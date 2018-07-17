DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu motoryat batma tehlikesi atlattı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır ayrılmaz su alarak batma tehlikesi geçiren motoryattakilerin yardımına çevredeki denizciler yetişti.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi. Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

Motoryat ise yine denizcilerin müdahaelesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre mesafedeki bir tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi. Yardımcı olan denizcilerden kaptan 32 yaşındaki Dursun Ali Kılıç, "Yat usturmacaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı. Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yat karadan ayrılır ayrılmaz su almaya başlaması, kıç tarafının suya gömülmesi, yardıma koşanlar

- Yatın çekilmesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2- Yamaç paraşütü yaparken klarnet çaldı

MUĞLA ( ) - Muğla Fethiye'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada izleyenlerin beğenesini topluyor. Sercan Daban adlı genç, yamaç paraşütü yaparken 'Gamzedeyim Deva Bulmam' adlı eseri klarnet ile çaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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yamaç paraşütü yapan gencin klarnet çalması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Otomobiller karşılıklı çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırdı.

Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Gerişburnu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hakkı Sarıman yönetimindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da ağır hasar oluştu. Zor'un kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile ikiye bölünen otomobilde bulunan Medine Zor ile Hatice Nur Zor yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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4 - Suyun taşınması mahalleyi ayağa kaldırdı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Uzunpınar Mahallesi'ndeki içme suyu hattının Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından Karahayıt Mahallesi'ne bağlanmak istenmesi, mahalle halkının tepkisi çekti. Hat çekmek için bölgeye giden ekiplere mahalle halkı engel olmak isteyince çıkan arbedede 1 DESKİ çalışanı yaralandı. Olayların çıkması üzerine su hattının olduğu bölgeye çok sayıda jandarma personeli gönderildi.

Pamukkale ilçesinin Uzunpınar Mahallesi girişinde bulunan kaynaktan akan suyun bir kısmı, DESKİ tarafından yapılan projeyle Karahayıt Mahallesi'ne taşınması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında DESKİ ekipleri, su kaynağının bulunduğu Uzunpınar Mahallesi girişine giderek suyun taşınması çalışmasına iş makineleriyle başladı. Ancak suyun kendilerine yetmediğini ve azalacağını iddia eden Uzunpınar Mahallesi'nde oturan çok sayıda vatandaş, çalışmanın yapıldığı su kaynağına giderek toplandı. Suyun taşınmasına engel olmak isteyen mahalle halkı, ekipler tarafından açılan kanalı da taşlarla kapattı. Bu sırada DESKİ ekipleriyle, mahalle halkı arasında arbede çıktı. Suyun taşınmasına engel olan mahalle halkı, DESKİ ekibini taşlayınca 1 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayların çıkması üzerine, su kaynağının bulunduğu yere çok sayıda jandarma personeli gönderildi. Yaklaşık 150 kişinin toplandığı su kaynağının bulunduğu bölgede jandarma ekipleri, güvenli önlemi aldı. DESKİ Genel Müdürü Mahmut Güngör, vatandaşlara suyun azalmayacağını, boşa akan suyun kanallarla içme suyu ihtiyacı olan Karahayıt Mahallesi'ne götürüleceğini açıklamaya çalıştı. Ancak mahalle halkı "canımızı veririz suyumuzu vermeyiz" diyerek çalışmaya karşı çıktı. Ayrıca mahalle halkı, kaynağın bulunduğu yerde 24 saat nöbet bekleyeceklerini söyledi.

Uzunpınar Mahalle Muhtarı Ali Erim, suyun kendilerine zor yettiğini, taşınmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Su bize zor yetiyor. Taşınırsa zor durumda kalırız. Sulanması gereken araziler var. Suyumuzu vermek istemiyoruz, kendimiz kullanmak istiyoruz. Ben mahalle halkını engelleyemiyorum. Burada çalışma yapılmasına karşı 24 saat bekleyecekler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mahalle halkının tepkilerinden

- Jandarma ekiplerinden

- Mahmut Güngör'den

- Mahalle muhtarının konuşması

- Kadınların tepki göstermesinden

- Suyun kaynağında bekleyeceklerini söylemeleri

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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5 - Ormanda gördüğü ayıyı 'Gel buraya oğlum' diyerek çağırdı(2) - EK GÖRÜNTÜ



AYI ÖNÜNÜ ÇIKTI, ÇEKİM YAPTI

Bolu'nun Seben ilçesinde gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diyerek çağıran Mürsel Yılmaz, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Senelik iznimi geçirmek için memleketim olan Bolu'nun Seben ilçesine geldim. Hafta sonu yaylaya gitmek için Seben'den Bolu'ya giderken karşıma birden ayı çıktı. Ayı çıkınca ben de durmak zorunda kaldım. Sonra baktım ayı kaçmıyor. Ben de arabadan inip fotoğraf ve video çektim. Ayı mülayimmiş hiçbir şey yapmadı bana. Güzel bir çekim oldu." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mürsel Yılmaz ile röportaj

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

63.68 MB



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6 - Karadeniz’de terör avı; kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı

GÜMÜŞHANE'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü PKK mensubu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki arazide kan izlerine rastlayan askeri birlikler, operasyonları yoğunlaştırıp, ablukaya aldığı Kürtün ilçesi ve çevre yaylalardaki kırsalda kaçan teröristlerin izini sürmeye başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekat birlikleri tarafından kıskaca alınan terörist grupta yer alan kırmızı listede aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan sözde grup lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken, teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Gümüşhane, Giresun ve Trabzon üçgeninde teröristleri etkisiz hale getirmek için yürütülen operasyonlarda, PKK'lı Mehmet Yakışır ve Levent Dayan’ın öldürülmesiyle örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu' büyük darbe alırken, sayıları 6 olduğu saptanan teröristlerden geri kalanlarının da etkisiz hale getirilmesi için bölge güvenlik güçlerince ablukaya alındı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin yeşil kategorisinde yer alan ve başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de aralarında bulunduğu terörist grubun izini sürmeye başladı.

KAN İZLERİNDEN TAKİP

Bölgede 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğü çatışma sonrası kaçan teröristlerin takibi sürerken, zorlu doğa şartlarında araziyi didik didik arayan ekipler de ilçe kırsalında kan izlerine rastladı. Ekipler, operasyonlarını kan izlerinin bulunduğu alan ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yaralı teröristlere ait olduğu tahmin edilen kan izleri üzerine harekete geçen JÖAK timleri, sisin de etkili olduğu bölgede takibini sürdürmeye başladı. Kırsaldaki arama- tarama faaliyetlerine jandarmanın en seçkin birliğinden oluşan Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin de katılması bekleniyor. Güvenlik güçleri, elebaşlarının yakalanması ve erzak sıkıntısı nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan teröristleri, en kısa sürede etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyon arşiv görüntüleri

HABER : Fatih TURAN KAMERA: GÜMÜŞHANE, ()

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7 - Ender rastlanan mekik kelebeği Manavgat'ta görüldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dünyada ender görülen mekik kelebeği yakalandı. Bir otelde çalışanların yakalandığı kelebek Akdeniz Üniversitesi'ne teslim edilecek.

Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Kasım Gözüakça, dün akşam saatlerinde havuz başına konan bir kelebek gördü. Üzerini cam fanusla kapatarak hayvanı yakalayan Gözüakça, internette yaptığı incelemede kelebeğin dünyada ender görülen türlerden biri olan, kamuflaj desenine benzer yapısı olan, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği olduğunu fark etti.

Kasım Gözüakça, mekik kelebeğini ilk defa gördüğünü belirterek, "Havuz başında oturuyorduk, çok hızlı kanat çırpıyordu. İlk önce yarasa sandık, müşterilerimiz korktu. Yere konunca üstüne bir fanus kapatarak yakaladık. İlk defa gördüğümüz bir canlıydı hemen internetten araştırmaya başladık. İlk olarak mekik kelebeği olarak tespit ettik. Askeri bir kamuflaja sahip ve dünyanın en hızlı kanat çarpan kelebeği olan bu canlıyı Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Bölümü'ne teslim edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mekik kelebeğinden görüntü

Kazım Gözüakça'nın açıklaması

00:55 - 104 MB

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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8 - Çorum'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

ÇORUM’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü kent merkezinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen polis, işçi ve öğrencilerin bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

(SÜRE: 02.00 Dk) (BOYUT: 70 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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9 - Çatıya çıkıp mahsur kalan inek vinçle indirildi

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, firar ettiği ahırın çatısına çıkan ancak aşağı indirilemeyen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Olay, bugün, kırsal Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adile Karaman'a ait inek, ahırdan çıkıp, merdivenlerle yapının çatısına çıktı. Sahibi durumu fark etti ancak inek geldiği yoldan aşağı indirilemedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kale Şubesi ekipleri, olay yerine gitti. İneğin indirilmesi için vinç çağrıldı. İtfaiye ekipleri, ahırın çatısındaki ineği halatlarla vince bağladı. Kaldırılan inek, daha sonra evin bahçesine indirildikten sonra tekrar firar ettiği ahırına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İneğe halat bağlanması

- İneğin bahçeye vinçle indirilmesi

(KJ Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

