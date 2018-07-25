DHA YURT BÜLTENİ 9

ÖFKE NÖBETİ GEÇİREN GENCİ OTOBÜS ŞÖFÖRÜ SAKİNLEŞTİRDİ

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. otobüsünde yolculuk sırasında bir anda öfke nöbeti geçirmeye başlayan otizmli genci otobüs şöförü Muhammet Yağcı otobüsten indirip yaklaşık 25 dakika yürütüp derin nefes aldırarak sakinleştirdi. Şöförün bu duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından alkışlanarak karşılandı.

Kandıra ilçesinden İzmit istikametine doğru yola çıkan 800 K numaralı otobüste annesi Songül Baştan ile birlikte yolculuk eden otizmli Berkay Baştan biranda kriz geçirmeye başladı. Durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş’de görevli otobüs şoförü Muhammet Yağcı, otobüsü yol kenarına çektikten sonra 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu arada kriz geçiren Berkay Baştan'ı otobüsten indirerek derin nefes almasını sağladı. Sakinleşmesi yönünde telkinler yaparak yol kenarındaki mısır satıcılarından mısır alıp dikkatini dağıtarak sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 25 dakika boyunca Berkay'ı hareket ettiren ve sakinleştirmeyi başaran şöför otobüstekiler tarafından bu davranışı büyük beğeni topladı.

Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı otizmli genç Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü’ye şoför Muhammet Yağcı’nın yaptığı davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti. Ardından otobüs şoförü Muhammet Yağcı’ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerasından Şöförün otobüsü durdurması

-Genci otobüsten indirmesi

-Sakinleştirme çalışmaları

HABER-ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-

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BODRUM'A GELEN İKİ YOLCU GEMİSİ ESNAFI SEVİNDİRDİ

BAHAMA bayraklı 'Main Schiff 2' ve 'Orient Queen' isimli 2 yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı. Her iki gemiden inen turistler, alışveriş yapıp esnafın yüzünü güldürdü.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bu sabah 2 yolcu gemisi demirledi. Mikanos'tan sabah gelerek Bodrum'a 3. seferini yapan Bahama bayraklı 'Main Schiff 2' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Alman 2 bin 150 yolcu ve 794 tayfasıyla geldi. Fethiye'den gelen Bahama bayraklı 'Orient Queen' isimli yolcu gemisi ise Lübnanlı 191 yolcusu 140 tayfasıyla ilçeye ikinci seferini gerçekleştirdi. Her iki gemiden inen turistler, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolcu gemisinden görüntü

- Gemiden inen turistlerden görüntü

- Yürüyüş yapan turistlerden görüntü

- Alışveriş yapan turistlerden görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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ÇANKIRI'DA 8,5 MİLYON YILLIK FOSİLLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

ÇANKIRI'da 1997 yılında başlatılan ve bu zaman kadar 5 bine yakın fosil çıkartılan 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazı Alanında' çalışmalar bu yıl da başladı.

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde süren arkeolojik kazılarda gergedangillerin atasını oluşturan çok iri bir hayvanın yanı sıra su samuru, oklu kirpi, domuz, gergedan, fil, zürafa, geyik, ceylan gibi değişi hayvanlara ait 5 bin civarında fosil bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, 3 farklı üniversiteden akademisyen ve öğrencilerle birlikte 22 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çankırı'da yürütülen Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazılarına ilişkin, "Burada 8,5 milyon yıl önce yaşamını devam ettirmiş olan pek çok canlıya ait fosil buluntuları ele geçiriyoruz. Çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz." dedi.

Çankırı'da bulunan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevim Erol, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türleri elde ettiğimiz bir alan. Alandan Çankırı’ya ve bu çevreye özgü 6 tane farklı türü tespit ettik. Dünya jeoloji, paleontoloji dünyası için önemli bir lokalitedir. Hem fosilleşme açısından hem hangi türlerin yaşamış olduğunu hem de Çankırı’nın 8 milyon eskiye inen coğrafyası açısından bir takım buluntular bunlar. Bu buluntuların detaylı analizleri yapılıyor" diye konuştu.

'5 BİNE YAKIN FOSİL ÇIKARDIK'

Sevim, bu zamana kadar 5 bine yakın fosil çıkardıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bugüne kadar 5 bine yakın fosil çıkardık. Bunlar bizim numaralandırdığımız fosillerdir. Yeri belirlenemeyen ya da parçalanmış çok sayıda fosiller de var. Onların hepsinin üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Kimi hayvan türlerinin dağılımı, kimi buradan çıkan etçillerin ne türde olduğunu ve nasıl bir çevrede yaşadığını,nasıl fosilleştiğini ve o dönemden nerden nereye bir fosilleşme gösterdiğini anlamaya çalışıyoruz."

30 farklı türde fosil bulduklarını ifade eden Sevim konuşmasını şöyle sürdürdü: "Domuzgiller, filgiller, atgiller, öküz, koyun keçi türü hayvanlar, zürafaa, ceylan, geyik, şu anda Çankırı çevresinde yaşamayan etçillerin içerisinde leşçiller, kılıç dişli kaplanlar, su samurları gibi 30 civarında tür var. Daha fazlasını da bekliyoruz. Kazı çalışmalarımızı devam ettirmemizin nedenlerinden bir tanesi de parçalarını daha önceki yıllar elde ettiğimiz ve devamının geleceğini düşündüğümüz türler." Çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar süreceğini öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazı alanından görüntü

-Çalışmalardan detaylar

-Prof. Dr. Ayla Sevim Erol'un konuşması

Dosya boyutu: 396 MB

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()-

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GÖLCÜK TABİAT PARKI NİLÜFER CENNETİ OLACAK

BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nın nilüfer gölü haline dönüşeceğini söyledi.

Kent merkezinde 13 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl içerisinde bulunan zararlı otlar ekipler tarafından temizlendi. Göl içerisinde yalnızca nilüferler ve faydalı bitkiler bırakıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz göldeki çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz, tabiatın gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması gerektiğini ifade ederek, “Bolu yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200 kadar göl ve göletin olduğu bir il. Dünyada dört mevsimin yaşandığı dünyada başka bir yer yok. Güzel bir yerde bulunan tabiatı koruyup kollamak ve gelecek nesillere temiz taşınması gerekiyor. Bolu'yu tabiatın kalbi olarak düşünürsek Gölcük de bu kalbin merkezi. Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesini Bolu Belediyesi yapmakta. Gölcük Gölü içerisindeki bazı otlanmalar kirli görüntüye neden oluyordu. Biz de bu otların temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

GÖLCÜK NİLÜFER GÖLÜ HALİNE DÖNÜŞECEK

Başkan Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde 50 çeşit nilüferin olduğunu belirterek, "İki tane de Abant Tabiat Parkı'ndan aldığımız nilüfer var. Gölcük, nilüfer gölü haline dönüşecek. Önümüzdeki süreçte Gölcük çok daha farklı olarak dünyadan gelen misafirlere ev sahipliği yapacak. Gelenler de buradan memnun olarak ayrılacak." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölcük manzaraları

-Nilüferler

-Belediye Başkanı ile röportaj

-Detaylar

Süre: 02.02-Boyut: 246.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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DAMACANA SUYU KİMİN TAŞIYACAĞINA TAŞ MAKASLA KARAR VERDİLER

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde evlere damacana su servisi yapan iki çalışan, apartmana suyu kimin taşıyacağına taş makas oyunuyla karar verdi. Güvenlik kamerası o anları görüntülerken, ikilinin taş makas oyununu 5 kez tekrar etmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Çardak ilçesinde damacana su satışı yapan bir firmada çalışan Hilmi Çeker ile Ramazan Yüksel, sipariş verilen apartmanın önüne motosikletle geldi. Binanın giriş kapısı önüne duran Ramazan Yüksel ile Hilmi Çeker, önce 20 kilo ağırlığındaki damacanayı apartmanın üçüncü katına kimin çıkaracağını karar veremedi. Ardından iki arkadaş, suyu taşıyacak kişiyi aralarında taş makas oynayarak belirlemeye karar verdi. 5 kez taş makas oynayan ikiliden Hilmi Çeker, mağlup olunca damacanayı yüklendi. Çeker, suyu taşırken arkadaşı Ramazan Yüksel ise galibiyetinin sevincini cep telefonuyla arkadaşını su taşırken görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İki arkadaşın motosikletle apartmana gelmesi

- Suyu kimin taşıyacağına taş makasla oynayarak kara vermesi

- Hilmi Çekir'in suyu taşıması

- Ramazan Yüksel'in kameraya çekmesi

Haber- Kamera: Celal SAYIN / ÇARDAK (Denizli), ()

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