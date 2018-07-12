DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KULE VİNCİNE ÇIKIP KENDİLERİNİ YAKMAK İSTEDİLER

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, paralarını alamadıklarını iddia eden 2 işçi inşaat alanında bulunan kule vince çıktı. Ellerinde benzin dolu bidon olan, kendilerini yakacaklarını söyleyen işçiler, ikna edilerek aşağı indirildi. Olay saat 11.30 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde devam eden katlı otopark inşaatında meydana geldi. İnşaattaki işlerinden bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen 2 işçi, inşaat alanı içerisindeki kule vincin merdivenine tırmandı. Ellerinde benzin bidonu olan ismi öğrenilemeyen işçiler, paralarını alamadıkları için kendilerini yakacaklarını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisler, vincin merdiveninde bekleyen 2 işçiyi ikna ederek bulundukları yerden aşağı indirdi. İşçiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin vinç üzerinde görüntüsü

-İnşaattan görüntü

-İşçilerin indirilmesi

-Detay

(Haber: Selda Hatun TAN-Kamera: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),()

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2)ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eğitilmiş polis narkotik köpeği ile yapılan operasyonda 22 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramada 53,63 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 17'si Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelierin adliyeye geçtirilirken çekilen görüntüleri,

-Polis kamerasında operasyon sırasında bir evin kapısının koçbaşı ile kırılarak açılması,

-Polislerin ev içerisinde arama yapıp uyuşturucu madde bulması,

-Metruk bir evin bahçesinde eğitilmiş köpeğin uyuşturucu aramasından görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİSEHİR /

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3)MANAVGAT'TA MOTOSİKLET FESTİVALİ HEYECANI

MANAVGAT Belediyesi tarafından bu sene 8'incisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali gösteriler ve konserlerle devam etti.

Titreyengöl- Boğaz mevkisinde yapılan Motosiklet Festivali'ne Türkiye'nin tüm illerinden, Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden gelen motosiklet kulüplerinden 5 bine yakın motosiklet tutkunu katıldı.

Festival kapsamında çeşitli gösteriler sergilenirken, dünyaca ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus da sahne aldı. Boğaz Otel önüne kurulan alana gelen Mokus, gerçekleştirdiği etkileyici ve heyecan dolu gösterisiyle motosiklet tutkunlarının olduğu kadar Manavgat halkının da sevgisini kazandı. Mokus yaptığı şovlarla yaklaşık 30 dakika izleyenlerin nefesini kesti. Gösteri sırasında bir ara motosikletin hakimiyetini kaybeden Mokus, gazetecilerin arasına dalmaktan son anda kurtuldu.

Festivalin ilk gününde gece sahne alan Retrobüs grubu söylediği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Festivalde bu gece Haluk Levent hayranlarıyla buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Festival alanının görüntüsü (drone)

Kayıt masasından görüntü

Festival alanına gelen motosikletliler

Troger Mokus'un motosikletle gazetecilerin üzerine gelmesi

Troger Mokus'un gösterisi

Retrobüs grubunun konseri

02:55 - 327 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/Manavgat(Antalya), ()

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4)DÜĞÜN KONVOYUNDA 'DRİFT' TEPKİ ALDI

TRABZON’da düğün konvoyunda 'drift' olarak adlandırılan, sürücüsünün aracı kaydırma hareketleri yapmasına dair görüntüler, tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler üzerine, sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Kentte, Beşirli Mahallesi ve Akyazı mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda düğün konvoyun önünde yer alan modifiyeli otomobilin sürücüsü, drift yaptı. Drift yaparak ilerleyişini sürdüren konvoyun görüntüleri de cep telefonu kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde aynı otomobilin karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çevresinde ve bazı bağlantı yol güzergahında drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu gözlendi. Sosyal medyada bazı takipçiler de tepki koyduğu görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u da etiketleyerek paylaştı, sürücün yakalanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, ()-

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5)15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FOTOĞRAFLARLA ANILDI

ADANA’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, o gece yaşanan demokrasi mücadelesini konu alan '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görevliyken darbeciler tarafından şehit edilen ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Halil Oruç, sergiyi gezerken duygusal anlar yaşadı. Vali Demirtaş, gözyaşlarına hakim olamayan Oruç'u teselli etti.

BAZI FOTOĞRAFLAR İZ BIRAKIR

Vali Demirtaş, serginin açılışında yaptığı konuşmasına şehitleri anarak başladı. Demirtaş, "Fotoğraflar zamanın cansız tanıklarıdır. Kimi zaman sevgiyi mutluluğu kimi zaman da heyecanı, korkuyu ve acıyı yansıtır. Bazı fotoğraflar ise belleklerden silinmeyen izler bırakır. Hafızalardan silinmeyen izlerin başında ise hainlerin ihaneti kahramanlarımızın ise yiğitlikleridir. 15 Temmuz gecesi verilen onurlu mücadele hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara akın eden aziz milletimiz, yurdumuzun dört bir köşesinde verdiği esaslı mücadele, vatanına, bayrağına, demokrasisine, özgürlüğüne canları pahasına sahip çıktı. Fotoğraflara baktığımızda iki yıl önce yaşadığımız karanlık geceyi ve ardından yaşanan kutlu sabahı yeniden yaşıyor, zamanlar arası bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

Serginin önemine vurgu yapan Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı: "15 Temmuz gecesi ve sonrasında 24 gün süren demokrasi nöbeti boyunca objektiflere yansıyan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destanı bir kez daha hatırlatıyor. Sergilenen fotoğraflarla o gecede ve sonrasında yaşananları şehitlerimizin aziz hatıralarını, gazilerimizin mücadelesini unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermekteyiz."

Görüntü Dökümü

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- Şehitlerin fotoğraflarının olduğu pano

- Şehit ikizlerin fotoğrafı

- 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan detaylar

- Sergiyi gezen şehit aileleri

- Vali, protokol üyeleri ve şehit yakınlarından detay

- Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Kurdele kesimi

- Sergilenen fotoğraflar

- Vali Demirtaş'ın şehit babası Halil+ Oruç ile sergiyi gezerken görüntüler

- Detaylar

SÜRE:02'31" BOYUT:154 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Pusat Çağatay KAYA/ADANA,()