DHA YURT BÜLTENİ 9

BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinden İznik Gölü kıyısına pikniğe giden 15 kişilik grup serinlemek için göle girdi. 8 çocuk boğulma tehlikesi geçirip yardım istedi. Çevreden yetişenler 6 çocuğu kurtardı, ancak 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu boğuldu.

Bursa merkez Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirtilen bir grup, aileleriyle birlikte İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde Çamlık bölgesinde yeni yapılan Pompa istasyonu yakınlarında pikniğe gitti. 15 kişilik grup piknik esnasında serinlemek için göle girdi. Gruptan 8’i boğulma tehlikesi atlattı. Gölde boğulma tehlikesi atlatan çocukların yardım çığlıkları atlası üzerine olay yerine koşan vatandaşlar boğulmak üzere olan 1’i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı.

Gölden çıkarılan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı. Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) ise gölde kayboldu. Çocukların bulunması için olay yerine Bursa AFAD ve Bursa Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Pompa istasyonu çevresinde suya giren dalgıç polisler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma Sayhan ile Vildan Salçın’ın cesetlerine ulaştı.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay sonrasında haberi alan çocukların yakınları İznik Gölü Orhangazi sahiline akın etti. Cesetlerin sudan çıkarıldığı esnada çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Boğulan çocukların cesetleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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Olay yerinden görüntü

Cenazelerin çıkartılması

Detaylar

Ağlayanlar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - O trenin vagonları kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında raydan çıkarak devrilen vagonlar, Devlet Demiryolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi tarafından kaldırıldı.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 kişilik personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu, geçen pazar günü, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği mevkide, yeni rayların döşenmesinin ardından tren seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Kazada devrilen ve rayların kenarlarına alınan vagonların kaldırılma çalışması bugün sona erdi. Devlet Demiryolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi, kazanın olduğu bölgede katener hattındaki (elektrikle çalışan lokomotiflerin elektrik almasını sağlayan, beton direkler üzerine tutturulan teller) elektrik akımını kesti. İş makineleriyle kaldırılan vagonlar, bölgeye demiryolu ile gönderilen vinçlerle önce Çorlu Tren İstasyonu'na, buradan da TIR'lara yüklenerek İzmit Makine ve Kimya Enstitüsü'ne gönderildi.

Görüntü dökümü

-TIR'lara yüklenen vagonlar

-İstasyonda çalışmalar

-Vagonlar getirilen kazalı vagon

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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3 - İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da

Erkan BAY/ELAZIĞ,( ) - ELAZIĞ'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde Elazığ'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İl protokolü tarafından karşılanan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılan ve Elazığ'da konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) inceledi. SİHA'nın mühimmatına imzasını atan Süleyman Soylu, daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Elazığ'daki Jandarma Taktik İHA Komutanlığını da gezen Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.



Görüntü Dökümü

- Soylunun uçaktan inişi

- Protokolün karşılaması

- İnsasız hava araçlarını ziyaret ve defteri imzalama

- Genel ve detay görüntüler

Erkan BAY/ELAZIĞ,( )

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4 - Aksaray'da 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş çıkışlarında yaptıkları rutin kontrollerde şüphelendikleri Antalya plakalı bir otomobili durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 6 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilde arama yapılması ve sigaraların bulunması

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ()

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5 - Kırkpınar güreşlerinde ikinci gün heyecanı başladı (3)

SON 16 BELLİ OLDU

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil'i puanlama da yenerek son 16'ya kaldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda birinci turu geçen pehlivanlar ikinci tur kuralarını çekti. Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşti. Favori pehlivanlardan Orhan Okulu, Hasan Cengiz'in rakibi oldu. Başpehlivan Recep Kara ise Hasan Tuna'ya rakip oldu. Kurallar gereği son 16'yı belirlemek için Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun bay olarak üst tura çıktı.

Oldukça zorlu geçen ikinci tur müsabakalarında 30 dakikalık normal sürede Şaban Yılmaz, rakibi Ali Altun'u, Serhat Balcı, Ali Rıza Kaya'yı, Recep Kara ise güreşi bırakan ve yaş haddinden emekliye ayrılan Hasan Tuna'yı yenerek üst tura çıktı. Cazgır Şükrü Kayabaş, pehlivan Hasan Tuna'nın son güreşini yaptığını ve güreşi bıraktığını duyurdu. Ardından Recep Kara ve Hasan Tuna el ele tribünleri selamladı.

BALABAN, YİNE PUANLAMADA KAZANDI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında normal sürede yenişemeyen diğer pehlivanların müsabakası ise puanlama bölümüne kaldı.

Erken final olarak nitelendirilen güreşte geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, normal sürede yenemediği Mehmet Yeşil Yeşil'i puanlamada yenerek üçüncü tura adını yazdırdı. Puanlama bölümünde Nedim Gürel, güreşi bırakan Süleyman Aykırı'yı geçti. Pehlivanlardan Hüseyin Gümüşalan rakibi Ramazan Bircan'ı Hamza Köseoğlu Şahali Kurt'u, Mustafa Kemal Karaboğa ise Ali Yanatmaya'yı yendi. Ünal Karaman, rakibi Okan Alican'ı yenerken, Salih Erinç, Mustafa Batu'yu, Orhan Okulu ise zorlu mücadele de Hasan Cengiz'i yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Görüntü Dökümü:

-Pehlivan kuraları

-Pehlivanların er meydanındaki görüntüleri

-Güreşlerden görüntüler

-Emekli olan Hasan Tuna'nın tribün turu

-İsmail Balaban güreşi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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6 - Yuvadan düşen saka kuşu yavruları için seferber oldular

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen ve taksiciler tarafından fark edilen 4 saka kuşu yavrusu, itfaiyenin yardımıyla yerine konuldu.

Malkara'da, şehir girişindeki taksi durağındandaki taksiciler kaldırımın üzerine ağaçtaki yuvalarından düşen 4 yavru saka kuşunun fark etti.

Yavruları kaldırım üzerinden alan esnaf yavru saka kuşlarını ağaçtaki yuvalarına bırakmak istedi. Çam ağacının üzerinde bulunan yuvalarına ulaşamayan taksiciler durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca merdivenle çıkarak, yavru saka kuşlarını yuvasına bıraktı.

Kaldırımda buldukları yavru saka kuşlarını başka hayvanlara yem olmaması için koruma altına aldıklarını belirten Mehmet Dönerçark, “Durakta müşteri beklerken 4 tane yavru saka kuşunun yuvalarından aşağıya düştüğünü gördük. Birer hayvan sever olarak kuşları yoldan geçen araçlar ezmesin ve diğer hayvanlara yem olmasın diye hemen aldık. Yuvalarına bırakmaya çalıştık ama yüksek olduğundan dolayı hemen itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri hemen geldi ve uzattığı merdivenle hepsini yerine koydu. Hepsinden Allah razı olsun. Eğer ki yavru kuşları yerden almasaydık ya araçlar ezecekti yada diğer hayvanlara yem olacaktı. Bizde bir hayvan sever olarak görevimizi yapmaktan mutlu oldukö dedi.

Görüntü dökümü

-Kaldırımdan aldıkları 4 saka kuşun

-itfaiyenin gelişi

-Yavru saka kuşlarının yuvalarına bırakılması

-Mehmet Dönerçark röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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7 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakan olduktan sonra ilk kez İzmir'de (2)

VALİLİĞİ VE PARTİYİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Bakan Bekir Pakdemirli, ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere seslenen Pakdemirli, "Ben senelerdir teşkilatın içindeyim. İlk Anadolu seyahatimiz ne olsun denilince İzmir olsun dedik. Milletvekillerimiz de destek verdi, vakit çalışma zamanı, vakit Türkiye zamanı. Ben seçimden sonra çizmelerimi giydim ve tarlaya gittim, fotoğraf paylaştım ve 'Vakit çalışma zamanı' dedim. Elimizdeki, ayağımızdaki prangalar gitti. Ne iş yaptığınızın önemi yok. Yaptığınız işe önem verin, önem verdikten sonra o işi iyi yaparsanız bir yerlere gelirsiniz. Biz de hayat boyu babamızı örnek almaya çalıştık, ne görev verilirse başaralı olmaya çalıştık. İzmir için belirlenen 35 proje için Meclis Başkanımızla birlikte çalıştık. İzmir'i iyi anlayacak iyi okuyacak isimlere ihtiyacımız var. Çok başarılara imza attık. 21. Yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olabilir. Ben dünyayı dolaşabilirim ama İzmir'den başka dinlenecek bir kent göremiyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Çak çalışmamız lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karşılamadan görüntü

- Konuşmadan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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8 - Pir Sultan Abdal, köyünde anıldı

İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ (Sivas),