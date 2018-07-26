DHA YURT BÜLTENİ 9

2 TL yüzünden 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, internet kafede 2 TL yüzünden çıkan kavgada 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kemarası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi gören ağabey ve kardeşinin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdül Hak Hamit Caddesi üzerindeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19), kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir’den (19) 2 TL istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Zafer Tuğrap S., ağabey ve kardeşini darp ettiği sırada kavgaya karışan E.G. (17) 2 kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kardeşlerden Erdost Servet Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Candost Aziz Demir ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S., gece yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşlerin ikisinin da sağlık durumunun ağır olduğu, tedavilerinin hastanelerin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Öte yandan bıçaklama anı ise işyerinin güvenlik kemarası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Kardeşlerin bıçaklanma görüntüsü

-Cafenin dışından detay

-Gazi Devlet Hastanesi’nin dışından detay

-Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dışından detay

(SÜRE: 01.00 Dk)(BOYUT: 113 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

================

Ablasının kaçırıldığını öne sürerek dehşet saçtı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde E.A. (17) ablasının kaçırıldığını öne sürerek silahla Kendir ailesinin bulunduğu otomobile ateş açtı. Olayda 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. Köyde yaşayan Atasoy ile Kendir ailesi arasında bir süre önce iddiaya göre 'kız kaçırma' nedeniyle husumet yaşandı. Ablasının kaçırıldığını öne süren E.A. (17) öğle saatlerinde pazara giderek burada Kendir ailesinin gelmesini bekledi. E.A. Kendir ailesinin bulunduğu 41 EZ 347 plakalı otomobilin pazara girdiği sırada yanında bulunan silahla araca kurşun yağdırdı. Olayda otomobil içerisinde bulunan Halil Kendir olay yerinde hayatını kaybederken, İzzet Kendir (43) ise yaralandı. İzzet Kendir olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. yoğum bakım ünitesinde tedavisine devam edilen İzzet Kendir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan E.A. ise silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, karakola götürüldü. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaçırıldığı iddia edilen kızın 20 yaşında olduğu, askerde olan eşi ile evli olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Ölen kişinin yakınlarının feryadı

-Cenazenin taşınması

-Detay

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (KASTAMONU),()

=================

Besni'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Eroğlu (18) yönetimindeki 02 HT 344 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Sıdıka Karlıdağ (30), Hatice Kübra Eroğlu (9) ve Fatih Karlıdağ (2), vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sıdıka Karlıdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karlıdağ'ın cenazesi morga konulurken, ilk müdahalesi yapılan diğer 3 yaralı ise Adıyaman'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Besni Devlet Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralı indirilmesi ve acil servise alınması

- Yaralıların yakınları

- Yaralı yerde yatması

- Düğüne katılanların paniği

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-()

40 MB

=================

Kazada otomobil alev aldı, araçtakiler son anda kurtuldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, önce yol kenarındaki beton duvara, ardından refüje çarpan otomobil alev alırken; araçta bulunan 3 kişi, kendisini güçlükle dışarı atarak kurtuldu.

Bugün saat 02.00 sıralarında Taşyaka Mahallesi Fethiye- Ölüdeniz Yolu üzerindeki kavşağa doğru ilerleyen Özgür Taşkın, yönetimindeki 42 ALR 11 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarında bulunan beton duvara, ardından refüje çarpan otomobil, yanmaya başladı. Sürücü Özgür Taşkın ile araçta bulunan Onurcan Kılıçaslan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, araçtan kendilerini dışarı attı. Kazada sadece Onurcan Kılıçaslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Hafif yaralı olan Onurcan Kılıçaslan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aracın yanarken alevli görüntüsü

- İfaiyenin gelmesi

- Aracın söndürülmesi

- Kaza yeri görüntüleri

(KJ Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()



=================

Sivas'tan 'Bedelli askerlik eğitimi burada yapılsın' çağrısı

SİVAS Şehir Kültürünü Yayma Yaşatma Derneği bedelli askerlikte 21 günlük zorunlu hizmetin Sivas'ta yapılmasını talep etti.

Şehir Kültürünü Yayma Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Türkmenoğlu, bedelli askerlik için verilecek 21 günlük eğitimin Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yapılmasını talep etti. Sivas'ın Osmanlı, Selçuklu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkmenoğlu, kentin milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da 108 gün ağırlayarak tam bağımsızlığa kavuşmasında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir il olduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, "Sivas, Anadoludaki tarihi İpek Yolu güzergahının kesiştiği bir yerde konumlanmış olmasından dolayı tarihi zenginlikleri ile de adeta buraya gelen misafirleri her daim büyülemiştir. İşte bizlerde dernek olarak şehrimizin daha iyi bir şekilde öne çıkması anlamında saygıdeğer büyüklerimizden önümüzdeki aylarda hayata geçecek olan bedelli askerlik için 21 günlük eğitim alacak olan erlerin belli bir bölümünün burada eğitim almasını talep ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında ilimize gelecek asker adaylarını ve ailelerini Sivaslılar olarak kucaklamaya ve misafir etmeye hazırız. İlimize Türkiye'nin birçok yerinden bedelli askerlik için gelecekler ve bu gelen kişiler bizler için birer kültür elçisi olacaklardır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun göz bebeği olan Sivas'tan devlet büyüklerimize çağrımızı yapıyoruz. Bedelli askerlik için 21 günlük eğitim alacak erlerin hiç olmasa belli bir bölümünün Sivas'ta eğitim almaları şehrimiz ve buraya gelecekler açısından faydalı olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Dernek başkanın açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()



=================

Hatay'daki yangında 40 hektar orman ve 5 ev zarar gördü

HATAY'ın Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'nde yerleşim alanı yakınında dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 7 saatte kontrol altına alınabildi. 40 hektarlık orman ile 5 evin zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Işıklı Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın ormanda dün, ilk belirlemelere göre, bahçe temizleme sırasında çıktığı değerlendirilen orman yangına Kahramanmaraş Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçak, helikopter ve araçlarla müdahale etti. Dün öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan yangın, 5 eve sıçradı. Akşam saatlerinde alevler yerleşim alanından rüzgarın da etkisiyle uzaklaştı. Ekipler tarafından yaklaşık 7 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 40 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını dün akşam saatlerinde kontrol altına aldıklarını belirterek, "Soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan 36 arazöz, 18 su tankı, 4 dozer, 4 greyder ile 10 teknik eleman ve 300 yangın söndürme işçisi görev aldı" dedi.

Görüntü dökümü

----------------------

- Yangın bölgesinde havadan helikopterle müdahale

- Yanan bölgeden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden, orman işletme ekiplerinden görüntü

- Kızılay şube ekiplerinin yemek, su, ayran dağıtımı

- Gece görüntüsü

- Muzaffer Ketmen’in açıklaması,

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

=================

Zırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldü

RAMAZAN Bayramı için gittiği ülkesinden dönen tekerlekli sandalyedeki yürüme engelli Suriye uyruklu Ali Şab (69), zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Temmuz günü Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında ülkesinden dönen Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinin yapıldığı alanda meydana geldi. Bayramı ülkesinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönen yürüme engelli Ali Şab, Kilis'e gitmek için beklemeye başladı. Yanında bir çuval olan Ali Şab, tekerlekli sandalye ile alanda beklerken, Suriye'den dönenleri taşıyan bir otobüs alana geldi. Şab, bu sırada otobüsün kendisine çarpmaması için Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın yakınlarına gitti. Bu sırada görüş açısının kapandığı gözüken zırhlı araç, hareket etti ve Ali Şab'a çarparak ilerledi.

Suriyeliler kazayı görerek yardıma koşarken, zırhlı araç ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şab'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından zırhlı aracı kullanan polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Suriye tarafından otobüsün gelişi

- Engellinin tekerlekli sandalyesini hareket ettirmesi

- Zırhlı aracın Suriyeli’nin üzerinden geçmesi

- Suriyelinin yardımına koşanlar

- Zırhlı aracın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: KİLİS-)

8.7 MB

=================