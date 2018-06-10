DHA YURT BÜLTENİ - 9

Cumhurbaşkanı adayı Akşener: Ben inanıyorum ki ikinci tura beni bırakacaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir programı kapsamında Bergama’da düzenlenen mitingte vatandaşlara seslendi. İyi Parti’nin kurulması ve kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmasıyla, seçimin ikinci tura kalacağını öne süren Akşener, "Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda karşısında kimi görmek istemez, sizlerden ona göre oy vermenizi istiyorum" dedi.

İzmir programı kapsamında Bergama’ya gelen İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti otobüsüyle ilçe turu atarak vatandaşları selamladı. Daha sonra Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı. Ellerindeki Türk ve İyi Parti bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar ‘İyi mi böyle’, Tayyip gidiyeah, Akşener geliyeah’, ‘Paşaymış hadi be oradan’, ‘Atatürk yolunda İyi’ler geliyor’ ‘Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, Tamam mı?’ ve ‘Kötülerin düşmanı, iyilerin Momy’si’ ‘İzmir’de simite gevrek, Cumhurbaşkanına Meral Akşener denir’ yazılı dövizler taşındı. Akşener platforma çıktığında ise kadınlar ellerindeki tülbentleri Akşener’e verdi. Havanın sıcak olması ve ramazan ayı nedeniyle alanı dolduran vatandaşlardan helallik isteyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdüB

"Bu Bergama’nın sıcağında oruç ağızla buradasınız. Bu benim için bir vebal. Hakkınızı helal edin. Gittiğimiz her yerde, her ilçede bu ramazan ayında bizleri coşkuyla karşılıyorsunuz. Milletime ölünceye kadar şükran duyacağım. Kadınlara şükran duyacağım. Bazen düşünüyorum, eğer bana 'çık yola' demeseydiniz, evde otursaydım nasıl bir seçim olurdu acaba? Ben partiyi kurdum, cumhurbaşkanı adayı oldum ve Tayyip Erdoğan’ın ikinci tura kalacağı kesinleşti. Zamanında 'Ananı da al da git' dediği seçmene bugün yalvarıyor oy için. Şehide 'kelle' diyordu, 'Sayın Öcalan' diyordu. Biz yuhlamıyoruz, 24 Haziran'da gereğini yapacağız. Evet 24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Siz iki şeyin kararı vereceksiniz. Cumhurbaşkanı kim olacak? Mecliste çoğunluğu kim alacak? Bunlara karar vereceksiniz. Ben inanıyorum ki Millet İttifakı çoğunluğu alacak. İkinci tura da beni bırakacaksınız."

'MİLLETİN GÖNLÜNDE OLMAK İSTİYORUM'

Seçim döneminde televizyonlarda kendisinin yeteri kadar gösterilmediğini ileri süren Meral Akşener, söyle dedi:"Bir kadından ne kadar korktuğunu görüyoruz. Televizyonlarda karartmaların ne kadar çok belli olduğunu görüyorsunuz. Beni televizyonlarda göstermelerini beklemiyoruz. Ben havuz medyasında olmak yerine milletin gönlünde olmayı istiyorum. Bunları geçmişte yaşadık. Rahmetli Süleyman Demirel’i konuşturmayan valileri gördük. Rahmetli Türkeş’i konuşturmayan valileri gördük. Ne oldu? Valiler gitti. Şimdi en çok neye gülüyorum biliyor musunuz. 'Tayyip Erdoğan milletin adamı' diyorlar. Yanındaki korumaların askerlerin belindeki silahları çıkarttırıyorsun. Sen nasıl bir başkomutansın, sen milletinden korkuyorsun. Sen kim milletin adamı olmak kim. Sen milletin adamı olsan, 1153 odalı sarayın olmaz. Sen milletin adamı olsan çocuklarının gemicikleri olmaz. Tayyip Erdoğan, 'zengin olursa hırsızlık yapmıştır' dedi. Ben demedim kendi dedi, doğru söylemiş."

'SİZ HASTALANIN, YANDAŞ KAR ETSİN'

Türkiye’nin yapacağı projeleri için yeterli kaynağa sahip olduğunu ifade eden Akşener, yapacağı projeler için de kaynaklarını açıkladı. Türkiye’nin gıda ithal etmesinin önüne geçeceğini söyleyen Akşener, çiftçinin 4 litre sütle bir litre mazot alamadığını, tarlaya küstüğünü ifade etti. Akşener, şunları söyledi:"Buğdayı ve samanı, küçükbaş hayvanı, sarımsak mercimeği ithal eder olduk. Gelecekte savaşlar gıdalar yüzünden çıkacak. Bunun özellikle yapıldığına inanıyorum. İktidar olduğumuzda bu ülkeye gıda ithalatını bitirip ihracat yapar hale getireceğiz. Bizimde projelerimiz var. Bizim projelerimiz yok diye dalga geçtiler. Biz diyoruz ki Türkiye’de yüzde 11 işsiz var. İşsizlere istihdam yaratacağız. Gençlere istihdam yaratacağız. Gençlere iş vermek devletin görevidir. O devlet iş verinceye kadar bakmakla yükümlüdür. Bunun için de iş buluncaya kadar 500 lira vereceğiz. Hep diyorlar 'kaynak nerede?' Türkiye’nin kaynağı var. Hırsızların cebinde o kaynak. Şehir hastanelerini yandaş müteahhitlere verdiler. Hasta garantisi verildi. Siz hastalanın, yandaş kar etsin. Siz hastalanmasanız dahi yandaşa para ödenecek. Köprüler, tüp geçitler hepsi yandaşa verildi. Hepsine müşteri garantisi verildi. Kanal İstanbul projesi 65 milyar dolara mal olacak. Ben soruyorum bunun kaynağını nereden bulacaksın? Bu projenin geliri ne olacak? Ben kaynaklarımı söyleyeyim; TRT’yi satıyorum. Çünkü çiftliğe dönmüş, eski parayla 2,5 trilyon zarar ediyor. Bir sürü 'ah' alıyor, Seyretmediğiniz diziler var ama parasını sizden alıyorlar. Bu kurumu özelleştiriyorum. Buradan gelecek kaynakla gençlere maaş veriyorum. Emekliye, iyi bayramlar ikramiyesi diye yola çıktılar. Kimine 1000 lira, kimine 500 lira, kimine de 700 lira verdiler. Yani onu da beceremediler. Ceplerinden para çıkmasın istiyorlar." 24 Haziran’daki seçimlerin ikinci tura kalacağını iddia eden Akşener, rakibi Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda kendisini aday olarak istemeyeceğini iddia etti. Akşener, seçmenden şu sözlerle oy istedi:"Biz önce Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldik. Onlar 'Atatürk' diyemiyorlardı, 'Atatürk' demeye başladılar. Taşeron işçilere iyi geldik. Biz 7 aylık bir partiyiz. Taşeron işçileri konuştuk iyi geldik. Çiftçiye mazotta yalan söylediler. İnşallah onu biz düzelteceğiz. Kısacası biz Türkiye’ye iyi geldik. İyi Parti çiftçiye köylüye, gençlere emeklilere iyi geldi. Öğretmenlere de iyi gelecek. Sebebi şu, biz siyasette demokratik rekabeti başlattık. Sonuçta seçmen kazanacak. Acaba Tayyip Erdoğan ikinci turda karşısında kimi görmek istemez ona göre oy vermenizi istiyorum." Bergamalılara partisinin İzmir milletvekili adaylarını tanıtan Akşener, Manisa mitingi için ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alandan görüntü

- Mitingden görüntüler

- Meral Akşener’den görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN-Mustafa KÖPRÜLÜ- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyerek, "Ben inanıyorum ki Millet İttifakı çoğunluğu alacak. İkinci tura da beni bırakacaksınız" dedi.

İzmir programı kapsamında Bergama'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti otobüsüyle ilçe turu atarak vatandaşları selamladı. Bergama Cumhuriyet Meydanı'na gelen Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganlarıyla karşılandı. Ellerindeki Türk ve İyi Parti bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, 'İyi mi böyle', Tayyip gidiyeah, Akşener geliyeah', 'Paşaymış hadi be oradan', 'Atatürk yolunda İyi'ler geliyor' 'Çok iyi oldu, çok da güzel oldu, Tamam mı?' ve 'Kötülerin düşmanı, iyilerin Momy'si' 'İzmir'de simite gevrek, Cumhurbaşkanına Meral Akşener denir' yazılı dövizler taşındı. Akşener platforma çıktığında ise kadınlar ellerindeki tülbentleri Akşener'e verdi.

Havanın sıcak olması ve ramazan ayı nedeniyle alanı dolduran vatandaşlardan helallik isteyen Akşener, "Gittiğimiz her yerde, her ilçede, bu Ramazan ayında bizleri coşkuyla karşılıyorsunuz. Milletime ölünceye kadar şükran duyacağım. Kadınlara şükran duyacağım. Bazen düşünüyorum, eğer bana 'çık yola' demeseydiniz, evde otursaydım nasıl bir seçim olurdu acaba? Ben partiyi kurdum, cumhurbaşkanı adayı oldum ve Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalacağı kesinleşti. Zamanında 'Ananı da al da git' dediği seçmene bugün yalvarıyor oy için. Şehide 'kelle' diyordu, 'Sayın Öcalan' diyordu. Biz yuhalamıyoruz, 24 Haziran'da gereğini yapacağız. Evet 24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Siz iki şeyin kararını vereceksiniz. Cumhurbaşkanı kim olacak? Mecliste çoğunluğu kim alacak? Bunlara karar vereceksiniz. Ben inanıyorum ki Millet İttifakı çoğunluğu alacak. İkinci tura da beni bırakacaksınız."

'SEN KİM, MİLLETİN ADAMI OLMAK KİM'

Seçim döneminde televizyonlarda kendisinin yeteri kadar gösterilmediğini söyleyen Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir kadından ne kadar korktuğunu görüyoruz. Televizyonlarda karartmaların ne kadar çok belli olduğunu görüyorsunuz. Beni televizyonlarda göstermelerini beklemiyoruz. Ben milletin gönlünde olmayı istiyorum. Bunları geçmişte yaşadık. Rahmetli Süleyman Demirel'i konuşturmayan valileri gördük. Rahmetli Türkeş'i konuşturmayan valileri gördük. Ne oldu? Valiler gitti. Şimdi en çok neye gülüyorum biliyor musunuz? 'Tayyip Erdoğan milletin adamı' diyorlar. Yanındaki korumaların askerlerin belindeki silahları çıkarttırıyorsun. Sen nasıl bir başkomutansın, sen milletinden korkuyorsun. Sen kim, milletin adamı olmak kim. Sen milletin adamı olsan, 1153 odalı sarayın olmaz. Sen milletin adamı olsan, çocuklarının gemicikleri olmaz. Tayyip Erdoğan, 'zengin olursa hırsızlık yapmıştır' dedi. Ben demedim kendi dedi, doğru söylemiş."

'SİZ HASTALANIN, YANDAŞ KAR ETSİN'

Akşener, yapacağı projeler için Türkiye'nin yeterli kaynağa sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin gıda ithal etmesinin önüne geçeceğini söyleyen Akşener, çiftçinin 4 litre sütle bir litre mazot alamadığını, tarlaya küstüğünü ifade etti. Akşener, şöyle konuştu:"Buğdayı ve samanı, küçükbaş hayvanı, sarımsak mercimeği ithal eder olduk. Gelecekte savaşlar, gıdalar yüzünden çıkacak. Bunun özellikle yapıldığına inanıyorum. İktidar olduğumuzda bu ülkeye gıda ithalatını bitirip, ihracat yapar hale getireceğiz. Bizim de projelerimiz var. Bizim projelerimiz yok diye dalga geçtiler. Biz diyoruz ki; Türkiye'de yüzde 11 işsiz var. İşsizlere istihdam yaratacağız. Gençlere istihdam yaratacağız. Gençlere iş vermek devletin görevidir. O devlet, iş verinceye kadar bakmakla yükümlüdür. Bunun için de iş buluncaya kadar 500 lira vereceğiz. Hep diyorlar 'kaynak nerede?' Türkiye'nin kaynağı var. Hırsızların cebinde o kaynak. Şehir hastanelerini yandaş müteahhitlere verdiler. Hasta garantisi verildi. Siz hastalanın, yandaş kar etsin. Siz hastalanmasanız dahi yandaşa para ödenecek. Köprüler, tüp geçitler, hepsi yandaşa verildi. Hepsine müşteri garantisi verildi. Kanal İstanbul projesi 65 milyar dolara mal olacak. Ben soruyorum, bunun kaynağını nereden bulacaksın? Bu projenin geliri ne olacak?" 24 Haziran'daki seçimlerin ikinci tura kalacağını söyleyen Akşener, Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda kendisini rakip olarak istemeyeceğini iddia etti. Akşener, seçmenden şu sözlerle oy istedi: "Biz önce Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldik. Onlar 'Atatürk' diyemiyorlardı, 'Atatürk' demeye başladılar. Taşeron işçilere iyi geldik. Biz 7 aylık bir partiyiz. Taşeron işçileri konuştuk, iyi geldik. Çiftçiye mazotta yalan söylediler. İnşallah onu biz düzelteceğiz. Kısacası biz Türkiye'ye iyi geldik. İyi Parti çiftçiye, köylüye, gençlere emeklilere iyi geldi. Öğretmenlere de iyi gelecek. Sebebi şu, biz siyasette demokratik rekabeti başlattık. Sonuçta seçmen kazanacak. Acaba Tayyip Erdoğan ikinci turda karşısında kimi görmek istemez ona göre oy vermenizi istiyorum." Bergamalılara partisinin İzmir milletvekili adaylarını tanıtan Akşener, Manisa mitingi için ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akşener'in açıklamaları



Haber:Mehmet CANDAN- Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()

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Çiftlikte yangın çıktı ve 2 gün sürmesi bekleniyor

Kahramanmaraş'taki hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Alevlere diğer bölmelere sıçramadan itfaiye tarafından müdahale edilirken, 2 bin ton civarındaki balyanın 2 günde ancak söndürülebileceği belirtildi.

Saat 04.30 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Dereköy Mahallesi'ndeki 160 dönüm alan üzerine kurulu büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposundanden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi çiftlik çalışanları yaparken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen alevlere müdahale eden ekipler, alevlerin çiftliğin diğer bölümlere sıçramasını önledi.

2 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

2 bin ton civarında saman balyası olduğu belirtilen depodaki yangına itfaiye ekipleri 12 itfaiye aracı, 6 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları kapsamında bir taraftan alevlere doğrudan müdahale edileceği, diğer taraftan da balyaların iş makineleri yardımıyla dışarı çekilerek söndürme işlemi yapılacağı, bu nedenle yangının 2 günde söndürülebileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye araçları

- Ekiplerin yanında müdahalesi

- Alevler

- Söndürme çalışmalarından detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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TANAP'ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek

Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), 12 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törende açılacak.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nda gerçekleştirilecek açılışla ilgili olarak TANAP tarafından azılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada, açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştireceği belirtilerek şöyle denildi:"Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen TANAP'ın açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları, enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacaklardır. Son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası'nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atmış olan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel işbirliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı göstermektedirler. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu takip eden ve Güney Gaz Koridoru'nun belkemiğini oluşturan TANAP, bu çabaların somut örneklerinden biridir. Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerek Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergâhlardan dünya pazarlarına taşınması, bölgede işbirliği ve karşılıklı güvenin yaygınlaşmasına da beraberinde getirecektir."

Görüntü dökümü:

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-Açılışı yapılacak olan TANAP tesisinin arşiv görüntüsü

Haber-Kamera:SEYİTGAZİ,(Eskişehir),()

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Hilvan'da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, birbiriyle husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında tartışan aile fertleri, mahalle camisinin önünde birbirleriyle karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahlar kullanıldı. Olayda Hacı Alan, İbrahim Solak ve Şahin Satan yaralandı. Yaralılar, olayın duyulması üzerine haber verilen sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavgada yaralanan Hacı Alan'ın sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu bildirildi. Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane acil servisi

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Ambulanstan indirilen yaralılar

- Genel ve detay yaralılar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber- Kamera: Mustafa UFAK-HİLVAN / ŞANLIURFA,()



