DHA YURT BÜLTENİ-9

1)MUHARREM İNCE’NİN ANNESİ ZEKİYE İNCE: “OĞLUMLA SİYASET KONUŞMAM"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Annesi de bu yalandan rahatsız" sözlerine tepki gösterdi. Zekiye İnce, “Öyle bir şey yok. Ben Erdoğan’ın da öyle bir şey dediğini duymadım. Kendim duymadım ama söylediler böyle böyle dedi diye. Oğlumla hiç konuşmadık. Biz zaten hiçbir zaman siyaset konuşmayız" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini kurmadan önce ABD’ye gidip Fethullah Gülen’den icazet aldığını söylemesinin ardından, Erdoğan da bu iddiaya, “Çok muteber bir annesi var, annesi de bu yalanlardan rahatsız" ifadesini kullanarak cevap verdi. Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce de oğlu ile bu konuyu hiç konuşmadığını söyledi. Yalova’nın Elmalık Köyü’nde yaşayan Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce, “Öyle bir şey yok. Ben Erdoğan’ın da öyle bir şey dediğini duymadım. Kendim duymadım ama söylediler böyle böyle dedi diye. Oğlumla hiç konuşmadık. Biz zaten hiçbir zaman siyaset konuşmayız Muharrem’le. Çünkü çok görüşemeyiz. Geliyor anca benim halimi hatırımı soruyor. İyi misin odunun bitti mi diye soruyor. Bizim zaten hiçbir zaman siyaset konuştuğumuz yok. Ben onun siyasetine karışmam. Bana gelip Erdoğan böyle böyle dedi diyen oldu ama niye rahatsız olayım ki. Kötü söz sahibinindir" dedi.

Birçok gazetecinin kapısını aşındırdığını da söyleyen Zekiye İnce, “Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Böyle unvan gibi şeylere alışık değiliz biz ama tabi evladın hatırı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yoksa ben böyle konuşup kendimi millete göstermem ama evladım için öl deseler ölürümö diye konuştu.

Görütü Dökümü

----------------

Zekiye İnce ile röp

Zekiye ince evinin bahçesinde

Detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()-

================================================

2)DEMİRTAŞ'TAN YAKINLARINA TELEFONDA SEÇİM KONUŞMASI

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, haftalık 10 dakika süren telefon görüşmesinde, eşi Başak Demirtaş ve evde bulunan diğer yakınlarıyla konuştu. Yakınlarına kısa bir seçim konuşması yapmak istediğini belirten Demirtaş, "Hep birlikte el ele verip, geleceğin demokratik Türkiye'sini, mutlu ve özgür yaşamı inşa edebiliriz" dedi. HDP Genel Merkezi'nce, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın haftalık 10 dakika süren telefon görüşmesinde yakınlarına yaptığı konuşmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki evine annesi, babası, kardeşleri, enişteleri ve yakınlarının gelmesiyle başlayan görüntüler, Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aramasıyla devam ediyor. Demirtaş, evde bulunan yakınlarına kısa bir seçim konuşması yapmak istediğini belirterek, sözlerine başlıyor. Cezaevinde 20 aydır tutulduğunu kaydeden Demirtaş, "Benim durumum sadece bir örnektir. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz" diye konuştu. Demirtaş, şunları söyledi:

"Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil, hizmetkarı olmaktır. Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak mutsuzluğu, yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil, buna mecbur ya da mahkum değiliz. Şimdi hep birlikte el ele verip, geleceğin demokratik Türkiye'sini, mutlu ve özgür bir yaşamı inşa edebiliriz. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak, birlik içinde çözebiliriz."

Demirtaş, "Şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Haydi birlikte yapalım, birlikte kazanalım" diyerek, sözlerini tamamladı.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/

==================================================

3)SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: KÜRT MESELESİ, EN AZ DÖRT DEVLETİ İLGİLENDİREN VE ETKİLEYEN BİR DERİNLİĞE SAHİPTİR

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kürt meselesinin sadece Türkiye'nin bir meselesi olmadığını, İran, Irak ve Suriye'de önemli oranda Kürt nüfusu olduğunu ve bu itibar ile Kürt meselesinin en az dört devleti ilgilendiren ve etkileyen bir derinliğe sahip olduğunu söyledi.Diyarbakır'da, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)'ın organize ettiği, "Tigris Diyalogları" programı kapsamında bir otelde düzenlenen programda önce konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra davetlilerin sorularını yanıtladı. SP lideri Karamollaoğlu, hazırladıkları Kürt raporundan bölümler okuyarak, "Kürt Meselesi, ülkemizin en önemli ve en hayati meselelerinden biridir. İsimlendirilmesinde bile ittifak edilemeyen bu büyük mesele, gelinen noktada ülkemizin bir meselesi olmaktan öte daha kapsamlı ve geniş bir boyut kazanmıştır. Çözüm için doğru teşhis ve yol haritası belirlenemediği için her dönemde varlığını devam ettirmiş ve bununla ilgili kalıcı ve kapsamlı bir çözüm maalesef ortaya konamamıştır. Mesele bir çözüme kavuşturulamadığı için de daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bölgesel gelişmeler ve küresel dinamikler göz önünde bulundurulduğunda, Kürt Meselesi'nin hak ve adalet ekseninde ivedilikle bir çözüme kavuşturulması ülkemiz ve bölgemiz üzerinde emelleri olan emperyalist güçlerin oyununu bozacaktır" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı, ulus-devlet yaklaşımları, siyasal rejimler ve topluluklar üzerinde önemli değişimlere neden olduğu, bunun neticesinde coğrafyamızın yeni çatışmalara sürüklendiğini söyledi. Bu durumun, inanç, tarih ve kültür gibi tüm paydaş bağları tahrip ederek zenginliğimiz olan farklılıklarımızın çatışma ve kavga üzerinden şekillenmesine sebep olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Tarihsel süreç içerisinde Kürtlerin temel haklarının inkâr edilmesi ve adeta asimilasyona maruz kalması, etnik problemleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sosyo-ekonomik olarak geri bırakılması da kalkınma sorununu ortaya çıkarmıştır. Hem kimlik, hem de ekonomik geri bırakılmışlık terör örgütünün istismar edebileceği bir zemin oluşturmuş ve meseleyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bölge halkı bu süreçte çok ciddi mağduriyetler ve acılar yaşamıştır. 1980 darbe sürecinde ve devamında Diyarbakır Cezaevi'nde uygulanan insanlık onurunu zedeleyen işkence hadiseleri, 90'lı yıllarda Diyarbakır-Lice'de ve Şırnak'ta yapılan zulümler, köy baskınları ve yapılan işkenceler, köylerin boşaltılması, faili meçhul cinayetler, akıbeti belli olmayan kayıplar telafisi çok zor yaralar açmıştır. Son dönemlerde yaşanan Uludere (Roboski) katliamı bu yarayı daha da derinleştirmiştir" diye konuştu. SP lideri Karamollaoğlu, 2013 yılında, başlatılan çözüm sürecine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ÇÖZÜM SÜRECİ, BAŞARISIZLIK İLE SONUÇLANMIŞTIR"

"Bu meselenin çözüme kavuşturulması ümidi ile 2009 yılında 'Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci' olarak başlatılan ve 2013 yılı başlarında 'Çözüm Süreci'ne dönüşen bir süreç yaşanmıştır. Ancak, 'Çözüm Süreci'; plansızlık, yol haritası yoksunluğu, temel insani hakların pazarlık konusu yapılması, ortak paydaların yeterince değerlendirilememesi, muhatap yelpazesinin genişletilememesi, mevcut muhatapların tutarsızlıkları, sürecin iyi yönetilememesi, güvenlik zafiyetleri, Suriye politikalarındaki öngörüsüzlük ve stratejik yanlışlar gibi pek çok hata sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. AK Parti'nin daha fazla oy kazanma, örgütün ise alan kazanma hırsı çözüme odaklanmaya mani olmuştur. Sonuç itibari ile toplumda umut oluşturan bu sürecin başarısızlıkla sonuçlanması, meseleyi iyice derinleştirmiş ve içinden çıkılması zor bir hale getirmiştir. 6-8 Ekim Kobani Olayları ile büyük bir yara alan Çözüm Süreci, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nden bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nitelemesiyle 'buzdolabına kaldırılmış' tır. Süreç sonrası meydana gelen birçok saldırı ve patlama hadisesi ile yeniden bir kaos ve çatışma ortamı oluşmuştur. Çözüm Süreci'nin sona ermesi ile birlikte tekrar başlayan çatışmalar şehir merkezlerine taşımış ve şiddet artmıştır. Bunun neticesinde, bölgedeki vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamış, yüzlerce şehit verilmiş, birçok insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış, şehirler yıkılıp harap olmuştur."

"KÜRT MESELESİ, EN AZ 4 DEVLETİ İLGİLENDİREN DERİNLİĞE SAHİPTİR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Kürt Meselesi sadece ülkemizin bir meselesi değildir. İran, Irak ve Suriye'de önemli oranda Kürt nüfusu vardır. Bu itibarla Kürt Meselesi, en az dört devleti ilgilendiren ve etkileyen bir derinliğe sahiptir. Bu ülkelerde yaşayan Kürtlerin birbirleri ile akrabalık bağları, komşuluk münasebetleri ve ticari faaliyetleri olduğu gibi, aynı zamanda aralarında sınırlar, tel örgüler ve duvarlar da vardır. Arap Baharı ile Irak'ta ve Suriye'de yaşananlar, meselenin Türkiye sınırlarını aşan boyutunun ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Gelinen noktada Kuzey Irak'taki gelişmeler ve referandumun Kuzey Suriye'de ABD desteği ile PYD tarafından federatif bir yapının oluşturulma çabaları kalıcı çözümü zorlaştırmıştır. Bölgemizde oynanan oyunları dikkate almadan politika oluşturmak orta ve uzun vadede kalıcı bir çözümü zorlaştırabilir. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin bir araya gelerek meseleye hak, adalet ve kardeşlik çerçevesinde bir çözüm üretmeleri, emperyalist ülkelerin oyununu bozacak ve tüm halkların barış ve huzura kavuşmasına vesile olacaktır"diye konuştu.

Saadet Partisi'nin Kürt meselesine yaklaşımını da anlatan Karamollaoğlu, meselenin çözümünün, farklılıkları koruyarak birarada yaşamaktan geçtiğini söyledi. Kürt meselesinin kısa vadede çözümek için de Kürt nüfusunun yaşadığı İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin biraraya gelmesiyle mümkün olabileceğini savunan SP lideri Temel Karamollaoğlu, çözüm önerilerini detaylı olarak anlattı. Karamollaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kürt Meselesi'nin çözümünde Türkiye tarihi bir dönemeçte bulunmaktadır. Bu meselesinin çözüme kavuşturulması, ülkemiz ve bölgemiz açısından, büyük önem taşımaktadır. Zira sınırlarımızda yaşanan gelişmeler meselelerimizi kendi içimizde çözemediğimiz takdirde her türlü dış manipülasyona açık bir hedef konumuna gelmemize neden olacaktır. Nitekim bir taraftan komşularımızın toprak bütünlüğü bozulmuş, Irak ve Suriye'de devlet otoritesi kaybolmuşken, diğer taraftan Siyonizm'in bölge üzerindeki emelleri ve hamleleri devam etmektedir. Bunun için öncelikle Kürtleri ötekileştiren yaklaşımlardan kaçınılarak, onları kucaklayacak bir söylem ve eylem geliştirilmelidir. Sonrasında ise bölge ülkeleri ve diğer aktörler ile bir araya gelinerek meseleye hak, adalet ve kardeşlik çerçevesinde bir çözüm üretilmelidir. Bu çerçevede, Türkiye'ye önemli görevler düşmektedir. Türkiye, Batılı güçlerin müdahalesine izin ve fırsat vermemeli, inisiyatif almalı, geçmiş birikim ve deneyimlerinden istifade ile birleştirici rolünü iyi kullanarak İran, Irak, Suriye gibi aktörleri de dâhil edeceği bölgesel birlikteliklere öncülük etmelidir. Bunların temini küresel emperyalist ülkelerin oyununu bozacak ve tüm halkların kurtuluşuna vesile olacaktır. Gerekli adımlar atılmadığı müddetçe, yaşanan her bir hadise bölgemizi daha da büyük kaosa sürükleyecek, yeni ayrılıklara sebebiyet vererek emperyalizme hizmet edecektir. Şüphesiz ki çözüm, etnik ve mezheplere dayalı yeni mikro devletler kurmak, coğrafyamızı yeni parçalara ayırmak değil; mevcut parçalanmışlıkları da gidererek daha büyük bir birlikteliğe doğru yol almaktır."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Toplantının yapıldığı salonu

- Toplantıya katılanlar

- Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi

- Karamollaoğlu'nun konuşması

- STK temsilcilerinin konuşması

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

=============================================

4)BAKAN GÜL: GENÇLERE GÜÇLÜ TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar. Biz de çok çalışarak, gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen seminere katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Gül, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği bir Türkiye olduğunu söyledi. Gençlere güçlü Türkiye bırakmak istediklerini belirten Bakan Gül, "İstikrar ve huzur içerisinde yaşayan 80 milyon Türk vatandaşı, güçlü, büyük ay yıldızlı bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti var. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Bütün bunları gençlerimiz için hazırladık. Bizim görevimiz gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak. Sizin göreviniz de aldığınız emaneti daha güzel bir şekilde sizden sonrakilere bırakmak. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hükümetlerimiz döneminde gençlere çok büyük önem verdik" diye konuştu.

Siyasette de gençlerin önünü açtıklarını ve seçilme yaşını 18'e indirdiklerini dile getiren Bakan Gül, "Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Sadece sınava odaklanın, geleceğiniz ile ilgili endişe etmeyin. Çünkü biz sizin için size daha güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Programa katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB

=============================================

5)FETÖ ŞÜPHELİLERİNİ YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEYEN 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

EDİRNE'de aralarında 'Askeri Casusluk Davası' kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt'unda bulunduğu 11 FETÖ şüphelisini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen biri kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak, kaçakları yasa dışı yollardan sınırdan geçirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta adım adım izlenen şüphelilere polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde İstanbul'dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ikinci operasyonda 'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasının mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt ve aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.

FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmakla suçlanan biri kadın 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Elleri önden kelepçelenen şüpheliler ifadeleri için savcılığa sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

=================================================

LÖSEMİ HASTASI EMİR'E CAN OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER (ek)

6)ANNE ŞEREMET: ZOR BİR SÜREÇ

Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'in (7) annesi Nevin Şeremet, oğluna gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre için başlatılan kampanya destek olanlara teşekkür etti. Anne Şeremet, ‘Bağışçı sayısı ne kadar artarsa bizim de ümitlerimiz o kadar artacak" diyerek herkesi bağışçı olmaya da davet etti. Sabır ve ümitle beklediklerini belirten anne Şeremet, “Lösemi maalesef günümüzde çok yaygın. Maalesef çocuklarımızda daha sık görülen bir hastalık. Tedavi süresi oldukça uzun ve sancılı. Anne baba ailesi ve çocuk için anlatılamayacak kadar zor bir süreç. Bu süreçte bazen her şey yolunda gidebiliyor, bazen de yolunda gitmeyen durumlar olabiliyor. Bu durumda ilik nakline ihtiyaç duyuluyor. Şu an biz de o aşamadayız. İlik nakli olması gerekiyor oğlumuzun. Bunun için tek kaynak insan. Bizler ne kadar çok gönüllü kök hücre bağışçısı olursak Emir ve Emir gibi bekleyen hasta çocuklarımız bir an önce sağlıklarına kavuşur diğer çocuklar gibi olması gereken yerlerde bahçelerde okullarında olurlarö dedi.

‘BAHÇELERDE OYNAMAK İSTİYORUM’

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavisi süren mini Emir ise "Biz güçlüyüz herkes bağış yapsın. Herkes gibi bahçelerde oynamak istiyorum" ifadesinde bulundu.

İLÇE SAKİNLERİNDEN ÇAĞRI

Öte yandan ilçede konuşlandırılan seyyar Türk Kızılay'ı aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışlarıyla kampanyaya desteklerini sürdürdürken, ilçe sakinleri ise ilk gününde 700 kişinin sıraya girip 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yaptığı kampanyanın 3 gün daha sürecek olmasından ötürü herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Anne Şeremet ile hastanede röp

Emir Şeremet görüntü

Ardeşen bağış aracı görüntüler

İlçe sakinleri röp

Detaylar

Haber Kamera: ALEYNA BAYRAM-ADEM AKATİN/

=======================================================

7)SİLAHLI YARALANMA SONUCU ÖLEN ASKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yaparken terhisine 55 gün kala ateşli silahla yaralanma sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Atilla Abatay (21) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan er Atilla Abatay, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası acı haber Abatay'ın babası İsmail ile annesi Özgül'e verildi. Ailesi acı haber sonrası gözyaşı döktü. 5 kardeş olan ve terhisine 55 gün kaldığı öğrenilen Abatay'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi. Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Abatay'ın yakınları, rütbeli askerler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının Atilla Abatay'ın cenazesi ardından Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Cenaze namazı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 2 Dakika 01 Saniye / 228MB

=======================================

8)EVDE TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP'te, Aykut Diri (30), kardeşiyle yaşadığı evde tabancayla başına ateş açarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Seferpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce aşçılık yaptığı işyerinden ayrıldığı ve depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Aykut Diri, kardeşinin işe gitmesinin ardından yalnız kaldığı evde tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekipler Aykut Diri'nin öldüğünü belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Aykut Diri'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,()

==================================================

9)TACİZ İDDİASIYLA TABANCAYLA VURULAN KİŞİ ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta dün Kadir I.'nın (46), kızını taciz ettiği iddiasıyla lokantada çekiçle vurup, tabancayla ateş ederek yaraladığı Tamer Çetin (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında meydana geldi. Tamer Çetin, iddiaya göre Kadir I.'nın kızını telefonla ve sosyal medya hesaplarından taciz etti. Genç kızın olumsuz yanıt verdiği Çetin, iddiaya göre baba Kadir I. ve bazı yakınlarına da mesaj attı. Duruma öfkelenen Kadir I., İstanbul'da yaşayan ve zaman zaman Kahramanmaraş'a gelen Tamer Çetin'i aradı ve lokantada olduğunu öğrenince yanına gitti.

KAMERALARA YANSIDI

Kadir I., burada yemek yiyen Tamer Çetin'in ayaklarına doğru ruhsatlı tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. İş yerinin güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda Çetin, sandalyeden yere düştü. Kadır I., daha sonra, yanındaki çekiçle Tamer Çetin'e vurmaya başladı. Bu sırada olayı duyan vatandaşlar Tamer Ç.'yi linç etmek istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, vatandaşları güçlükle sakinleştirirken, Tamer Ç., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tamer Çetin, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Kadir I., polisteki sorgusunda Tamer Çetin'i kızını taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Sorgulaması tamamlanan şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Kadir Işık'ın Tamer Çetin'e ateş etmesi

- Çetin'in yere düşmesi

- Işık'a yalvarması

- Işık'ın Çetin'e çekiçle vurması

- Çetin'in lokantandan çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Toplanan kalabalık

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB, 67 MB

=================================================

10)BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

DÜZCE'de, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin arkasında ters dönen hayvanın ise ayakları kırıldı.Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Şaziye Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ufuk Çiftçi idaresindeki 54 B 5582 plakalı 1 büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ufuk Çiftçi ile yanında bulunan Özcan Gelberi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvanın bacakları kırıldı. Kasada bulunan büyükbaş hayvanı polis sakinleştirmeye çalıştı. Hayvanın kesileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Olay yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

Kamyonetten görüntü

Polis hayvanı sakinleştirirken görüntü

Detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()