DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ADNAN OKTAR VE GRUBUNA YÖNELİK OPERASYONDA BODRUM'DA 1 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 235 şüpheliye yönelik olarak İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 39 yaşındaki bir kadın, yaşadığı villada polis tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 235 şüpheli arasında yer alan B.B. isimli kadının, Gümbet Mahallesi'ndeki bir villada erkek arkadaşı ile yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, villaya bu sabah operasyon düzenledi. B.B., gözaltına alındı. B.B.'den ele geçirilen çok miktarda döviz ve pasaport ile dizüstü bilgisayarına el konuldu. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen B.B., işlemleri için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

=======================================================

2)ADNAN OKTAR'A YÖNELİK OPERASYONDA ARANAN KADIN ANTALYA'DA BULUNAMADI



ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan S.Ş. isimli kadın, Antalya'daki evine yapılan baskında bulunamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişi hakkında, 4 ilde toplam 120 adreste operasyon başlatıldı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evinde olmadığı belirlenen S.Ş.'nin, buradaki ikametini her zaman kullanmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bülent TATOĞULLARI-ANTALYA/

=======================================================

3)KAZAYA RAĞMEN, TRENDEN VAZGEÇMEDİLER

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından ara verilen Halkalı-Kapıkule seferleri yeniden başladı. İstanbul'dan gelen yolcu trenine Çerkezköy garında 100 kadar yolcunun bindiği görüldü. ekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni Sarılar Mahallesi'ne geldiğinde 5 vagonu devrildi. Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 24 kişi hayatını kaybederken 341 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle durdurulan tren seferleri, enkazın kaldırılması ve rayların onarılmasının ardından dün gece yeniden başladı. Halkalı-Kapıkule hattındaki tren seferlerinde bu sabah İstanbul'dan 08.30'da yola çıkan 12704 sefer sayılı tren, 10.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi tren garına ulaştı.

'7 YILDIR TRENLE YOLCULUK YAPIYORUM'

Çerkezköy’de yaşayan ve 7 yıldır haftanın 3 günü trenle İstanbul’a gidip geldiğini söyleyen Necdet Temur, kazaya çok üzüldüklerini belirterek, "Tren, diğer ulaşım araçlarına göre çok daha güvenli. Kaza olmasına üzüldük. Trenden çok memnunuz. Güvenilir, rahat. Ama bu kaza üzdü. İnşallah bundan sonra böyle kazalar olmaz. Demiryollarına güvenilir" dedi.

'KAZA OLMADAN TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR'

Yolculardan Göksel Balcı önceden tedbir alınmasının çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah tekrarı yaşanmaz. Ama gereken tedbirlerin de bence alınması gerekiyor. Kontrollerin daha sık yapılması gerekiyor. Kazada çok insanımız vefat etti. Allah yakınlarına sabır versin. Çok üzücü. İlla kaza olduğunda değil, olmadan tedbir alınması gerekiyor, böyle şeylerin tekrar yaşanmaması için" şeklinde konuştu. Tren yolcuğunu tercih edenler, otobüs biletlerine göre trenin daha ekonomik olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Trenin gelişi

-İstasyondan genel görüntü

-Sibel Mert’in röportajı

-Göksel Balcı röportajı

-Nejdet Temur röportajı

-İnsanların trene binerken görüntüleri

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

=======================================================

4)DEMİR YOLLARINDA ARIZALI BÖLGEYİ TESPİT EDECEK PROJEYE TÜBİTAK'TAN KABUL

BİTLİS Eren Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız'ın Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu ile hazırladığı 'Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri İçin Dinamik Test ve Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi' projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi. Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız, projenin asıl amacının raylı sistem araçlarındaki pantograf-katener (cetvel türü- elektrik hatlı ray sistemleri) cihazlarının etkileşimli testlerini yapmak ve test sonucunda katener hattındaki arızalı bölgenin tespitini dinamik olarak bulmak olduğu söyledi.

Proje fikri, yazımı ve uygulaması Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız tarafından yapılan, yürütücülüğünü ise Dr. Mehmet Sait Cengiz'in yaptığı 'Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri İçin Dinamik Test ve Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi' adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Proje ile ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız, asıl amaçlarının raylı sistem araçlarındaki pantograf-kataner cihazlarının etkileşimli testlerini yapmak ve test sonucunda katener hattındaki arızalı bölgenin tespitini dinamik olarak bulmak olduğunu söyledi. Parlakyıldız şöyle konuştu:

“Ülkemizde demir yolu ile ilgili yatırımlar, 2017 yılından itibaren hız kazandı. Halihazırda Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul hatlarında saatteki hızları 250-300 kilometreye çıkan hızlı tren ve yüksek hızlı ve milli imkanlarla yapılması için bir TÜBİTAK projesine başvurduk. Bu proje kapsamında, ülkemizde bulunan hatlarda kendi milli imkanlarımızla yolcuların konforlu yol alıp almadıklarını test etmek için bir sistem geliştirdik. Projemiz, elektrik ile çalışan trenin sürekli olarak enerji alıp almadığının kontrol edilmesi, o hattan alınan kuvvetlerin ölçümlenmesi temeline dayanmaktadır. 4 yük hücremiz, 4 sensörümüz mevcut bulunmaktadır. Hayata geçirilmeye çalışılan testler, elektrikli bir hat üzerinde yapılacağı için, en yakın elektrikli hat Malatya'da var, bunu oradaki Devlet Demiryolları yetkilileri ile görüştük. Önümüzdeki günlerde hızı 160 kilometreye sabitleyerek çeşitli verileri almaya çalışacağız. Aldığımız verileri de buradaki yetkililerle paylaşacağız. Burada sistemin çalışıp çalışmadığı alınan verilen doğruluğu tartışılacak. Akademisyenlik hayatıma başladıktan sonra da TÜBİTAK'ın bu tür projelere destek verdiğini bildiğim için çalışmalarımı o yönde yürüttüm. Bir projeyi yazarak bu sürece dahil oldum. Projemiz 2 yıl sürecek. Bu projeyi test edip tamamlamaya çalışacağız."

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız'ın çalışmalarından detaylar

-Proje ile ilgili görsellerden detaylar

-Proje fikrini veren Fırat Unıversitesi ögretım Üyesi Prof. Dr. Muhsın Tunay Gencoğlu'nun yaptığı çalışmalar

-Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Parlakyıldız ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

=======================================================

5)ÜNLÜ TATLICININ BÖBREKLERİ 2 KİŞİYE CAN AŞISI OLDU

BURSA'da, kırmızı ışıkta otomobilinde beklerken dayısı Yılmaz Sevinç'in silahlı saldırısına uğrayan ünlü tatlıcı Fatih Karaman'ın (38) ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği, Çanakkale'de ve Bursa'da böbrek nakli bekleyen 2 hastaya nakledildi.

Bursa merkezli birçok ilde şubesi bulunan Bağdat Hurma Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman, 6 Temmuz günü kırmızı ışıkta otomobilinde beklerken, yanına yaklaşan araçtaki dayısı Yılmaz Sevinç'in silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Karaman'ın tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde 7 Temmuz günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından Bursa'da gerçekleştirilen operasyonla Karaman'ın alınan iki böbreği Çanakkale'ye getirildi. Karaman'ın böbreklerinden biri ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne 1 yıl önce böbrek nakli için başvuran evli 63 yaşındaki Halil Işık'a nakledildi. Yenice ilçesinde yaşayan Halil Işık, 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Diğer böbrek ise burada bekleyen hastalara uyumlu olmadığı için Bursa Acıbadem Hastanesi'ne gönderilerek, bir hastaya nakledildi.

'DURUMU GAYET SAĞLIKLI'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Halil Işık'ın 14 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını söyledi. 10 yıldır tedavi gören Halil Işık'ın böbreklerinin iflas ettiğini belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:

"7 Temmuz günü Bursa’da başından vurulan bir vatandaşın beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası yakınları organları bağışladı. Biz ekip olarak yola çıktık. Merhumun 2 böbreğini alarak Çanakkale'ye getirdik. Daha sonra bu böbreklerin bir tanesi bizdeki merkezde tam uyum sağlanamadığı için Acıbadem Hastanesi’ne gönderildi ve oradaki bir hastaya nakledildi. Diğer böbrek Halil Bey'e böbrek uydu. Halil bey'in durumu gayet sağlıklı, iyi taburcu olmayı bekliyor."

'BENİ DİYALİZDEN KURTARDILAR'

14 yıl sonra sağlığına kavuşan Halil Işık ise, "Böbrek nakli olduğum için çok mutluyum. Ameliyatımı yapan bütün doktorlara teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Beni diyalizden kurtardılar" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibinin böbrek nakli ameliyatından görüntü.

-Böbrek nakli olan Halil Işık'tan görüntü.

-Cabir Alan ile röp.

-Halil Işık ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

Görüntü HD. Görüntü süresi 3 dakika 17 saniye. 365 MB.

========================================================

6)PİKNİK YAPARKEN MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, piknik yaptıkları bölgede baraj kapaklarının açılması sonucu çayın su seviyesi yükselince mahsur kalan 4 kişilik Sarılı ailesi, itfaiye tarafından botla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde meydana geldi. Bolu'nun Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı kapakları açılınca Filyos çayının su seviyesi yükseldi. Çay kenarında piknik yapan 4 kişilik aile su seviyesini bir anda yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Çayın karşısına geçemeyen Ferdi Sarılı, eşi Zekiye, çocukları Edanur ve Elanur Sarılı için Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çaya indirilen botla ailenin yanına giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra aileyi alarak karaya çıkarttı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kurtarma çalışması

-Ailenin botla karaya getirilmesi

-Bottan indirilmesi

Süre: (2.07) Boyut: (6 MB)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

====================================================

7)TARİHİ AYAZMANIN SUYU ŞİŞELENİP SATILIYOR

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 1890 yılında yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması'nın bir süre önce tamamlanan restorasyonunun ardından, açılışı yapıldı. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan tarihi ayazmanın içindeki çeşmeden akan ve kutsal olduğuna inanılan su, şişelenerek 5 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Suların satışından elde edilecek gelir, ayazmanın bakımı ve giderleri için kullanılacak.

Ayvalık'ta 1890 yılında yapılan ve Neoklasik mimarisiyle dikkat çeken Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçe merkezindeki en ünlü ve en önemli dini yapı olarak nitelendiriliyor. Bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra kapanan ayazma, 2005 yılında Ayvalık Belediyesi'ne, Kent Arşivi Müzesi yapılmak üzere tahsis edildi. Belediye, yapıyı birkaç kez sergilerin düzenlendiği galeri olarak kullandı. 2011 yılında Balıkesir Müzesi'nin Prof. Dr. Ömer Özyiğit danışmanlığında ayazmada yaptığı kazılar sonucunda, 1867 ve 1890 yıllarında yapılan ayazmaların havuzları bulundu. Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve ekibi, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. Restorasyon, gerekli maddi destek sağlandıktan sonra Ayvalık Belediyesi öncülüğünde 2016 yılında başladı. Ayvalıklı kuzenler Muhtar Kent ve Şerif Kaynar'ın öncülüğünde, toplam 33 sponsorun destekleriyle proje finanse edildi. Maliyeti yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan restorasyonun ardından tarihi ayazmanın kapıları geçen günlerde ziyaretçilere açıldı.

TEDAVİ AMAÇLI KULLANILDI

Ayvalık'ta 1890'da yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması'na o dönemde dünyanın birçok yerinden gelen insanların, şifalı olduğuna inandıkları suyu vücutlarının çeşitli yerlerindeki hastalık ve rahatsızlıklara yönelik tedavi amaçlı kullandıkları belirtildi. Restore edilerek yeniden ziyarete açılan tarihi mekanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, şimdi de çeşmelerden akan ve kutsal olduğuna inanılan suyu ellerine ve yüzlerine sürerek şifa bulmaya çalışıyor.

SU, ÖZEL TASARIMLI ŞİŞELERDE SATIŞTA

İlçe turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Panagia Phaneromeni Ayazması'na kutsal olduğuna inanılan su, Ayvalık'ın 2 kilometre uzaklıktaki tepelerinden orijinal künklerle taşındı ve Ayazma içindeki kuyulara getirilerek, çeşmelere aktarıldı. Su, özel tasarlanan cam şişelerde ziyaretçilere 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Ayazma içinde suyun yanı sıra mum, bardak altlığı, melek bibloları, balmumu koku tabletleri, rüya kapanları, magnetler, rozetler ve kitap ayraçları da hediyelik eşya olarak satışına sunuldu. Girişi ücretsiz olan tarihi ayazma, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Şişelerde satılan sudan elde edilecek gelir ise Ayvalık Ayazma Derneği tarafından, Panagia Phaneromeni Ayazması'nın bakımı ve giderleri için kullanılacak.

'AYAZMAYA GELİN, ŞİFALI SUYUMUZLA BULUŞUN'

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, ilçenin değerlerinin hepsini ayağa kaldırmaya başladıklarını söyledi. Sırada projesini hazırladıkları Aya Triada'nın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, şöyle konuştu:

"Ayazma kutsal su mekanıdır. Ayvalık'ta da 1850'lerden beri kullanılan bir kutsal su mekanıdır. Hatta o kadar ün salmış ki Osmanlı döneminde; Cezayir'den, Tunus'tan, Suudi Arabistan'dan bile şifa bulmaya gelen Müslümanlar oluyormuş. 1890'larda bugünkü yapı yapılmış ve kutsal su olarak devam etmiş. Biz de ayazmanın restorasyonunu Ayvalık Belediyesi olarak bağışçılarla birlikte bitirdik. Halkımızın ve turizmimizin hizmetine açtık. Reklam yapmadan ilgi çok hızlı bir şekilde gelişti. Şimdiye kadar 1100 kişi gezdi. Günlük ortalama 35-50 arasında ziyaretçi oluyor. Bu kişiler sadece duyup geliyor. Şifalı sudan alıp yüzlerini yıkıyorlar. Binanın çok güzel bir estetiği var. İçi, insana, ruhuna çok iyi gelen bir bina. Bu binayı Ayvalık'a kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ayvalık'a gelen misafirlerimizin mutlaka ayazmaya uğramalarını tavsiye ediyorum. Bekliyoruz, ayazmaya gelin, şifalı suyumuzla buluşun diyorum."

YENİ ADRES AYAZMA

Ayazmanın onarımına destek veren Ayvalık Ayazma Derneği Başkanı Şerif Kaynar, ilçenin eski adının Kidonya olduğunu belirtti. Rumlar zamanında bu ayazmaya Mısır'dan, Atina'dan, Kuşadası'ndan, İstanbul'dan hastaların tedavi olmaya geldiğini ifade eden Başkan Şerif Kaynar, "Varisliler buraya gelirmiş, kekemeler gelip bu suyu içermiş. Depresyonda olanları, hatta delileri yollarlarmış buraya. Burası Ortodoks dünyası için çok önemli bir yer. Ama tüm dinler için önemli. Şifa bulunacak bir su ve yer olduğunu öğrendim. Dedim ki, bunun restorasyonunu yaparsak inanç turizmi için çok önemli bir merkez olabilir. Ayvalık'a gelen herhangi biri, 'Ne yaparım?' diye sorduğu zaman, nasıl Fransa'ya giden biri Louvre Müzesi'ni gezerse, Ayvalık'a gelen biri de ayazmasını gezmeden gitmeyecek. Şimdiye kadar turistlerimiz Şeytan Sofrası'na çıkarlardı. Şimdi bir de buraya gelecekler. Sadece şifalı su için değil bunun tarihçesini öğrenmek için de buraya uğrayacaklar. Ayvalık turizmine de katkı oldu" dedi.

'TANITIMDAN SONRA ÇOK SAYIDA TURİST GELECEKTİR'

Şifalı olduğuna inanılan suyun dağdan geldiğini kaydeden Şerif Kaynar, "O suyun orijinal künklerini bulduk ve suyu buraya getirdik. Analiz ettirdik. İçilebilir olduğunu tespit ettik ve bu suyu isteyenlere, 20 santilitrelik şişelerde hatıra olarak götürmeleri için takdim edeceğiz. Mucizevi su, 3 sene sonra bunu 100 liraya satacağız. Şu anda 5 liradan başladık. Makedonya'dan, Kuzey Yunanistan'dan atlayacak otobüse, buraya bu suyu almaya gelecek. Bir ay oldu, bu bebek emeklilik safhasında. Buranın tanıtımı yapıldıktan sonra Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan bütün Rusya'dan, Ortodoksların inançlarının çok olduğu yerlerden turist geleceğini düşünüyoruz. Tanıtımını yapmamız lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------

-Tarihi Ayazma'dan genel ve detay görüntü.

-Ayazma içinden genel ve detay görüntü.

-Ayazma'nın kutsal suyundan genel ve detay görüntü.

-Rahmi Gençer ile röp.

-Şerif Kaynar ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK (BALIKESİR), ()

5 dakika 59 saniye. 664 MB.

===================================================

8)YAYLADA ZEHİRLENEN ÇİFTÇİYİ MAK TİMLERİ KURTARDI

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde hayvan satın almak için gittiği yaylada yediği yemekten zehirlenen İbrahim Avcı (55), Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri tarafından kurtarıldı. Helikopterle dağlık alandan alınan Avcı hastaneye götürüldü. Kurtarma operasyonun ait görüntüleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Geçen 7 Temmuz Cumartesi günü arkadaşıyla birlikte hayvan satın almak için Konya-Antalya il sınırlarındaki bir yaylaya giden İbrahim Avcı, dağlık alanda yemek yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan Avcı'nın zehirlendiğini anlayan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yaylaya kara ulaşımının bulunmadığı anlaşılınca Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 135'inci filo da konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden yardım istendi. Helikopterle Beyşehir ilçesi Dumanlı yaylasına hareket eden kurtarma timleri, İbrahim Avcı'yı helikopterle bölgeden alarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisi yapılan İbrahim Avcı'nın taburcu edildiği öğrenildi. Kurtarma operasyonun ait görüntüleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------------

-MAK timlerinin helikopterle dağlık alana ulaşması

-Rahatsızlanan İbrahim Avcı'nın kurtarılma anları

-Hastaneye götürülmesi

-MAK timlerinin kaskındaki kamera görüntüleri

Haber:Muhammet SIDAL:Kamera:Konya,())

================================================