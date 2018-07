DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - İki ay önce nikah kıydı, düğün yapmadan şehit oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketi Elazığ’da son yoluculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan ve 2 ay önce nikah kıydığı eşi Tülin Ercan, tabuta sarılıp ağlaması, duygusal anların yaşanmasına yolaçtı.

10 Haziran'da Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan (27), tedavi gördüğü GATA’da dün şehit oldu. Şehit Fatih Ercan'ın naaşı, askeri uçakla bugün memleketi Elazığ’a getirildi. Şehit Ercan için İzzetpaşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Jandarma İl Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, protokol üyeleri, şehidin babası Çimşit Ercan, akrabaları, vatandaşlar ile askeri erkan katıldı.

Şehit Er Fatih Ercan'ın 2 ay önce nikah kıydığı eşi Şehit Tülin Ercan'ın tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi, tören alanında duygulu anların yaşanmasına yol açtı. Fatih ve Tülin Ercan çiftinin 2 ay önce nikah kıydığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kılınan cenaze namazından sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından cenaze aracına alınan şehit Er Fatih Ercan'ın naaşı, merkeze bağlı Yeşiltepe köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

2 - Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

ONLINE alışveriş sitesi 'Hepsiburada' daha önce Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Kayseri ve Gaziantep'te gerçekleştirdiği 'E-Ticaret Zirvesi'ne Trabzon'da devam etti. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, saniyede 1 ürün satışı yaptıklarını belirterek, "Müşterilerimizin ürünlerimize daha kolay ulaşması, alışverişlerini hızlı ve pratik olarak tamamlamaları bizim için çok önemli. Online alışveriş sitemiz üzerinde her saniyede 1 ürün satılıyor" dedi.



Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye'de e-ticaretin ve dijital dönüşümün öncüsü olan 'Hepsiburada'nın düzenlediği E-Ticaret Zirvesi'nin 7'nci durağı Trabzon oldu. Türkiye'yi şehir şehir gezen Hepsiburada ekibi, düzenlediği etkinliklerle bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ'lere, girişimcilere ve esnafa bilgi aktarırken, diğer yandan da işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkânlar sunuyor. Yıl sonuna kadar e-ticaret zirveleriyle 10 binin üzerinde küçük-orta ölçekli yerel girişimciye ulaşmayı hedefleyen Hepsiburada, bu girişimiyle e-ticarete katılımı artırarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına destek oluyor. Hepsipay, Entegra, İdeaSoft, Hepsiekexpress ve E-Ticaret Çağrı'nın sponsorluğunda düzenlenen zirveye, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Trabzon Ticaret Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Çakıroğlu, DKİB Başkan yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Elmas, Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler ile Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan konuşmacı olarak katıldı.

TREND ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Zirvede, Türkiye'nin son 6 aylık internet alışveriş tercihleri de açıklandı. Açıklanan verilere göre, 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde Hepsiburada'dan en çok alışveriş yapılan kategorinin 'temel tüketim ve gıda', 'sağlık ve güzellik', 'bebek ve oyuncak', 'telefon ve kitap' olduğu belirtildi. Aynı döneme ait Hepsiburada trend verilerinde ise en fazla talep gösterilen ürünlerin bebek bezi, akıllı bileklik, kedi-köpek maması, cep telefonu ve çeyrek altın olduğu bildirildi.

'HER SANİYEDE 1 ÜRÜN SATILIYOR'

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 2018 yılının ilk 6 ayında ortalama 80 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada'da, saniyede 1 ürün satışı yapıldığı belirtti. Erturan, "Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini odak noktamıza koyup onların hayatını kolaylaştırma felsefesinden yola çıkarak biz de Hepsiburada mobil uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve yeniliyoruz. Müşterilerimizin ürünlerimize daha kolay ulaşması, alışverişlerini hızlı ve pratik olarak tamamlamaları bizim için çok önemli. Online alışveriş sitemiz üzerinde her saniyede 1 ürün satılıyor" dedi.

'FARKLI COĞRAFYALARA ULAŞTIRIYORUZ'

Erturan, e-ticaretle birlikte küçük ölçekteki firmaların da büyümelerine destek olduklarını ifade etti. Erturan, "Bugün Türkiye'de 7'ncisini düzenlediğimiz E-Ticaret Zirvesi bizim için Türkiye'deki en büyük hedeflerimizden birisi. Yerelleşmeyi, yerelleştirmeyi artırmak, küçük ve orta ölçekli firmaları platformumuza kazandırıp tüm Türkiye'de satış yapılabilir ürünleri, tüm Türkiye'ye satılabilir hale getirmek istiyoruz. Hem küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini istiyoruz hem de biz de biliyoruz ki biz de Türkiye'nin dijitalleşmesine, büyümemize bu şekilde destek olabileceğiz. O yüzden Türkiye'deki önceliklerimizden bir tanesi bu. Aynı zamanda bugün şunu da paylaşabilirim ki, Hepsiburada üzerinden e-ihracat çalışmalarımız da başlamış durumda. Farklı ülkelerde yaşayan müşteriler, platformumuz üzerinden alışveriş yapabilir durumda şu an, bunu da genişletmek için lokal bölgedeki firmaların farklı coğrafyalara ulaşması için de çalışıyoruz" diye konuştu.

'14 MİLYON ÜRÜN BULUNUYOR'

Erturan, Hepsiburada platformu bünyesinde 14 milyon ürünün bulunduğunu da kaydederek şöyle dedi:

"E-ticaret ilk başta sektöre elektronik ürünlerle başlamış ama gün geçtikçe biz burada 30'dan fazla kategoride satış yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek farklı farklı ürünler var. Şu anda platformumuzda yaklaşık 14 milyon ürün bulunuyor. Satış olarak baktığımızda elektronik ile başlamış daha sonra diğer kategorilere gelmiş durumda. Şu anda en çok satılan ürünlerimiz arasında bebek bezi, sinema bileti, kitap gibi ürünler bulunuyor ve temel tüketim ürünlerinde satışlarımız artarak devam ediyor."

Öte yandan, zirvedeki konuşmacılar e-ticaretle ilgili sunumlarında; 'e-ticarete nasıl başlabilecekleri, daha fazla müşteriye nasıl ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ve nasıl etkili reklam verebilecekleri' gibi konularda katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

3 - Arıları dumanla uzaklaştırmak isterken, evi yandı

ESKİŞEHİR'de Selettin Keleş (70), sobada ateş yakarak çıkan dumanla evinin terasında yuva yapan arıları kovmak istedi. Arılar Keleş'e saldırırken, sobadan sıçrayan kıvılcımlarla çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Emek Mahallesi Anadolum Sokak'ta meydana geldi. Selettin Keleş, çatı katındaki evinin teras bölümünde çok sayıda arı olduğunu fark etti. Keleş, televizyondan öğrendiği yöntemle arıları kovmak için sobada ateş yaktı. Ancak, dumanla yuvalarından çıkan arılar Keleş'e saldırmaya başladı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar kartonlara ulaştı ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İçeride mahsur kalan Selettin Keleş, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumanla arı kovma yöntemini televizyondan öğrenip denemek istediğini söyleyen Selettin Keleş, "Sobayı yaktım, tütsü verdim. Tütsüyü verdiğim gibi arılar beni sardı. O sırada sobanın içerisindeki odunlardan ateş sıçradı ve sobanın yanındaki kartonları tutuşturdu. Televizyonda izlemiştim. Orada tütsü verilirse arıların gideceğini söylediler. Ben de o yöntemi uygulamak istedim. Arılar her yanımı soktu, ağımızın içerisine bile girdi. Az daha ben de yanıyordum. Arılar yangından sonra hâlâ gitmedi" diye konuştu.

4 - Görme engelliler yamaç paraşütüyle heyecan yaşadı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatile gelen İstanbul Bakırköy Görme Engelliler Spor ve Sanat Kulübü üyelerinden 5 görme engelli, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte ikili atlayışlar yaptı. Heyecanlı anlar yaşayan gruptakiler, sorunsuz bir şekilde Ölüdeniz Belcekız Plajına iniş gerçekleştirdi.

İstanbul'da yaşayan, Bakırköy Görme Engelliler Spor ve Sanat Kulübü Üyesi Şule Yazıcı (26), Yusuf Esin (26), Nazmi Köybaşı (28), Mehmet Şeker (22) ve Recep Selvi (27), tatil için geldikleri Fethiye'de bir yamaç paraşütü firmasından uçuşla ilgili bilgiler aldı. Uçabileceklerini öğrenen görme engelliler, yamaç paraşütü pilotları Şahin Şık, Abu Alay, Onur Kaya, Yusuf Alay ve Ersin Tuğyen ile birlikte, Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkarak atlayış yaptı. Gökyüzünde yaklaşık 25-30 dakika kalan görme engellilere, pilotlar, Ölüdeniz'in manzarasını anlattı. Gruptan bazıları ise yamaç paraşütünü kısa süreli kullanmaya çalıştı. Hayallerindeki uçuşu gerçekleştiren görme engelliler, Ölüdeniz Belcekız plajına da başarılı şekilde iniş yaptı.

"KENDİMİ ÇOK ÖZGÜR HİSSETTİM"

Heyecanlı anlar yaşayan görme engellilerden Şule Yazıcı, "İlk defa uçtum. Paraşüt pilotu, yukarıdaki manzarayı anlattı. Göremesem de manzaranın güzelliğini hissettim, rüzgarı hissettim. Yerde bastığımız gibi değil yukarıda. Yukarıda kendimi çok özgür hissettim. Paraşüt pilotu, paraşütü nasıl kullanmam gerektiğini bana anlattı. Ben de kullandım. Çok güzel bir duyguydu. Tekrar uçmak isterim" diye konuştu.

"İMKAN OLSA TEKRAR UÇARIM"

İlk kez yamaç paraşütüyle atlayan Yusuf Esin, "Arkadaşlarla İstanbul'dan geldik. Daha önce hiç uçmamıştım. Bir boşluğa atlıyorsun, dünya ile kopmuş gibisin, çıkmak istemiyorsun. Harika bir duyguydu. Ben yüzde 10 görüyorum. Yukarda mavinin ve yeşilin tonları birbirine karışıyor. Az bile görüyor olsam oradaki güzellikler gerçekten yaşanmaya değer. İmkan olsa tekrar uçmak isterim" dedi.

"AKROBASİ YAPTIK"

Şule Yazıcı'yla uçan Pilot Onur Kaya, "Ben düz uçuş olacak diye bekledim. İlk başta manzarayı anlattım ve daha sonra akrobasi yapalım mı diye sordum ve akrobasi yaptık. Ardından yere inene kadar akrobasi hareketleri yaptık. Kendisi çok cesaretli. Geldikleri için ben de çok mutlu oldum. Güzel duygular yaşattık kendilerine, ben de çok keyif aldım" dedi.

"ONLAR BİZDEN DAHA İYİ GÖRÜYORLAR"

Yusuf Esin'le uçan pilot Abu Alay, "Ben biraz korkmasını bekliyordum ama arkadaşımız gayet sakindi. Kalkar kalkmaz bana bulutların arasında mıyız diye sordu. Beni şaşırttı. Biz onlar gibi göremiyoruz. Onlar bizden daha iyi görüyorlar" dedi.

5 - Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Durmuş Ali Kamalı (60) boğularak öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarıbey Yolu Alacalı Mevkii'nde meydana geldi. Turgutlu ilçe merkezinden kırsal Sarıbey Mahallesi'ndeki üzüm bağını kontrole giden Durmuş Ali Kamalı, yönetimindeki 45 E 2919 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi. Devrilen otomobilde bulunan ve yaralanan Ali Ece (47) ile İlter Çakır (54), araçtan çıkarak kurtuldu. Ancak sürücü Kamalı ise boğularak öldü.

Olay yerine gelen AKS, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, sürücü Kamalı'nın cesedi araçtan çıkarıldı. Yaralılar ise ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamalı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

