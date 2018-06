DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN YILMAZ: 80 YILDA YAPILMAYANI YAPTIK

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, muhalefetin eleştirilerine cevap vererek, "Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor. 16 yılda yapma değil, sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat ve kat fazlasını yaptık" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ta bazı ziyaretlerde bulundu. Bakan Yılmaz ilk olarak yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal'ı makamında ziyaret etti. Esnafların bu ülkenin temel taşı olduğunu ifade eden Yılmaz, toplumun en güçlü halkalarını esnafların oluşturduğunu söyledi. Yılmaz "Biz her aldığımız kararda acaba esnafımız ne der, esnafımıza hangisini yaparsak daha çok esnafa katkıda bulunur, bundan sonra diğer unsurlara katkıda bulunur diye düşündük. Esnafımızı hiç ezdirmedik. Her ne kadar diğer taraf kapanan esnaf sayısı bu kadar diyorsa da kapananın kesinlikle iki katı, üç katı açılan var. Dolayısıyla onlar kapananı söyleyecek ama kapanandan 3 kat daha yarına umutla bakan var" dedi.

'80 YILDA YAPILMAYANI YAPTIK'

80 yılda yapılanın kat ve kat fazlasını 16 yılda yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz "Hızlı tren her geldiği yerlerde kan dolaşımını hızlandırmıştır. Bir eski Konya'ya bakın bir de yeni Konya'ya bakın, Eskişehir'e bakın. Hızlı trenin bağlandığı illere bakın. İşte Bursa, İzmir, İstanbul'a gidiyor. Dolayısıyla rayları döşemeye başladık. Yerköy'den döşene döşene geliyor. Allah izin verirse gelecek yıl bu dönemlerde bu rayların üzerinde test vagonlarının çalıştığını göreceğiz. Hızlı treni söylemekle önemi ve konforu anlaşılmaz. İnşallah yaşanıldığı zaman görülecek. Türkiye bizden önceki dönemde ne kadar geri bırakılmış diye görüyorsunuz. Allah nasip ederse sadece Ankara-Sivas olmayacak, Sivas-Erzincan'la devam ediyor. İhaleleri yapılmış durumda. Yine proje ihalesinde Sivas-Malatya da olacak. Sivas o zaman bir kavşak noktası olacak. Hak ettiği yeri alacak. Yaptığımız her işi çok daha iyi yapacağız. O bakımdan hızlı treni diyorum, görmeden bilinmez. Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor. 16 yılda yapma değil, sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat ve kat fazlasını yaptık. Bunlar mutlaka yapılacak olanlardı. 80 yılda yapılanın 2 katı, 3 katı, 4 katı fazlası üzerine yapılmış olacak. Bunlar sizin dönemin eksikleri. Eğer sizin dönemin eksikleri olmasaydı, yani bizden önceki dönemin biz, bizim dönemde kat ve kat fazlasını yapardık ama çok büyük mesafe aldık. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir. Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan'. Dolayısıyla yapmak zor. Allah'a hamd olsun biz yaparak geldik. Yaparak da gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Birlik Başkanı Beşir Köksal, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Yılmaz'a teşekkür etti. Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil'i de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2)GÖREV SÜRESİ DOLAN ABD'Lİ KONSOLOS: ADANALILARI TANIMAKTAN KEYİF ALDIM

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Türkiye'deki görev süresinin dolduğunu belirterek, temmuz ayında ABD'ye döneceğini açıkladı. Specht, "Toros Dağları'nda yürüyüş yapmaktan, Seyhan Nehri boyunca Adana ve Mersin maratonlarında koşmaktan, geçmiş imparatorlukların birçok kalıntılarını keşfetmekten, Adana kebabı yemekten ve hepsinden önemlisi Adanalıları tanımaktan keyif aldım" dedi.Konsolosu Linda Stuart Spech, konsolosluk konutunda bir araya geldiği gazetecilere 3 yıllık görev süresi hakkında bilgi verdi. Son dönemlerde Mardin, Van, Hatay, Diyarbakır ve Gaziantep'te veda ziyaretleri yaparak bölgede yaptıkları çalışmaları anlattığını belirten Specht, "Geçtiğimiz bahar aylarında ben ve ekibim Mardin'e seyahat ettik. Her yıl düzenlediğimiz Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ni desteklemek için gittik. Yerel ortaklarımızla motivasyonel konuşmacılar, interaktif eğitim ve ağ oluşturma etkinlikleri koordine ederek her yıl 100'den fazla iş kadınına somut beceriler kazanacakları, yeni ortaklıklar kurabilecekleri ve mevcut işletmelerini bir sonraki seviyeye taşımak için faydalanabilecekleri aktiviteler yaptık. Böyle büyük ve önemli çalışmaları desteklemekten gurur duyuyoruz. Ayrıca, Konsolosluğumuz, fikri mülkiyet hırsızlığını engelleme, ekonomik büyüme ve verimliliği teşvik etme, yenilikleri resmi olarak kaydetme ihtiyacına odaklanmamız için bir gün olan Dünya Fikri Mülkiyet Günü için de bir panel düzenlemek için Adana'daki yerel bir organizasyonla işbirliği yaptı" diye konuştu.

TEMMUZ AYINDA AYRILIYOR

Adana'dan ayrılacak olması nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Linda Stuart Specht, şunları söyledi:

"Temmuz ayında Adana'da ayrılacağım. Toros Dağları'nda yürüyüş yapmaktan, Seyhan Nehri boyunca Adana ve Mersin maratonlarında koşmaktan, geçmiş imparatorluklarının birçok kalıntılarını keşfetmekten, Adana kebabı yemekten ve hepsinden önemlisi Adanalıları tanımaktan keyif aldım. Büyük bir şehir olsa da Adana'da küçük bir kasaba hissi var. İnsanlar rahat, sıcak, cömertler ve topluluğunuzun parçası olmak benim için neşe ve onur kaynağı oldu. Lütfen ağustos ayında yerime gelecek olan Alejandro Baez için de beni karşıladığınız cömertlikle ona da hoş geldiniz demenizi isterim."

Açıklamalarının ardından gazetecilerle bir süre sohbet eden Linda Stuart Specht, bundan sonra ABD'de görev yapacağını söyledi.

3)TRAKYA GÜMRÜKLERİNDE 5 GÜNDE 2876 KİŞİ OY KULLANDI

EDİRNE'de Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına 24 Haziran milletvekili ile cumhurbaşkanlığı seçimleri için konulan 6 sandıkta 5 günde 2876 seçmen oy kullandı.24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında yaşayan ve seçmen kayıt listelerinde yer alan seçmenlerin oy kullanması için 7 Haziran günü sınır kapılarına sandıklar kuruldu. Edirne İl Seçim Kurulu tarafından Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule'ye 3, Hamzabeyli sınır kapısına 1 ve Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na 2 olmak üzere 6 sandıkta oy kullanma işlemi 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Edirne İl Seçim Kurulu Başkanlığı verilerine göre 5 günde Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş kısmında 1983, çıkış kısmındaki sandıkta 295, gar gümrüğündeki sandıkta ise 59 seçmen oy kullandı. Hamzabeyli de 86 seçmen, İpsala'da ise 453 seçmen oy kullandı. Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Derviş Yeşildal, oyunu kullandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Almanya'da yaşıyorum oy kullandığım için ve böyle bir şans verildiği için çok mutluyum. Sınır kapısına geldiğimde oy kullanma başlamış, buna sevindim. Yoksa Almanya'da konsolosluk da kullanacaktım böyle iyi oldu" dedi.

Almanya'dan ailesiyle birlikte Ramazan Bayramı için Türkiye'ye gelen Vasfi Ay'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda oyunu kullandı. Ay, herkesin oyunu kullanması gerektiğini ifade ederek, "Vatanımızın güzelliği ve huzuru için oy kullandım. Ramazan Bayram tatili için gelmeseydim, konsoloslukta kullanacaktım" şeklinde konuştu.

4)CHP'DEN HALILI PROTESTO

İZMİR'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, yanlarında getirdikleri halı ile iktidar partisini eleştirdi. Ülkede bir çok sorunun yaşandığını öne süren CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, "Ülkenin sorunları sarayın halısının altına süpürülüyor" dedi.CHP Konak ilçe örgütü üyeleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir araya geldi. Yanlarında getirdikleri halının altına bir çok konu başlığı yazan partililer, iktidarı eleştirdi. Konak CHP İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, bu halının sarayın halısı olduğunu öne sürerek iktidarın ülkede yaşanan sorunları bu halının altına süpürdüklerini savundu. Ak Parti döneminde sorunların artığını ileri süren partililer, hazırladıkları ve üzerinde , 'Kadına şiddet yüzde 1400 arttı', 'AKP döneminde tüketicinin banka borcu 499,5 oldu' yazılı dövizler taşıdı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, "AKP'nin 16 yıllık yıkım tablosunu ortadan kaldıracağız. Devlet adamları yetiştirerek, geleceği kurtaracağız. 24 Haziran'da iktidar olacağız" dedi. Konuşmasında Hz. Ali'nin sözlerinden de alıntı yapan İlçe Başkanı Gruşçu, "Mevcut iktidar bırakın bir saat adaletle hükmetmeyi, kendi ikballeri için alın teriyle bir ay çalışıp bir asgari ücretlinin maaşını bir dakikada sarayda harcıyor" dedi.

'YERLLİ VE MİLLİ SERMAYEYİ SATTILAR'

Konuşması sürerken halıyı yavaş yavaş kaldıran Çağrı Gruşçu, "Onlarca şeyi halının altına süpürmüşler. Ne yaptılar? Keyfi göz altılar yaptılar. Neden yaptılar? Benden olan olmayan diye insanları ayırdılar. Sağlık sisteminde pahalı ilaçlar yaptılar ve ne yazık ki ilaçlarımız çok pahalı oldu. Artık sağlık sistemi çökmüş durumda. Gittiğiniz zaman hiçbir yerden ilaç alamıyoruz. Para ödemek zorunda kalıyoruz. Cebimizde para yok ama ilaçlara para ödüyoruz. Fabrikaları sattılar. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra bir kalkınma hareketi başlattı ve 46 tane çok önemli fabrika kurdu. Fabrikalar yerli ve milli sermaye ile kuruldu. Ama onlar ne yaptı? Yerli ve milli sermayeyi yok etmek pahasına bu fabrikaları sattılar ya da özelleştirdiler. Yok pahasına yabancı sermayeye peşkeş çektiler. Şimdi de Türkiye üretemez hale geldi. Türkiye üretecek, ürettiğini bölüşecek ve yeniden bir refah ortamı sağlayacağız. Ve yerli, milli sermayeli fabrikaları yeniden açacağız. Ama onlar buna da kulağın tıkadı, sattıkları fabrikaları halının altına süpürdüler."

Gruşçu'nun açıklamasının ardından CHP'liler protestosunu sonlandırarak dağıldı

5)DOMUZLAR BODRUM İLÇE MERKEZİNİ MESKEN TUTTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen 2 hafta boyunca kenar mahallelere inen domuzlar, bu kez şehrin en işlek caddesinde görüldü. Domuzlara alışan Bodrumlular ise elleriyle beslemeye başlayınca ilginç görüntüler ortayla çıktı.

Bodrum'da aç ve susuz kaldıkları için iki haftadır ilçenin kenar mahallelerine inen domuz sürüleri, bu kez şehrin merkezinde görüldü. Turistik Gümbet Mahallesi'nin İnönü Caddesi'nde dolaşan yaklaşık 30 domuzun yer aldığı sürü, caddeden karşıya geçerken otomobillere aldırış etmedi. Yavrularıyla lüks villaların da aralarında yer aldığı evlerin bahçelerine giren domuzlar, bol bol su içti. Mahalle halkı, eliyle ekmek ve su verdiği domuzların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

Vatandaşlardan 32 yaşındaki Mehmet Bekar, "Kış aylarında su ve yiyecek sıkıntısı çekmeyen domuzlar, yaz aylarında bunları bulamıyor. O nedenle şehrin merkezine kadar indiler. Tek dertleri, bir lokma yiyecek ve biraz su. Yavruları ile dolaşıyorlar, onları beslemeleri lazım. Kimseye bir zararları yok. Bodrumlular onlara, onlar da şehirde yaşayanlara alıştı" dedi.

6)KALECİLER SUDA ANTRENMAN YAPTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Göztepe'nin kalecisi Beto'nun antrenörü Suat Arıcan, Bodrum'daki bir futbol okulundaki çocukların eğitimine katıldı. 2 gün süren eğitimin sonunda çocukların bu günleri keyifle hatırlaması için Arıcan, son antrenmanı denizde yaptı. Çocukların topu tutmak için denizin içinden zıplayarak, suya atlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'da hizmet veren Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nu, Göztepe'nin kalecisi Beto'nun antrenörü Suat Arıcan ziyaret etti. Antrenör Suat Arıcan, gelecekte altyapı takımlarında mücadele etme şansı bulunan çocuklarla bir araya geldi. Altyapıdaki sporcuların son iki antremanına Arıcan da katılıp, destek verdi. Çocuklara normal antrenmanlarının yanı sıra kaleciliğe yönelik de çalışmalar yaptıran Arıcan, bu eğitimi mutlu olarak hatırlamaları için son antrenmanı denizde yaptırdı. Futbol okulunda eğitim gören çocuklar, 2 günlük eğitimi renkli görüntülerle tamamladı.

Antrenör Suat Arıcan, Bodrum'daki futbol okulunda kaleci portföyünün yüksek olduğunu belirterek, "Kaleci portföyü çok inanılmaz. Yaklaşık 15-20 tane kaleci adayı var. Bizim de amacımız bu çocukları burada keşfetmek yeni Beto'ları yeni Eren'leri yeni Göktuğ'ları yeni Arda'ları ülkemize kazandırmak. 2 gün boyunca çok güzel çalıştık. Buradaki en büyük eksikliğimiz kaleci antrenörünün bulunmayışıdır. Eğitim 2 gün bile olsa çocuklar çok güzel gelişim gösterdiler. İnşallah, bu doğrultuda aynı şekilde devam ederler. Denizde antrenman biraz daha farklı. Bizim amacımız sahada, ama çocuklara da eğlence olması açısından, ayrıca bir aktivite yaptık. Onlar daha çok mutlu olsun diye, yoksa işimiz yeşil sahalarda" dedi.

