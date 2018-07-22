DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Antalya Aksu'da orman yangını (2) - GÖRÜNTÜLER

ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın anından vatandaş cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: ANTALYA, ()

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2 - Trabzon'da dünyanın en tehlikeli yolunda doğa yürüyüşü

TRABZON'un Çaykara ilçesinde yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yolunda adrenalin tutkunları tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için doğa tutkunları Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Derebaşı mevkiinde buluştu. Doğa tutkunları, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yoluna doğru yürüyüşe geçti. Yağmur ve sisli havada yapılan yürüyüşe Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Valiliği Basın ve Halkal İlişkiler Müdürü Sami Ayan ile doğa severler katıldı. Yürüyüşe katılanlar zorlu yolda heyecanlı anlar yaşadı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, tarihte dünyanın en tehlikeli yolu diye de isimlendirilen, aynı zamanda, sarp, insanlara heyecan veren ve geçişi zor olan bir noktada yer alan yolun 1916-1918 yılları arasında yapıldığını söyledi. Ayvazoğlu, "Hatta İpek Yolu geçiş güzergahı üzerinde bir noktada bulunuyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Karadeniz'in kendisine has doğasını, kültürünü yaşatmak ve aynı zamanda dünyada da en tehlikeli viraj olarak nitelendirilen bu virajda doğa yürüyüşçülerimizle yürüyüş yaparak bu alanımızı turizme kazandırmak istiyoruz. Dağcılar, trekking tutkunları ve off-road yapmak isteyenler için uygun bir ortam.Tüm dağcılarımızı, yürüyüşçülerimizi, macera ve heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı da zaman içinde bölgeye ilgi arttıkça tedbirlerin daha da genişleyeceğini söyleyerek şunları dedi:

"Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak literatürdeki yerini aldı. Buraya bizim kontrolümüz dışında araç girişine izin vermiyoruz. Yürüyüş için tedbirlerimizi aldık. Araç geçişine izin vermiyoruz. Zaman içerisinde bu bölgeye ilgi arttıkça güvenlik tedbirlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı da çalışmalarımız sürüyor"

Bölgede taşımacılık yaptığını anlatan Çetin Öner ise her virajda bir anısı olduğunu söyledi. Öner, "Buranın en eski şoförlerinden, yaşayan canlı efsanelerinden biriyim. 1952 model kamyonlarla biz buralarda çalıştık. Buranın her virajında bir anımız var. Bölgenin turizm sit alanı olarak turizme kazandırılmasını değerli devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Ben 72 yaşındayım. Yağmurlu bir havada bu yürüyüşe katılmamın nedeni de bu bölgenin turizme kazandırılmasına destek içindir" dedi.

DEREBAŞI VİRAJLARI

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Doğa yürüyüşü detayları

Konuşmalardan detay

DRONE ile bölgenin havadan görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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3 - Germencik'te sıcağın altına 110 boğa güreşti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen güreşe katılan 110 boğa, sıcak havada kıyasıya güreşti. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiyelerin altına sığınırken, ağaç dallarını traktörlerinin üzerine örterek gölgelik yaratıp serinlemeye çalışanlar da dikkat çekti. Bazı boğalara serinlemeleri için karpuz yedirildi.

Germencik Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen boğa güreşi, 40 derece sıcağın altında, Boğa Güreşi Alangüllü Arenası'nda gerçekleştirildi. Aydın, Muğla ve İzmir'in yanı sıra Artvin'den gelenlerle toplam 110 boğa güreşte yer aldı. Boğalar, sıcağa rağmen arenada rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Sahipleri, güreşi tamamlayan bazı boğalara serinlemeleri için karpuz verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşların geçen yılki kadar ilgi göstermediği boğa güreşine katılanlar sıcaktan korunmak için farklı yöntemlere başvurdu. Vatandaşların bazıları bahçelerden kestikleri ağaç dallarını traktör veya kamyonetlerin üzerine örttü. Birçok vatandaş şemsiye açtı. Ağaç dallarını traktörlerinin üzerine örten ve gölgelik yaratıp serinlemeye çalışanlar da dikkat çekti. Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın, güreşe katılan hayvan sahiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Boğa güreşi alanından görüntü

- Boğaların karpuz yemesi, boğa güreşi, vatandaşların ağaç dalları altında güreşi izlemesi

(KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()



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4 - Düğün davetiyesini dağıttığı otomobil dere yatağına uçan genç kız yaralandı

YOZGAT’ta düğün davetiyesini ailesiyle birlikte dağıtan Fatma Zehra Karslı'nın içinde bulunduğu otomobil dere yatağına uçtu. Genç kız ve ailesi trafik kazasında yaralandı.

Kaza şehir merkezi arıtma tesisi civarında meydana geldi. Düğün davetiyesi dağıtmak için yola çıkan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu 19 DK 713 plakalı otomobil sürücüsü Ebubekir Karslı, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yöne geçti. Bu sırada otomobil dere yatağına uçtu. Sürücü Ebubekir Karslı, eşi Hatice ve bir hafta sonra düğünü olacak kızı Fatma Zehra yaralandı. Yaralılar, dere yatağında bulunan otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İkinci trafik kazası ise Yerköy ilçesi Yamuklar Köyü yol ayrımında meydana geldi. 58 BS 197 plakalı otomobil sürücüsü Fahri Kuldemir, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Kazada sürücü sürücü Fahri Kuldemir ile ayrı otomobilde bulunan Ömer Faruk, Belgüzer, Gülay ve Sevilay Kuldemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Sağlık ekibinin müdahalesi

-Sağlık ekibinin dere yatağını inmesi

-Yaralının dereden geçirilmesi

-Bir vatandaşın konuşması

KJ:Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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5 - Fabrikadaki yangın korkuttu

GAZİANTEP'te Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan medikal malzemelerin üretildiği fabrikanın deposunda çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan medikal malzemelerin üretildiği fabrikanın deposundaki kartonların henüz bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla başladı. Medikal malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrika çalışanlarının da destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangın maddi hasara yol açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan fabrika

- İtfaiye araçları

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

80 MB

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6 - Motosikletten düşen sürücüyü araçlar ezdi

AYDIN'ın Köşk ilçesinde gece motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybedip yola düşen İsmail Tosun (30), gelen araçların altında kalarak ezildi. Ölen sürücü Tosun'un arkasında bulunan arkadaşının ise kazadan sonra kaçtığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Ovaköy Mahallesi Daville Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Köşk yönünden Umurlu yönüne giden İsmail Tosun (30), yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen motosikletteki sürücü Tosun ile arkasındaki ismi bilinmeyen arkadaşı yere düştü. Kazadan sonra motosikletin arkasında oturan kişi, kaçtı. Karşıdan gelen araçlar ise yolun ortasında kalan sürücü Tosun'un üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Tosun'un öldüğü belirlendi. Tosun'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaçan arkadaşının arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

(KJ Haber: Burhan CEYHAN- Kamera: AYDIN, ()