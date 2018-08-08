DHA YURT BÜLTENİ 9

ÇANAKKALE'DE 64 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Nusratlı mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptığı belirlenen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen sahil kenarında yakalandı. Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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RESMİ NİKAH KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Kayseri'de, imam nikahlı yaşayan İlyas Yalçın (28) ile Mehtap Soygüden (28) arasında iddiaya göre 'resmi nikah' yüzünden tartışma çıktı. Olayda iddiaya göre cinnet getiren İlyas Yalçın, Mehtap Soygüden'i tabanca ile ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesinde yaşanan olayda, imam nikahlı yaşayan pide fırını işletmecisi İlyas Yalçın ile kuaför işleten Mehtap Soygüden'in sabah saatlerinde işyerlerine giderken resmi nikah meselesi nedeniyle yolda tartışmaya başladığı iddia edildi. Kavgaya dönüşen olayda cinnet getiren Yalçın, belinden çıkardığı tabancayla Soygüden'i boynundan ve başından vurarak ağır yaraladı. Soygüden'in öldüğünü düşünen Yalçın ardından kafasına dayadığı tabanca ile intihar etti. Olay gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Soygüden'i Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Yalçın'ın yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü. Cinnet getiren adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber- Kamera: KAYSERİ, ()

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Çiftlikte çalışan çoban 18 gündür kayıp

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, geçen 21 Temmuz'da çalıştığı çiftlikten ayrılan Ökkeş Ali Karakaş'tan (20) 18 gündür haber alınamıyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gözlühüyük Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çobanlık yapan Ökkeş Ali Karakaş, geçen 21 Temmuz'da ortadan kayboldu. 18 gündür haber alınamayan Karakaş için ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe merkezinde bulunan Alpaslan Türkeş Mahallesi'nde oturan Ramazan Karakaş, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlumu gören ya da nerede olduğunu bilen varsa Allah rızası için güvenlik güçlerine bilgi versin. Oğlumun diri ve ölü bulunmasını istiyorum" dedi.

Şengül Karakaş ise oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kayıp çobanın fotoğrafı

- Çaban ailesi

- Baba Ramazan Karakaş anlatımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

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Cami inşaatında minareden düşen işçi ölümden döndü

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde inşaatı süren caminin minaresinden düşen işçi 54 yaşındaki Hazım Ünlüer, ölümden döndü. 20 metre yüksekliğindeki minarenin tepesinden, yapının içinde bulunan, yaklaşık 6 metre aşağıdaki demirlerin üstüne düşen Ünlüer'i itfaiye kurtardı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Trafo Mahallesi'nde inşaatı süren TOKİ konutlarında meydana geldi. TOKİ konutları inşaat sahası içinde çalışan Hazım Ünlüer, inşaatı süren caminin yanındaki yaklaşık 20 metre yükseklikte olan minare üzerinde sıva yaparken dengesini kaybetti. Yapımı süren minarenin içine doğru yaklaşık 6 metre düşen Ünlüer, yapının içinde yatık haldeki demirlere takılıp askıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan merdivenli araç ile birlikte kurtarma ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, minarenin tepesinden iple içine inip, ağır yaralı Ünlüer'i çıkardı. İtfaiye aracının merdivenindeki sepete alınan Ünlüer, aşağıya indirildikten sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ünlüler'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye ekibinden ve minareden görüntü

- Minare içinden kurtarılan Ünlüer'in aşağıya sepette indirilmesi

- Sepetten indirilen yaralının ambulansa alınması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Mutlu günleri 08.08.2018'e denk getirdiler

MANİSA'da evlenecek çiftler, tarihin akılda kalıcı olması ve özel günlerinin unutulmaması için 08.08.2018'i tercih etti. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde toplam 25 genç, aynı gün dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Evlenecek genç çiftlerin özel gün seçimi, 08.08.2018 tarihi için de devam etti. Manisa'da genç çiftlerin birçoğu, özel günlerini unutulmaz kılmak için bugün dünya evine girdi. Gençler aynı rakamların gün, ay ve yılda yer aldığı tarihi tercih ederek, nikahlarını kıydırdı. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu ile Şehzadeler İlçesi Evlendirme Memurluğu'nda toplam 25 çiftin nikahı, bugün kıyıldı.

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikahı kıyılan çiftlerden sınıf öğretmeni Masallah Sarıkuş (24) ile rehber öğretmeni Merve Batır çifti, "Daha önceden nikah tarihimizi 1 ay önce olarak belirlemiştik. Ancak hatırlanması kolay olsun ve renkli hale gelmesi için 08.08.2018 tarihini tercih ettik. Bugüne denk getirdik. Bugün nikahımız kıyıldığı için mutluyuz" dedi.

Seçtikleri özel günde evlenen bir diğer çift kalıpçı Onur Akkılıç (26) ile İngilizce öğretmeni Müjde Nur Güzen (26) oldu. Genç çift, "Bizim için özel bir gün oldu. Bu tarihi alabilmek için çok çaba sarf ettik. Akılda kalıcı bir tarih olması için böyle bir günü tercih ettik. Normalde düğünümüz bir ay sonra. Bu tarihte evlenmekten mutluyuz. Özellikle erkekler için unutulmayacak bir gün" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nikahları kıyılan çiftlerden detay görüntüler

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,()