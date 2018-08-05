DHA YURT BÜLTENİ 9

BOLU TEM Otoyolunda önünde seyreden TIR'a çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı Gişelerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana geldi. Koray Kuzu idaresindeki 41 ABA 805 plakalı otomobil İstanbul istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen İbrahim Rende yönetimindeki 31 E 0225 plakalı TIR'a çarparak takla attı.Kazada, takla atarak ters dönen otomobildeki Pervin Sağlam olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan sürücü Koray Kuzu, 14 yaşındaki Nilsu Sağlam, 4 yaşındaki Duru Sağlam ve Sevim Balcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayı anlatan tır sürücüsü İbrahim Rende, “Hızlı bir şekilde geliyordu. Ben kendi şeridimin daha da sağına geçtim. Difransiyele vurduktan sonra döndü ve takla attı." dedi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Tır sürücüsü İbrahim Rende olayı anlatırken

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================

Belçikalı gurbetçi aile kaza yaptı: 6 yaralı

BELÇİKA'dan memleketleri Konya'nın Seydişehir ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Beyşehir- Seydişehir karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Serkan Yener (33) yönetimindeki B HH 9695 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Serkan Yener ile yanında bulunan Halil İbrahim Yener (65), Türkan Yener (63), Halil Eymen Yener (8), Hasan Yener ve Onur Güler (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yaralının yerde yatması

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- ambulansa taşınması

- Kaza yerinden genel ve detay

(KJ:Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHIR KONYA ))

================================================

Yolcu otobüsündeki kavga kamerada

SİVAS'ta özel halk otobüsünde engelli kişinin şoföre vurmasıyla başlayan kavga araç içindeki kameralara yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yumurtatepe hattında çalışan 58 H 0079 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Akşam 18.00 sıralarında Erdoğan Çay'ın (33) kullandığı halk otobüsüne Hamam durağında yüzde 86 engelli sara hastası Ahmet Turan Çiftçi (35) isimli yolcu bindi. Çay ile Çiftçi bir süre aralarında konuştuktan sonra arkaya giden Çiftçi, bir süre sonra tekrar sürücünün yanına gelerek yolcu aldığı sırada şoföre yumruk attı. Otobüsü durduran Çay ile Çiftçi arasında kavga çıktı. Yolcuların müdahalesiyle ayrılan kavga otobüs içerisinde bulunan kameralara yansıdı. Kavganın ardından burnunda çatlak oluşan sürücü Çay ile kafatası ve sağ kolu kırılan Çiftçi hastanede tedavi edildi. Çay, olay sonrası Altuntabak Karakoluna giderek yolcu Çiftçi'den şikayetçi oldu.

"TEHLİKE ATLATTIK"

Burada açıklama yapan Çay, seferine devam ederken akşam üzeri hamam durağında yolcu aldığını söyledi. Engelli kişinin araca binerken kendisine el hareketi yaptığını iddia eden Çay, "Yaptığın hareket terbiyesizlik, araçta aile var bu hareket yanlış dedim. Kartını gösterdi arkaya gitti. Seyir halindeyken arkadan geldi, hiçbir şey demeden yumruk attı. Burnuma darbe aldım. Olaya ailesi dahil oldu. Orada da 4-5 kişi de bana saldırdı. Benim üzüldüğüm nokta arabada yolcu var, çocuklar, aileler var. Biz burada ekmeğimiz için çalışan insanlarız, aldığımız para alın terimiz. Yaklaşık 8 yıldır bu kurumda hizmet veriyorum daha hakkımda bir şikayet yok. Olay yaşandığında aracı nasıl durdurduğumu da bilmiyorum. Tehlike atlattık. Biz ekmeğimizi kovalıyoruz. Ekmeğimizi kazanırken de durduk yere başımıza bu işler geliyor. Kişinin de engelli raporu var ama engelli bir kişi benim burnumu çatlatabilir mi? Akşama kadar da çok sayıda engelli taşıdım. Bu olayı anlayamadım" dedi.

Yolcu Ahmet Turan Çiftçi ise otobüs şoförünün kendisini tehdit ettiğini ifade ederek "Ben otobüse engelli kartımla bindim. Yerime geçerken otobüs şoförü 'Vay siz otobüslere ücretsiz biniyorsunuz, ben sizi tanıyorum, ineceğin durağı biliyorum orada gerekeni yaparım' dedi. İki kere beni tehdit etti. Ben de tehditlerine dayanamadım vurdum. İlk olarak ben vurdum, dayanamadım tehditlerine sonra olay büyüdü. Sonrasını hatırlamıyorum kafama çok darbe aldım ve zihinsel engelli olduğum için hatırlamıyorum. Kolumda kırık var, vücudumda ağrılar var." ifadelerini kullandı. Çiftçi de, otobüs şoföründen şikayetçi olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Otobüste yaşanan kavganın görüntüleri

-Otobüs şoförünün görüntüsü ve konuşmaları

-Yolcunun görüntüleri ve konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, ()

=============

Kocaeli'nde köy müzesi açıldı

İZMİT(Kocaeli)