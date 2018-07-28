DHA YURT BÜLTENİ 9

GİRESUN'da, yürüme güçlüğü çeken eşi Fatma Topal'ın (82) sağlık kurulu raporlu ilaçlarını reçeteye yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla aile sağlığı merkezine başvuran Yusuf Topal (82), iddiaya göre, hastayı görmeden ilaçları yazmayacağını belirten Ö.Y. adlı kadın doktorla ile tartıştı. Doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polisler, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal'a ters kelepçe takıp, biber gazı sıktı. Fenalaşarak yere yığılan ve sürüklenerek bindirildiği polis aracı hastaneye götürülen Topal, kalp krizinden öldü. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı, olaydan sorumlu tutulan 2 polis memuru açığa alındı.

Olay, 24 Temmuz Salı günü, Giresun'un Gemilerçekeği Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma ve Yusuf Topal çifti, fındık hasadı için İstanbul'dan memleketlerine geldi. Yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal yeni ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Topal'ın cenazesi, Giresun Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Beyazıt Köyü'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Topal, toprağa verildi. Cenazede, Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal, taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Olaydan sonra aile, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Topal'ın zor kullanılarak gözaltına alınmak istendiği görüntüler delil olarak savcılığa sunuldu. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru açığa alındı. Polisler, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık, olaya ilişkin kayda alınan görüntülerle sağlık merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını el koydu.

'BUNU YAPANLARIN CEZALARINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ'

Olayla ilgili konuşan Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal, "Bizim amacımız, bu olayları gerçekleştirenlerden öç almak veya onlarla bir arbedeye girmek değil. Bunu savcıya da polis arkadaşlara da söyledim. Bu acıyı hem babama hem bize katbekat yaşatan bu insanların cezalarını çekmelerini istiyoruz. Benim babam 82 yıl boyunca korkuyla yaşadı. Evlatlarına gelebilecek tehlikelerin korkusu, vatanına milletine karşı yapacağı bir hata korkusu, en sonunda da korkuyla öldürdüler babamı. Bu çok acı geliyor bize. Küçük bir çocuğun köşeye sıkıştırılarak korkutulması gibi geliyor bu acı bana. Böylesi bir acıyı yaşayarak ölmesi bizleri gerçekten çok üzdü" dedi.

'DOKTOR FEVRİ DAVRANDI'

Babasının sağlık merkezine gitmesindeki tek amacının yürüyemeyen, evden dışarı çıkamayan annesinin ilaçlarını yazdırmak olduğunu ifade eden Ahmet Topal, "Biz doktordan şunu beklerdik; raporlu olan ilaçlarını yazamayacaksa bunların nasıl yazılabileceğini babama izah etmesini ve ona bir yol göstermesini isterdik. Bunun devlet hastanesinden bir doktor çağrılarak yapılabileceğini izah etmiş olsaydı, babam da bunu anlayışla karşılayacaktı ve bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı. Doktorun tamamen fevri davranarak o polisleri oraya çağırması ve hiçbir şekilde yardımcı olmadan herhalde kendi emellerini tatmin etmesiydi, doktorluk içgüdülerini ön plana çıkarmasıydı" diye konuştu.

AİLE AVUKATI: İLAÇ ALMAK İÇİN GİTTİ, ECELİNİ ALDI

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol da sağlık merkezindeki doktorun evde hizmet vermek yerine, görevi kötüye kullanarak polis çağırdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Yusuf dede, yeni komadan çıkmış eşi için almazsa öleceği kan pıhtılaşma ilacını nasıl alacağını öğrenebilmek ve gerekirse evde sağlık hizmeti alabilmek için gittiği sağlık ocağında görevini yerine getirmeyen doktor tarafından polis çağrılarak yaka paça dışarıya atılmıştır. Hem eşine ihtiyacı olan ilaçları alamamanın hem tartaklanmanın, hukuka aykırı olarak gözaltına alınmanın acısıyla, 82 yıllık Anadolu yüreği dayanamamış ve kalp krizi geçirmiştir. Kalp krizi geçiren hastayı darbetmek, biber gazı sıkmak, tekmelemek, yere yatırılmak, sırtından ters kelepçe takılmak, aman dilekleri göz önünde bulundurulmayarak gözaltı işlemleri devam etmiştir. Bu kadar meslek hayatımda gözaltı işlemlerine şahit oldum, fakat ilk defa kalp krizi geçiren bir hastaya bu şekilde bir işlemin yapıldığını görüyorum. Sadece evinden ilaç almak için çıkan birinin medet almak yerine eceli alarak eşinin yanına gitmesini bir Türk vatandaşı, bir avukat ve ailenin bir ferdi olarak içimiz kaldırmıyor."

'POLİSLER TUTUKLU YARGILANMALI'

Polislerin tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmalarına tepki gösteren avukat Şenol, "Hal böyleyken sorumlu kişilerin, tanıkların ifadelerinin henüz tamamlanmamış olması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, karartılma tehlikelerinin bulunması, isnat edilen suçların ağır cezalık olması, katalog suçları olmasına rağmen nedense tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri ve Sağlık bakanından devletin korumakla yükümlü olduğu, görevi vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğu ülkemizde, Yusuf dedelerin sesi olmalarını istiyoruz. Bu soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için ilgili polislerin tutuklu yargılanmalarının, hukuki olarak bir gereklilik olduğu kadar kamuoyunun bir vicdanı gereği olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'YUSUF DEDE'NİN ÖLÜMÜNDEN KİM SORUMLU?'

Sağlık merkezinde görevli doktora seslenen Hicran Akkaya Şenol, "Bakın, yazmadığınız bir ilaç, bakmadığınız bir hasta, nelere mal oldu. Size tek bir şey sormak isterim. Tüm bu görüntüleri izlediğinizde şimdi oturduğunuz yerde memnun musunuz? Ayrıca, korkuyoruz ki bu olayı ve ölümü gördüğünüz o görüntüleri, bu ölümü normal bir kalp kriziymiş gibi addedilmesidir. Yani ölümle bu polisler arasında bir bağ kurulamaması. Biz buradaki ölümünün sebebinin açıkça kalp krizi esnasında ilgili kişinin yerlerde sürünmesinin krize neden olduğunu söylüyoruz. Elbette ki bir insan gözaltına alındığında kalp krizi geçirebilir, sizce oradaki durum normal bir kalp krizi mi? Aman dileyen ağlayan bir hastaya halen vurmak bizim adabımızda var mıdır? Bu kalp krizinde o polislerin ve hekimin hiç mi sorumluluğu yoktur? Doktor sorumlu değil, hekim sorumlu değil, peki Yusuf amcanın ölümünden kim sorumludur? Belki de kendi sorumludur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ölen Yusuf Topal'ın vesikalığı

Polisin yaşlı adamı gözaltına almaya çalıştığı anlar (Cep telefonu)

Adamın yerde yattığı anlar

Polisin zor kullanması

Polisin yaşlı adamı araca bindirmesi

Ölen adamın cenaze namazı detayları

Oğlu Ahmet Topal ile röp.

Avukat Hicran Akkaya Şenol ile röp.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-

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Düğün yolunda kaza; anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde düğüne giden ailenin otomobil uçuruma devrildi. Kazada, Özlem Göçan (32) öldü, sürücü eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Salkımbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Osman Göçan (38) yönetimindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Osman Göçan ile eşi Özlem, çocukları Sinan (3) ve Ezgi Göçan (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özlem Göçan, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Özlem Göçan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, eşi ile 2 çocuğunun tedavilerine ise devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Toplanan kalabalık

- Kahta Devlet Hastanesi

- Ambulansın girişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-()

80 MB

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10 yıldır, ameliyat sonrası felç kalan oğlu için hukuk mücadelesi veriyor

KÜTAHYA'da yaşayan Yusuf Ay (15), iddiaya göre 5 yaşındayken omurga eğriliği nedeniyle Kocaeli'de geçirdiği ameliyat sonrasında bir daha yürüyemedi. Doktorun, ameliyat sonrası yürümesinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını söylediğini belirten Yusuf’un babası Ali Ay (39), doktor hakkında 10 yıl önce açtığı maddi ve manevi tazminat davasının halen devam ettiğini söyledi.

Kütahya'da fabrikada işçi Ali Ay, omurgasında eğrilik bulunan oğlu Yusuf Ay'ı, tavsiye üzerine 2008 yılında Kocaeli'deki hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından Yusuf burada ameliyata alındı. Yusuf Ay, iddiaya göre ameliyat sonrasında bir daha yürüyemedi. Ameliyat öncesi oğlunun gayet sağlıklı yürüyebildiğini söyleyen baba Ali Ay, "Sırtındaki kemiklerin iç organlarına baskı yapmaması için doktorlar bir ameliyat gerektiğini söyledi. Yusuf'un ameliyatını yapan doktor, yürümeme gibi bir riskin olmadığını ve sadece ameliyat sırasında ölme riskinin yüzde 10 olduğunu, ameliyat sonrasında ise herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağını söyledi. Oğlum 5 yaşında geçirdiği ameliyatın ardından bir daha yürüyemedi ve şu an belden aşağısını hissetmiyor" dedi.

10 YILDA 17 AMELİYAT GEÇİRDİ

Baba Ay, "Oğlumu daha sonra fizik tedaviye yönlendirdiler. Maalesef yine yürüyemedi. Bu aşamada maddi ve manevi yönden çok büyük kayıplarımız oldu. Gittiğimiz başka doktorlar oğlumun omuriliğinde bir sıkıntı olduğunu söyledi. Platinler takılırken sinirlere zarar verilmiş. Oğlum o günden bu yana 17 ameliyat geçirdi. Sırtında şu an 4 adet platin var. Doktorlarımız tedaviyi bırakmamamızı öneriyor ve düzelme ihtimalinin olmadığı söylüyorlar" diye konuştu.

'ADALETİN YERİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Ameliyat sonrası belden aşağısını hissetmeyen Yusuf'a verilen raporda engelli oranının yüzde 92 olduğunu anlatan Ali Ay, "Oğlum yürüyemeyince, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında maddi ve manevi bir tazminat davası açtık. O günden beri oğlumu bu hale getiren doktora karşı adalet savaşım devam ediyor. Adli Tıp Kurumu'ndan, doktorun haklı olduğu yönünde bir karar çıktı. Dosyasına iki kere ret geldi. Tekrar itiraz ettik. Bu süreç de halen devam ediyor. Bu tür davalarda adalet neyse biz onun yerine gelmesini istiyoruz. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz" dedi.

'ARKADAŞLARIM GİBİ OKULA GİDEMİYORUM'

Yusuf ise devletin verdiği imkanlarla 10'uncu sınıfa kadar evde eğitim gördüğünü ve bu yıl görsel eğitim için okula gitmek zorunda olacağını ifade etti. Arkadaşları gibi okula gitmek istediğini söyleyen Yusuf, "Belden aşağım felçli. Kendi işlerimi kendim göremiyorum. Arkadaşlarım gibi okula gidemiyorum, top oynayamıyorum, hareketlerim kısıtlı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baba Ali Ay'ın konuşması,

-Yusuf Ay'ın konuşması,

-Baba Ali Ay'ın oğlunu tekerlekli sandalye ile gezdirinrken çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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Tokatlılar, su gösterisini izlemek için akın etti

Tokat Belediyesi tarafından 'Kanal Tokat' projesi kapsamında Yeşilırmak'ta yapılan su gösterisini izlemek isteyenler ırmak kenarına akın etti.

Tokat Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden 'Kanal Tokat' projesinde Yeşilırmak içerisinde yer alan "Suların ışık ve müzikle dansı" ilk gösterisi halkın beğenisine sunuldu. Çalan müziğe göre fıskiyelerden tutulan ritim izleyenleri hayran bıraktı. Kentte ilk defa yapılan gösteriyi izlemek isteyen kent sakinleri ırmak kenarına akın etti. İzleyenler bu anları da görüntülemeyi ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntü

-Işıklı su gösterisi

-İzlemeye gelen meraklılar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(260 mb)

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Halfeti'ye turist akını

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Halfeti ilçesine akın etmeye başladı. 'Güneydoğu'nun Bodrum'u olarak anılan "Sakin şehir" Halfeti'ye gezmeye gelenler, özellikle bir bölümü sular altında kalan ilçeyi tekne turuyla geziyor.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, günde 10 binden fazla turisti ağırlıyor. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013'te 'Sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak anılıyor. Tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçeyi gezen turistler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki Halfeti'de yoğun çalışmalar yaptıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Halfeti'de son 30 yılda yapılan yerel yatırımlara eşdeğer bir yatırım sadece son 3 yılda yapılmıştır" dedi.

Tarihi ve doğası ile Güneydoğunun incisi olan Halfeti’yi şehir turizmi ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’ya gelen misafirlerin muhakkak suretle saklı cennet Halfeti’den güzel ayrılması için ilçemizde turizme yönelik çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Şanlıurfa, yerel yönetim anlamında şaha kalkmış durumda" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tekne turuyla gezen turistler

- Halfeti'de sular altında kalan Savaşan Mahallesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)

243-141MB

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'Son kaplumbağayım, beni kurtar' kampı

Türk ve yabancı üniversite öğrencilerinden oluşan 32 kişilik grup, 'Son kaplumbağayım. Kurtar beni' sloganıyla Finike'de kamp yaptı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Eğitim Şube Daire Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle Finike Hasyurt Mahallesi sahilinde, çevre kirliliğini önlemek ve doğal hayatı korumak, farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla kamp kuruldu. Erasmus + Gençlik Değişimi projesi kapsamında kurulan 9 günlük kampta, eğitim ve alan çalışmaları yapıldı. Projeyle; Caretta carettaların doğal yaşamını tehdit eden unsurlar, küresel çapta doğal yaşam alanını yok edecek olan deniz kirliliği, küresel ısınma hakkında toplumun farkındalığının arttırılması, küresel ısınmanın daha ciddi seviyelere ulaşmasını engellemek, yerelde bulunan insanların çevre kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi, gençlerin çevre kirliliği ve doğal hayatı koruma konularında farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflendi.

Kamp etkinlikleri kapsamında Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu'nu da makamında ziyaret eden proje katılımcıları, belediyenin verdiği destekler için teşekkür etti. Proje Koordinatörü Veli Ercan Çetintürk, ziyaret sırasında Başkan Sarıoğlu'na, proje kapsamında hazırlanan tişörtlerden hediye etti. Akdeniz Üniversitesi'nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ceums-Youth isimli gençlik grubunun yazdığı, 'Son kaplumbağayım. Kurtar beni' projesinde yer alan katılımcılara teşekkür eden Başkan Sarıoğlu, "İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Arnavutluk'tan ilçemize gelen gençler Hasyurt Piknik Alanı'mızda kamplarını kurup, Caretta carettaların neslinin devamlılığı için farkındalık çalışmalarını sürdürmeleri ve belediyemize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Proje Koordinatörü Veli Ercan Çetintürk, projeyle çevre kirliliği, küresel ısınma ve nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında farkındalık arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Projeyi 5 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Çetintürk, "Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Arnavutluk ve tabii ki Türkiye'den katılımcılarımız var. Proje toplamda 9 gün sürdü. Çeşitli aktivitelerle dolu bir program gerçekleştirdik. Bir grup arkadaşımız çevre kirliliği ve Caretta caretta ile ilgili kısa videolar hazırlıyor. Bununla birlikte 1 hafta boyunca buna benzer çeşitli etkinliklerle, hem diğer ülkelerde alınan önlemler hem de aktiviteler hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Nasıl daha fazla önlem alabiliriz ve dünyamızı koruyabiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.

Proje yazarı ve yüksek lisans öğrencisi İlyas Güneş de deniz kirliliği ve küresel ısınmanın dünyada yaşayan bütün canlıları tehdit ettiğini, önlem alınmadığı takdirde etkisinin giderek artacağını söyledi. Projeyi de bu nedenle yazdıklarını belirten Güneş, "Caretta carettaların nesli tükenmekte ve açık denizlerde geniş bir alanı kapsıyor. Nitekim bu geniş ölçü Akdeniz çevresine baktığımız zaman sadece bu ülkenin değil başka ülkelerin kıyılarında da kronik bir şekilde aynı sorunlar yaşanıyor. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı kurtarmak için denize kıyıları olan bütün ülkelerle bir işbirliği yapmak gerekiyordu. Biz de Erasmus kapsamında uluslararası proje yazarak nesli tükenmekte olan türler, bunlara etki eden faktörleri ele aldık. Tabii bunu sadece deniz kirliliği adı altında toplayamayız. Çevre kirliliği ve bilinçsiz beşeri faktörler etkili olmakta. Dolayısıyla ülkelerarası işbirliği ve ortak çatı organizasyonu altında sorunlara çözüm üretmek için böyle bir proje oluşturduk" dedi.

Kampa İtalya'dan katılan biyoteknoloji öğrencisi Giada Papi, sürdürülebilirliğe yönelik projelerin yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu projeye dahil olmaktan mutlu oldum. Ümit ediyorum ki bu proje daha da büyüyerek gelecek nesillere sürdürülebilir bir hayat sağlayacak. Kamptaki workshoplarda çok eğlendik ve çevre kirliliği, hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yaptık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamp alanından

- Sahil faaliyetlerinden bir detay

- Toplu görüntü

- Proje Koordinatörü Veli Ercan Çetintürk

- Proje yazarı ve yüksek lisans öğrencisi İlyas Güneş

- Biyoteknoloji öğrencisi Giada Papi röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), ()

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