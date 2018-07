DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - İşten çıkarılan maden işçilerine ailelerinden destek

AMASRA (Bartın), () - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, özel bir maden ocağında taşeron firmanın işten çıkardığı 50 maden işçisi eylemlerini sürdürürken, ailelerinden de destek geldi. Bazı kadınlar ağlarken, haklarının ödenmesini istedi.

Amasra Tarlaağzı köyünde özel bir maden ocağında taşeron şirkete bağlı 50 maden işçisinin 16 gün önce iş akitlerine son verildi. 16 gündür şirketin önünde çadır kurup bekleyen işçiler, bir maaş ve tazminatlarını alamadıklarını öne sürerek eylemde bulundu. İşçiler eylemde bulundukları alana 'Anayasal hakkımız suç ise? Hepimiz suçluyuz' ve 'Emekçi kabristanı' yazılı afişler astı. 16 gündür herhangi sonuç elde edemeyen işçilere bugün aileleri de destek verdi. Şirketin giriş çıkışlarını kapatan aileler, mağduriyetlerini giderilmesini istedi. İşçilerle görüşmeyen şirket yetkilileri, işçilere mahkemeye başvurmaları gerektiğini belirtti. Bunun üzerine işçiler ve şirket yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Kadınlardan bazıları mağdur olduklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu.

TAŞERON FİRMA AÇIKLAMADA BULUNDU

Denfa isimli taşeron şirket ise şu yazılı açıklamada bulundu:

"Şirketimizde çalışmakta olan işçilerimizin ücret ödemelerindeki gecikmeden dolayı, çalışmama hakkını yasal mevzuatlara uygun olarak kullanmadıklarından dolayı SGK bildirimleri yapılamamıştır. Bu konuda yapılacak işlem SGK'ya sorulmuş olup cevap beklenmektedir. Akabinde yasalara uygun olarak hareket etmeyen, işe başlaması gerektiği halde kanunsuz olarak işe başlayamayan personelin işine son verilmek zorunda kalınmıştır. Çalışmaya devam eden işçilerimiz, işten çıkartılmak zorunda kalan işçiler tarafından tehdit edilerek işe gelmeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Şirketimizde çalışmakta olan işçilerimizin herhangi bir ödenmemiş alacağı yoktur."

2 - Kayıp İranlının cesedi denizde bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 gündür aranan İranlı Amir Partowmohadan'ın (87) cenazesi denizde bulundu.

Günlük tur tekneleri Alanya Marina'dan açıldığı sırada bir tekne kaptanı yaklaşık 100 metre açıkta, kayalıklara yakın bir bölgede erkek cesedinin sürüklendiğini gördü ve durumu liman görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine marinaya gelen polis ve sağlık ekipleriyle liman görevlileri cesedin bulunduğu yere zodyak botla giderek kıyıya çıkardı. Kıyıda polis ekiplerinin ilk incelemesinde kafası, sağ kolu ve bacaklarından yaralı olarak bulunan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Cesedin kimliğini belirlemeye çalışan ekipler kayıp ihbarlarını inceleyerek ölen kişinin kimliği belirlendi. Ölen kişinin 14 Temmuz'da kızı tarafından Cumhuriyet Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunulan İranlı Amir Partowmohadan olduğu belirlendi. Polis, kayıp ihbarı sırasında verilen eşkal ve kıyafet bilgisine dayanarak cesedin kimliğini tespit etti. Ceset adli tıp incelemesi, kesin kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

3 - Sahte engelli raporu soruşturmasında 20 kişi adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, para karşılığı sahte evrakla engelli raporu ve heyet raporu veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, para karşılığı sahte evraklarla engelli raporu ve heyet raporu verildiği bilgisi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, doktor kaşeleri, medula ilaç raporu çıktıları ve 2 adet tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 20'si, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında geçen Cuma günü adliyeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 - Hatalı sollama: 1 ölü, 7 yaralı

SAFRANBOLU,(Karabük),() - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne gitmekte olan Hüseyin Güngör(47) idaresindeki 06 GR 407 plakalı otomobil, dubalarla tek şeride düşürülen yolda önündeki kamyonu geçmek için sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Orhan Çelikoğlu(40) idaresindeki 78 SS 771 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Hüseyin Güngör, Emine (43) ve Okay Güngör (24) ile diğer otomobildeki Orhan Çelikoğlu, Yunus Emre Çelikoğlu (8), Umut Çelikoğlu (10), Turan Çelikoğlu olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Hüdayet Çelikoğlu'nun (71) cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 - Yük asansörü düştü: 1 yaralı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yük taşıdığı asansörle 5 metreden düşen Mehmet Salih Dağ yaralandı.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir depoya un taşıyan Mehmet Salih Dağ, giriş kattan zemine taşımak için yaklaşık 2.5 ton unu asansöre yükledi. İçerisinde Mehmet Salih Dağ'ın da bulunduğu asansör iddiaya göre ağırlığa dayanamayıp 5 metreden düştü. Düşmenin şiddetiyle Mehmet Salih Dağ yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Salih Dağ'ın iki ayağında kırık olduğu şüphesiyle Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

6 - TOKİ, Manisa'da sevinçten ağlattı

MANİSA'da hayata geçirilen 1503 konut için kura çekimleri başladı. Noter huzurunda çekilen kuralarda isimlerini duyan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözyaşlarına boğuldu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'daki dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2'inci etabında, hak sahipleri kura çekimiyle belirlenmeye başladı. 2'inci etaptaki 3+1 konutlar için bugün kura çekimi yapıldı. 2+1 konutlar için ise yarın (salı) kura çekilecek. Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminden saatler önce ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, salonu doldurdu. 2'inci etaptaki 1503 konut için yaklaşık 9 bin kişi başvuru yaptı. Kura çekimine Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, TOKİ Uzmanı Eray Hatipoğlu, TOKİ Konut Kredileri Daire Başkanlığı görevlileri Enes Dönmez, Özgür Murat Demir ve Mahmut Işıner, Şehircilik Müdürü Nurettin Aytekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi Şehzadeler Mehteran Takımı konser verdi. Spor salonunun dışına dev ekran kurularak, salona giremeyen vatandaşların kurayı takip etmesi sağlandı. 3+1 konut için ise toplam 5 bin 389 vatandaş başvurdu.

"DAR VE ORTA GELİRLİLERİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Kura çekiminden önce konuşan Başkan Çerçi, kentte büyük bir konut sorunu olduğunu belirterek, sanayide çalışan binlerce dar gelirli kişinin ev hayali kurduğunu anlattı. Çerçi, "5 bin vatandaşımız 3+1, 3 bin 500 vatandaşımız da 2+1 konutlar için başvurdu. Amacımız evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek. Nüfusu hızla artan ilçemizde vatandaşımızın mutlu yaşamasını istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Projelerimiz devam edecek. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da şehrin merkezini oluşturacağız" diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÖNCELİK

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, sahneye çıkarak önce ev sahibi olmak için başvuru yapan 17 şehit ve gazi ailesiyle buluştu. Başkan Çerçi, şehit ve gazi ailelerine kura çekimi yapılmadan öncelik verildiğini ifade etti. Manisa 3. Noter Vekili Emine Çalışkan ve Seval Özkent huzurunda yapılan kurada ilk olarak engelli kategorisinden başvuran 215 engelli vatandaş için kura çekimi yapıldı. Protokol üyelerinin çektiği ilk kuradan ise İlhan Köncü isimli vatandaş çıktı. İlk kuralardan biri olan Serdar Demirel de büyük sevinç yaşadı.

EV ÇIKAN DA ÇIKMAYAN DA AĞLADI

Engelli kategorisinin ardından diğer kategorisinden başvuran yaklaşık 5 bin 300 bin vatandaşın kurası belirlendi. Bu kurada Başkan Çerçi ve eşi Melek Çerçi, kurayı çekerken çıkan isimler Ömer Petek, Hakan Özler isimli vatandaş oldu. Kurada ismi çıkan vatandaşlar sevinç gözyaşları dökerken; ismi çıkmayan bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Kurada oğlu Can Yılmaz'ın ismini duyan Oya Yılmaz isimli kadın sevinç gözyaşı döktü. Başkan Çerçi ve eşi Melek Çerçi'ye bir süre sarılıp gözyaşı döken Oya Yılmaz, çok mutlu olduğunu ifade etti. Kurada ismi çıkan diğer vatandaşlar da yıllardır ev sahibi olma hayali kurduklarını ifade etti.

7 - Kursa gitmek istemeyen çocuk evden kaçtı

KÖRFEZ(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun, kursa gitmemek için teyzesinin evine kaçtığı ortaya çıktı. Karakolun önünde oğlu Ahmet Can Ay'a sarılan Sefer Ay, çok korktuklarını söyledi.

Körfez Tütünçiftlik Fatih Mahallesi Hidayet Sokak'ta oturan Ahmet Can Ay, dün saat 21.00 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre çocuklarını arayan anne Hatice ve Sefer Ay çifti, aramaları sonuç vermeyince polise başvurdu. Gece boyunca Körfez Belediyesi'nin anons sisteminden eşgali tarif edilen ve polis ekipleri tarafından aranan küçük çocuğun teyzesinin Derince'deki evine gittiği ortaya çıktı. Ahmet Can Ay'ın evden ayrılmasından yaklaşık 16 saat sonra Derince'deki teyzesi tarafından ailesine haber verildi. Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne getirilen Ahmet Can Ay ve ailesi, burada ifade verdi. Ahmet Can Ay'ın, İstanbul Sancaktepe'de eğitimine devam ettiği, yazın yatılı kursa gitmek istemediği için evden kaçtığı ve uzun süre sokaklarda dolaştıktan sonra teyzesinin evine gittiği öğrenildi.

Baba Sefer Ay, 5 çocuğundan biri olan Ahmet Can Ay'ı teslim aldıktan sonra oğluna sarıldı ve bir daha kaçmaması için uyararak, çok korktuklarını söyledi.

