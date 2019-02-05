DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BURSA' DA KADIN CİNAYETİ

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için geldiği kargo şirketinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez (51) tarafından, başından ve karnından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan özel bir kargo şirketinin içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisine gelen kargoyu almak için evinden çıkarak, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan kargo firmasına geldi. Bu sırada boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ali Canıtez (51), eşi Aynur Canıtez'i takip etti. Aynur Canıtez, banko görevlileriyle konuşurken, arkasından gelen eşi Ali Canıtez, kafasından ve karnından silahlı vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine yakın bir bölgeden minibüse binen şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Aynur Canıtez, olay yerinde hayatını kaybederken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden yapılan aramalarda 4 adet boş kovan bulundu. Canıtez'in cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerin inceleme yapması

-Kargo çalışanlarından ve vatandaşlardan görüntü

Süre: 1.30 Boyut: 164 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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2)EZİNE'DE KAYIP BARIŞ KURT'U ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten kayıp Barış Kurt'u bulmak için arama çalışmalarına saat 10.00'da yeniden başlandı. Dün akşam Ferhat Çil, Batuhan Kızıl ve Mehmet Yalçın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışlar nedeniyle yükselen suya kapılarak sürüklendi. Otomobildeki 4 genci bulmak için ilk günden itibaren ekipler zamanla yarıştı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı 3 boyutlu su altı görüntüleme cihazı ile liseli gençlerin bulunduğu otomobilin 3 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Sonar cihazı ile su altında fotoğrafı çekilen otomobil ardından vinç yardımı ile dere yatağına çıkarıldı. Araçta, gençlerden 3'ünün cansız bedeni bulundu.

Otomobilden indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Yakınlarının teşhisine göre sürücü koltuğundaki kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta bulunanların ise aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen cenazeler, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu.

BARIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR YENEDİN BAŞLADI

Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına bugün saat 10.00'da yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekibi, helikopterle dere yatağı üzerinde uçuş gerçekleştirerek arama yaparken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ve deniz polisi ekipleri ile DSİ'ye ait iş makineleriyle de dere yatağında Barış'a ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor. Otomobilin yerini tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3 boyutlu su altı görüntüleme cihazının, kayıp Barış Kurt'u bulmak için de kullanılacağı ifade edildi.

CENAZELER BUGÜN VE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Diğer taraftan, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen gençlerden Batuhan Kızıl'ın cenazesinin Ezine Merkez Cami'de bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın ise Ezine'de yarın son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

OTOMOBİLİ AİLESİNDEN HABERSİZ GÖTÜRMÜŞ

Sürücü koltuğunda cansız bedeni bulunan Ferhat Çil'in, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasına gitmek üzere, evdeki yedek anahtarı alarak otomobili anne ve babasından habersiz götürdüğü öğrenildi. Otomobilin, Ferhat Çil'in annesi Berna Çil'e ait olduğu belirtildi. Ferhat'ın babasının engelli olduğu ve çiftin otomobili engelli aracı olarak aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Detaylar

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-ÇANAKKALE/

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3)GAZİANTEP'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN DAMAT ADLİYEDE

GAZİANTEP'te, miras anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürülen kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak, öldürüp, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşinin akrabalarıyla aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ertan Daşdelen, dün, 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ve aynı mahallenin başka sokağında oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan Daşdelen, daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığı eşi Sultan Daşdelen (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) da tabancayla başlarından vurdu ve oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı. Mahallelerdeki 3 noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Sultan Daşdelen ile kız kardeşi Semra Yaprak ise acil serviste yapılan kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Ağır yaralı kız kardeşler, ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerinden kaçan Ertan Daşdelen, bir süre sonra 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi'nin önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı tabancasını çekerek, başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak, Daşdelen'i ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle yanına yaklaşılmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri, psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, baba Daşdelen ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edilerek, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ertan Daşdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Daşdelen, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin getirilmesi

- Sorulara cevap vermemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB



