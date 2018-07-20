DHA YURT BÜLTENİ 9

DİYARBAKIR'da elektrik hatlarını yenilemek amacıyla çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, mahallelinin izin vermemesi üzerine, polis eşliğinde kazı çalışması yaptı. 25 yıllık şebekenin yenilenmesi için planlama yapıldığını ve bunu engellemek için bazı mahalle sakinlerinin müdahalesi olduğunu belirten DEDAŞ, ancak çalışmaları kararlı bir şekilde bitireceklerini bildirdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bazı mahallelerde 25 yıllık elektrik hatlarının yenilenmesi için DEDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı. Sokaklarda çalışmalarını bitiren ekipler, direklerin yerleştirilmesi için bölgeye iş makinası çağırdı. İş makinalarının mahalleye gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, ekiplere zorluk çıkardı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı vatandaşlar, harekete geçen iş makinelerinin önüne geçerek, gitmesini engelledi. Bunun üzerine polis ekipleri mahallelilere uzaklaştırdı. Harekete geçen iş makinası, kalkanlı polisler eşliğinde sokaklarda ilerleyerek kazı yaptı. Kazı yapılan sokaklar çevik kuvvet polislerince kapatılırken ayrıca bazı noktalara ise zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

“25 YILLIK ŞEBEKE YENİLENECEK"

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü, Şehitlik semtindeki mevcut şebekenin yaklaşık 25 yıllık olduğunu ve burada başlatılan çalışma ile eski şebekenin yenilenmesinin planlandığını bildirdi. Şebeke yenileme çalışmasının bir grup mahalle sakininin engellemesi yüzünden sık sık durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Mahalle sakinlerinin eski şebekelerinin yenilenmesi için yapılmakta olan çalışmaları engellemelerini anlamak mümkün değil. Kış mevsimi gelmeden 2018 yılı yatırım programına aldığımız bu çalışmayı tamamlamak ve buradaki abonelerimize kesintisiz elektrik vermek istiyoruz. Yapacağımız çalışma ile iletim hatları yer altına alınarak yeni bir elektrik şebekesi kurulacak. Dolayısıyla kayıt dışı kullanım da sona erecek. Enerji kalitesi ve buna bağlı arızalar da ortadan kalkacağından kesintiler de yaşanmayacak. Bazı kesimler artık sayaçlara müdahale edemeyecekleri için bu tür engellemeler yapıyor. Ancak çalışmaları tamamlamakta kararlıyız. Mahalle sakinlerinin, eski şebeke nedeniyle mağdur olmaması için ekiplerimizin yapacağı çalışmalara engel değil, yardımcı olmalarını bekliyoruz" denildi.



Görüntü Dökümü:

-Kazı yapılacağı mahalle

-Polis ekipleri

-Zırhlı araçlar

-Kısa süreli gerginlik

-İş makinesinin polis eşliğinde ilerlemesi

-Kazı yapılırken alınan güvenlik önlemleri

Haber-Kamera:Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

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7 - Nurdağı'nda polislerden denetim

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş olan Nurdağı-Gaziantep ile Nurdağı-Kahramanmaraş güzergâhlarında eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup araçları aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Araçların durdurulması

- Kimlik sorgusu ve araç araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

105 MB

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8- Görenlerin bir daha baktığı yat, Bodrum'da (YENİDEN)

Milyarder İşadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış "Denizlerin Ferrarisi" olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi. Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. Yaklaşık 110 milyon Euro değerindeki değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi. Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi. Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yattan genel detay görüntü

- Yatın yanına giden meraklılar teknelerle bakanlar

- Yattan ayrılan Antony Madren ve arkadaşları zodiak botla giderken

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), )

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9 - Tokat'ta esnaftan 'AVM' tepkisi

FatihYILMAZ/TOKAT,