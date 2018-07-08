DHA YURT BÜLTENİ - 9

1 - 3 yaşındaki Mehmet Can, site havuzunda boğuldu

ANTALYA'da 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca, yaşadığı sitenin havuzunda boğuldu. Adli Tıp'tan cenazeyi alan baba Ali Karaca, sitelerdeki denetimsizliğe tepki gösterdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'taki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı. Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Mehmet Can'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, ceset torbası içinde görevli personel tarafından taşınarak morga götürüldü. Oğlunun cenazesini yakınları ile birlikte almaya gelen elektrik ustası Ali Karaca, 'ya yaşananları anlattı.

BABA, SİTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Oğlunun kız kardeşiyle birlikte sitenin havuzunda komşularının eşliğinde yüzdüğünü söyleyen Ali Karaca, “Komşumuz bir anlık dalgınlığından çocuğu görmüyor. 3 dakikalık bir süreçte bunlar yaşanıyor. Ben 2,5 yıl önce İstanbul'dan Konyaaltı'ndaki havuzlu siteye taşındım. Çocuk havuzu ile yetişkin havuzu arasına kıytırık iki tane demir atılmış. Normalde kırılmaz cam olması gerekiyor. Çünkü bu önlem küçük çocukların derin alana geçmesini önlüyor. Biz bu konuda çok feryat ettik. Bunun yapılmasını istedik. Hatta onlara 'Sizin çocuklarınız olmayabilir ama bizim çocuklarımız da sizin çocuklarınız sayılır, komşuyuz' dedik. Maalesef ki Konyaaltı'nda bu türlü 3 kuruşluk ihmaller var. Bu konuyla ilgili savcı beyle de görüştüm. İncelenmesini talep ettim. Tabi bizim canımız yandı. Bundan sonra küçük fidanlar, küçük çıkarlar gözetilerek heba olmasın. Sitelerdeki eksikler giderilsin, ihmal edilmesin. Her şey para değil. Ben dün çocuğuma canımı verirdim. Mal varlığım neyse onu da verebilirdim ama yapacak bir şey yok. Gitti mi gidiyor işte diye konuştu.

Site yöneticiliğinin rant işi olduğunu öne süren Ali Karaca, özellikle yaz sezonunda havuz denetimlerinin amatör kişilere yaptırıldığını iddia etti.

Oğlunun 2 Temmuz tarihinde doğum gününü kutladığını yaşlı gözlerle anlatan Ali Karaca, “3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti. Takdiri ilahidir ama önlemleri de almak lazım. Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz. Lütfen, başka acılar yaşanmasın. Bu olaylar, '300-500 TL cebimde kalsın' düşüncesiyle gerekenlerin yapılmamasından kaynaklanıyor dedi.

Mehmet Can Karaca'nın yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracının adli tıp morguna gelişi

- Küçük çocuğun cansız bedeni ceset torbasında morga getirilmesi

- Cenaze aracı ve polis aracının görüntüsü

- Adlı tıp morgu dış plan görüntü

- RÖP Ali Karaca ( Baba )

- Cenazenin adli tıp morgunda çıkartılması

- Baba Ali Karaca cenaze çıkışı tabutu göstererek ‘İşte durum bu’ demesi

Tabutun cenaze aracına konması

- Aracın mezarlığa gidişi

- Olayın olduğu havuzun görüntüsü

- Ölen Mehmet Can Karaca babasının kucağında görüntüsü

HABER Süleyman EKİN- KAMERA Mehmet KILIÇASLANANTALYA, ()

480 MB - SÜRE: 04.20 (HD)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Arazi yangını, evlere sıçramadan söndürüldü

ANTALYA'da arazide başlayan yangın evleri tehdit edince Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde dün öğle saatklerinde arazide henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. 3 arazöz 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 2 helikopter ile müdahale edilen yangın söndürüldü.

Evlere sıçramadan söndürülen yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında arazi ve tarlalarda kontrolsüzce yapılan anız yangını ya da piknik ateşlerinin büyük yangınlara davetiye çıkardığını, vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan alanın havadan çekilmiş görüntüsü

- Duman yükselmesi

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Evliyaları Anma Haftasında etli pilav izdihamı

Kayseri’de Melikgazi Belediyesi tarafından 'Evliyaları Anma Haftası' kapsamında düzenlenen 642'nci 'Mimarsinan Evliyalar Günü' nedeniyle mesire alanında 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Etli pilavdan almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Melikgazi Belediyesi 'Evliyaları Anma' haftası kapsamında Mimarsinan Evliya Mevki'ndeki mesire alanında 642'nci Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Melikgazi İlçe kaymakamı ErkayaYırık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edildiği anma etkinliğinde 3 ton et, 3 ton bulgurla 500 kilo salça kullanarak 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Pilavdan almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kovalar ile etli pilavdan almak istedi. 50 bin kişilik pilav yarım saatte tükendi.

Görüntü Dökümü:

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- Etkinlik alanından genel görüntü

- Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

- Pilav dağıtımı ve izdiham görüntüsü

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: KAYSERİ()

114 MB

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4 - Karabük'te köyde yangın: 3 ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyünde çıkan yangında 3 ev yanarken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Evlerden geriye enkaz yığını kaldı.

Öğle saatlerinde, Ovacık Beydini köyünde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan evlere sıçradı. Alevler 3 evi sararken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangına müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar sırasında alevlerin ormana sıçramaması için çaba harcandı. 3 ev yanarak geriye enkaz yığını kaldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evlerden görüntü

Alev alev yanan evler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ