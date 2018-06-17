DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BABALAR GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNU TOPRAĞA VERDİ

ŞIRNAK'ta, 11 Haziran günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralandıktan sonra tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) dün şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi (33), memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı. Babalar Günü'nde şehit oğlunu toprağa veren Kemal Çelebi, güçlükle ayakta durabildi.

GATA'da dün sabah saatlerinde şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesi, aynı gün uçakla memleketi Erzurum'a getirilerek Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kondu. Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan şehit Yunus Çelebi için bugün tören düzenlendi. Saat 11.30'da hastane morgundan alınan şehit Yunus Çelebi'nin naaşı, Narmanlı Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarcın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgenaral Güray Alpar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Başsavcı Halil İnal, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.

Bir an olsu Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin tabutunun başından ayrılmayan kardeşleri, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutunu öpüp okşayan Kemal Çelebi, "Seninle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehit annesi Hamiyet Çelebi'nin yanına giderek başsağlığı diledi. Anne Çelebi, "Pırlanta gibi bir evlattı. Küçük yaşlardan itibaren hem okudu, hem çalıştı. Hep vatanına hayırlı bir evlat olmak istedi. Şimdi kendimi öldürsem de onu geri getiremeyeceğim. Acısı ile yaşayacağım. Allah vatan hainlerinin belasını versin" dedi.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazından, şehit Yüzbaşı Çelebi'nin naaşı, omuzlara alınarak bir süre tekbir sesleri ile taşındıktan sonra top arabasına kondu. Baba Kemal Çelebi, oğlunun fotoğrafı önünden geçerken ayakta duracak gücü kalmayınca Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın elinden sıkıca tuttu. Milletvekili Kamil Aydın da acılı babaya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bekar olan Yunus Çelebi Kars Kapı'daki askeri şehitlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-

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2)SAPANCA'DA KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN OPERATÖR TUTUKLANDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. TCK'nın 151 suçundan yargılanan İ.M. suçlamaları kabul etmedi. İ.M. tutuklandı.

TCK 151. MADDE ŞÖYLE:

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

SAKARYA/

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3)KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL, MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI

BOLU'da, D-100 Karayolu'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobille kavşaktan dönüş yapan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Celalettin Kavcıoğlu idaresindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan dönmek isteyen Murat Yorkun yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Celalettin Kavcıoğlu, Muhammed Kavcıoğlu, Ramazan Kavcıoğlu ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralandı. 112 Acil ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazanın ardından yaralıların yakınları olay yerine geldi. Kaza yapan araçlardaki hasarı gören yakınları, akrabalarının öldüğünü sanarak gözyaşlarına boğuldu. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyerek ağlayanları sakinleştirdi. Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Süre: 01:43-Boyut: 193.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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4)BAYRAMIN SON GÜNÜ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

RAMAZAN Bayramı'nın son günü TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampası ve Hatipköy geçişleri ile Dilovası Rampasında İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametindeki yoğunluk nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sapanca'dan İzmit'e yaklaşık 1 saatte ulaştıklarını söyleyen Resul Arslan, "Sapanca'da akrabalarımızın yanına bayram ziyaretine gittik. Yaklaşık 1 saatte İzmit'e ulaştık. İstanbul'a kaç saatte ulaşırız bilemiyorum. Umarım yollar açıktır." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile yolların görüntüsü

-Anons

-Sürücü röp.

-Trafik polisi ve yol detayları

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-

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5)ERBAA'DA YAŞANAN SAĞANAK SONRASI YARALAR SARILIYOR



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşanan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası oluşan hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezinde geçen Cuma günü 1 saat etkili olan sağanak yağış Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesine sebep oldu. 4 otomobil çöken istinat duvarının altında kalarak zarar gördü. Şehir genelinde bodrum katlardaki birçok evi ve Erbaa Devlet Hastanesinin acil servisini de su bastı. Birçok ağaç devrildi. Yaklaşık 2 saat ilçe genelinde tel kopması sebebiyle elektrik kesintisi yaşandı. Belediye ekipleri yaraların sarılması için çalışma başlattı. Bodrum katları basan sular vidanjörler yardımıyla tahliye edildi. İstinat duvarının çöktüğü yerde de otomobiller betonun altından çıkarıldıktan sonra belediye ekipleri bölgedeki enkazı kaldırdı. Belediye ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri hasar tespit çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İlçeden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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6)ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BABALAR GÜNÜ

KAYSERİ’de şehit babaları ve yakınları, Babalar Günü’nde Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyarette her yıl olduğu gibi yine duygusal anlar yaşandı.

Kartal Bulvarı’ndaki Garnizon Şehitliği’nde Babalar Günü nedeniyle hüzün vardı. Şehit düşen kınalı kuzularını ziyarete gelen babaların yanı sıra anneler, kardeşler ve çocuklar mezarların başında dua edip, bakım yaptı. Şehit yakınları, mezar taşlarını su ile yıkayıp, sildi. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocukların da mezarların bakımını kendilerince yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Şehit anne ve babaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü nedeniyle de evlatlarını ziyarete geldiklerini belirterek, “Onlarsız bir Babalar günü daha yaşıyoruz. Vatan sağolsun. Onlar vatan kahramanlarıö diyerek, gurur ve hüznü birlikte yaşadıklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Şehitlikten görüntüler

-Şehit yakınlarından görüntüler

-Detaylar

( Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

2 dakika 47 saniye / 89 MB