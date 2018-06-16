DHA YURT BÜLTENİ-9 

SAPANCA'DA VAHŞETİN FAİLİNİN BULUNMASI İÇİN SEFERBERLİK (EK)

1)KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, ölen yavru köpeğin bulunduğu saatte ormanda çalışma yapan kepçe operatörünün gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklama şöyle: "Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, ilimiz Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak, bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur. Olaya ilişkin, 13 Haziran günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunulması üzerine aynı gün vakit geçirilmeden saat 22.30 sıralarında müracaat sahipleri ile birlikte köpek yavrusunu buldukları yerde jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakta" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İ.M.'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, savcılık koordinesinde kurduğu özel ekiple konuyu detaylı şekilde araştırıyor.

Aziz GÜVENER-SAKARYA/DPA

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2)BAŞBAKAN YILDIRIM: YAPMAK İÇİN DEĞİL, YIKMAK İÇİN DESTEK İSTİYORLAR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım muhalefet adaylarının 'Yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız' vaatlerinde bulunduklarını hatırlatarak, "Allah akıl fikir versin. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya, gelişmeye kapalı. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkacaklarmış. Siz yıkım ekibi misiniz? Bunların ayarı bozulmuş ayarı. Belli ki yapmak için değil yıkmak için destek istiyorlar" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri kapsamında AK Parti Teşkilatınca düzenlenen mitinge katılmak üzere Tokat'a geldi. Erzincan'dan uçakla Tokat Havaalanına gelen Başbakan Binali Yıldırım, partililer tarafından karşılandı. Parti otobüsüne binen Başbakan Yıldırım, mitingin düzenlendiği Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki alana geldi. Başbakan Yıldırım'a Tokat mitinginde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Tokat milletvekilleri eşlik etti. Yıldırım, burada düzenlenen mitingde partililere hitap etti.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına Tokatlıları selamlayarak başladı. Yıldırım, "Bu topraklar yiğit yatağıdır. Bu topraklardaki kardeşlerimiz oyuna gelmez. Sizler Türkiye'yi daha büyük hedeflere götürme davamıza Tokat olarak hep destek verdiniz. Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman yol arkadaşı oldunuz. Size selamını getirdim. Bayramınızı tebrik ediyor. Tokat her zamanki gibi işi sağlama almış. Tokat 24 Haziran'da yıkım ekibine bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız" dedi.

İNCE'YE, 'CIBILIN KABADAYISI' BENZETMESİ

Yıldırım, iki bayramı bir arada kutladıklarını belirterek, "Birincisini şu anda idrak ediyoruz. Ramazan bayramı. İkinci bayram da önümüzde pazar zafer bayramı, seçim zaferi bayramı. Her iki bayramınız da mübarek olsun. İkinci bayrama Tokat hazır mı. Türkiye'nin önüne sonunu kadar açacak mısınız" diye sordu. Millete 16 yıldır canla başla hizmet ettiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Yapılamaz denilenleri yaptık, aşılamaz sorunları tek tek aştık. Ferhat olduk dağları deldik. Vesayetçilere, darbecilere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına, milletin emanetine sahip çıktık. Erdoğan'ın liderliğinde büyük işler yaptık, bu başarının altında AK Parti'yi iktidar yapan siz varsınız" dedi.

Mitinge katılanların açtığı, "Apolet sökmek, traktöre binmeye benzemez" yazılı dövizi okuyan Yıldırım, "Bu tip, atıp tutanlara bizim memlekette, Cıbılın kabadayısı derler" diyerek sözlerine devam etti. AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Devletle, milleti buluşturduk. Ankara'nın kapılarını millete açtık. Her vatandaşımız eşittir dedik, ikinci sınıf yoktur dedik. Ayrımız, gayrımız, ötekimiz yok dedik. 81 milyonu kardeş gördük, bir olduk beraber olduk, herkesi kucakladık. Biz birlikte Türkiyeliyiz" ifadelerini kullandı.

'15 YILDA TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK'

Bir siyasetçinin , ahlaklı bilgili ve cesur olmak gibi 3 değere sahip olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, bu doğrultuda 16 yıldır durmadan ve yorulmadan millete hizmet ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız Ak Parti 15 yıldır hiç bir şey yapmamış. Ne diyelim. Bunlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. 'Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez'. Bunlar memleketin işleriyle o kadar alakasız, ilgisiz ki, Türkiye'nin 2002'den nerelere geldiğinin farkında bile değiller. Ama Tokat farkında. Millet her şeyin farkında. Kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Bunların ki yalan dolan. Şimdi de tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor'. Boşa sevinmeyin. Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü, o halde 2018'in ilk 4 ayının büyümesi neden 7.4 oldu. Dünyada yine 1 numara olduk. Türkiye 1 numara, buna ne diyeceksiniz. Türkiye, AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste 5.7 büyüme gerçekleştirdi. Onun için 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Geçmiş dönemlerde böyle bir büyüme var mı? Yok tabi. Bu başarı Türkiye'yi milletimizle el ele vererek, büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır. Bunu görmeyenler, görmek istemezler. Türkiye helikopteri hangi dönemde yaptı. CHP döneminde mi yaptı? Atak helikopteri üreterek şu anda ihracatını bile yapıyoruz. Büyümeye beton ekonomisi diyorlar. Soruyorum. İnsansız hava aracı(İHA) beton mu. Türkiye'nin İHA'sı, ne zaman yapıldı. Bunu sayın Kılıçdaroğlu ve İnce'ye sorun bakalım ne diyorlar. Türkiye bugün kendi uydusunu kendisi üretiyor. Uydu teknolojisi, yüksek teknoloji değil mi? Türkiye, bugün hidroelektrik santrali tribünlerini üretmeye başladı. Bunların haberi var mı. Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde 24'den 65'e çıktı. Bunların bunla alakası var mı. Enerjide yüzde 65 olan dışa bağımlılığı yüzde 50'nin altına indirdik. Bunların bu işten haberi var mı. 1 Milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı sadece 8'di. Bu sayı kaça çıktı biliyor musunuz? Tam 33'e çıktı bu sayı."

'YIKMAK İÇİN DESTEK İSTİYORLAR'

En büyük yatırımı insana yaptıklarını, Türkiye'nin bütçesinin en büyüğünü eğitime ve sağlığa ayırdıklarını ifade eden Yıldırım, muhalefet adaylarını eleştirerek şöyle devam etti:

"Sağlık da, eğitim de insan için en önemli hizmetlerin başında geliyor. Ekonomi büyüdü, insanımız büyüdü. Bugün işadamlarımız dünyanın her yerinde çalışıyor, iş yapabiliyor. Millet, yaptıklarımızı biliyor ve takdir ediyor. Bu sebeple 16 yıldır emaneti eveleyip, geveleyip, boş lafla memleketi meşgul eden CHP'ye değil, AK Parti'ye oy veriyor. Oyun bozana, iş bilmeze bu ülkeyi emanet etmiyorsunuz. Çocukların, gençlerin, kadınların geleceğini emanet etmiyorsunuz. Şimdi de tutturmuşlar, 'yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız'. Ne diyorlar. 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Hızlı trene ne lüzum var'. Göçe sebep oluyormuş. Akla bak. Allah akıl fikir versin. Bunların kafaları teknolojiye, çağdaşlaşmaya, gelişmeye kapalı. O zaman yola da tünele de lüzum yok. Yürüyerek gidelim. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkacaklarmış. Siz yıkım ekibi misiniz? Bunların ayarı bozulmuş ayarı. Belli ki yapmak için değil yıkmak için destek istiyorlar. Bu meydan diyor ki, 'Ey yıkım ekibi, Tokat'tan size ekmek çıkmaz."

'YIKIM EKİBİNE KARŞI, YAPIM EKİBİ İŞ BAŞINDA'

24 Haziran'ın gelip çattığını anlatan Başbakan Yıldırım, AK Parti, MHP ittifakı ile seçime girdiklerini hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Seçime Cumhur ittifakıyla giriyoruz. Cumhur ittifakı terörün bu ülke topraklarından kökünü kazımak demektir. O adamların hiç terörden, hiç FETÖ'yle mücadele, PKK için tedbir sözleri duydunuz mu? Cumhur ittifakı, istiklalin, istikbalin teminatıdır. Bu yola 15 Temmuz sonrası beraber çıktık. Devlet (Bahçeli) beyle Anayasa değişikliğini birlikte yaptık. Halk oylamasına gittik. Şimdi de Cumhur ittifakı olarak ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birlikte seçeceğiz. Seçime AK Parti, MHP kendi adaylarıyla ortak giriyor. Yakım ekibine karşı yapım ekibi iş başındadır."

'ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞACAK'

Özelleştirilen Türhal Şeker fabrukası konusunda muhalefetin 'Kapatılacak' iddialarına da değinen Yıldırım şöyle konuştu:

"Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Siyaseten kullanacak bir şey olmadığı için dillerine 'Şeker fabrikası satıldı, orası kapatılacak' diyorlar. Tokat Turhal Şeker fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla kotasını artıracak. Buradan söz veriyorum. Kapatılacak fabrika için rekor teklif verilir mi. Bunlar külliyen yalan. Çalışanlar, isteyen orada devem edecek, isteyen başka devlet dairesinde devam edecekler. Yalana, dolana, kafa karışıklığına asla itibar etmeyelim."

Konuşmasında AK Parti iktidarı döneminde Tokat'a yapılan hizmetler hakkında da bilgiler veren Yıldırım, 15 yılda 15 katrilyonluk yatırım yapıldığını hatırlattı. Mevcut Tokat Havaalanının yetersiz olduğunu belirten Yıldırım, yeni havaalanının ihalesinin yapıldığını, Tokat'a 2 milyon yolcunun taşınacağını sözlerine ekledi.

Partisinin Tokat milletvekili adayları ile mitinge katılanları selamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsle kent merkezine gelişi

-Miting alanından görüntüler

-Başbakın Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TOKAT, ()

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3)AK PARTİ'Lİ YAZICI: KANDİL OPERASYONU TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olayı lanetlediğini belirtti. Kandil’de yürütülen operasyonları da değerlendiren Yazıcı, “Kandille ilgili hiç kimsenin laf söyleme lüksü yok. Top yekûn millet Kandil operasyonunun arkasındadır. Kandil operasyonu bir bakıma Türkiye’nin gücünü gösteriyor"dedi.

Seçim kampanyası için memleketi Rize’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kentte sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Genel başkan yardımıcısı Yazıcı, bayramlaşma sonrası gazetecilere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olaylarla ilgili konuştu, saldırı lanetlediğini belirtti. Yazıcı, “Bir kampanya dönemiydi ramazanın son günlerinde acı bir olay yaşadık Şanlıurfa'da. Kınıyorum, lanetliyorum. Her insanın, bir insanı öldürmesi hiçbir zaman sebebi olamaz. Bunu bir taraftan kınarken, terör ve terörist unsurlarla ya da terör odaklarına cesaret ve dersek veren eylem ve yaklaşımlarının bir empatisini yapmak gerekir. Bu ülke hepimizin, ülkenin güvenliğinden elbette hükümet olarak sorumluyuz. Ama aynı zamanda vatandaşlar olarak da sorumluyuz. Yani edindiğimiz bilgileri güvenliği sağlama çerçevesinde paylaşım içerisinde olmalıyız. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bu olayın asli ve manevi failleri adalete teslim ettilerö

‘KANDİLLE İLGİLİ HİÇ KİMSENİN LAF SÖYLEME LÜKSÜ YOK’

Suruç’ta yaşanan olaya benzer durumların yaşanacağına dair bir duyumun alınıp alınmadığına yönelik bir soru üzerine konuşan Yazıcı, TSK'nın Kandil'e yönelik operasyonlarını da değerlendirdi. Yazıcı, “Bir seçim kampanyası yürütmenin eskiden o bölgede bir takım zorlukları vardı. Ama muazzam bir güven ortamı oluşturuldu. ‘Çukur siyaseti’ dediğimiz, terör örgütünün şehirlerde bir çatışmaya, bir iç savaşa yönelik hazırlık yaptıklarının göstergesi bu. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki hassasiyeti ve duruşu, tüm güvenlik kuruluşlarımızla terör unsurlarının çukur siyaseti yerle bir edildi. Doğru iş yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti devleti terör olaylarının vuku bulmasına değil, terör odaklarına, teröristleri belirlemek suretiyle bunları ya caydırma, caymayanları da, direnenleri de imha etme suretiyle güvenlik bandı içerisinde kararlı bir çalışma yürütülüyor. İşte Kandil operasyonu da bunun uygulaması. Kandille ilgili hiç kimsenin laf söyleme lüksü yok. Top yekûn millet Kandil operasyonun arkasındadır. Kandil operasyonu bir bakıma Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Bir bakıma da terör unsurlarına da ne denli kararlı bir mücadeleyi zirveye taşıdığımızın uygulamadırö diye konuştu.

Yazıcı, hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu kararlı mücadelenin süreceği mesajını da verdi.

Görüntü Dökümü:

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Bayramlaşma töreni

Yazıcı açıklama

Detaylar

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Aytekin KALENDER/

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4)OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Şaban Demiril(59) ağır yaralandı.Kaza, Malkara-Keşan karayolunun 5'nci kilometresinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Kenan Kuru'nun(61) kullandığı 22 FZ 300 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Şaban Demiril idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Demiril, yola savrularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Demiril'i Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Demiril, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Şaban Demiril, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralıdan detaylar

-Çevrede bulunanların yaralıya yardım etmesi

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

-Sağlıkçıların yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazaya karışan araçlar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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