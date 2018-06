DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BOZDAĞ: YUNANİSTAN’IN TUTUMUNU NOT ETTİK

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye, terörle mücadelesinden, Yunanistan adli makamları, Türkiye aleyhine karar aldı diye vazgeçecek değildir. FETÖ’cü teröristlerle de mücadele etmekten vazgeçecek değildir. Biz, FETÖ terör örgütü ve bunların teröristleriyle, yurt içi ve yurt dışında, etkin ve kararlı mücadelemize, devam edeceğizö dedi.

Memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, Yunanistan’ın darbecileri 90 kişi ile korumaya alması ve Türkiye’yi NATO’ya şikayet etmesi konusunda şunları söyledi:

“Komşuluk hukukuna, aramızdaki uluslar arası hukuka aykırı bu davranışlardan, fevkalade rahatsızız. Türkiye, Yunanistan’ın yaptığı işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bizim bunları not ettiğimizi, Yunanistan’ın da bilmesinde yarar vardır. Bu konunun NATO ile bir alakası yok. Başka yerlerle de alakası yok. İki ülke arasındaki bir konuda başkalarının müdahil olmasına imkan veren bir hukuki yolda, benim bildiğim kadar yok. Bu iki ülke arasında bir konu. Yunanistan adli makamları zaten kararını verdi. Adli makamlar karar verdi ama Türkiye, terörle mücadelesinden, Türkiye’nin aleyhine Yunanistan adli makamları karar aldı diye vazgeçecek değildir. FETÖ’cü teröristlerle de mücadele etmekten vazgeçecek değildir. Biz, FETÖ terör örgütü ve bunların teröristleriyle, yurt içi ve yurt dışında, etkin ve kararlı mücadelemize, devam edeceğiz. Buna Yunanistan’ın da, başka bir ülkenin kendi egemenlik alanı içerisinde, dilediği gibi tavır koyma hakkı olabilir. Amam bizim terörle mücadelemizi engellemez bu. Terörle mücadelemize devam edeceğiz. Yunanistan’ın bu tutumunu da Türkiye olarak not ettik.ö

MÜSLÜMANLARI PROVOKE ETMEK İSTİYORLAR

Hollanda’da ırkçı bir örgütün, cami önünde domuz eti pişirme eylemine izin veren Hollanda hükümetini yasaları gereği göreve davet eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada bir provokasyon olduğu çok açık. Hollanda’da ki, Türk toplumunu, Müslümanları, provoke etmek isteyen bir aşırı grubun olduğu çok açık. Müslümanların bu konuda ki tutumu, bu konuya bakışı çok nettir. Böyle bir noktada, getirip tam onların kapısının önünde, mangal partisi yapmak çok açık bir şekilde, Türk toplumunu da, Müslümanları da provoke etmektir. Tabi, bu aşırı örgüt bunu yapıyor. Ama burada düşündürücü olan Hollanda hükümetinin, bu aşırıcıların yaptığı, bu düşmanlığa, bu provokasyona izin vererek destek olmasıdır. Toplumsal barış, ülke içerisinde, huzur ve güveni korumak, evvela hükümetin görevidir. Bunu bozmak isteyenlere karşı hükümet, tavır geliştirmek ve onları engellemekle mükelleftir. Bildiğim kadarıyla Hollanda hükümetinin de, Anayasa ve yasaları gereği, bu görevi vardır. Ama maalesef, hükümet bu görevini tam yerine getirmemiştir. Aksine, aşırıcıların provokasyonuna izin vermiştir. Buradan Hollanda hükümetini Türk toplumunu korumaya, onlara karşı suç işleme eğiliminde olanları engellemeye davet ediyorum.ö

TERÖRLE MÜCADALE EDİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Kandil’e yönelik başlatılan operasyonu seçim yatırım olarak değerlendirmesine cevap veren Bozdağ, şunları ifade etti:

“Terör örgütleri nerede olursa olsun, teröristler nerede olursa olsun, Türkiye için hedef ve tehdittir. Türkiye terör örgütlerini, teröristleri inlerinde imha etme politikasını kararlı bir şekilde sürdürecektir. Yurt içinde yurt dışında nerede olursa olsun onları bulduğunda etkisiz hale getirmek için bizim güvenlik güçlerimiz, bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktadır. Bundan sonra da kullanacaktır. Irak’ın kuzeyinde terör örgütünü etkisiz hale getirmek, sınırımızın dışından, içine yönelen terör tehdidini sınır dışında karşılama, terörle mücadelemiz bakımından son derece önemlidir. Kandilden terör örgütünün yönetildiğini hepimiz biliyoruz. Oradan Türkiye’ye terörist sokulduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman bizim oralara karşı tedbir almamızda doğal hakkımızdır. Biz bunu yapıyoruz. Uluslararası hukukta Türkiye’nin bu anlamdaki adımlarını atmasına hak vermektedir. Bizim burada şaşırdığımız şey şu: Biz terörle mücadele ediyoruz, biz ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ diyoruz, CHP den ses geliyor. ‘Afrin’e gireceğiz temizleyeceğiz’ diyoruz, ‘aman girmeyin’ diye CHP’den ses geliyor. ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ diyoruz. ‘Aman yapmayın’ diye ses gene CHP’den geliyor. İşte kandil ve PKK ile mücadele ediyoruz. ‘Operasyon’ diyoruz. Ses yine CHP’den geliyor. Bizim şaşırdığımız bu. Biz terörle mücadele ediyoruz ama bu mücadele sırasında ses CHP’den geliyor. Neden CHP terörle mücadeleden rahatsız oluyor. Kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye, seçim var diye terörle mücadelesini yavaşlatacak, zayıflatacak veya bu mücadeleden vaz geçecek bir ülke değildir. Her şart altında bizim terörle mücadelemiz devam edecektir. Bunu seçimle de hiçbir alakası yoktur. Türkiye dün terörle mücadele yaparken seçim mi vardı? Halk oylaması sırasında terörle mücadele ederken o zaman seçim var diyorlar mıydı? Demiyorlardı. Ama şimdi seçim var. Aman terörle mücadeleyi durdurun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Terörle mücadele devam edecektir. CHP istediği kadar sesini yükseltsin. Biz, onların hamiliğini yaptıkları teröristleri etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz.ö

İZMİR'DE, ÇÖP KONTEYNERİNDE ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir çöp konteynerinde, büyük bölümü kalaşnikof tüfekler için olan, çok sayıda mermi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Gaziemir'in Atıf Bey Mahallesi 56 Sokak'ta bulunan esnaf, bugün çöp atmaya gittikleri konteynerde, kalaşnikof ve diğer otomatik tüfeklere ait çok sayıda mermi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konteynerde bir süre inceleme yaptı. Mermilerin kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Buluntu mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

CAMİLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ANTALYA'da girdiği camilerde ibadet ediyor gibi davranıp hırsızlık yapan B.R.İ. (38), polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içinde kent merkezi ve Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde bulunan cami ve işyerinden hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Camilerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin mescide girip namaz kılıyor gibi davrandığını, ceketlerin ceplerindekileri ve sadaka kutusunu çaldığını belirledi. Eşkal üzerinden çalışmalarını sürdüren ekipler, çok sayıda suçtan sabıkası bulunan B.R.İ'nin, harabe binalarda kaldığını tespit etti. B.R.İ operasyonla yakalandı.

VAN'DA 61 KİLO 250 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözalıtna alındı.

