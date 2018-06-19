DHA YURT BÜLTENİ 9

1 - Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı yürek burktu (2)



ŞEHİDİN ANNESİOĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi memleketi Trabzon’un Düzköy ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, şehidin Düzköy'de bulunan baba ocağına gelerek, başsağlığı diledi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan komşuları da evin etrafında toplandı. Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.

’20 GÜN SONRA GELECEĞİM DEDİ’

Şehidin annesi Emine Baştan, oğluyla şehit olmadan 4 gün önce telefonla konuştuğunu belirterek “4 gün önce konuştum. 20 gün sonra geleceğim dedi bana. 'Oğlum bu işten vazgeç dedim, gel' dedim. Bana 'beş sene sözleşmem var' dedi. Böyle beklemezdim onu Allah'ımın adına çok şükür olsun gurur duyuyorum oğlumla ama çok içim yanıyor. Vatanımız sağ olsun dayanamıyorumö dedi.

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi yarın, Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenecek askeri törenden sonra kılınacak cenaze namazının ardından Düzköy ilçesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evden detaylar

Anne ile röp

Taziyeler iletilmesi

Detaylar

Haber-Kamera Selcuk BAŞAR

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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2 - Çavuşoğlu (F35) 'Ben istedim Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili Bu çok kapsamlı, taraflı bir proje. Öyle 'Ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde esnaf ziyareti yaparak, bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Kaleiçi'ndeki Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya'daki medya mensuplarının katıldığı ziyaret programında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

'BEN İSTEDİM TÜRKİYE'Yİ ÇIKARMAK İSTİYORUM OLMAZ'

F35 savaş uçaklarının teslimatı hakkında soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “F35 ile ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. İki uçağın teslimi ondan sonra eğitim süreci olacak. Zaten uçak teslim edildi, oradan yükle gel, kargoya veya uçakla uçur gel olmuyor. Teslim yapılacak. Ondan sonraki süreçte de eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu çok kapsamlı, taraflı bir proje, öyle 'ben istedim iptal ettim veya Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz ve gerekçeye baktığımız zaman da gerekçeler kabul edilebilir değil. Ama işte kongreden mektupla geliyor, bu S400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık ve bugüne kadar hiç aksatmadan ödememiz gereken parayı da ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Haber- Mehmet ÇINAR- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA- ()

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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3 - AK Parti'li Müezzinoğlu: Sisteme karşı çıkanlar toplumun desteğini alamayanlardır

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin AK Parti aleyhine olmasına rağmen millet için doğru olanın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Bu sisteme karşı çıkanlar toplumla iç içe olamayanlardır, toplumun desteğini alamayanlardır. Bu sisteme sahip çıkanlarda milletle beraber yürüyüp, millete inananlardır, millete güvenenlerdir" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında geldiği Edirne'nin Keşan ilçesinde bir basın toplantısı düzenledi. Müezzinoğlu, geçmişte siyasi anlamda milletin ağır bedeller ödediğini belirterek, "Darbeler gördük. Milli iradenin seçtiklerinin idam edildiği tabloları gördük. 12 Eylül, 28 Şubat'ları gördük. 2007'de yüzde 47 oy almış, yani 2 vatandaştan birinin oyunu almış bir siyasi partiye birileri kapatma davası açabildi. Sanki bakkal dükkanı kapatmaktan daha kolaymış gibi partiyi kapatma davaları açtılar. Ak Parti, 1 oyla kapatılmaktan kurtuldu. Bu kurtulan parti miydi, kurtulan Recep Tayyip Erdoğan mıydı, kurtulan Ak Parti kadroları mıydı, yoksa milli irade miydi? En sağlıklı ve en güçlü milli iradenin hakim olacağı döneme geliyoruz. O da milletin yüzde 50'sinden fazlasının yetki verdiği yani gerçekten cumhurun başkanı ilk defa artık millet adına irade kullanacak, icraat yapacak ve ülkeyi muhasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe taşıyacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI, CUMHUR ADINA YETKİ KULLANACAK'

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nı kapalı kapılar arkasında seçmeye alışan yapının son bulacağını ifade eden Müezzinoğlu, "İlk defa Cumhurbaşkanı'nı 2014 Ağustos ayında seçtik. Ama onda da icra yetkisi yoktu. Şimdi ilk defa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle cumhur adına yetki kullanacak bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kuruyoruz. O zaman işte Almanya'yla, Fransa'yla, İngiltere'yle, dünyayla bu genç Cumhuriyetin dinamiklerini daha iyiye taşıma fırsatını inşallah 25 Haziran sabahı yakalamış olacağız. Öbür tarafta da milli irade adına güçlü bir parlamento. Parlamentonun görevi ise dünyayla rekabet edebilecek bir hukuk düzenini, demokrasi sistemini kurup, insan haklarını şekillendirmek olacak" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN MİLLETE BEDEL ÖDETİLMESİN'

Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin AK Parti aleyhine olmasına rağmen millet için doğru olanın öncülüğünü yaptıklarını kaydederek, "AK Parti zorlansa da, sıkıntıya girse de önemli olan millet zora girmesin. Önemli olan millete bedel ödetilmesin. Geçtiğimiz dönemlerin ağır bedellerini bu millet ödemesin diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdik. Bu seçimler, Ahmet'i, Mehmet', seçme seçimi değildir. Bu seçim milletin güçlü kaderinin dönüm noktasıdır. Gelecek yıllarda artık bu ülkede millet ne derse o olacak. Millet kimi istiyorsa başa onu getirecek. Kime yetki verdiyse, millet adına o yetkiyi kullanacak. Kimse kapalı kapılar arkasından 'partileri ikiye bölelim, partilerden şununla şunu buluşturalım, milleti de istediğimiz gibi hortumlayalım' tuzaklarını kuramayacaklar. Dikkat ederseniz bu sisteme karşı çıkanlar toplumla iç içe olamayanlardır, toplumun desteğini alamayanlardır. Bu sisteme sahip çıkanlarda milletle beraber yürüyüp, millete inananlardır, millete güvenenlerdir" diye konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu, toplantının ardından esnaf ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı genel gör.

-Mehmet Müezzinoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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4 - 200 kilometre hızla izleyenlerin üzerinden uçtular

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ndeki wingsuit ve base jump etkinlikleri, izleyenlerin nefesini kesti. Özel kıyafetlerini giyince yarasayı andıran sporcular, 200 kilometre hızla, izleyenlerin üzerinden uçtu.

Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ndeki wingsuit ve base jump etkinlikleri, yerli- yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Turistler, wingsuit pilotlarının nefes kesen uçuşlarını heyecanla izliyor. Kemaliye ilçesinde, yaklaşık 1000 metre yükseklikteki 'cennete açılan kapı' ismi verilen zirveden, giydikleri özel kıyafetle yarasa gibi kollarını açarak, kendilerini boşluğa bırakan sporcular, bir süre uçuş yapıyor. Wingsuit pilotları, 200 kilometre hızla yaptıkları uçuşu tamamladıktan sonra nehir üzerinde paraşütlerini açıp, iniş yapıyor. İzleyenlerin üzerinden zaman zaman 15- 20 metreden geçen sporcular, heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Wingsuit pilotları, atlayışlarını kask kameralarıyla kaydediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlçeden genel görüntü

-Uçuşlardan genel detay görüntü

-Sporcuların gopro kamerasından uçuş görüntüleri

-İzleyenlerin açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

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5 - Klip ile uyuşturucuya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yaşları 19 ila 22 arasında değişen ve müzik yapan 3 genç, çektikleri klipte gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savuca Mahallesi'nde yaşayan A.E. (19), D.Ü. (20) ve Y.K. (22), şarkılarına klip çekerek, Youtube'ta yayınladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, klip ile gençlerin uyuşturucu madde kullanmaya özendirildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Klibi çeken üç genç, dün akşam gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan dijital verilere de el konuldu. Gözaltındaki A.E., D.U. ve Y.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan A.E., D.Ü. ve Y.K.'nın çektikleri klibin görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()