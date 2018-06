DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN ELVAN: MİLLETİN GÖZÜ BOYANMAZ, BASİRETİ BAĞLANAMAZ

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk milletinin kandırılamayacağını belirterek, "Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz" dedi. Mersin'de düzenlediği toplantıda seçim sürecindeki çalışmaları nedeniyle il ve ilçe teşkilatındaki üyelere teşekkür eden Bakan Elvan, seçimlerinde kişilerin yaptığı tercihlere saygı duyduklarını söyledi. Farklı siyasi görüşteki insanların kazanılabileceğini ifade eden Elvan, "Bu inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.6 oy alsa da, bütün ülkemizin, 81 milyon milletimizin, Türkiyemizin cumhurbaşkanıdır. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken, hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa ve dargınlığa mahal vermeden aynı inançla, aynı hasretle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk Milleti'nin kandırılamayacağının altını çizerek, yeni dönemde, hizmetlerin, yatırımların ve projelerin devam edeceğini dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak, 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz. Kollektif şuur hata yapmaz. Milletimizin basireti, şuuru, değerleri ve hassasiyeti bizim için yegane dayanak noktasıdır. Yaratılanı, yaratandan ötürü severek, milleti yaşatmayı devleti yaşatmanın bir esası bilerek yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Teşkilatın her kademesinde görev alan kardeşlerimize, yüreğini ortaya koyan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Bakan Elvan'ın partililer tarafından karşılanması

- Toplantının yapıldığı salondan görüntü

- Bir grup partilinin çalan müziğe alkışla tempo tutması

- Elvan'ın salona girişi ve partililerle tokalaşması

- Bakan Elvan'ın konuşması

BOYUT: 309 MB SÜRE: 02.47 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

=======================================================

2)CHP ADANA İL BAŞKANI KOZAY: ŞEHİT CENAZELERİNDE TAM KADRO YER ALACAĞIZ

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bugüne kadar her türlü terörün karşısında durduklarını belirterek, şehit cenazelerine tam kadro olarak katılacaklarını söyledi. CHP Adana İl Başkanlığı önünde partilileri ve yeni seçilen milletvekilleriyle açıklama yapan CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valililere CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelererinde protokole almayın talimatı verdim" sözlerine tepki gösterdi. Kozay, "Sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum, açıkça ateşle oynamaktır" dedi.

HER TÜRLÜ TERÖRE KARŞI DURDUK

CHP olarak her türlü teröre karşı durduklarını kaydeden Kozay, şunları söyledi:

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Bu tavrımızdan bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir. Allah'ım yüce Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Ama vatanımız uğruna şehit düşecek evlatlarımızı ebediyete uğurlamaktan bizi kimse alıkoyamaz. Şehit cenazesi olduğunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla ve örgütlerimizle tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda ve şehit ailelelerimizin yanı başında olup, onların acılarını paylaşacağız. Hiç kimsenini bunu engellemeye gücü yetmeyecektir."

Görüntü Dökümü

---------------------------

- CHP Adana İl Başkanı Av. Emrah Kozay'ın açıklaması

- Kalabalıktan genel ve detay

- CHP İl Başkanlığı önünden görüntüler

SÜRE: 01'21" BOYUT:84 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,()

=====================================================

3)ABDÜLLATİF ŞENER'DEN İÇİŞLERİ BAKANINA: GÖZE GİRMEK İÇİN DEMEÇLER VERİYOR

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasına yönelik valilere verdiği talimata tepki gösterdi. Şener, " 'Soylu' bir açıklama değil. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız, sizden adam olmaz." dedi.

Partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Şener, şunları söyledi:

" 'Soylu' bir açıklama değil. İçişleri bakanı galiba milletvekili oldu. Biliyorsunuz yeni sistemde milletvekillerinin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Milletvekilliğinden istifa edip bakan olursa, durumu tehlikeye de girebilir. Bakanlıktan alındığında ikisini birden kaybeder. Şimdi kıvranıyor. Acaba çok dikkat çekerimde mesela istifasını gerektirmeyen bir kabine görevi alabilir miyim diye. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız sizden adam olmaz. Bir siyasetçiye bakacaksın, siyaset yapan insana bakacaksın, kendi çıkarları için ülke menfaatlerine zarar veriyorsa o insan ülkesi açısında zararlı bir insan olduğu gibi aynı zamanda iyi bir siyasetçide değildir. Maalesef bu demeciyle Sayın Süleyman Soylu kötü bir siyasetçi olduğunu, başarısız bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Artık bundan sonra susup bir kenara çekilmesinde fayda vardır. Eski bir arkadaşı olarak bu tavsiyede bulunmayı gerekli gördüm."

HDP'NİN OYLARININ ARTMASINDA AK PARTİ'NİN ETKİSİ VAR

HDP'nin özellikle batı da oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu ifade eden Şener, "Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP'ye oyunu vermiştir. HDP'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır." diye konuştu.

DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM

Bundan sonraki süreçte TBMM'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, " Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz." dedi.

İKTİDAR TOPAL ÖRDEK GİBİ

Mecliste MHP ile birlikte muhalefet milletvekili sayısının fazla olduğunu ve iktidarın mecliste topal ördek konumunda olacağını da belirten Şener, şöyle konuştu:

"Parlamento artık iktidarın hakim olduğu parlamento değil. Muhalefetin hakim olduğu parlamentodur. Bu niteliği açısından da önemlidir. Artık siyaset yeni başlıyor diyebilirim. Güçlü bir şekilde yeni başlıyor. İçinde MHP' nin de bulunduğu CHP, İYİ Parti'yi muhalefet partileri olarak nitelendiriyorum. Hükümetin içinde bulunmayan bir parti dünyanın her tarafında muhalefet partileri olarak nitelendirilir. Dolayısıyla TBMM de iktidar çoğunluğunu kaybetmiştir. TBMM muhalefet partisinin milletvekilleri çoğunluktadır. İktidar TBMM'de topal ördek konumunda olacaktır."

Görüntü Dökümü

---------------------

- Abdüllatif Şener'den detay

- Şener açıklama

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

===================================================

4)CHP'LİLERE VİLAYET MEYDANI'NDA BASIN AÇIKLAMASINA İZNİ VERİLMEDİ

ESKİŞEHİR'de CHP'lilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleri ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması yapmasına Valilik izin vermedi. CHP'liler Valiliğin karşısındaki Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.CHP Eskişehir İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP İl başkanlarına protokolde yer verilmeyeceği yönündeki açıklamasını protesto etmek için, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama için Valiliğe dilekçe veren CHP'lilere Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey imzası ile 'Partiniz il başkanlığı tarafından Valiliğimize verilen ilgili basın açıklaması talebiniz Eskişehir Valilik Meydanı'nda yapılması uygun görülmemiştir' yazısı gönderildi. Aralarında CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu partililer bunun üzerine Valiliğin karşısındaki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak burada basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Sekreteri Ahmet Sevim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İl başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmama talimatını eleştirerek şunları kaydetti:

"Bu sorumsuz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin talihsiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer talihsiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir."

Basın açıklamasının ardından CHP'liler, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne giderek burada Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Büyükşehir belediyesi önündeki basın açıklamasına katılan partililerin,

-CHP İl Sekreteri Ahmet Sevim'in basın açıklamasını okuması,

-CHP'lilerin Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önüne giderek burada saygı duruşunda bulunmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR /

=========================================================

5)İMO BODRUM'DAN O DÜZENLEMELERE ELEŞTİRİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği üyeleri, son dönemde gerek imar barışıyla ilgili düzenlemeler gerekse yapı ruhsatlarında, proje müellifi mimar ve mühendislerin imza zorunluluğunun kaldırılmasını eleştirdi. İMO Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği tarafından basın açıklaması düzenlendi. Mimar ve mühendislerin de destek verdiği açıklamada, mayıs ayında yürürlüğe giren yeni yapı ruhsatı form standartları ile yapı ruhsatlarında proje müellifleri ile şantiye şefi mühendis, mimarların ve yapı denetçilerinin imzalarının yer aldığı bölümlerin kaldırılmasıyla ilgili bilgi verildi. Geçen mayıs ayı sonunda uygulamasına başlanılan kararın doğuracağı problemlere dikkat çekildi. Bodrum Şube Temsilcisi İlhan Özyiğit, "Yeni standarda göre, idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzasının alınması, yapı ruhsatı düzenlenmesi için yeterli olacak. Ruhsatın üzerinde proje müelliflerinin ismi yazılacak ancak eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerine giderek imza atmaları gerekmeyecek. Ruhsatta belirtilen proje müellifinin gerçek olup olmadığına yönelik bir sorgulamayı imkansız kılan bu uygulama, alanda zaten büyük bir sorun olan sahteciliğin daha da artmasına ve sonuçta mühendislik-mimarlık hizmetlerinin önemli ölçüde gerilemesine neden olacak. Bürokrasiyi azaltmak bahanesi ile yapı ruhsatlarından mühendis ve mimarların imzalarının kaldırmasını, sonuçları üzerinde çok da fazla düşünülmeden ve acele ile alınmış bir karar olarak görüyoruz. Alınan bu kararın bürokrasiyi azaltmadığını hatta belediyelerimiz nezdinde ciddi sıkıntılara sebep olduğunu üzülerek takip etmekteyiz" dedi.

Sürecin sahte mimar ve mühendislere karşı yürütülen mücadeleyi de olumsuz etkilediğini belirten Özyiğit, mimar ve mühendislerin süreçten dışlanmasının daha büyük problemlerin çıkmasına sebep olacağını belirterek, "Yapı ruhsatlarında bulunması gereken mühendis ve mimarların ıslak imzalarının kaldırılarak 'devre dışı bırakılması' yerine, mühendis ve mimarların ruhsatlarda imzalarının bulunması uygulaması mutlaka sürdürülmeli. Eğer amaç bu süreci hızlandırmak ise 'elektronik imza' kullanılarak bürokrasiyi azaltmanın bir sonraki aşaması olan 'e-ruhsat' uygulamasına biran evvel geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Açıklamaya katılanlardan görüntü

- İlhan Özyiğit'in açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , )

===========================================================

6)ALMAN KADIN TURİST, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist Stefanie Marianne Genoveva (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu. Almanya'ndan geçen hafta tatil için Alanya'ya gelen Harnuth Arnold Josef ve kızı Stefanie Marianne Genoveva, Kestel Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Bu sabah kızından haber alamayan Harnuth Arnold Josef, odasını kontrol etmek istedi. Saat 09.30 sıralarında odaya giden Josef, kızının yatağında hareketsiz yattığını gördü. Alman turistin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Stefanie Marianne Genoveva'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının verdiği ifadeye göre uzun süredir depresyonda olan Stefanie Marianne Genoveva'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () -