DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı - (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Not: Görüntü Denizli klasörüne geçildi)

- Mustafa Duran'ın adliyeye sevk edilmesi

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), ()

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2 - TBMM Meclis Eski Başkanı Kahraman anlattı, salondakiler ağladı (YENİDEN)

TBMM Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman, Samsun'da katıldığı bir programda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatınca salonda bulunan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzurum Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebeleri Birliği (MTTB) Camiası Derneği'nin 18'nci Vefa Buluşması Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Buluşmaya eski başbakan yardımcısı Recep Akdağ, TBMM 26'ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Samsun Valisi Osman Kaymak, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarınını timsilcileri ve Erzurum Üniversitesi mezunları katıldı.

Programda konuşan eski başbakan yardımcısı Recep Akdağ, başörtüsü ile ilgili 1983 yılında yaşadığı bir olayı anlattı. Akdağ, "Okulumuza gittiğimizde namaz kıldığımız küçücük bir mescidin kapısına çaprazlama tahtanın çakılmasını da gördük. Bir başörtülü kardeşimize yapılan rencide edici bir davranıştan ötürü 'Ne yapıyorsunuz, buna hakkınız yok' diyen bir kardeşimizin hapise konulduğuna da şahit olduk. 1983 yılında bir kız kardeşimiz başı örtülü okula devam ediyor. O tarihlerde ağır bir biçimde başörtüsüne karşı mücadele başlattılar. 'Başlarınızı açmazsanız okula devam edemezsiniz' dediler. Oda 5'inci sınıfta okulunu bıraktı ve köyüne döndü. Babası Orta Anadolu'da bir köyde yaşayan bir kardeşimizdi. Aradan 1 hafta belki 15 gün geçmişti, kız kardeşimiz tekrar geldi ama bu sefer başı açıktı. Dudağı patlamıştı, gözü mordu. Ağır bir biçimde darp edildiği birisinden dayak yetiği belliydi. Biz oradaki erkekler olarak kendisine soramadık. Kız arkadaşlarımıza sordurduk. Sordular ve getirip bize cevabını verdiler. Evine gittiğinde babası çok fena halde dövmüştü ve başka bir muamele de yapmıştı ama onu burada anlatamam. 'Sana şöyle şöyle yaparım, eğer gidip okumazsan' demiş. O Anadolu'nun tertemiz Müslüman çocuğu zorla başı açtırılmış olarak gelip okudu. Aradan 40 seneye yakın bu olay geçti ve beni duygulandıran olay o kardeşimiz bizim 25-30 kişilik staj gördüğümüz sınıflarımız vardı, hastanede staja gelir, derse girer, dersten çıkar. Dersten çıktıktan sonra koridorun en uzak köşesine gider, sırtını bize döner, yüzünü duvara dönerek derse girene kadar orada beklerdi. Hep beraber bunları yaşadık" dedi.

Ardından kürsüye çıkan TBMM 26'ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'de yaşadıklarını anlattı. Bu sırada salonda bulunan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Kahraman, "TBMM'deyken bir saldırıya uğradık. Biz darbe beklemiyorduk. Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O takibi bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil. Bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim. 'Özür dileyemem, tövbe edemem ama bir itirafta bulunuyorum' diyebilir. 'Ben kullanıldım' diyebilir. Bunları demiyor da halen bir inanç içerisinde oluyor. Kaç kişi o yüzden perişan. Bu leke temizlenecek ama biraz zamanımızı alacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben darbe olduğunu görünce Cumhurbaşkanımızı aradım ulaşamadım, Başbakanımızı aradım ulaşamadım. Benim genel sekreterim, koruma müdürüm, özel kalem müdürüm bana '1 numaraya bir şey olursa size sıra gelecek, sizi kimsenin bulamayacağı bir yere saklayalım' dediler. Bunu iyi niyetle söylediler. Kaptanlar gemiyi terk etmezler. Kim terk eder, fareler. Ben fare değilim. Aldım abdestimi doğru meclise gittim. Sabaha kadar meclisi açık tutacağım. Grup Başkanvekillerini çağırdım ve 'Yarın saat 14.00'de meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyorum' diye mesaj attım. O gün 3 parti meclisteydi. Bunlar AK Parti, CHP ve MHP'ydi. CHP'den 16 kişi, MHP'den 10 kişi vardı toplam 150 kişi meclisteydim. Tabi bunların içerisinde de 16 tane AK Partili kadın milletvekillerimiz vardı. Sema Kırcı, Balıkesir Milletvekiliydi. Oda meclise geldiydi. 'Hoş geldin' dedim. 19 yaşında oğlu var, hukuka kayıt olmuş. Oğluna 'Al abdesti 2'şer rekat sefer namazı kılıyoruz ve meclise şehit olmaya gidiyoruz' dedi. Şimdi ben Sema hanımı gördüğümde Nene Hatun diye sesleniyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eski Meclis Başkanı Kahraman ve Akdağ'a hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü-HD

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-Salondan detay

-Akdağ'ın konuşması

-Salondakilerin gözyaşlarını silmesi

-TBMM Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşması

-Salondakilerin gözyaşlarını silmesi

-Akdağ ve Kahraman'a hediye verilmesi

(SÜRE: 08.10 DK.)-(BOYUT: 918 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

İSTANBUL merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi(arşiv)

Cezaevinden detaylar(arşiv)

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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4 - Dünyanın en eski buğdayı yeniden üretildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() - DÜNYANIN en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, dünyanın en eski buğdayı 'sorgül'ü ektiği tarladan, 20 ton üretim yaptı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Eryeri köyünde, Birleşmiş Milletlerin de destelediği "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" projesi kapsamında toprağa ekilen Mezopotamya'nın en eski buğdaylarından 'sorgül'ün hasadından sonra, toplanan 20 ton buğdayın ayıklama işlemleri başlatıldı. Dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki kez dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, toplanan 20 tonürünü köylü kadınlarla birlikte ayıklamaya başladı.

SURİYELİ KADINLARDAN GELENEKSEL TEKNİKLERİ ÖĞRENİYORUZ

Bir yandan kadın istihdamını artırmak, bir yandan da yerel tohumların korunmasını sağlamak amacıyla üretime başladığını belirten Demir, "Tarım Mezopotamya ovasından dünyaya yayıldı. En eski buğdaylar arasında bulunan 'Sorgül'ü tekrar üreterek, buradan ikinci kez dünyaya yayacağız. 'İyi şeyler yemek için, iyi şeyler ekip biçmeliyiz' diye projeye başladık. Tarımın ilk başladığı yer Mezopotamya ovası. 13 bin yıl önce buğday ilk burada ekiliyor ve dünyaya yayılıyor. Şu anda dünya üzerinde bildiğimiz 25 bin çeşit buğday var, ama asıl vatanı Mezopotamya. Geleneksel tarım bilgisiyle, Mezopotamya'da en eski buğdayı bulup, bunu tekrar çoğaltabilmek ve bir kez daha dünyaya yaymak için bu projeye başladık. Suriyeli mülteci kadınların bize öğretmiş olduğu geleneksel tarım teknikleri elimizdeki en kıymetli şey. Mezopotamya'nın en eski buğdayı Sorgül'ü tekrardan canlandırmaya başladık.Topraklarımızı iyileştiriyoruz. 70 kadınla başladık bu projeye. Şu anda net istihdam sayımız 224 oldu"dedi.

Yaptıkları araştırmada Mezopotamya topraklarında 11 çeşit buğdaya rastladıklarını anlatan Demir, susuz veya çok az suyla yetişen tohumların olduğunu bunların başında da Sorgül'ün geldiğini söyledi. Bu tohumların tekrar kazandırılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Demir, "Buğday kalitemiz çok iyi. Dönümde 200 kilogram aldık. Toplam 20 ton ürünümüz var. Küçük bir ölçekte başladık. 102 dönüm arazide ektik. 20 ton ürünü tekrar çoğaltmak için kullanacağız. Şimdi bunları eliyoruz ve tohumluk için kullanacağız. Çiftçilerimize vereceğiz ve daha çok çoğaltmaya başlayacağız."diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Kadınların çalışmaları

- Buğdaydan görüntü

- Ebru Baybara Demir'in açıklaması

- Tarlada tohumun ekilmesi (arşiv)

- Mutfakta çalışmaları

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() -

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5 - 3 yaşındaki çocuğu terlikle döven bakıcıya tahliyeye tepki

AMASYA'da Çelebi Ekim'in 3 yaşındaki torunu K.B.B.'ye şiddet uygularkan suçüstü yakalayıp, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda almasının ardından tutuklanan bakıcı Fadime Y., 'Çocuğa karşı eziyet' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Savunmasında, annesi işe giderken küçük çocuğun ağlayınca terlikle eline vurduğunu öne süren Fadime Y., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. K.B.B.'nin ailesi, tahliye kararına tepki gösterip bakıcının en ağır şekilde ceza almasını istedi.

Olay, geçen Nisan ayında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. (35) ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin (33) çocukları K.B.B.'ye (3), geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. (54) evde bakıcılık yapmaya başladı. Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B.. çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu. Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.

Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anlar kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi. Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'ÇOCUĞA ÖYLESİNE VURDUM'

Fadime Y. mahkemedeki ifadesinde, "K.B.B.'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Bende terlik ile eline vurdum. 'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi" dedi.

Fadime Y. hakkında Merzifon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı. 4 gün önce görülen duruşmada mahkeme, Fadime Y.'yi tutukluluk halinde geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye etti.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALI'

Fadime Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen anne Alev B. "Oğluma daha önce de bakıcılar baktı. Hiçbirinde böyle bir durumla karşılaşmadık. Oğlumun vücudunda morluklar görüyordum, ama hep düştüğünü söylüyordu. Hiç böyle bir olay yaşanabileceğine ihtimal vermedim. Son olarak ise önce dudağı patladı. Beni arayıp çocuğun dudağının halıya sürttüğünü söyledi. Sonrasında ise mama sandalyesi altında bir tutam saç bulunca çocuğumun saçının çekildiğini düşündüm. Şüphelendim. Önce ses kaydı yaptım. Oğlumun ağlama sesleri vardı ve başka şüpheli sesler de geliyordu. Bunun üzerine kendi babam ve annemden yardım istedik ve oğlumu tam döverken bakıcıyı yakaladık. Bu kadın önce tutuklandı ama şimdi salıverildi. Yaptığı canilik. El kadar bir çocuğa bu nasıl yapılır. Biz dokunmaya kıyamazken, o günlerce oğlumu darp etmiş, eziyet etmiş, tehdit etmiş, terlikle dövmüş. Yaptığı psikopatlık" dedi.

'OĞLUM 'VURMA CİCİ ANNE' DİYE SAYIKLADI'

Oğlunun büyük bir travma yaşadığını söyleyen Alev B. "Çocuğuma olay sonrası sorduğumda bize hiç cevap vermedi. Sadece 'O bir daha gelmeyecek değil mi anne, o gelmesin anne' dedi. Oğlum hala yaşadıklarını atlatamadı. Uykusunda sürekli sayıkladı. 'Vurma cici anne' diyerek ağlayıp uyandı. Küçücük bir çocuk kendi içinde aylarca bunu yaşamış. Bunu yapana insan denilemez. Kesinlikle tahliye edilmemeli, cezaevinde kalmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı" diye konuştu.

DEDE TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dede Çelebi Ekim ise ses kaydını dinlediklerinde yapılan aşağılamalar ve eziyetleri duyduklarını ve dayanamadıklarını belirterek, "Ertesi gün eşimle birlikte gelip cep telefonu ile kamera kaydıyla bu kadını yakalayabildik. Eğer bu görüntü olmasaydı, belki hiç cezaevinde bile kalmayabilirdi. Bu kadının tutuksuz yargılanması da bizim için şok edici bir karar. Ağır bir ceza alması gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne ve dede ile röportaj

-Çocuktan ve anneden detay

-Dededen görüntü çektiği yerde detay

-Dedenin çektiği eve girmeleri ve bakıcının darp etme anını gösteren kamera görüntüsü

(SÜRE:3.00 Dk) (BOYUT:338.47 MB)

Haber-Kamera:MERZİFON (Amasya), ()

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6 - Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için sponsor arıyorlar

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, ()

Sivas'ın Kangal ilçesinde 5 ay önce tanıştıkları Tayland dövüş sporu muay thai ile katıldıkları şampiyonalarda başarı elde ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 2 sporcu Ukrayna'ya gidebilmek için sponsor arıyor.

Kangal ilçesinde 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okuyan Eylül Çoktaş (11) ve Şeyma Kodaz (11), 5 ay önce Muay Thai sporu ile tanıştı. Muay Thai hocası Tahir Sığırcı (25) ile müsabakalara hazırlanan genç sporcular, Çanakkale'de düzenlenen "Muay Thai Minikler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası"nda üçüncülük elde ederek Ukrayna'da düzenlenecek olan Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türkiye Şampiyonası'nda ilk ikiye giren sporcuların masrafları Muay Thai Federasyonu tarafından karşılanırken üçüncülerin masraflarını sporcular kendi karşılamalarından dolayı Çoktaş ve Kodaz sponsor arayışına girdi. 2 sporcu 24 Temmuz'a kadar 2 bin 250 lirayı federasyonun hesabına yatırmaları takdirde hayal ettikleri Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek. 8 yıldır profesyonel olarak Muay Thai sporuyla uğraşan ve 2 genç sporcunun hocalığını da yapan Tahir Sığırcı, Ukrayna'ya gitmek için sponsor aradıklarını söyledi. Sığırcı "Kangal Muay Thai takımını çalıştırıyorum. Önceki haftalarda takım halinde Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada 2 tane Türkiye 3'üncüsü çıkarttık. Bu sporcularımız milli takıma girmeye hak kazandı. Bu milli takıma girmek içinde belirli bir bütçe gerekiyor. Her bir sporcumuz için belirli bir bütçe var. Bu bütçeyi de sponsor aracılığıyla bulmamız gerekiyor. Bunun için Sivas'ın büyüklerinden gereken bütçeyi karşılamalarını talep ediyoruz. Bu 2 sporcumuzun milli takıma gidebilmesi için her bir sporcumuz için 2 bin 250 TL gerekiyor. 2 sporcu 1 de ben 3 kişiyiz ve 6 bin 750 lira yapıyor. Bu ücreti 24 Temmuz'dan önce yatırmamız gerekiyor. Yoksa 24 Temmuz'dan önce yatırmazsak sporcularımız, milli takıma, Avrupa Kupası'na, Ukrayna'ya gidemeyecek. Sponsorluk ile ilgili birkaç devlet büyüklerimizin yanına gittik gerekli bilgileri verdik. Ancak gereken desteği alamadık. Daha doğrusu görüşmek istedik görüşemedik" diye konuştu.

"BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ

5 aydır bu sporu yapan Eylül Çoktaş ise "Geçen hafta Çanakkale’de yapılan Muay-Thia Türkiye Şampiyonası'nda Şeyma arkadaşımla birlikte ilk 3’e girdik ve milli takıma girmeye hak kazandık. Önümüzdeki günlerde yurt dışında düzenlenecek olan şampiyonaya gitmek için belirli bir bütçeye ihtiyacımız var. Bunun içinde sponsor arayışları içerisindeyiz. Bizi bu günlere getiren antrenörümüze teşekkür ediyorum" dedi. Şeyma Kodaz yoğun çalışmaları neticesinde Çanakkale'de başarı yakaladığını ifade ederek "Azim ve çaba içerisinde Çanakkale’de yoğun katılımla yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk 3’e girmeyi başardım. İlk 3’e girdiğimden dolayı da milli takıma girmeye hak kazandım. Bu derecemden dolayı önümüzdeki günlerde yapılacak olan şampiyonaya gitmeye de hak kazandım. Ancak bunun için belli bir bütçe gerekiyor. Çünkü bu şampiyona yurt dışında yapılacak. Bunun içinde büyüklerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Sporcuların antrenmanı

-Tahir Sığırcı röportaj

-Eylül Çoktaş röportaj

-Şeyma Kodaz röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, ()-

(448 MB HD Görüntü)

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7 - Yolcu otobüsünde 58 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da polisin arama yaptığı otobüste 58 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptığı uygulama sırasında toplu taşıma araçlarında arama yaptı. Şüpheli görülen araçları da arayan polis, kontrol noktasında İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Aramada, otobüsün bagajına konulmuş kutularda 5 pakette 58 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, paketleri İstanbul'a gönderdikleri belirlenen 3 kişi hakkında çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin uğraşması

- Kutuların açılması

- Uyuşturucuyu kesmeleri

- Olay yeri

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

96 MB

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8 - Karşı şeride geçen TIR, motosiklet sürücüsünü ezdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçen TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü 52 yaşındaki Orhan Dülger, öldü.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Mehmet Özalp Caddesi'nde meydana geldi. A.S., yönetimindeki 35 HC 7636 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçip, Orhan Dülger'in kullandığı 09 CFL 31 plakalı motosikleti altına aldı. Motosikleti altınd a sürükleyen TIR, boş bir arsada durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR'ın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Dülger'in öldüğü belirlendi. İtfaiye ekibi, Dülger'in cesedini otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü A.S., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- TIR'dan görüntü

- Yoldan görüntü

- Polislerden ve itfaiye ekiplerinden görüntü

Not: Görüntü Denizli klasöründe

(KJ Haber- Kamera:Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), ()



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9 - Afrodisyas Antik Kenti'nde konser

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan dünya mirası Afrodisyas Antik Kenti'ni daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla konser düzenlendi. Gecede Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Türk halk ve sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Afrodisias'ın simgesi, şehrin ana giriş kapılarından birisi Tetrapylon'a kurulan sahnede verilen konsere davet edilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yoğun programı nedeniyle gelemedi. Konseri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Karacasu Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol ve ilçe dışından gelenlerle birlikte çok sayıda sanatsever izledi.

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki 40 kişiden oluşan orkestra ile solistler Nilgün Kızılcı, Murat Irkılata, Tuba Akyol, Murat Salim Tokaç ve Zafer Albayrak, 12 seçkin eseri seslendirdi. Tarihi dokuya zarar vermeyecek özel ses sisteminin kullanıldığı etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç da Padişah Abdülaziz'in bir bestesini seslendirdi.

Doç. Dr. Tokaç, tarihi güzelliklerin daha geniş kitlelere yayılması, daha geniş kitlelerce bilinmesi için bu konser serisini geçen yıl başlattıklarını ifade etti, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gece sonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Vali Köşger'e, Afrodisias'ın kültür belgesini Bakan Ersoy adına takdim etti. Köşger de orkestra şefi ve solistlere çiçek sundu.

Etkinliği çok beğendiğini söyleyen Vali Köşger, "Konseri ve burada icra edilen her şeyi çok beğendim. Ortam, ambiyans, icra edilen eserler ve bu fikir çok güzel. Emeği geçenlere şehrim ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugün burada Afrodisias'ta, binlerce yıllık geçmişe sahip bu antik kentte, Neşet Baba'nın bozlaklarını çok sesli batı müziği enstrümanlarıyla icra ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu derin ve güçlü medeniyet yürüyüşü ilelebet devam edecek. Neşet Baba'yı da, Erik Dalı'nı da, sanat müziği eserlerini de çok beğendim. Sağ olun, var olun. 29 Mayıs 2019 günü de aynı orkestra ile Aydın'da 29 Mayıs Fetih şölenlerimizde senfonik ilahi dinletisi sunacağız. Bunun müjdesini de verelim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Afrodisyas kenti içerisinde konser alanında detay görüntüler

- 40 Kişiden oluşan Orkestradan görüntüler.

- Konuşmacılardan görüntüler

- Solistlerden detay görüntüler

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Vali Köşger'e Afrodisias'ın Kültür Belgesini Bakan Adına takdim ederken --Aydın Valisi - Yavuz Selim Köşger'in konuşmaları.

- Konser alanından ve izleyicilerden detay görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()