DHA YURT BÜLTENİ-9

1 - Tren kazasının yaşandığı bölgede raylar yenileniyor



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının ardından olay yerinde rayları yenileme ve devrilen 5 vagonu kaldırıma çalışmaları sürüyor.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treninin, önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında 24 kişi öldü, 318 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde vagonları kaldırma, rayları yenileme çalışmaları sürüyor. Kazaya neden olan, dere üzerindeki menfez tamamen kapatıldı.

Devlet Demiryolları ekipleri, kaza bölgesini ikiye ayırarak, vinçlerin yardımıyla yeni raylar ve travers taşlar döşüyor. Raylardaki çalışmaların gün içinde bitirilmesi hedefleniyor. Devrilen 5 vagon olay yerinde rayların alındıkları kenarlarında duruyor. Yetkililer, rayların çalışmasının bitmesinin ardından vagonların bölünerek parça, parça taşınacağını belirtti.

İNCELEME YAPTILAR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, kazanın ardından "Öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi şubesinden bir ekip kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinin havadan görüntüleri

- Çalışmaların havadan görüntüleri

- Olay yerinden görüntüler

- Vagonların görüntüsü

- Tren yolundaki çalışmalar

- Vagondan görüntüler

- Muhabir anonsu

- Jeoloji mühendislerinin inceleme yapması

- Jeoloji mühendisinin dereden çıkması

- Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK - Akın ÇELİKTAŞ/ÇORLU(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜLER "TEKİRDAĞ Kazasının yaşandığı alanda vagonların kaldırılması için çalışmalar sürüyor" BAŞLIĞI İLE 3 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ

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2 - Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, dün serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu İbrahim Rimi'nin (20) bu sabah cansız bedeni bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli İbrahim Rimi, iddiaya göre, serinlemek için kanala girdi. Sulama kanalı çevresinde bulunanlar, bir süre sonra Rimi'nin, suda olmadığını fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Su altı polisleri, kanalda arama- kurtarma çalışması başlattı. Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, Rimi, bu sabah yeniden aranmaya başlandı. Ekipler, kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta Rimi'nin cansız bedenini buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekiplerince sudan çıkarılan İbrahim Rimi'nin cesedi, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- DSİ'nin uyarı levhası

- Kanalın görüntüsü

- Köprüdeki vatandaşlar

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Suya giren dalgıç polislerinden arşiv görüntüler

- Boğulan Suriyelinin sağlık fotoğrafı



SÜRE:01'22" BOYUT:84 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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3 - Balıkçı esnafından bariyer isyanı

KAYSERİ'de, balıkçı esnafının bulunduğu caddede belediye ekiplerinin yol kenarına bariyer koymasına tepki gösteren balıkçı esnafı işlerinin düştüğünü belirterek, bariyerlerin kaldırılmasını istedi.

Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi girişinde balıkçılık yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesinin işyerlerinin önünde çevre düzenlemesi yaparak, yol kenarlarına bariyerler koyduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi. Balıkçı esnafı adına açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Fırat Karaduman, "Bizler Kayseri Sivas Caddesi esnafıyız. Yaklaşık 40 yıldır işyerlerimizde çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktayız. Yıllık binlerce lira devlete vergi, SGK primi ödeyen, onlarca çalışanı bünyesinde barındıran yüzlerce aileye aş veren işletmelerimiz adına bu açıklamayı yapmaktayım. Bulunduğumuz yer şehrimizin en işlek ve en hareketli bölgesidir. Burada yaya, araç trafiği de haliyle hareketli ve yoğundur. Yaklaşık 2 ay önce Kayseri Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu bir karar ile bizlerin hiç görüşü alınmadan işyerlerimizin önündeki otopark iptal ederek, sözde yaya yolunu genişletmek bahanesiyle işyerlerimizin önü demir bariyerler ile kapatılmış, esnafımız mağdur edilmiştir. Bu yaşananların ardından işlerimiz çok düştüğünden dolayı çalışan personelimizi işten çıkartmaya başladık. Bir müddet sonrada işyerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız. Sivas Caddesi esnafı olarak çok mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e sitem eden Karaduman, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibi, bizleri hiç dinlemeden gerçekleştirdikleri keyfi uygulamaları ile bu mağduriyetimizin en önemli sorumlusudur. Demir bariyerler konulduktan sonra işyerlerimize mallarımızı indiremiyoruz. Müşterilerimiz alışveriş için araçlarını işyerimizin önüne park edemiyor. Bu durum gerek bizi gerekse müşterilerimizi çok zor durumda bırakıyor. Bizler işyerlerimizin önlerindeki demir bariyerlerin kaldırılmasını, cep park uygulamasına geçilmesini ve Büyükşehir Belediyesinin biz Sivas Caddesi esnafları ile istişare ederek, işyerlerimizin önünün daha kullanılabilir bir düzene sokulmasını veya eski haline getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fırat Karaduman'ın konuşması

-Esnaf ve bariyerlerden görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

219 MB

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4 - Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldü

ADANA’nın Karataş ilçesinde arazi aracıyla sulama kanalına düşen Tufan Gümüş (35) hayatını kaybetti.

Olay, Karataş ilçesindeki Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında otomobil tekerleği görenler durumu jandarmaya haber verdi. Sulama kanalında çalışma yapan ekipler, suya 01 TK 004 plakalı bir arazi aracının düştüğünü belirledi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan aracın sürücüsünün, kendisinden 1 gündür haber alınamayan çiftçi Tufan Gümüş olduğunu belirlendi.

Tufan Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki jandarma ekibi

- Aracın vinç yardımıyla sudan çıkarılması

- Aracın camından sarkan ölen şahsın ayağı

- Genel görüntü

SÜRE:01'36" BOYUT:98 mb

Haber:Malik Sefa ÜNAL-Kamera: KARATAŞ/Adana,()

