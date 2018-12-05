DHA YURT BÜLTENİ -9

1)YALOVA BELEDİYESİ'NDE SİLAH SESLERİ

YALOVA'da belediye binasında içinde bir şahıs çevreye ateş açtı, şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Yalova'da Belediye Başkanı Vefa Salman ile iddiaya göre büfe yeri isteği için belediye binasında görüşmek isteyen Özcan Dangaç (45), görüşme isteğine olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine belediye başkanın makamından ayrılan şahıs, “Başkanla görüşmek istiyorum onu getirin bana dediö ve yanında getirdiği silah ile etrafa iki el ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Belediye binasının üçüncü katındaki camlara isabet ederken çevredekiler yara almadan kurtuldu. Ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,() -

====================================================

2)ENGELLİLER, KENDİLERİYLE İLGİLİ PROJENİN TOPLANTISINA ASANSÖR BOZUK OLDUĞU İÇİN GİREMEDİ

Adapazarı'da, engelliler için yapılacak cami ve külliyenin proje tanıtım programına, asansör bozuk olduğu için engelliler giremedi. Kapıda kalan engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, üzüntüsünü dile getirerek, "Neden burayı tercih etmişler? Asansörün problemli olduğunu biliyorlar. Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar?" dedi.

Adapazarı İlçe Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camii Derneği iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, engelliler için içerisinde cami ve dini-bilimsel eğitim alanları, konferans salonları, spor salonları ve konaklama alanının olduğu külliye inşa edilecek. Projenin tanıtım programı, kent merkezindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Müftüsü İhsan Açık ve şehir protokolü katıldı. Engelliler ise kendileri için inşa edilecek ve dünyada tek olacak projenin tanıtımına salondaki engelli asansörü bozuk olduğu için giremedi. Engelliler, yağmur altında programın bitmesini bekledi. Salon girişinde bekleyen engellilerle karşılaşan Vali Nayir, büyük şaşkınlık yaşadı. Neden içeri giremedikleri sorulduğunda, "Özellikle böyle bir projede olacağımız için çok mutlu olacaktık ama olamadık" cevabını alan Vali Nayir, üzüldüğünü dile getirdi. Bunun, programı düzenleyenlerin hatası olduğunu belirten Nayir, "Neden burayı tercih etmişler? Asansörün problemli olduğunu biliyorlar? Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar? Gönlümüz sizi yukarıda görmek ister; ama bundan sonraki yerler, size uygun yerler olacak" diye konuştu.

Bu konuşmanın ardından protokol üyeleri, salona girerken engelliler ise tanıtım boyunca dışarıda bekledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Valinin gelişi

-Engeliler ile vali arasındaki diyalog

-Toplantıdan görüntüler

-Projenin tanıtım videosu

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

==================

3)AKSARAY'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet içindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda asker ve polislikten ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyet içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul ile polis akademilerinden ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi tarafından bugün, önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

===============

4)OĞLU İSTİSMARA UĞRAYAN ANNE: 'GECE ABİ BENİ BIRAK DİYE FERYAT EDİYOR'

ERZURUM'da yanında çalıştırdığı çırağına istismarda bulunduğu iddiasıyla berber K.D.'nin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. K.D.'den (33) şikâyetçi olan S.K.'nın (12) annesi A.D., "Geceleri oğlumun üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor" dedi.Olay, 2 Ağustos 2018'de, merkez Aziziye ilçesindeki bir berber dükkânında meydana geldi. Polise başvuran anne A.D., oğlunun patronunun istismarına uğradığını ileri sürdü. Cinsel içerikli videolar izletip, S.K.'ya istismarda bulunduğu iddia edilen K.D., gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen K.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede tutuklu K.D., mağdur çocuk S.K. ve annesi A.D. ile avukatlar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen K.D., S.K.'nın işe geç geldiğini, müşterinin üzerine saç kıllarını döktüğü için kendisine bağırdığını bu yüzden kendisine iftira attığını öne sürdü. Öğlen yemeğinden döndüğünde ustasının kendisini yanına çağırdığını söyleyen S.K. ise, "Yanına oturduktan sonra göğüs, bacak ve kalça kısmıma dokundu. 'Abi ne yapıyorsun?' diye tepki gösterince 'Bir müşteri geldiğinde usta çırağız, sonrasında arkadaşız' dedi. Cep telefonunu vererek cinsel organımın fotoğrafını çekmemi istedi. Kabul etmeyince 'ben sana küstüm' diye konuştu. Daha sonra cep telefonundan bana porno video izletti" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, S.K'ye olay yeri inceleme fotoğraflarında iş yerinin görülebilecek konumda olduğunu, cinsel istismar eylemlerinin birisi tarafından görülüp görülemeyeceğini, istismara uğradıktan sonra neden çalışmaya devam ettiğini sordu. Başkanın sorularına cevap veren S.K., K.D.'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle korktuğu için akşama kadar çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

K.D.'den şikâyetçi olan anne A.D. de oğlunun saat 20.00 sıralarında işten döndüğünü ve başından geçenleri kendisine anlattığını ifade etti. A.D., "Oğlum eve geldiğinde rengi bembeyaz olmuştu. 'K. abi bana pis pis hareketler yaptı' dedi. Ben daha sonra 155'i arayarak çocuğumun cinsel istismara uğradığını söyledim. Çocuğum zaten 3 gün orada çalıştı. Geceleri üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor, şikâyetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, K.D.'nin telefonunda inceleme yapılması ve olay günü cep telefonundan cinsel içerikli videoların izlenip izlenmediğinin araştırılmasını istedi. K.D.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme heyeti adli kontrol kararı ile tahliyesini kararlaştırdı.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, ()-

==================

5)BOTAŞ HATTINDAN HAM PETROL ÇALIP, SATANLARA OPERASYON

Diyarbakır'da, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla piyasaya sattıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz olarak elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla piyasaya sattığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kamu çalışanların da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i, serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden O.U. ve İ.A.İ., tutuklanırken, E.G., H.A., İ.H.I., S.B. ve S.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

- Şüphelilerin araca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18.2 MB

Haber-Kemara: DİYARBAKIR -

==================

6)İSLAHİYE'DE, 200 ÖĞRENCİYE KABAN DAĞITILDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan, 'Bizim çocuklarımız üşümesin' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kaban dağıtıldı. İslahiye Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan 'Bizim çocuklarımız üşümesin' kampanyası ile İstanbul'daki İslahiyeli işadamlarının katkısıyla elde edilen kabanlar, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullardaki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtıldı. Düzenledikleri kampanya ile öğrencilerin kışın üşümemelerini amaçladıklarını belirten dernek yöneticisi Numan Uçar, "Dernek olarak başlattığımız kampanyamıza İstanbul’daki İslahiyeli işadamları tarafından verilen destekle 200 kaban aldık. Kabanları, okul idarecilerinin belirlediği ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırdık. Kampanyamızı ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamına ulaşıncaya kadar sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Öğrencilere kabanların dağıtılması

- Dernek yöneticisi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

