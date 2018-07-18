DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (2)

ÖZTRAK, TREN KAZASI İNCELEME RAPORUNU AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından enel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin hazırladıkları raporu açıkladı. Öztrak, "Resmi beyanları inceleme altına aldık. Konuyla ilgili odaların, sendikaların yazdığı raporlara baktık. Çeşitli uzmanlarla görüştük ve en son kaza raporuna da ulaştık. Bir hafta içerisinde "Çorlu Tren Kazası İnceleme Raporu"nu hazırladık. İlgilere sorarsak şunu söyleyeceklerdir; "Adli ve idari soruşturma devam ediyor. Eksiklikler varsa ortaya çıkacak" diyeceklerdir. Ama ilgililerin bunun dışında yaptıkları en önemli açıklama kazanın gerekçesinin doğal afet olduğu şeklinde gerçekleşti. " Aşırı yağış" denildi. Aşırı yağış konusunda Devlet Demir Yolları'nın bilgi sahibi olduğu ve bu konuyla ilgili olarak da kendi ilgililerini uyardığı açıkça ortada" dedi.

Kazanın yaşandığı gün bölgede yağış olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle dedi:

"Yetkililer de de bu yağış nedeniyle rayın altındaki toprağın boşaldığını ifade ediyorlar. Şunu sormak gerekiyor; Bu yağış, bugüne kadar bu bölgede hiç gerçekleşmemiş bir yağış mıydı? Meteoroloji Mühendisleri Odası'na göre bu sorunun cevabı, hayır. Kazanın bugüne kadar tek sebebi olan yağışın benzerlerinin bölgede daha önce de gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Oysa demiryolu ve yol yapımlarında bir yaklaşım var. 100 yıllık debilere göre hesaplama yapıyorsunuz. Şimdi karayolları 500 yıllık debilere geçmiş durumda. Dolayısıyla, yağışın bir gerekçe olmayacağı açıkça ortaya çıkıyor. İkinci soru, gerekli bakım ve yenileme çalışamaları yapıldı mı? Yapıldıysa araziye meteorolojik şartlara uygun teknik analizler yapıldı mı ? Yapılan çalışmalarda bu analizler gözetildi mi? İş teslim alınırken gerekli kontroller yapıldı mı? Uzmanlar, bu konuda ciddi sıkıntıların olduğunu söylüyorlar. Bu sorular sadece olay yeri için geçerli değil, hattın tamamı için geçerli. Bu nedenle hatta yeni kazaların yaşanması riski olduğunun da altını çiziyorlar. Bundan önceki Ulaştırma diyor ki; " Yıllık kontroller daha Nisan Ayı'nda yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma dosyasında da bunu doğrular bir bilgi var. Demiryollarının Birinci Bölge Müdürlüğü Çorlu Savcılığı'na bir yazı gönderiyor. Deniyor ki, "Nisan Ayı'nın 13'ünde yol muayene makinasıyla yolda kontrol yaptık" O halde hangi hataları belirlediniz? "

'KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE SON BAKIMI KİM YAPTI?'

Bir başka ifadeye değinen Öztrak, " Yolda bakımı yapılması gereken menfezleri gösteriyor burası. "Kazanın vuku bulduğu menfezde bakım öngörülmemiştir. Listede bulunmamaktır" deniliyor. Demek ki o rayların havada durduğu menfezde bakım ihtiyacı yokmuş. Menfez o ihalelerin içinde yok. Kazanın gerçekleştiği yerde en son o bakımı kim yaptı? Kim denetledi? Bu alanda Demiryolları'nda faaliyet gösteren sendikacılar, özellikle tren yollarında bakım ve onarım işlerinin son zamanda özel kesime bırakıldığını ve yapılan işlerin kalitesinde çok ciddi sorunların olduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan buradaki yaptığımız görüşmelerde gördü tanıkları şunu söylediler; " Tren kazasından önce bu bölgede hattın etrafında biz düdük sesleri duyardık, dolaşan bekçileri görürdük. Kazanın olmasından çok önce düdük sesleri kesildi" diyorlar. Sendikacıların ifadesiyle burada yol bekçileri var. Bu yol bekçileri yağmur yağarsa nereyi kontrol etmek gerektiğini avuçlarının içi gibi biliyorlar. Ray bekçileri son dönemde büyük oranda emekli edilmiş ve yerine yenisi alınmamış. Milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı tespite göre bin 200 tane yol bekçisi kadrosu var. Bugün bu sayı 39'a inmiş" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öztrak'ın açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ali Can ZERAY- Cansel KİRAZ- Ruhan YALÇIN- Yılmaz BEZGİN- İbrahim MAŞE

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bartın'da, Şükrü Kesgin'in (38) bacaklarının kesilerek cesedinin varilin içerisine konulup ırmağa atılmasıyla ilgili olarak H.G. ve S.A. gözaltına alındı. Mutlu Kesgin önceki gün saat 16.00 sıralarında polisi arayarak Kemerköprü Mahallesi'nde oturan ağabeyi Şükrü Kesgin'in evine gittiğinde, kapıyı kırarak içeri girdiğini ve evde kan izlerinin olduğunu belirterek, ağabeyinin evde olmadığını söyledi. Polis, ihbar üzerine soruşturma başlattı. Polis, Şükrü Kesgin'in en son H.G.ve S.A. ile görüldüğünü belirledi. Polis, H.G.ve S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

KENDİLERİNE CİNSEL SARKINTILIKTA BULUNDUĞU İDDİA ETTİLER

Sorguya alınan H.G. ve S.A. ifadelerinde Şükrü Kesgin'in kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptığını, bu duruma sinirlenerek önce sopayla sonra bıçakla öldürdüklerini, bacaklarını keserek dışarıdan buldukları varilin içerisine yerleştirdiklerini, el arabasıyla varile koydukları cesedi Kanlıırmak'a attıklarını itiraf etti. Polisin, bugün ırmak içerisinde yaptığı çalışma sonucu Şükrü Kesgin'e ait ceset Yalı mevkiinde bulunan ırmak üzerinde varile kesilen ayakları ile sıkıştırılmış şekilde bulundu. H.G. ve S.A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgulamaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFONUNU SATMIŞLAR

Polis, Şükrü Kesgin'i öldüren H.G. ve S.A.'ya olay yerinde tatbikat yaptırdı. H.G. ve S.A. polise Şükrü Kesgin'i nasıl öldürdüklerini anlatırken, Kesgin'e ait cep telefonunu bir cep telefonu bayisine götürerek sattıkları güvenlik kameralarından tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinde iki zanlının görüntüsü (polis kamerası)

Güvenlik kamerası kayıtları

BARTIN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Sivas merkezli suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı (3)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'çek ve senet tahsilatı', 'iş yeri kurşunlama', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülerek gözaltına alınan 14 şüphelilerin tamamının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.K., M.E., A.A., S.B., İ.Ö. ve M.Ş. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyon Görüntüsü

-Emniyet kamera görüntüsü

-Evde ve işyerlerinde arama

-Genel Detay

Haber:Hüsnü Ümit AVCI - Kamera: SİVAS ()

(143 MB)

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4 - Van'daki çatışmada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı



Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 3 gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Altun (22) için tören düzenlendi. Altun'un cenazesi törenin ardından memlemeti Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığındaki törene, Vali Murat Zorluoğlu , eşi Sevcan Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlar, şehidin silah arkadaşları, askeri erkân, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Özel Harekat Polis Memuru Altun'nun, özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Nimettullah Arvas, dua etti. Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde uçağa konulan şehit Altun'un cenazesi, dualarla memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Polis memuru Ahmet Altun'un tören alanında Türk bayrağına sarılı tabutu

-Saygı duruşu

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Törene katılanlar

-Duaların okunması

-Şehit poli memurunun cenazesinin tekbirler getirdilerek uçağa konulması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Nurdağı’nda bulunan enkaz için inceleme ekibi görevlendirildi

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde bulanan ve Rus füzesine ait olduğu öne sürülen enkazı Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecek ekip inceleyecek.

Geçen pazartesi günü mahalle sakinlerinin ormanlık alanda fark ettiği enkaz parçasının incelemesine devam ediliyor. Rus S-200 füzesine ait olduğu iddia edilen, enkaz güvenlik kordonuna alınarak vatandaşların yanına ulaşması engellendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından enkazın bir uydu ya da füzeye ait motor kısmı olabileceği açıklanmıştı. Türk Hava Kuvveleri ise enkazı incelemek üzere olay yerine inceleme ekibi sevk etti.

Bugün gelmesi beklenen inceleme ekibinin enkazı Ankara’ya götürerek detaylı incelemeye tabi tutacağı ve bulunan parçanın hangi ülkeye ait olduğu veya nasıl düştüğünün ortaya çıkarılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arazideki enkaz

- Enkazın havadan görüntüsü

- Enkazın bulunduğu alan

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP - )



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6 - Belediye ekibinin köpekleri öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

NEVŞİHİR'in Gülşehir ilçesinde polise başvuran İhsan Onur Kesici, belediye ekiplerinin çocuk parkında 3 köpeği vurarak öldürdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu.

Gülşehir'de Sadabat Parkı'nda Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında İhsar Onur Kesici ve arkadaşları Yunus Emre Ş., Samed D., Furkan D. ile Selahattin G. otururken, çocuk parkından tek el silah sesi duyuldu. Arkadaşlarıyla olay yerine giden Kesici, yerde can çekişen köpekle karşılaştı. Kısa süre sonra az ileriden birkaç el daha silah sesi geldi. Grup bölgeye gittiğinde, bu kez de ölü 2 köpek gördü.

Olayın ardından İhsan Onur Kesici, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Köpekleri belediye çalışanlarının öldürdüğünü öne süren Kesici, ifadesinde şunları söyledi:

"Gülşehir Sadabat Parkı içinde üzerinde Gülşehir Belediyesi yazan ve sürücülüğünü belediye çalışanı olarak bildiğim Ahmet A.'nın yaptığı 50 NB 002 plakalı beyaz bir araç, ben ve arkadaşlarım Yunus Emre Ş., Samed D., Furkan D. ve Selahattin G. ile otururken bulunduğumuz yerden geçti. Ardından bir silah sesi duydum ve arkamı döndüğümde belediyede çalıştığını bildiğim Tolga B.'yi gördüm. Bu şahsı elinde silaha benzer bir şey ile araca binerken gördüm. Bu sırada bir köpeğin inlediğini duydum ve orada doğru gittim. Bir köpeğin can çekiştiğini gördüm ve görüntülerini çektim. Çocuk parkının yanında yine üç el silah sesine benzer veya havalı silah sesine benzer bir ses duydum. Bu sırada yanımdan belediye çalışanı olduklarını tahmin ettiğim 3 kişi geçti. Bu şahıslar gittikten sonra yanımdakilerle birlikte sesin geldiği yere doğru gittik. Yerde ölü olan iki köpek gördük."

BAŞKAN ARISOY: ÖLEN KÖPEKLER VAR, İNCELİYORUZ

Kesici ve arkadaşlarının çektiği görüntülerin sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanmasının ardından, tepkiler büyüdü. Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, ise haberlerin tamamen yanlış ve yanlı yapıldığını öne sürerek şunları söyledi:

"İlçemizde belediye ekiplerinin köpekleri öldürdüğüyle ilgili haber, tamamen yanlış ve karalama maksatlıdır. Daha önce belediyemizle bir konuda anlaşamayan kişilerin böyle bir komplo düzenlediğini sanıyoruz. Ancak biz yine de soruşturma açtık. Olayın geçtiği belirtilen yer, bizim mesire alanımız olan Sadabat Parkı'dır. Orada birkaç tane köpek ölüsü bulundu, ancak nasıl öldükleri belli değil. Bizim ekiplerimiz, o parkta böcek, sinek ve haşeratla ilgili bir ilaçlama çalışması yapıyor. Parkın bir kapısından girip, diğer kapısından çıkıyorlar. Olayda adı geçen çalışanlarımızı çağırdım ve bana verdikleri bilgilere göre sadece ilaçlama yaptıklarını, köpekleri öldürmediklerini söylediler. Ancak o parkta birkaç tane köpek ölüsü de bulundu. Bu köpeklerde yara izi ya da kanama yok. Nasıl öldükleri belli değil. Personelimizin vurarak öldürdüğüyle ilgili delil yok. Ölen köpekler, savcılık talimatıyla incelemeye gönderildi. Biz de sorumlular hakkında soruşturma açtık. İncelemelerin sonucuna göre işlem yapacağız."

ACIGÖL'DEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Acıgöl ilçesinde geçen hafta belediye işçilerinin çöp arabasına attıkları köpekleri elindeki nesneyle ittirdikleri görüntüler tepki çekmişti. Bazı kişiler belediye işçilerinin köpekleri öldürdüğünü iddia ederken, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ise olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyleyerek, "O çöp arabasını biz, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. Görüntülerde arkadaşlar, köpeği araca koyduktan sonra kapağını kapatırken, hayvanın ayakları sıkışmasın diye müdahale ediyorlar" demişti. Olayın ardından Acıgöl Kaymakamlığı ve Nevşehir Valiliği soruşturma başlatmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Parkta vurulduğu iddia edilen bir köpeğin can çekişmesi

-Parkın bir başka yerinde ölmüş 2 köpeğin görüntüleri

(VATANDAŞLARIN CEP TELEFONLARIYLA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER)

(KJ:Haber: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)

107 MB

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7 - 11 motosiklet çalan cezaevi firarisi yakalandı

ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi M.B. (25), polisin kovalamacası sonucu çalıntı motosikletle yakalandı. 11 motosiklet çaldığı öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa kent merkezinde son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı semtlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede motosiklet hırsızlığına karıştığı saptanan cezaevi firarisi M.B.'nin kimliği tespit edildi. Dede Osman Mahallesi'nde devriye gezen polis, çalıntı motosikletle gezen M.B.'yi yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan ve 11 motosiklet hırsızlığı ile kapkaç yaptığı öğrenilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan motosiklet hırsızı

- Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan motosiklet hırsızlığı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

15MB

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8 - Patlayan klima korkulu anlar yaşattı

AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir evde çalıştırılan klima, bomba gibi patlayarak yangın çıkardı. Evdeki anne ve 3 yaşındaki kızını, komşuları kurtardı.

Kırsal Mutaflar Mahallesi'nde geçen 16 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olay, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Çiftçi, evli ve 1 çocuk babası Muhsin Mersin (30), evde olmadığı sırada, öğlen sıcağından bunalan eşi, 3 yaşındaki kızıyla serinlemek için, 13 ay önce satın aldıkları klimayı çalışırdı. Bir süre çalışan klimanın önce iç ünitesi, saniyeler sonra evin dışında bulunan motor kısmı gürültüyle patladı. Klimadaki gazın parlamasıyla birlikte alevler bir anda evin tamamını sararak yangın çıkardı. Patlamayla birlikte evdeki odalardan birisinin duvarı yıkılırken, tavan ve sıvalarda ise dökülmeler oldu. İtfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahale ettiği yangında, evdeki tüm oda ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Komşular ise evdeki anne ve çocuğu kurtardı.

Ev sahibi Muhsin Mersin, "Evde yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştu. Bu hasarı giderebilmek için evi tamamen yenilemeye başladık. İtfaiye ve jandarma kayıtlarında yangının çıkış nedeninin klima patlaması olarak yer aldı. Klimanın 11 ay daha garantisi var. Ancak firma yetkilileri, sorumluluk almadı" dedi.

Yangında can kaybının olmamasının teselli olduğunu kaydeden Mersin, oluşan zararı kendi imkanlarıyla gidermesinin zor olduğunu ve bu yüzden gerekirse hukuki yollardan hakkını arayacağını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evden yangın sonrası görüntü

- Cep telefonu ile çekilen görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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9 - Sular yükseldi piknikçiler mahsur kaldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde suların yükseldiği çayda piknikçiler mahsur kaldı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından halatlarla mahsur kalanları karşı kıyıya taşıyarak kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kahta çayında meydana geldi. Cendere köprüsünün yakınındaki Kahta Çayı kıyısında piknik yapan vatandaşlar, hidro elektrik santrali barajının kapaklarının açılamasıyla sular yükselince karşı tarafa geçemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından halatlarla mahsur kalanları karşı kıyıya taşıyarak kurtardı.

Serinlemek ve piknik yapmak için geldikleri Kahta Çayı kıyısında baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- kurtarılan vatandaşlar

-Halatla piknikçilerin kurtarılması

-İtfaiye çalışması

-Jandarmanın çalışması

-Sağlık görevlilerinin çalışması

-Çocukların kucaklayarak kurtaran görevlier

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Haci BOZKURT -ADIYAMAN-)

140 MB

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10 - Narenciye üreticilerine sinek tuzakları dağıtıldı

OSMANİYE'de narenciye üreticilerine, Akdeniz meyve sineği tuzakları dağıtıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, il merkezi ve Toprakkale İlçesinde olmak üzere 1200 dekar alanda 4 bin 800 adet tuzak dağıtılacağını, 10 dekarın altındaki tüm arazilerde mücadelenin devam edeceğini söyledi. Kuzey çevre yolundaki örnek narenciye bahçesindeki dağıtım töreninde konuşan Müdür Sağlam, ülkede özellikle turunçgillere zarar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin önemli olduğunu belirterek önlem alınmaması durumunda ürünlerde yüzde 80 oranında bir kayıp yaşanabileceğini ifade etti.

156 ÇİFTÇİYE 4 BİN 800 SİNEK TUZAĞI

2018 yılı içerisinde de bakanlık tarafından ulusal mücadele planı çerçevesinde 2 bin 400 adet Akdeniz Meyve sineği tuzağa geldiğini aktaran Sağlam, "Biz, bir o kadarda İl Özel İdare bütçesinden alarak toplam 4 bin 800 adet meyve sineği tuzağını çiftçilerimize dağıtıyoruz. 156 çiftçimize bu tuzakların dağıtımı yapılacağız ve toplam 1200 dekar alanda bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele yapmazsak toplam üründe yüzde 80 oranlarında bir kayba neden olmaktadır. Mücadelenin toplu olarak yapılması faydası açısından çok önemli" dedi.

DEKARA 50 LİRA BİR BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ

Bakanlığın 2015 yılı itibarıyla Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için yürüttüğü projenin Adana, Yumurtalık, Ceyhan, Hatay'ın Erzin, İskenderun ve Dörtyol ilçeleri, Osmaniye'de merkez ve Toprakkale İlçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçelerinde toplu olarak başlatılan mücadelenin sürdüğünü kaydeden Sağlam, "10 dönüm ve altı narenciye bahçelerinde bu mücadeleyi BİZ yapıyoruz ama bunun üstü olan yerlerde de bakanlığımızın desteklemesi kapsamında dekara 50 lira bir biyoteknik mücadele desteği var. Onlarda bizlere müracaat ederek yüzde elli hibe destekli olarak bu tuzaklardan faydalanabilirler. Bu yıl üçüncü yıl. Zararsız ürünlerde bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

ÇEVREYE DUYARLI DOĞAYLA İÇ İÇE BİR ÇALIŞMA

Programa katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Tarım ve Orman Bakanlığının 2015-2018 yılları arasında ulusal mücadele projesi kapsamında uygulamaya koyduğu Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması kapsamında turunçgil üreticilerine biyoteknik tuzakların dağıtımının yapıldığını belirterek, "Mücadelenin verimli geçmesini temenni ediyor, verimli bir yıl diliyoruz. Bu mücadele kimyasal bir mücadele değil, bu sayede hem çevreye hem insan sağılığına duyarlı doğayla iç içe bir çalışma yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl turunçgil üretiminde en zararsız bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve diğer katılımcılar, daha sonra örnek narenciye bahçesinde dağıtılan meyve tuzakları asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tuzaklar içerisinden çıkan sineklerden detay

- Dağıtılacak olan tuzaktan detay

- Vali Ömer Faruk Coşkun'un çiftçilerle selamlaşması

- Vali Coşkun'a meyvedeki sineğin gösterilmesi

- Vali Coşkun'un meyvedeki zarara mercekle bakması

- Vali Coşkun'un konuşması

- Sinek tuzaklarının narenciye ağaçlarına asılması

- Narenciye bahçesinden genel görüntü

- Narenciye ağacında asılı meyve sineği tuzağından detay

- Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ile röportaj

BOYUT: 159 MB SÜRE: 05'02"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,()

