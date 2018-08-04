DHA YURT BÜLTENİ-9

4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Osman G. (34), kendisini boşluğa bıraktığı anda kemerinden çeken polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Osman G., dairenin balkonuna çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Elinde bıçak bulunan Osman G.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, balkonun altına güvenlik çadırı açarken, polis de Osman G.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Daireye giren polislere küfreden Osman G., balkon korkuluklarını aşarak, kendisini aşağı sarkıttı. Osman G., kendisini bıraktığı sırada, polis memuru tarafından belindeki kemerden yakalandı. Elindeki bıçak alınan ve diğer polislerin de tutmasıyla bir süre balkonda asılı kalan Osman G., itfaiyenin merdiven aracıyla balkona çıkan diğer ekiplerin yardımıyla yukarı çekildi. Balkona çıkarılan Osman G.'nin, şizofreni olduğu ve eşinden ayrıldığı belirtildi. Osman G., sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Osman G.'nin balkondaki görüntüsü

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: /MANAVGAT (Antalya), ()

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Meslekten ihraç 3 komiser, Yunanistan'a kaçarken yakalandı



Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 komiser, sınır devriyesi Hudut Kartalları ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede 3 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş eski komiserler Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi. Şüpheliler sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

9 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Öte yandan, önceki gün Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı sırasında polis ekiplerince yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden, işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Haklarında Kars'tan arama kararı bulunan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen eski komiser yardımcısı Mustafa G. ile ihraç edilen eski öğretmen eşi Esra G., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nden arama kaydı bulunan Selçuk Ç. ile FETÖ şirketlerinde çalıştığı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ahmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli arasında yer alan Elif S. ile Züleyha İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün şirketlerinde çalışan Muharrem İ. ve Yusuf A. hakkında soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin Konya ve İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden Hacer Ç.'nin gözaltı işleminin sürdüğü bildirildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()-

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Van Gölü'ne farkındalık için bisiklet turu

Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü’nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğine, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden start verildi. 'Van Denizini Pedallıyoruz' sloganı ile başlayan 4 gün boyunca sürecek olan 1. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği'ne katılan 50 sporcu, yaklaşık 450 kilometrelik yolu kamp yaparak bisikletle tamamlayacak. Ülkenin farklı kentlerinden gelen bisiklet tutkunları, Adilcevaz’dan başlayarak sırasıyla göle kıyısı olan Erciş, Muradiye, Van, Edremit, Gevaş, Tatvan ve Ahlat’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bisiklet tutkunları için Van Gölü etrafının çok güzel bir parkur olduğunu söyledi. Özel, "Birçok kentten katılımcılarımız var. Van Gölü çevresi tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir yer. Biz Van Gölü ve çevresine dünyanın 8'inci harikası diyoruz ve bunu tanıtmak istiyoruz. Bu aslında bir farkındalık faaliyetidir. Etkinliğimiz Van Gölü çevresinde 4 gün sürecek ve 450 kilometre Van Gölü çevresini pedallayacağız. Aslında bunu yaparken şunu ispatlamak istiyoruz, Van Gölü çevresi bisiklet parkuruna çok uygun ve bunu başararak turizme kazandırmak istiyoruz. İlk günümüz Adilcevaz Aydınlar beldesinde geçti. Muradiye şelalesinde kamp kuracağız. Daha sonra Türkiye’de ilk defa bir göle verilen mavi bayraklı plaj var. O plajımıza gideceğiz, Amik Kalesi'ne, Van Kalesi'ne ve Urartular'dan kalma yerleri gezip, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Tatvan Nemrut krater gölünü ziyaret edip, 8 Ağustos Bitlis’in kurtuluşu programı ile biz de gezimizi sonlandıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, bölgenin güzellikleri karşısında büyülendiklerini ve tüm gezi severleri ve tatilcileri bölgeye davet ettiklerini belirtirken, programa Ankara’dan katılan Neşe Acar ise göl çevresindeki güzelliklere sahip çıkılmasını istedi. Dağcı Tarık Bünyamin de bölgeni turizme kazındırılması gerektiğini belirterek, "Süphan Dağı'na çok sayıda tırmanış gerçekleştirdim. Bölgenin tabiatına hayran kalan bir insanım. Tabi ki farkındalık oluşturmak amacı ile Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın amacıyla yurdumuzun birçok yerinden gelen arkadaşlarımızla birlikte Van Gölü çevresini pedallayacağız. Bu bölge, muhteşem bir bölge, turizme kazandırılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisiklet turu start alanından genel görüntüler

- Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir’in açıklaması

- Dağcı Tarık Bünyamin’in açıklaması

- Neşe Acar isimli bayan bisikletçinin açıklaması

- Van Gölü Aktivistleri derneği Başkanı Erdoğan Özel’in açıklaması

- Bisiklet turundan detay görüntüler

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), ()-

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Bodrum'da golf turnuvası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Turkcell Platinum Golf Challenge' bu sabah başladı. Bodrum Golf Club'ta düzenlenen turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, aralarında ünlü simaların da yer aldığı 100'ü aşkın sporcu mücadele etti.

Ortakent Mahallesi'ndeki Bodrum Golf Club'ta Turkcell Platinum tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Turkcell Platinum Golf Challenge' başladı. Dokuz çukurlu golf sahasında 2 tur üzerinden oynanan turnuvada sporcular; 'Erkekler A-B-C', 'Kadınlar A-B' ve 'Gençler' olmak üzere 6 ayrı kategoride kupaya uzanmaya çalışacak. İngiltere, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Belçika'dan golf tutkunları, turnuva için ilçeye geldi.

Turnuva, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini buluşturdu. Bu sabah start alan turnuva ise Yıldırım Demirören'in de yer aldığı ilk 4 kişilik grupla başladı.

Golf turnuvası, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in grubuyla start alması

- Oynayanlardan genel detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Aksaray'da minibüs ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyük Kergi Mahallesi 1741 Sokak'ta meydana geldi. Osman Babur (29) yönetimindeki 68 AY 280 plakalı minibüs, kavşakta Ogün Ömer Karsanlı (23) yönetimindeki 68 BJ 781 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada, başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ogün Ömer Karsanlı olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Abdulsamet Sarılar (22) ise ağır yaralandı.

Yaralı Sarılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Osman Babur ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))