DHA YURT BÜLTENİ-9

Başbakan Yıldırım, Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılışına katıldı (EK)

1)İLÇE BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılış töreninden sonra AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı binasına geçti. Burada ilçe binasının açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada, "Heyecan dorukta, heyecanınız eksilmesin, artarak devam etsin. 16 yıl dile kolay. 16 yıl önce doğan yavrularımız bugün oy verme yaşına yaklaştı. Hem ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak hem de bir yandan darbelerle FETÖ'yle mücadele ede ede bugünlere geldik. İnşallah budan sonra da emin adımlarla yeni hükümet sistemiyle de ülkemizin aydınlık yarınları için 100. yıl hedefleri için canla başla, karalılıkla, birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Hazır mısın İzmir? Geçler siz bugünümüz, yarınımız, aydınlık yarınlarımızsınız. Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var. 2 yıldır Başbakanınız olarak hem İzmir'ime hem de Türkiye'ye, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hizmet ediyoruz. 2 yıl çok konuşulacak bir 2 yıl oldu. 2 yılda neler geldi neler geçti. Başımıza pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi. 2'nci ayımızda 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ama İzmir, Türkiye o gece ayaktaydı, ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Hemen sonra Fırat Kalkanı'yla terörü Suriye'de yok etik. Afrin Harekatıyla ay yıldızlı bayrağımızı da diktik, orasını terörden temizledik. Şimdi sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız, buna aht ettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terör Türklerin de Kürtlerin de başının belasıdır. Bu tetör örgütünü yok etmek boynumuzun borcudur. Geleceğimizi karartan bu şer odaklarına karşı bir oluyor muyuz?" dedi.

2)4 GÜNDE 55 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÖLDÜ

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, besici Mustafa Tuna'nın 55 büyükbaş hayvanı, belirlenemeyen nedenle 4 gün içinde öldü. Yetkililer hayvanlardan numune alırken, Tuna'nın yaklaşık 650 bin lira değerinde kaybı olduğu belirtildi.Sayburun Mahallesi'nde oturan Nurdağı Belediye eski Başkanı Mustafa Kemal Tuna'nın oğlu Mustafa Tuna'ya ait 200 büyükbaş hayvanından 55'i, çiftlikte bilinmeyen nedenle öldü. Ölümler karşısında şoke olan Tuna, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ve sigortalı hayvanları için ise sigorta yetkililerine bildirdi. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki hayvanların ölüm nedenini tespit etmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri numune alarak inceleme başlattı. Yetkililerin, hayvanlardan ve yonca başta olmak üzere yedikleri yem ile içtikleri sudan numuneler aldığı kaydedildi. Ölen büyükbaş hayvanlar ise iş makinesiyle kazılan dev çukura üzerleri kireçlenerek gömüldü.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emin Keten, "Hayvanların ölüm nedeniyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Alınan numuneler Adana'daki laboratuvarda incelendikten sonra kesin bir şey söylenebilecek. Şu anda mevcut ahırdaki diğer hayvanlarda ölüm riski bulunmuyor. Çiftlik sahibine yem ve yemin korunması ve hayvanlara veriliş şekilleri anlatıldı" dedi.Zararının yaklaşık 650 bin lira olduğu belirten Mustafa Tuna ise "Akşam hayvanları kontrol için ahıra girdiğimde önce 5 hayvanın telef olduğunu görünce şaştım kaldım. Hemen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü aradım. Yetkililer geldi belirli numuneler alarak ayrıldılar. Bayram tatili nedeniyle gerekli hizmeti alamadığım için 4 günde 55 büyük baş hayvanım telef oldu. Yaklaşık 650 bin lira zararımız var. Bu benimle birlikte et ithal eden ülkemin de zararıdır. 5 hayvan telefinin ardında kısa sürede müdahale edilebilseydik belki de bu kadar hayvan telefi yaşanmayacaktı" dedi.

3)KARISINI EVE KİLİTLEYİP BİNAYI ATEŞE VERDİ ALEVLER SÖNDÜRÜLMESİN DİYE SUYU KESTİ

MUĞLA'da yaşayan Mustafa Gazi K. (Koçkaya) (56), uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sibel İşler K.'yi (50) eve kilitleyerek 2 katlı müstakil evin bahçesindeki kafeteryayı ateşe verdi. Ardından binaya yönelen Mustafa Gazi K. durumu fark edip olay yerine koşan komşuları görünce kaçtı. Jandarmanın yakaladığı Mustafa Gazi K., gözaltına alındı. Annesiyle evde korkulu anlar yaşayan Sibel İşler K. ise şikayetçi oldu. Olay, bugün saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesinin Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gazi K. ile 1.5 yıl önce evlenen Sibel İşler K., geçimsizlik ve şiddet nedenleriyle kocasından şikayetçi oldu. Mustafa Gazi K. hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Bunu hazmedemeyen Mustafa Gazi K., bu sabah öfke krizine girdi. Bahçeli olan, arazisinde ailenin işlettiği bir kafeterya bulunan iki katlı binanın önüne gelen Mustafa Gazi K., önce 2'nci katta oturan eşinin evinin kapısını kollarını söküp, kilitledi. Ardından aşağı inen Mustafa Gazi K., binaya 3 metre mesafedeki kafeteryayı benzinle ateşe verdi. Ardından zemin katı boş olan, bu sırada Sibel İşler K. ve eşinin annesi Nevir Dinç'in (70) bulunduğu binaya yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K. komşulardan korkup kaçtı. Yangına vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Kafeteryada maddi hasar oluştu. Jandarma ise kaçan Mustafa Gazi K.'yı bir süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa Gazi K.'nın sorgusunun sürüdüğü, öfkelendiğini ve pişman olmadığını ifade ettiği kaydedildi. Yaşadığı korkunç olayı anlatan Sibel İşler K., şunları söyledi: "Geçimsizlik yüzünden ayrılalım dedim. Bu yüzden tartıştık. Annemle beni, 'Sizi öldürüp buraya gömeceğim' dedi. Ben de jandarmaya giderek can güvenliğimin olmadığını söyledim, şikayetçi oldum ve 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Akşamında da ertesi gün için evden ayrılmasını söyledim. Gece uyuduk. Sabaha karşı komşularım çığlık atmaya başladı. Pencereden baktım, iş yerim yanıyordu. Kapıyı açarak dışarı çıkmak istedik. Kapının kollarını sökmüş açamadık. Komşular kapıyı kırarak açtı. Komşular olmasa bizi de yakacaktı. Alevleri söndürmeyelim diye hortumları bağlamış, suyu kapatmış." Eşinin kendisine kredi çektirdiğini, annesinin kredi kartlarını da kullandığını belirten Sibel İşler K., "Yaklaşık 300 bin lira borca soktu. Beni işçi gibi çalıştırdı, her şeyimi mahvetti. Yangında zararım da 50 bin lira. Ürettiğim salça ve reçellerin yanı sıra diğer ürünlerin de bulunduğu buzdolaplarının fişlerini sökmüş, hepsi bozuldu. Maddi manevi zarar verdi. Şimdi ise can güvenliğim yok" diye konuştu.

4)ÇAŞIR TOPLARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ, 8 SAAT SONRA BULUNDU

ERZURUM'da yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır bitkisi toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mehmet Aktaş'ın cansız bedeni (72) jandarma ve AFAD'ın 8 saatlik çalışma sonucu bulundu. Erzurum'da yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Aktaş, önceki gün sabah saatlerinde yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır bitkisini toplamak için Palandöken Dağı'na çıktı. Bir süre sonrası kendisini iyi hissetmeyen Mehmet Aktaş, telefonla oğlunu arayarak "İlacımı içtim ama durumum iyi değil" dedikten sonra telefonu kapandı. Telefonu çekmeyen babalarına ulaşamayan çocukları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede Aktaş'ı arama çalışması başlatıldı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmalarının ardından, talihsiz adam deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki bölgede hareketsiz halde bulundu. 8 saatlik çalışma sonucu Mehmet Aktaş'a ulaşan ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Mehmet Aktaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Dutçu Mahallesinde toprağa verildi.

5)MAAŞLARINA ZAM YAPILMADIĞINI İLERİ SÜREN FABRİKA İŞÇİLERİ GREV BAŞLATTI

KARAMAN'da bir ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, bu yıl maaşlarına zam yapılmadığını ileri sürerek grev başlattı. Fabrika yetkilileri, Selüloz-iş Sendikası tarafından Karaman, İzmir Torbalı ve Gaziantep'teki fabrikalarında grev kararı alındığını, bunun üzerine şirket olarak bütün tesislerinde lokavt (iş bıraktırımı) kararı aldıklarını duyurdu. Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çalışan 116 işçiden Selüloz-iş Sendikası üyesi 86 işçi, maaşlarına zam yapıldığını ileri sürerek iş bırakıp, grev yapmaya başladı. Fabrika önünde toplanan işçiler, haklarını alana kadar grevin süreceğini belirtti. Müzik eşliğinde oynayarak grevlerini sürdüren işçiler adına açıklama yapan Selüloz-iş Sendikası temsilcisi Mehmet Akgül, şirkete ait Karaman başta olmak üzere İzmir ve Gaziantep'teki fabrikalarda eş zamanlı grev uygulaması başlattıklarını söyledi. Şirket tarafından işçilere bu yıl zam yapılmadığını belirten Akgül, "Geçen yıl işçilere zam yapılmaması yönünde teklif geldi. Sendikamızın devreye girmesiyle aylık 350 lira zam yapıldı. Bu yıl yine zam yapılmadı. Bizler geçen yıl ki zam miktarına 20 lira yapılarak bu yıl 370 lira zam yapılmasını talep ettik. Talebimize olumlu cevap verilmeyince, grev kararı aldık." dedi. 3 fabrikada 250 işçinin grev yaptığı belirtildi.

Fabrika yetkilileri ise Selüloz-iş Sendikası tarafından Karaman, İzmir Torbalı ve Gaziantep'teki fabrikalarında grev kararı alındığını, bunun üzerine şirket olarak bütün tesislerinde lokavt (iş bıraktırımı) kararı aldıklarını duyurdu.

