DHA YURT BÜLTENİ-9 

1)ABD'Lİ KOMUTANININ İZMİR ZİYARETİ ÖNCESİ BRUNSON'IN EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEMLER ARTTI

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparrotti’nin, Adana’daki İncirlik Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İzmir’e gelip, incelemelerde bulunması bekleniyor. Orgeneral Scaparrotti’nin, İzmir ziyaretinden önce Konak ilçesindeki Işılay Saygın Sokak'ta ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, dün Türkiye’ye gelerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında görüştü. Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Akar’a da yeni görevi dolayısıyla ziyarette bulundu. Bugün de Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret eden Scaparotti'nin, daha sonra İzmir’e gelerek, NATO Kara Komutanlığı'nda denetleme yapması bekleniyor.

Orgeneral Scaparrotti’nin, İzmir ziyaretinden önce terör ögütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkarılan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın, Konak ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Işılay Saygun Sokak'ta kaldığı evin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokağın başına yunus polisleri yerleştirilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokakta önlem aldı.

Görüntü Dökümü

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-Brunson un evinin önünden görüntü

-Yoğun güvenlik önlemleri

-Detaylar

Davut CAN/İZMİR, ()

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2)EŞİ VE OĞLU ŞEHİT EDİLEN ASTSUBAY KARAKAYA: İDAM BU ŞEREFSİZLERE HAFİF KALIR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde önceki gün terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda eşi Nurcan (25) ve öpüp koklamaya doyamadığı, adını sol koluna dövme olarak yazdırdığı 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, memleketi Kayseri'de taziyeleri kabul etti. İdam cezasıyla ilgili konuşan Karakaya, "İdam bu şerefsizlere hafif olur" dedi.

Yüksekova'da önceki gün, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönerken, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, dün Şarkışla İlçe Şehitliği'nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Hem eşini hem de öpüp koklamaya doyamadığı bebeğinin acısını yaşayan Serkan Karakaya, cenaze töreni ve kayınvalidesinin evinde dua okunmasının ardından bu sabah memleketi Kayseri'ye geldi. Melikgazi ilçesindeki babaevinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, "Ben bunların idamına karşıyım" diyerek sözlerine başladı. "Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla'da da konuştuk. İdam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim. Türk milleti beni yanlış anlamasın. İdama karşı olma nedenim; idam, o şerefsizlere en basit ve kolay ceza. İdam onlara hafif kalır. 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam. Ama, benim acım dinmeyecek. Ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek. Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım."

'DÖVMEYİ OĞLUM DOĞUNCA YAPTIRMIŞTIM'

Acılı baba, Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, sol kolundaki şehit oğlunun adının yazılı olduğu dövmeyle ilgili de, "Kolumdaki dövmeyi Uşak'ta çalıştığımda oğlum doğunca yaptırmıştım. O ve sevgili eşim benim hep yüreğimde olacaklar" dedi. Serkan Karakaya, eşi Nurcan'ın doğum gününün 11 Ağustos olduğunu belirterek, "Olay günü yaş günü için değil, ziyarete gelmişti" diye konuştu.

BABASI İDAMDAN YANA

Taziye çadırında oğlu Serkan Karakaya'yı bir an olsun yalnız bırakmayan inşaat ustası ve şehit torunuyla aynı adı taşıyan Mustafa Karakaya ise idam istediğini belirtti. Mustafa Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı bize başsağlığı diledi. 'Onların kanı yerde kalmayacak' dedi. Herhangi bir talebimiz olmadı. Vatandaşlar cenaze töreninde 'İdam isteriz' diye slogan attı. Cumhurbaşkanımız da 'Meclis onay verir gönderirse, ben imzayı atarım' dedi. Şehit yakını olarak, halk olarak idamı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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- Şehit edilen Nurcan'ın kayınbabası ile röportaj

- Astsubay Serkan Karakaya ile röportaj

- Astsubay baba Serkan Karakaya'nın kolunda oğlunun isminin yer aldığı dövmenin görüntüsü

- Diğer genel- detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ()

DV 1 Dosya 3 dakika 10 saniye /354 MB

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3)ŞEHİT ANNE-OĞLUNUN MEZARLARINA ZİYARETÇİ AKINI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarları ziyaretçi akınına uğruyor.

Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeği dün Şarkışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Nurcan Karakaya'nın baba evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Vatandaşlar ailenin İstiklal Mahallesinde bulunan evine taziye ziyaretlerini sürdürdü. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, evinde taziyeleri kabul ediyor. Eşini ve oğlunu toprağa veren ve bugün Kayseri'ye giden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ise babaevinde taziyeleri kabul ediyor. Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarına ise halk yoğun ilgi gösteriyor. Şehitlerin mezarına şehirden ve diğer yerlerden gelenler giderek bol bol dua ediyor.

'ŞARKIŞLA AĞLIYOR, TÜRKİYE ALIYOR'

Şehitleri ziyaret etmek için Trabzon'dan geldiğini söyleyen Ali Sepetçi, "Almanya'dan memleketimiz Trabzon'a geldik. Daha sonra bu olayı duyunca gelip bir ziyaret edelim ruhlarına dua edelim dedik. Geldik uğradık, üzgünüz. Öncelikle Sivas'a, Şarkışla'ya tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Terörü lanetle kınıyoruz. En başta Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. İdam istedik. Artık bunları yapsınlar. Bunların cezaları neyse versinler. Artık bebekler, anneler ağlamasın. Türkiye ağlamasın, Şarkışla ağladığı gibi. Diyecek baka bir şey yok. Üzgünüz, yüreğimizde hissediyoruz. Allah hepsinin belasını versin. Bunlara yapacağımız dua bu. Allah belalarını versin. Şuan Şarkışla ağlıyor, Türkiye alıyor." dedi. Elmas Sepetçi ise, "Tüylerimiz diken diken oldu. Bir bebek, bir anne, bir yuva öldürmekle elinize ne geçiyor. Bir bebek ne yapabilir size. Sözün bittiği yer" diye konuştu.

'11 AYLIK BİR BEBEKTEN NE İSTEYEBİLİRLER'

2005 yılında şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Oğuz Balıkçı'nın yakını Songün Aker, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bebekti bu, 11 aylık bir bebekten ne isteyebilirler. Caniler bunlar, katiller. Lanet olsun bu teröristleri destekleyenlere. Yeter artık. Ben de bir anneyim. Bu tarif edilemeyecek bir acı. Lanet olsun. 11 aylık bir bebekle anneyi nasıl ayırdınız. Bu nasıl bir caniliktir" dedi.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret ettikten sonra teröre lanet okuyan Peruze Karabulut (73), "Bebek katili bunlar. Allah bunların belalarını versin. İnşallah Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bunların kökünü kesecek. Bunlar insan değil, cani. Kadın çocuk demiyorlar. Allah'ın belaları bunlar. Yazık günah, bak şuna daha 25 yaşında anne ve daha 1 yaşına gelmeyen bebek bu. Yazık günah" diye konuştu.

İKİ GÜN ÖNCE BİRLİKTE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu arada, Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın soysal medya hesabından olaydan 2 gün önce oğluyla birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştığı ve gelen iyi dilek mesajlarına tek tek cevap verdiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitlerin evinden görüntüler

-Taziye çadırından görüntüler

-Anne ve oğlunun mezarının görüntüleri

-Mezarlarına gelip dua okuyanlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas), ()

(567 mb)

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4)ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA TRAFİĞİ KAPATAN 3 ŞÜPHELİYE PARA CEZASI

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapınca polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. Şüphelilere, 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan para cezası uygulandığı belirtildi.Olay, 29 Temmuz günü İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, otomobillerle sürücüleri belirledi. 59 UK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K. (24), 55 BDM 36 plakalı aracın sürücüsü Özkan Ö.K. (21) ve 06 MTH 49 plakalı otomobilin sürücüsü Mertcan K., 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan dün akşam gözaltına aldı.

Geceyi İlyasköy Polis Merkezi'nde geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilere 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan para cezası uygulandığı belirtildi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()-

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5)YAŞLI ADAMI DÖVEN 2'NCİ ŞÜPHELİ DE TESLİM OLDU

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri öne sürülen 2 şüpheliden C.İ. de polise teslim oldu.Olay, 24 Temmuz günü Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, bu sırada hızla yanından geçen Ç.Y.D. yönetimindeki otomobil, üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.Y.D.'ye tepki gösterdi. Geri geri gelen Ç.Y.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. C.İ., boynundan tutup yere yatırdığı Yılmaz'ı yumrukladı. Ç.Y.D.'nin müdahalesiyle C.İ., Yılmaz'ı dövmeyi bıraktı. İkili, kaçarken, olay anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Koşarak olay yerine gelen Sebahattin Yılmaz'ın eşi, yaralı kocasını hastaneye götürdü. Burada müdahalesi yapılan Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ç.D.Y ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından Bafra Cumhuriyet Savcılığı, iki şüphelinin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınması talimatı verdi.

Şüphelilerden Ç.Y.D., dün Eskişehir'de polise gidip teslim oldu. Aranan diğer şüpheli C.İ.'nin ise bugün Ankara'da avukatı eşliğinde polise giderek teslim olduğu belirtildi.

SAMSUN, () -