DHA YURT BÜLTENİ-9

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı (ek)

1)YANAN OTOMOBİLDEN ÇIKAMADILAR

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşanan 5 kişinin öldüğü kazada daha önce 3 olarak verilen yaralı sayısı 5 olarak düzeltildi. Çarpışma sonucu alev alan otomobilde 1'i çocuk 4 kişinin araç içerisinde, 1 kişinin ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü öğrenildi. Araç içerisinde yanma sonucu yaşamını yitiren kişilerin cenazelerinin çıkarılması için çalışma yapılıyor. Polis ekipleri, kazada ölenlerin yakınlarına tespit etmeye çalışıyor. Öte yandan diğer araçta yaralanan aynı aileden Saliha, Hamza, Güldenaz, Ebubekir(8), ve Muhammed Aydemir(12) ambulanslarla Sivas kent merkezindeki Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ekipler kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Yanan aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Diğer otomobilin görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

===============================================

2)EVDEN UZAKLAŞTIRILAN KOCA EŞİNİN YÜZÜNE TUZ RUHU ATTI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet etmesi üzerine 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen Emir Köşe (64), bu cezaya rağmen evine girmek istedi. Emir Köşe, kendisini içeri almayan eşi Esma K.’nın yüzüne tuz ruhu attı. Esma K. hastanede tedaviye alınırken, olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Emir Köşe tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Güven Evler sitesinde oturan Esma K. (60), bir süre önce, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini polise şikayet etti. Aile Mahkemesine sevk edilen Emir Köşe’ye 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Cezaya rağmen önceki gün evine giden Emir Köşe, kendisini içeri almayan eşiyle tartıştı. Emir Köşe tartışma sırasında eşi Esma K.’nın yüzüne tuz ruhu attı. Yaralanan Esma K. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözünden yaralanan kadın, tedavinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra kaçan Emir Köşe ise ertesi gün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emir Köşe bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılırken basın mensuplarına konuşan Emir Köşe, “Eşim, yaptı bana yapacağını. Boşanma noktasına getirdi işi. Hafif şekilde tuz ruhu döktüm üzerine. Sonra da beni yakaladılar. Şiddet değildi benim ona yaptıklarım. Eğer benim yaptıklarım şiddetse, o da bana şiddet uyguladı. Eşim beni yolda bıraktı, ben boşanmak istemiyorum. İki çocuğum var. Saygılar, Allahaısmarladık. Bu haber çıkınca gazeteyi getirmeyi unutmayın ha…ö dedi. Emir Köşe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“CAN GÜVENLİĞİM YOK, KORKUYORUM"

Eşinin saldırısına uğrayan Esma K. ise, tabur olduktan sonra geldiği evinde yaptığı açıklamada “Evime geliyordum. Bahçe kapısının önüne vardığımda kocam aniden önüme çıktı. Pusu kurmuş demek ki. Tuz ruhunu başımdan aşağı döktü. Hastanede tedavi oldum. Sağ gözümün kör olma riski var. Can güvenliğim yok, korkuyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Kadın ve tutuklanan eşten açıklama

Adliye görüntüsü

Kadının görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

=========================================================

3)CİPİNİ KUNDAKLAYANI BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Ömer Yavuz, geçen yıl 100 bin lira değerindeki cipinin kundaklandığını belirterek, halen yapanın bulunamadığını söyledi. Aracı yakan kişinin görüntülerinin de olduğunu aktaran Yavuz, "Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Geçen yıl 23 Temmuz saat 04.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan mobilya ustası Ömer Yavuz'a ait 07 NS 320 plakalı cip kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Aracın yandığını gören apartman sakinleri ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ise bir sonuç elde edilmediği belirtildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Aracın kundaklandığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntüde bir kişinin elinde poşetle cipe yaklaştığı ve belli bir süre sonra araç alev alınca hızla uzaklaştığı görüldü.

BULANA ÖDÜL

Aracın sahibi Ömer Yavuz, emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Ömer Yavuz, "12 ay önce aracım kundaklandı. Olayın üzerinden 1 yıl geçti. Emniyet ekipleri epey uğraştı ama bir sonuç çıkmadı. Ben de kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aracı yakan kişinin görüntüleri elimizde var. Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Ömer Yavuz konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

=======================================================

4)İYİ PARTİ'Lİ YOKUŞ: MHP İLE OLUMSUZLUK YAŞARSA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "İktidarın Meclis'te tek başına çoğunluğu yok. İttifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız" dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş, otelde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin "İktidarın MHP ile kurduğu ittifakta sorun olması halinde iktidar partisiyle ittifak kuracak mısınız?" sorusu üzerine Yokuş, şunları söyledi:

"Partimizin politikalarını benim belirleme şansım yok. İYİ Parti'nin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüğümüzde, hedeflerimizde koyduğumuz şeyler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, diye yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun, diye ya da 'İktidarın getirdiği her şey yanlıştır' anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anlayışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye'de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız."

'HERKES HADDİNİ BİLECEK'

İşini iyi yapmayan bürokratlardan hesap soracağını kaydeden Yokuş, "Kamu-Sen üyelerinin birine bile 'Gözünün üstünde kaşın var' derlerse o bürokratlar kendileri düşünsün. Ayrımcılığı yapanlardan hesap soracağım, derken tehdit etmiyorum; soracağım için söylüyorum. Herkes haddini bilecek. Herkes devletin memuru olacak. Artık AK Parti ilçe başkanının emrinde kaymakam, AK Parti il başkanının emrinde vali olmayacak, il müdürü olmayacak. Bunları gördüğüm, yaşadığım an hem Meclis'te hem her yerde ifşa edeceğim" dedi.

'BURASI HUKUK DEVLETİ'

Kendisine, liderine ve partisine hakaret ettirmeyeceğini dile getiren İYİ Parti'li Yokuş, "İYİ Parti'nin adını değiştirip, 'İP' demeye devam edecek olanlar ile şahsıma ve partimle ilgili iftira atacak olanlara söylüyorum. Emmi oğlu, burası bir hukuk devleti. Özgürlüklere sonuna kadar saygım var; ama ne partime ne şahsıma ne de liderime hakaret ettirmem. Ben korkmuyorum. Vekil olmazken de korkmuyordum. Daha yemin etmedim, 8'inde yemin edeceğiz. Halen beni içeri atabilirler, sıkıntı yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-İYİ Partili Fahrettin Yokuş açıklamaları

-Detaylar

(KJ;Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA, () )

=======================================

5)VALİLİKTEN GÖZLERİ OYULMUŞ BULUNAN KÖPEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

HAKKARİ Valiliği'nce Zap Suyu kenarında, güvenlik korucusu tarafından iki gözü oyulmuş bulunan köpekle ilgili açıklama yapıldı. Yaralı köpeğin belediye ekiplerince öldürülmediği, veterinerin tavsiyesiyle narkoz verilerek uyutulduğu ve tedaviye alındığı; ancak yoğun şiddete maruz kaldığı için yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Köpeğin ölümüyle ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilip tedavisi sürerken ölen siyah yavru köpeğin görüntüleri hafızalardaki canlılığını korurken, benzer bir köpek vahşeti haberi de Hakkari'den geldi. Dün sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Vadisi çevresinde devriye görevi yapan bir güvenlik korucusu, gözleri oyulmuş köpekle karşılaşınca hemen görüntülerini ve fotoğraflarını çekip, yardım için internetten araştırma yaptı. Güvenlik korucusu, araştırmaları sonucunda Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan hayvan hakları savunucusu Türkan Dağdelen'e ulaştı.

Çektiği görüntüleri ve fotoğrafları Dağdelen'e gönderen güvenlik korucusu, köpek için yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Dağdelen, köpeği Dalaman'a getirtmek için güvenlik korucusundan bir araç kiralamasını istedi. Yapılan görüşmeler üzerine de 4 bin TL'ye araç kiralandı. Araç sahibi köpeğin bulunduğu bölgeye giderken, Dağdelen'e köpeğin ortadan kaybolduğu söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağdelen, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, bölgeye giden belediye ekiplerini suçladı.

KÖPEK ÖLDÜ, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Hakkari Valiliği'nce iki gözü oyulmuş bulunan köpekle ilgili yazılı açıklama yapıldı. İhbar üzerine bulunduğu yere gidilip, köpeğin alındığı ve uyutularak tedavi edilmek üzere Belediye Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"02.07.2018 günü saat: 13.30 sıralarında 155 Polis İmdat Hattından gelen çağrı üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri aranarak, Seyitoğlu Taşocağı yakınında Zap Suyu kenarında yaralı ve iki gözü oyulmuş bir sokak hayvanının olduğu yönünde bilgi verilmesi üzerine, Başıboş Sokak Hayvanları Toplama Ekibi görevlilerimiz saat: 14.05 civarında olay yerine ulaşmışlardır. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz köpeği yakalamaya çalışmış fakat yakalanması mümkün olmadığından dolayı veteriner hekimin tavsiye dozunda narkoz verilerek uyutulması beklenilmiştir. Daha sonra yaralı sokak hayvanı tedavi edilmek üzere Belediye Rehabilitasyon Merkezine getirilmiş olup; burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemede; hayvanın iki gözünün oyulduğu, darp edildiği ve karın boşluğunda travmaya bağlı kanama olduğu tespit edilmiştir. Veteriner hekim tarafından yapılan klinik muayene sonucunda ise kalp ve solunum fonksiyonlarının minimale indiği ve solunum arrestine (yetmezliği) girdiği anlaşılmıştır. Hayata döndürebilmek için kalp ve solunum masajı yapılmış ancak tüm müdahalelere rağmen tedaviye cevap veremeyerek hayata döndürülememiştir. Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında giderek yayılan 'İlimiz Merkez Zap Suyu kenarında gözleri oyulmuş köpeğin Belediye Ekiplerince öldürüldüğü' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup; gerekli tüm müdahalelerin Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri tarafından yapıldığı, fakat yaralı hayvanın yoğun darp ve şiddete maruz kalmış olmasından dolayı hayata döndürülemediği tarafımızca tespit edilmiştir. Başta Hakkarili vatandaşlarımız olmak üzere bütün ülkede üzüntüye sebep olan bu insanlık dışı olayın her yönü ile aydınlatılabilmesi için valiliğimiz tarafından kapsamlı inceleme başlatılmıştır."

BİLGİ İÇİN

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () -

=======================================================

6)ANIZ YANGININI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde bir tarlada meydana gelen anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Altaylı Mahallesinde meydana geldi. Gürsel Yaman'a ait ev ve ahırın yanındaki tarlada bulunan anızlar bilinmeyen nedenle yandı. Kısa sürede büyüyerek ahır ve evi de tehdit eden alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Anız yangını

- Ahıra doğru ilerleyen alevler

- Dumanlar içinde kalan ev ve yangın

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

=====================================================

7)BERGER'DEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE: GELECEĞİNİZİ BERABER ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkçe eğitim alan Suriyeli öğrencilere, "Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. Akademik gelişimleriniz için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Gaziantep'te bulunan Türkçe Öğretim Merkezi'nde Türkçe dil kursu alan 400 Suriyeli öğrenci için Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahesi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Spark Türkiye Temsilcisi Subhe Mustafa, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, öğretim görevlileri ve öğenciler katıldı. Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve bu konuda AB olarak destek olduklarını söyleyen Berger şöyle konuştu:

"Bu süreçte Suriyelilerin barınmadan yaşamsal ihtiyaçlarına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda destekler veriliyor. AB olarak bu çalışmaları destekliyoruz. Bugün 1 milyondan fazla Suriyelinin AB tarafından finanse edilen nakit kart hizmetinden yararlanıyor. Eğitim, bizim için çok önem verdiğimiz bir alan. Bu anlamda çeşitli ortaklarla çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman üniversite eğitimini yapan Suriyeli gençlerle buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Bunların çoğu iyi eğitim alıp kendi ülkelerinin geleceğini inşa etmek istiyor. Buradaki öğrencilerin hepsine akademik gelişimleri için yaptıkları taahhüt İçin teşekkür ederim. Bugün buradaki gençlerin yapacakları, Türkiye'nin ve Suriye'nin geleceği için çok önemli. Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız."

Açılış konuşmasının ardından eğitim alan öğrenciye sertifikaları verildi.



Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Törene katılanlar

- Suriyeli öğrenciler

- Christian Berger'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB

=====================================================

8)KİLİS'TEKİ KAZALAR, MOBESE KAMERALARINDA

KİLİS'te, kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olunması ve erken müdahale edilmesi amacıyla kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin çeşitli bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.



Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Kazalardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 4.92 TÜM KANALLAR

======================================================

9)MARMARİS'TE 2 ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kıyıya vurmuş halde 1'i yavru 2 ölü caretta caretta bulundu.Bugün saat 10.00 sıralarında İçmeler Mahallesi'ndeki, Altın Sahil Mevkii'ne gelen tatilciler, kıyıya vurmuş caretta caretta olduğu farkedip, durumu Belediye'ye bildirdi. Olay yerine gelen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, biri 60 santimetre boyunda, 70 kilogram ağırlığında, diğeri ise 40 santimetre boyunda 35 kilogram ağırlığındaki iki deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirledi. İki deniz kalumbağasının kabuklarındaki parçalanma ve vücudundaki kesiklerden, bir teknenin pervanesinin çarpmasıyla telef olduğu üzerinde durulduğu bildirildi. Yetişkin olanı dişi olan iki deniz kaplumbağası, bir kamyonete yüklenerek Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Deniz kaplumbağalarının incelenmek üzere

merkezi Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Kıyıya vurmuş deniz kaplumbağalarının cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

-1'i yavru 2 ölü caretta caretanın fotoğrafları

Toplam: 1 dakika 26 saniye-31,MB. Görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()