DHA YURT BÜLTENİ -  9

1 - Akşener: Allah aşkına kardeşlik, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaya dikkat çekip, olası provokasyonlar konusunda uyardı. Akşener, "Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim" dedi.

Bitlis'e gelen cumhurbaşkanı adayı Akşener, geceyi eşi, oğlu, gelini ve torunu ile birlikte Ahlat'ın Erkizan Mahallesi'nde bulunan evinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla bayram sofrası kurdu. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, kurulan bayram sofrasıyla en büyük hayaline kavuştuğunu ve davetlilere de icabet ettikleri için teşekkür etti.

Ahlat'ta kiralık da olsa artık bir evinin olduğunu belirten Meral Akşener, "Ben İYİ Parti'yi kurmak için arkadaşlarımla yola çıktığımda ilk Bitlis’e gelmiştim. Referandum döneminde de Bitlis’e gelmiştim. O zaman Ahlat’ta bir evim olmasını istediğimi söylemiştim. Bu sözümü yerine getirdim. Ahlat’ta şu anda kiralık da olsa bir evimiz var. Yine demiştim ki, ilk bayramı ve cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her bayramın birini Ahlat’ta geçireceğim. Ailemle birlikte geçireceğim. Şimdi seçim var, henüz cumhurbaşkanı seçilemedim. Ama bugün eşimle, oğlumla, gelinimle, torunumla ve dünürlerimle buradayım. Artık kendimi Ahlatlı hissediyorum. Bundan sonra da Ahlatlı olmaya devam edeceğim" dedi.

'ALLAH AŞKINA BU SEÇİME DAHA FAZLA KAN DÜŞMESİN'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a başsağlığı dileyen Akşener, olası provokasyonlara da dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bir seçime gidiyoruz, bu seçim dil itibariyle, insanların birbiriyle gerilimi itibariyle ve iktidar partisinin yöneticilerinin bizim gibilere yaptığı konuşmalar nedeniyle sanki seçim değil de savaşa gidiyormuşuz gibi oldu. Sayın Başbakan, kastettiği biziz. 'Alçakları yeneceğini söylüyor' yazıktır, günahtır. Alt tarafı bir seçim, sonuçta milletimiz oy kullanacak, birimizi seçecek, seçtiği kişiye başarılar dileyecek. Seçim dediğimiz şey de böyle olmak zorundadır. Bu ayrıştırıcı, bu kötüleyici, bu küfür eden dilin derhal Türkiye’yi terk etmesi gerekiyor. Suruç’ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz, kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. Ak Parti milletvekilinin ağabeyi vefat etti, Ailesine ve Ak Parti vekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat’tan Meral Akşener olarak, arkadaşlarımın, kardeşlerimin arasında bir mesaj iletmek isterim, Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına, bu ülkeden başka gidecek hiç birimizin bir yeri yok. Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim."

Devletin valisine, emniyet müdürüne, üst düzey bürokratlarına seslendiğini de belirten Akşener, "Bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürecek açıklamaların yapılmasında acilen büyük önem vardır. Bu konuda da devleti yönetenleri uyarmak isterim" diye konuştu.

Kahvaltının ardından vatandaşlarla ve partililerle bayramlaşan Akşener, daha sonra Muş’un Hasköy ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-Kahvaltı verilen alandan görüntüler

-Meral Akşener’in alana gelmesi

-Kahvaltıdan detaylar

-Akşener’in konuşması

-Akşener'in vatandaşlarla bayramlaşması

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), ()

////////////// GÖRÜNTÜLER "BİTLİS- İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI" BAŞLIĞI İLE SİSTEMDE

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2 - FETÖ'nün Sivas 'büyük bölge imamı' kadın böyle yakalandı



SİVAS'ta, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik operasyonda, örgütün 40 ışık evinden sorumlu sözde 'Sivas büyük bölge imamı' Raziye I. alışveriş merkezinde, örgüt faaliyeti yapan 5 kişi de saklandıkları yerde yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖPDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttülen soruşturma kapsamında operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde en az 35-40 ışık evinden sorumlu olduğu olduğu değerlendirilen firari Raziye I.’nın Sivas'ta bir hücre evinde gizlendiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polisler, Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında gözaltına aldı. Raziye I.’nın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polisler, yine örgütün sözde 'bölgeci' ve 'bölge talebe mesulü' konumundaki ve bir yıldır aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda firari şüpheliler Seda T.K., Seda S. ve Yeter D.'nin kentten kaçmaya hazırlandığını ve bulundukları hücre evlerinden ayrılarak, FETÖPDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan E.K.'nin eşi H.K.'nin ikametinde saklandıklarını tespit etti. Bu eve operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan Seda T.K. ve Seda S.'nin yakalandıkları evden önce gizlendikleri hücre evine de operasyon düzenleyen polis, örgüt içerisinde 'ev annesi' olduğu bilinen kişilerden sorumlu N.K.'nin burada barındığını tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda tespit edilen 4 hücre evinde arama yapan polis, 49 bin 160 lira, 450 euro, 725 dolar, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 tablet, 8 GSM hattı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları, bu evleri finanse ettikleri, haklarında adli işlem yapılan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına para, gıda yardımı yaptıkları, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılananlarla da örgüt kapsamında güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içi bağları devam ettirdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raziye I., Seda T.K., Seda S., Yeter D. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-Kadının AVM’ye girişi (Güvenlik kamerası)

-Polisin takibi

-Gözaltına alınması ve AVM’den çıkışı

Haber Hüsnü Ümit AVCISİVAS, ()

////////// GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ///////////

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3 - AK Parti Sözcüsü Ünal: Terör, hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ülkede şiddetten beslenen terör örgütünün zihniyetinin bazen kıpırdanmalarda bulunduğunu belirterek, "Özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkımızın güveni açısından terör hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi" dedi.

Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen programda, vatandaşlarla kent protokolü bayramlaştı. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'TÜRKİYE, HUZURA VE GÜVENE KAVUŞMUŞTUR'

Bayramlaşma töreninin sonunda açıklama yapan Mahir Ünal, buruk bir bayram kutladıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Suruç'ta milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız kardeşimiz çirkin, hain bir saldırıya uğradı, kardeşini kaybetti, 3 ağabeyi ve 1 yeğeni ağır yaralandı. Maalesef bu ülkede şiddetten, terörden beslenen, silahı ve şiddeti çözüm olarak gören hain terör örgütünün zihniyeti hâlâ bazen kıpırdanmalarda bulunuyor. Bildiğiniz gibi özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkımızın güveni açısından terör hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi. Aynı şekilde de kaynağında da terör şu an kurutuluyor. Bu açıdan milletimiz rahat olsun. Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur. Bu tür hâlâ eski alışılanlıklarına devam eden örgüte müzahir bazı grupların şiddet eğilimleri gerektiği şekilde karşılık görecektir. Türk yargısı bunlara karşı gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal'ın vatandaşlarla bayramlaşması

- Bayramlaşmadan detaylar

- Ünal'ın konuşması

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ DURUMU: KAHRAMANMARAŞ'TAN 15-MAHİR ÜNAL KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TÜM KANALLAR

GÜRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

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4- Bozdağ: Türkiye’de tehditle, şiddetle, ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suruç'ta partisinin milletvekili ve ailesine yönelik saldırıya ilişkin "Türkiye’de tehditle, korkuyla, şiddetle ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır" dedi.

Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Urfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Yıldız ve ailesine düzenlenen saldırıyı kınayarak şunları söyledi:

“Biz seçimleri büyük bir olgunlukla sürdürüyoruz. Demokratik olgunlukla. Ama bakın dün Urfa’da, meydana gelen saldırıda milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Bir yandan demokrasi bir yandan insan hakları diyecek bu alçaklar, öte yandan da demokratik mücadeleye, şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip korkuyla baskıyla tehditle kanla şiddetle ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar ifade ediyorum. Türkiye’de tehditle, korkuyla, şiddetle ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacak. Bu saldırıyı gerçekleştirenler buna katılanlar hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine, yürekten inanıyorum. Bunların arkasında, PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunlarında PKK terör örgütünün maşası olduğu, çok net. Onun içinde her yerde biz olmaya devam edeceğiz. Terörü de yok etmeye, teröristleri de yok etmeye milletimizin özgür bir ortamda seçim yapması için her türlü gayreti çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Baskı ile tehditle öldürmekle şiddetle netice alınması mümkün olmadığını hem terör örgütü öğrenecek, onlara da öğreteceğiz. Hem de bundan medet umanlar öğrenecektir.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detay görüntü

-Bayramlaşma

-Bozdağ’ın konuşması

-Bozdağ’ın gidişi

KJ:Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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5 - Brezilyalı turistler antik havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

DENİZLİ'deki dünyaca ünlü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kleopatra Antik Havuzu'nda, Brezilya vatandaşı olan kardeş iki kadın turist boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından havuzdan çıkarılan, ambulansla hastaneye kaldırılan turistlerin birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Brezilya'dan tatil için Türkiye'ye gelen 65 yaşındaki Jandira Maria D Souza ile kardeşi 61 yaşındaki Valdete Maria De Souza isimli iki kadın turist, bugün, Pamukkale'de 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki Kleopatra Antik Havuzu'na girdi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki yer alan ve içinde tarihi eserler bulunan havuzda bir süre yüzen Brezilyalı iki turist, derin tarafa doğru gittiklerinde boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran, havuza atlayıp, ikisini de sudan çıkardı. Brezilyalı iki kadın turist, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yolunda kalbinin iki kez durduğu öğrenilen Jandira Maria De Souza, müdahaleyle tekrar hayata döndürdü. Hayati tehlikesi bulunan ve yaşam destek ünitesine bağlanan Jandira Maria De Souza, hastanede yoğun bakıma alındı. Valdete Maria De Souza'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandira Maria De Souza'nın Türkçe bilen kızı Rose Maria De Souza, annesine geç müdahale edildiğini iddia etti. Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Rose Maria De Souza, "Ben Ankara'da yaşıyorum. Annem ve teyzem Brezilya'dan tatil için geldi. Biz çok mutluyduk. Annem boğuldu, hiç kimse yardım etmedi. Annem mosmordu, nefes alamıyordu, şimdi yoğum bakımda, adalet istiyorum. Ambulans 20 dakika sonra geldi. Annem yaşarsa beyninde problem olacak. Çünkü 30 dakika nefes almadı" dedi. Antik havuzdaki iki kadın turistin cankurtaran tarafından çıkarıldığı, ancak sağlık görevlisi olmadığı için ambulans gelene kadar turiste müdahale edilemediği iddia edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kızının havuzdaki olayı anlatması ve ağlaması

- Hastaneden detay

- Antik havuzdan arşiv görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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6 - Çanakkale’de 41 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 41kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevinde bulunan sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Eritre, Senegal ve Mali uyruklu 41 kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Bu esnada rahatsızlanan Afgan uyruklu 10 yaşındaki Azita Safari isimli kız çocuğu ise ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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7 - Bayram günü ölümüne serinlik

ADANA’da Ramazan Bayramını fırsat bilerek toplanan çok sayıda çocuk ve genç, boğulma riskine rağmen Seyhan Nehri üzerindeki köprüden nehre atlayarak serinledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle çok sayıda çocuk ve genç, Seyhan ilçesinde bulunan Reşatbey Mahallesi’ndeki Merkez Park’ta toplandı. Seyhan Nehri kıyısında bulunan parkta sıcaktan bunalanların bazıları bayramlıklarını çıkartarak Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan sallanan köprüden nehre atladı. Bazı gençler, “Atlamayanın kaynanası ölsünö diyerek arkadaşlarını da nehre atlamaları için teşvik etti. Nehirde bir süre yüzdükten sonra tekrar karaya çıkan çocuklar, defalarca köprüden atlayarak eğlendi.

Hüseyin Zıpkın (16), bayramın tadını çıkarttıklarını ve yüzme bildikleri için boğulmaktan korkmadıklarını belirterek, “Hava çok sıcak, yumurtayı yere kırsan pişer. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuzö dedi.

HER HAFTA EN AZ 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

Öte yandan, kentte bulunan göl, nehir ve sulama kanallarında her hafta en az bir çocuk boğularak hayatını kaybediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köprüden atlayanlar

- Hüseyin Zıpkın ile röportaj

- Atlayanlardan detay

- Köprüde bekleyenlerden detay

- Çocukların yüzmeleri, karaya çıkmaları

Haber - Kamera: Nuri PİR/ADANA, ()

SÜRE: 1'32" BOYUT: 93,6 MB

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8 - Bodrum plajlarında yer kalmadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'da tatilde giren vatandaşlar, namaz kıldıktan sonra yakınlarıyla da bayramlaşıp sahillere koştu. Sabah 10.30'dan itibaren şehir merkezinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşa tarlası plajları tıklım tıklım doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. 35 derece hava ve 21 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'da renkli görüntüler oluştu. Bazı yerli turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden günübirlik tur teknelerine binerek mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın cennet koylarını gezdi.

Ankara'dan eşi ve iki çocuğu ile birlikte üç günlük tatile gelen avukat Turgut Başol, "Bodrum her zamanki gibi çok güzel. Bayram hareketliliği de var. Seçim öncesinde 3 günlük tatil bize iyi gelecek diye düşündük" dedi.

Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt ise "Bodrum'da bayram ile birlikte hareketlilik başladı. Asıl hareketliliği seçimden hemen sonra bekliyoruz. Yine de doluluk oranlarımız yüzde 80'lerin üzerinde. Zaman zaman trafikte sıkışıklık oluyor ama abartıldığı kadar yok. Bayramın ikinci, üçüncü günü gelmek isteyenler için de yerimiz var, esnaf yavaş yavaş kendine gelmeye başladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahillerden görüntü

- Denize girenler güneşlenenler, su sporları yapanlar görüntü

- Yabancılardan görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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9 - Marmaris'te tatilciler, doyasıya eğlendi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler, disko ve barlarıyla dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda doyasıya eğlendi.

Türkiye'de 90 sıralı disko, bar ve gece kulüpleriyle tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı, bayram tatilcilerine keyif alacakları bir gece yaşattı. Sokakta bulunan işletmeciler, tatilcileri eğlendirmek için özel programlar hazırladı. Saat 23.30'da kapılarını açan eğlence mekanları, saat 00.30'da tamamen doldu. Kapılarını kapatan mekanlar, tatilci ve yabancı turistlerle eğlenceyi buluşturdu. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden tatilciler, gönüllerince eğlendi. Türk ve yabancı kadınlar, kurulan platformlarda müziğin ritmine uyup, dans etti. Bazı tatilciler ise sokakta eğlenmeyi tercih etti. Ayrıca bazı eğlence mekanlarında saat 03.00'ten sonra başlayan soğuk köpük partileri, turistleri serinletti. İşletmelerin tavanlarındaki makinelerden dökülen köpük içerisinde dans eden tatilciler ve turistler, eğlencenin tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokağın girişinden ve içinde kalabalık görüntü

- Sokaktaki bar, disko ve gece kulüplerindeki dansçı kadınlardan görüntü

- Sokaktaki bar, disko ve gece kulüpleri içinde eğlenenlerden görüntü

(Toplam: 5 dakika 31 saniye-398 MB. HD. Görüntü)

(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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10 - Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 7 yaralı

DİYARBAKIR'dan Silvan ilçesi istikametine doğru giden ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, karayolu kenarına parketmiş başka bir otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı.

Silvan yolu üzerinde bulunan Dicle Üniversitesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında sürücüsü belirlenemeyen 52 EP 890 plakalıbir otomobilin, park halindeki 34 RP 2457 plakalı başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen tarfik kazasında, çarpan araç içerisinde ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-Ambulanslardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

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11 - Gümüşhane'de sağanakta yol kapandı, araçlar hasar gördü

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde etkili olan sağanakta rögarlardan taşan su ile çevreden sürüklenen toprak ve çakıl yığınları nedeniyle Altıpınar köyündeki yol ulaşıma kapandı, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Torul'un Altıpınar köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak, taşkına neden oldu. Yağışın ardından rögarlardan taşan su, köy merkezindeki yolu kapladı. Bayramlaşmak için köy meydanında bulunan vatandaşlar da, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonucu oluşan sel, yol üzerindeki toprak ve çakılları da beraberinde sürükleyerek çevrede park halindeki araçlara hasar verdi, bazı iş yerlerini de su bastı. Köylüler küreklerle yolda biriken molozu temizlemeye çalıştı, iş yerlerinin ve diğer araçların zarar görmemesi için yola koydukları tahtayla set oluşturup, suyun yönünü çevirmeye çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar sürebileceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyde kapanan yol

Araçların hasar görmesi

Çevreden görüntüler

HABER : Sinan UÇAR KAMERA: GÜMÜŞHANE-

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12 - Zabıta memurlarına, lokantadan müşteriler kaçtığı için saldırdıkları iddiası

KONYA'nın Karatay ilçesinde seyyar satıcılarla çıkan arbedeye lokantacıların da karışması sonucu 1'i bıçakla olmak üzere 5 zabıta memurunun yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ.(19), adliyeye sevk edildi, diğerleri de polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doğukan İ., ifadesinde zabıtaların, seyyar satıcılara biber gazı sıkması sonucu müşterilerinin kaçıştığını buna tepki gösterirken kavga çıktığını iddia etti. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, bayram öncesi cadde üzerinde seyyar tezgah açan satıcılara, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıta memurlara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede de zabıta ekibi, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak müdahale etti.

MÜŞTERİLER KAÇTI DİYE SALDIRDILAR

?Bu sırada arbedenin yaşandığı yerde bulunan lokantasının sahipleri Doğukan İ., babası Atila İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve işyeri çalışan Selami Y. (22), biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçıştığını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından çıkan kavgada 5 kişi, zabıta memurlarına, sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. O anlarda bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çıkan kavgada zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklanarak, Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları, sopa, sandalye ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ak'ın tedavisinin sürdüğü, diğer zabıta memurlarının ise taburcu olduğu belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ., babası Atila İ., Aryen İ. ve Selami Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ., ifadesinde, "Zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Zabıta ekipleri bu sırada biber gazı kulandı. Bu nedenle lokantadaki müşteriler kaçtı. Sonra bu hadise meydana geldi." dediği öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı Doğukan İ. de adliyeye sevk edildi.

(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin, kavgaya müdahalesi

- Güvenlik kamerası

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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13 - Yavru köpeğin üzerinden iş makinesi geçtiği şüphesi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ayakları ve kuyruğu kesilen yavru köpek hayvanseverler sayesinde ölümden dönerken, İstanbul'da tedavi altına alındı. Durumu iyiye giden köpeğin birkaç gün sonra operasyona alınması planlanıyor. Köpeği bulan Nuray Ersoy, jandarma ile birlikte bölgede yaptıkları incelemede köpeğin patilerini bölgede çalışma yapan iş makinesinin biçmiş olabileceğini söyledi.

Önceki gün akşam saatlerinde, Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alanda hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği gördü. Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. İstanbul Hayvan Hastanesi küçük köpeğin su içerken görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak, "Maması yedirildi, suyu içirildi. Pansuman yapılıp yara bölgesi iyice temizlendi. Röntgenleri çekildi ve şimdi istirahatta, yarını bekliyor. Duaları desteğiyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" diye bilgilendirmede bulundu. Hayvanseverler, küçük köpeğin durumunu takip ederken, kimileri ise protez bacak yapma teklifinde bulundu.

Sapanca'da köpeğin ilk tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Onur Çakmak, "13 Mayıs saat 21.00 sıralarında kliniğimize 1 aylık yavru köpek dört bacağı ve kuyruğu sivri bir cisim ile kesilmiş olarak geldi. Şokta olan ve yüksek kan kaybı yaşamış olan köpeğe acil müdahale yapıldı. Yapılan müdahaleler sonrası hayatı fonksiyonları yerine getirilen yavru köpeğin gece saatlerinde İstanbul'a hayvan hastanesine sevki gerçekleştirildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen yavru köpeğin durumu günden güne iyi gitmektedir. Şu an operatif müdahaleyi kaldıramayacağı için operasyona alınamayan hastamızın birkaç güne operasyona alınması planlanmaktadır’’ dedi.

'KUVVETLİ İHTİMAL İŞ MAKİNESİ BEBEĞİN PATİLERİNİ BİÇTİ'

Köpeği bulan Nuray Ersoy ise yaptığı açıklamada, "Bebek orman yolunda besleme noktalarımdan birinde kardeşleriyle yaşıyordu. Rutin beslemeye gittiğimde yol kenarında otların içinde bu şekilde yatarken buldum. 4 patisi kuyruğu kopmuş hareketsiz yatıyor, annesi de yaralarını yalıyordu. Şok halinde veterinere gittik. Aklımıza ilk gelen bunu bir insanın yaptığı yönünde oldu. Çünkü araç ezse sadece patileri mi kopardı? başka yabani bir hayvan sadece patilerini mi koparırdı? 'Hayır dedik insan yaptı' travma geçirdik. Suç duyurusu için jandarmaya gittik. Jandarma ile birlikte olay yerine gittiğimizde orada oturan bir çift ile karşılaştık, durumu anlattık ve onlardan şu bilgiyi aldık, 'Bugün burada iş makinesi çalıştı' dediler. Hemen bebeği bulduğumuz noktayı jandarmayla inceledik, yol kenarındaki otlar muntazam bir şekilde kesilmiş ve bazı yerlerde de toprak yığınları gördük. Yani kuvvetli ihtimal iş makinesi bebeğin patilerini biçti. Bunu bir insanın yapmaması içimizi biraz rahatlatırken, bebeğin kaderinin bu kadar acı olması hala kalbimizi çok acıtıyor. Sohayko derneğinin himayesinde şu an İstanbul Hayvan Hastanesi'nde." diye açıklamada bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI KINADI

Sapanca Belediye Başkanı Başkan Aydın Yılmazer ise sosyal medyadan, "İlçemiz sınırları içerisinde 4 ayağı kesilerek vatandaşlarımız tarafından veterinere götürülen köpeğe yapılan vahşetin hiçbir açıklaması ve tanımlaması olamaz. Her canlının özgür olarak yaşama hakkına saygı duyulması gerektiğini bu olayla tüm insanlığa tekrar hatırlatmak isterim. Bu vahşeti yapanların hukuki olarak ve Allah katında cezalandırılmaları gerektiğinin bilincinde olduğumuzu belirterek bu olayı kınıyorum." diye paylaşımda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İstanbul'daki havyan hastanesinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler