atmış oluyorlar. Çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Yaş itibariyle çocuklar çok hareketliler. Enerjilerini bir şekilde atmaları gerekiyor. Burada beraber eğleniyorlar. Çocuklar sadece futbol, voleybol, basketbol gibi sporların yanı sırada bu parkurda hem birbirleriyle yarışıp hem rekabet ediyorlar" dedi.

6'ıncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mediha Ön, "Arkadaşlarımızla bu parkurda çok eğleniyoruz. Lastiklerden yukarı doğru tırmanma kısmı çok zor. En çok parkurda orada zorlanıyoruz. Lastiklerin içinden geçip üzerlerinden yürüyoruz. O bölümler çok eğlenceli. Burası da bizim 'Survivor' parkurumuz. Bizde burada arkadaşlarımızla yarışıyoruz" diye konuştu

6'ıncı sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Aslı Kıloğlu, "Öğretmenlerimiz bu alanı çok güzel yaptı. Burası çok güzel canımız sıkıldığında gelip oyun oynuyoruz. Burada parkurda arkadaşlarımla yarışıyoruz. Çok heyecanlı oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Parkurdan drone ile detaylar

-Öğrenciler parkurdayken drone ile detaylar

-Okuldan detay

-Genel detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Silopi'de velilere 'İletişim ve Çocuk' semineri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, öğrenci velilerine yönelik 'Aile İçi İletişim Ve Çocuk Eğitimi' semineri verildi.

Silopi Koç İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen seminere yaklaşık 200 veli katıldı. Rehber öğretmenler slayt eşliğinde anlatımlar yaparak velilere, öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği yönünde bilgileri aktardı. Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının aile bireyleri arasında yaygınlaştığına vurgu yapılan seminerde, bu cihazların aile içi iletişime olumsuz etkilerinden bahsedilerek, bilinçli teknoloji kullanılması yönünde uyarılara yer verildi. Velilerin sorun ve sıkıntılarına çözüm yollarının arandığı seminerin sonunda talep ve istekler not şeklinde tutuldu.

Koç İlkokulu'nda rehberlik öğretmeni Tehfit Mollaoğlu, "Öğrencilerimizin davranışlarıyla alakalı, velilerimizin çocuklara nasıl davranmaları gerektiğiyle alakalı neler yapılabileceğiyle, artı ve eksi yönleriyle ilgili velilerimizle bir istişarede bulunduk. Seminerimizi verdikten sonra sempozyum şeklinde soru cevaplar aldık. Çeşitli geri dönükler oldu. Pozitif olarak üst düzeyde geri dönük aldık. Seminerlerin devamının sağlanması adına da öğrencilerimizin davranışların neler olması gerektiğini velilerimize birçok önerilerde bulunduk. Teknolojiyi nasıl kullanmalıyız. Evimizde ders çalışma tekniklerini nasıl öğretmeliyiz. Öğrencilerimizi okula getirir götürürken nelere dikkat etmeliyiz. Bunları ifade ettik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Seminerin yapıldığı salon

- Semineri sunan rehber öğretmenler

- Ailelerden detaylar

- Röportaj

- Sunumun yapılması

- Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

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İnşaat sektörü fuarda buluştu

Adana'da bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen İnşaat 2019 Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı törenle açıldı. İnşaat sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda, firmalar yapı, ürün ve malzemelerini sergiledi.

17 Şubat'a kadar açık kalacak fuar, Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, oda ve borsa başkanları, iş dünyası ve inşaat sektörü temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Tüyap Anadolu Fuarları A. Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Adana İnşaat Fuarı'nın Adana’da düzenleniyor olması önemli. Bu anlamda fuar sektörün büyük buluşması haline geliyor. İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine her şey fuar kapsamında ele alındı"dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşmalarının ardından protokol üyeleri, fuarın açılışını gerçekleştirip stantları gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Tüyap Anadolu Fuarları A. Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz açıklama

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş aıklama

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü açıklama

- Genel ve detaylar

SÜRE:03'31" BOYUT: 389 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Selatin Tüneli'nde TIR devirildi; hurdalar yola saçıldı



Aydın- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'dan yola saçılan hurdalar nedeniyle tünelin Aydın- İzmir yönü, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Aydın- İzmir yolundaki Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen, hurda yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kasasındaki hurdalar ise yola saçıldı. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bir süre kapalı kalan tünelin Aydın- İzmir yönü, yola saçılan hurdalar ve devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, ()

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