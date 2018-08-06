DHA YURT BÜLTENİ 9

Kars'ta şehitler anıtına saldırı

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu. Anıt mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına 2014 yılında yaptırılan şehitler anıtına, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamlığı ve köy muhtarlığı tarafından yaptırılan anıtın mermerleri ile ışıklandırmaları tahrip edilirken, mermerde yazılı şehit isimlerine de zarar verildi. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışılıyor.

Büyük Çatma köyünün muhtarı İbrahim Birdal, olayın, Türkiye'ye yapılmış saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüz. Şehitlikte iyileştirme çalışmaları yapılıyordu. Sabah işçiler gittiklerinde bu manzarayla karşılaşmışlar. Bize haber verdiler. Biz de gelip baktı ki ışıklandırmalar, mermerler kırılmış, şehitlikteki isimler tahrip edilmiş. Durumu jandarmaya bildirdik. Köy camisinden de anons ederek, köylülerimizin de gelip, bu manzarayı görmelerini istedik. Şu anda çok üzgünüz. Şehitlikten ne isterler, anlamış değiliz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- HD Görüntü

-Şehitlik ve jandarma ekipleri

-Çevreden ve vatandaşlardan detaylar

-Şehitliğin detayları

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Muhtarın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

SÜRE:2 DK 35 SN BOYUT:253 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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1 kişinin öldüğü, araçların hurdaya döndüğü kamyon kazası kamerada

Kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

AK PARTİ'Lİ YILDIZ'IN AMCASI DA ÖLDÜ

Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Sabri Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamara görüntüsü

- Kamyonun araçlara çarpması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

700 MB

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bursa'da afet müdahale kapasitesi artacak

TÜRK KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, Bursa'da yüksek kapasiteli afet riski azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacaklarını söyledi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Bursa'ya gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Kızılay'ın 150 yıldır iyilik ve hayır için yarıştığını dile getiren Kınık, “İyiliğin amiral gemisine katkısı olan nice gönüllü dostlarımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bursa’da da Kızılay gerçekten hizmetleriyle yıllarca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördü. Afetlere insanları hazırlamak için ilk yardım eğitimleri verdi. Öğrencilerimize yurt imkanları sundu. Yoksul insanlarımıza destek verdi. Bursa ile Kızılay birbirini tanıyor. İnşallah yeni dönemde bir önceki başarılı ekibimizin koyduğu çıtayı daha yukarıya taşıyacak faaliyetlerimizi yürüteceğiz" dedi.

Bursa'nın afetler konusunda yüksek risk taşıyan Marmara'nın bir destekçisi pozisyonunda olduğuna dikkat çeken Kınık, "Bu bölgenin hem beşeri hem doğal afet risklerini yeniden güncelliyoruz. Yüksek kapasiteli afet risk azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacağız. Bursa’nın özellikle erişim kolaylığı, endüstri ve tarım şehri olması, yardımlaşma kültürünün gelişmiş olması, bizler açısından çok teşvik edici noktadadırö şeklinde konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise “Kızılay bizim medarı iftiharımızdır. Sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de vicdanımızın sesi, eli, gözü, kulağı, güzelliğidir. İftiharla anılacak değerli çalışmalar yapmıştır. Kızılay’ın bir ferdi olmak bana gurur veriyor. Bursa’nın stratejik konumu, coğrafi yapısı, bütün çevre bölgelere hitap edecek bir güç merkezi oluşturabilecek mahiyettedirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan detaylar

-Kerem Kınık ve Vali İzzettin Küçük konuşmaları

SÜRE: 1 dk 52 sn - BOYUT: 209 MB

Haber - mera: Enver Fatih TIKIR / BURSA ()

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Suriyeliler, bayramlaşmaya gidiyor

TÜRKİYE'de yaşayan Suriyeliler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bugün ülkelerine gitmeye başladı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ilk defa uygulamaya konulan randevu sistemine Kurban Bayramı'nda barkotlu randevu eklendi. Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği 'www.suriyeizin.com' adresinden aldıkları barkotlu randevu belgesi, pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler yapılan kontrollerin ardından çıkış yapıyor.

GÜNLÜK 5 BİN KİŞİ

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından izdiham yaşanmaması içinde gerekli önlemlerin alındığı Cilvegözü'nde, Kurban Bayramı nedeniyle günlük 5 bin kişiye randevu veriliyor. Bayramlaşmaya giden Suriyelilerin çıkışları 19 Ağustos günü sona erecek. Geri dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam sürecek.

Görüntü Dökümü

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- Çıkış için bekleyen Suriyeliler

- Yanlarında eşyaları olan Suriyeliler Gümrük Kapısı'ndan geçerken

- Gümrük muhafaza giriş işlemi yaparken

- Sıra bekleyenler

(SÜRE: 3'35') (BOYUT: 114MB)

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Yüksekova’ya Fransız gelin

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'de doğup, büyüyen Mehmet Ataş (26), İstanbul'da üniversite okurken, tanıştığı Fransız Angeligue Manvellaile (26) ile memleketi Yüksekova'da dünyaevine girdi. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.

İstanbul'a tatil için gelen Fransız sosyolog Angeligue Manvellaile ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan Hakkarili Mehmet Ataş, 2015 yılında tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan çift, yaklaşık 3 yıllık beraberliğin ardından evlenme kararı aldı. Angeligue Manvellaile ve Mehmet Ataş, Yüksekova'da 2 gün 2 gece yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğüne Ataş'ın yakınlarının yanı sıra Manvellaile'nin yakınları da katıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.

Mehmet Ataş, ortak arkadaşları sayesinde Angeligue Manvellaile ile tanıştığını belirterek, "Kendisiyle tatil için İstanbul'a geldiğinde tanışıp, arkadaş olduk. Fransa'ya döndükten sonra Türkiye'ye sık sık geldi. Ben de Fransa'ya gittim. Yaklaşık 3 yıllık birlikteliğimizin ardından evlilik kararı aldık. Buranın kültürünü tanımalarını çok istiyordum. Bu nedenle düğünümüzü memleketimde yapmaya karar verdim. Çok mutluyuz. Düğünün ardından Fransa'da yaşayacağız" diye konuştu.

'AŞK ENGELLERİ AŞIYOR'

Fransız gelin Angeligue Manvellaile ise böyle bir karar almanın kendisi için zor olmadığını dile getirerek, "Farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde yaşayan insanlarız. Dinimiz, dilimiz farklı ama değerlerimiz aynı, ortak yönlerimiz çok. Aşk birçok engeli aşıyor. Sevgi her şeyden güçlüdür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Düğünden gör

-Halaydan gör

-Yöesel kıyafetler giyen Fransızlar

-Fransızların oyunları ve halaylardan gör

-Gelin Damat ile hatıra resim çekmesi

-Gelin ile Damat ile rörp

-Düğünden genel detaylar

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Otomobille çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 9 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada, aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Furkan L. (25) yönetimindeki 16 GT 145 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Murat P.'nin (29) kullandığı 16 KPM 87 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücüler Furkan L. ve Murat P. ile araçlarda bulunan Bahri L. (52), Hüsniye L. (47), Tuğba L. (19), 5 aylık Agah L., Aybüke L. (17), Fatma Zehra L. (13) ve Mustafa K. (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yeri genel görüntü

Detaylar

HABER/KAMERA:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Suriyeli kadın altınları için öldürülmüş

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA()-BURSA'da, geçtiğimiz Cuma günü, Suriye uyruklu Melek Akta'nın (49), evinde elleri bağlanıp plastik kelepçe ile boğularak öldürülmesiyle ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Melek Akta'yı altınlarını çalmak için öldürdüğü, cinayetten sonra İstanbul'a kaçtıkları öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp yine plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi.

ALTINLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Olayın ardından Bura Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, derin bir soruşturma başlattı. 40 kişiyi sorgulayan ve 130 farklı güvenlilk kamerasını inceleyen özel ekip, cinayet şüphelilerinin, Melek Akta'nın eski komşusu Suriye uyruklu M.C.N.(22), akrabası A.Ş.(40) ve A.M.A(28) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin olaydan sonra birlikte İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet bilezik, 1 adet altın kolye ve altın zincir ele geçirildi.

"AMACIMIZ SADECE ALTINLARI ÇALMAKTI"

3 şüpheli, İstanbuldan alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler, niyetlerinin Melek Akta'yı öldürmek olmadığını öne sürerek, evdeki altınları çalmak isterken paniğe kapılıp boğduklarını söyleyip cinayeti itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken A.M.A'nın kucağnda 1 yaşındaki kızıyla adliyeye götürüldüğü görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin adliyeye sevk olması

SÜRE 1 dk 02 sn - BOYUT: 112 mb

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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, bir otomobilin, karşıdan gelen pick-up kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Buldan - Güney karayolunun 10'uncu kilometresindeki Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan'dan Güney yönüne giden İsmail Saman'ın (49) kullandığı 64 NB 356 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muhteşem Hakan İlkkutlu (50) yönetimindeki 34 BE 9469 plakalı çift kabinli pick-up kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 2 metrelik şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Saman olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 14 yaşındaki Ömer Şahal ile kamyonet sürücüsü Muhteşem Hakan İlkkutlu yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Saman'ın cesedi de jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Buldan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Jandarma ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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