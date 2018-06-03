DHA YURT BÜLTENİ-9

Asker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit oldu/EK

UZMAN ÇAVUŞ ERGİN TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28), memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Askeri uçakla getirildiği Trabzon Havalimanı’ndan baba Ahmet, anne Aynur, kardeşleri ve yakınları tarafından alınan şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin için Eynesil ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede metanetini koruyan baba Ahmet Ergin ile şehidin kardeşleri, taziyeleri kabul ederken, acılı anne Aynur Ergin ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak gözyaşı döktü. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkan vekili Hayati Tokez, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve askerlerin katıldığı cenaze namazının ardından şehit Ergin’in naaşı İshaklı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin tören alanına gelişi

-Yakınlarının ağlaması

-Cenazeden görüntüler

-Şehit ailesinden görüntüler

-Bakan Canikli'den görüntüler

-Cenaze namazı kılınışı

-Tabutun omuzlarda taşınması ve detaylar

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA:Osman ŞİŞKO/ GİRESUN,()

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PKK'nın Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu öldürüldü

Tunceli'de, dün düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten birinin, terör örgütünün sözde Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu 'Kurtay Rojava' kod adlı Suriyeli Kaniar Müslim olduğu belirtildi. Eylem hazırlığındaki teröristlerin Tunceli - Erzincan karayoluna tuzakladığı 250 kiloluk patlayıcı da bulunarak etkisiz hale getirildi.

Tunceli kırsalında, gözetleme, keşif ve pusu faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Uzuntarla köyü kırsalında bir grup teröristi tespit etti. Tunceli- Erzincan karayoluna doğru ilerleyen terörist grubun eylem yapacağını değerlendirilerek, bölgeye hava operasyonu düzenlendi. Malatya Erhaç Hava Üssü'nden kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Bombardımanda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin cesetleri, Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YOLA TUZAKLADIKLARI PATLAYICI BULUNDU

Operasyonun ardından bölgede arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, öldürülen PKK'lı teröristlerin karayolundan geçen askeri araçlara yönelik saldırı düzenlemek için yola döşedikleri 250 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcıyı buldu. Pah Köprüsü yakınlarında, menfeze tuzaklanan patlayıcı, yol çift yönlü trafiğe kapatılarak etkisiz hale getirildi.

DOZER OPERATÖRÜNÜ ŞEHİT ETMİŞLER

Yapılan araştırmada, öldürülen teröristlerden birinin, yaklaşık 15 yıldır örgüt içinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu, 'Kurtay Rojava' kod adlı Kaniar Müslim olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:"Tunceli kırsalında 2 Haziran 2018 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen 7 terör örgütü mensubu teröristin, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde Doğu cephesi merkez gücü sorumlusu Kurtay Rojava kod adlı Kaniar Müslim isimli teröristin de bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen terörist grubun, 21 Nisan 2018 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda dozer operatörümüz Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve sığınak içerisinde; 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 203 adet kaleşnikof mühimmatı, 11 adet bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 milimetrelik mühimmat, 5 adet el bombası, 14 adet şarjör, 2 adet kırık el dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Görüntü Dökümü

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-El yapımı patlayıcının imha edilme anı

-Genel ve detay



Haber: TUNCELİ, ()

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Fatma Şahin: Akşener'den özür bekliyorum

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, miting sonrası İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yolunun hafriyat kamyonuyla kesildiği iddialarına tepki gösterdi. Şahin, "Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün kentte yaptığı miting sonrası konvoyuyla Osmaniye'ye giderken, Muammer Aksoy Bulvarı'nda güvenlik önlemleri kapsamında yolda hafriyat kamyonu bulunmasına tepki göstermişti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, bugün aynı yerde basın mensuplarına açıklama yaptı. 16 yıldır her mitingde önlemler alındığını belirten Şahin, Akşener'den Gaziantepliler ve şahsı için özür beklediğini söyledi. Yolun güvenlik önlemi kapsamında kapatıldığını dile getiren Şahin, Akşener'in sözlerine tepki gösterip, şunları söyledi: "Sayın genel başkan bu mekana gelerek kamyonun önünde eksik ve yanlış bilgiyle daha öncesini bilmeden şahsımı ve sayın valimize 'Yazıklar olsun' diye açıklama yapıyor. Daha önemlisi 'Türkiye'de hakkaniyet, adalet, nezaket kalmamıştır' diyor. Maalesef İçişleri Bakanlığı yapmış, güvenlik meselelerinde daha önce söz sahibi olmuş bir genel başkanın şehrimize gelerek yanlış bilgiyle şehrimizi üzmesinden halkımıza verdiği demeçlerin rahatsızlığından dolayı bugün burada bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Ben 16 yıldan beri siyasetçiyim, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çok miting yaptık. Burası şehrin merkezi olduğu için miting yaparken emniyet güçlerimiz, trafik düzenlemesini yapmak için tam bu hatta tedbir alınır. Can güvenliği için araç trafiği durdurulur. Yaya trafiği açılır. Miting güvenliği için 16 yıldır uygulanan bir rutindir. En son yapılan mitinglerde olduğu gibi sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretlerinde fotoğraflarımız var. Biz sayın genel başkanın açıklamalarından sonra valilik ve belediye olarak bu durumun böyle olmadığını açıklamamıza rağmen bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basına 'Kamyon engeli, Akşener'e kamyon ayıbı' diye manşetten vererek, yeniden Türkiye'de bir mağduriyet yaşatılmaya çalışıldığını ve siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum. Kadın genel başkan olarak kadın belediye başkanına eksik bilgiyle 'Yazıklar olsun' diye gelip, buradaki şoförü kendi korumalarıyla hakaret ederek, indirmeleri şoförün 'İşimi yapıyorum' demesine rağmen 'Yavaş ol, hiç kımıldama' deyip, şoföre hakaret eden genel başkanla karşı karşıyayız. Ülkem ve ülkemin siyaseti adına üzülüyorum. Sayın genel başkanı bu konuda Gaziantep halkından ve şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık. Tamamen kendi emniyeti ve daha rahat ortamda miting yapabilmesi için kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlere karşı 'Yazıklar olsun' diyerek bize hakaret etmesini kınıyorum. Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hafriyat kamyonu

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

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Kars’ın Derecik köyünü sel vurdu

Kars'ın merkeze bağlı Derecik köyünde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Köydeki 3 göletten biri yıkılırken, bazı ev ve ahırlarda ise hasar oluştu.

Kars'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Subatan yolu üzerindeki Derecik köyünde, 3 göletten biri, sel suları nedeniyle yıkıldı. Gölet suyunun taşması sonucu çevredeki araziler sular altında kaldı. Derecik köyünden geçen derede de taşkın oluşunca bazı ev ve ahırlara su doldu. İhbar üzerine AFAD ekibi, gece saatlerinde köye gelerek, incelemelerde bulundu. AFAD İl Müdür Oktay Aygan öncülüğündeki ekip, bölgede inceleme yaptı. Can kaybının olmadığı köyde bazı evlerde hasar meydana geldi. Derecik köyümüm muhtarı İsmet Kanbay, köyde 3 gölet bulunduğunu, göletlerden birinin sel suları nedeniyle yıkıldığını, dereden taşan suların da bazı ev ve ahırlara dolduğunu söyledi. İl Özel İdaresi ekibi de köye gelerek, gölet civarında inceleme yaptı. Ekiplerin ayrılmasından sonra köyde, yeniden sağanak etkili oldu. Bulanık köyü civarından gelen sular, taşkınlara yol açtı. Subatan yolu üzerinde, yakın zamanda meydana gelen selde mahsur kalan 3 kişilik ailenin bulunduğu çiftlik, bugün de sular altında kaldı. Özel idare ekiplerinin önceki gün aldığı önlem sayesinde çiftlikte, bu kez hasar oluşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Derecik köyü muhtarı İsmet Kanbay’ın AFAD ekiplerine bilgi vermesi

-Köyde inceleme

-Gündüz yeniden gelen sel ve detaylar

-Subatan yolu üzerindeki çiftlik

485 MB - 4 DK 57 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Hakan Çavuşoğlu: 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir eşiktir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kendi seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, büronun ve 24 Haziran seçiminin hayırlar getirmesini temenni etti. Teşkilat mensuplarıyla birlikte insanlara ulaşmak için günlerdir sahada olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, partisinin gelecek vizyonunu millete anlatmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Sahada karşılaştıkları atmosferin kendilerini 24 Haziran'a ilişkin olarak umutlandırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kaldığı yerden, ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır" dedi.

"BENCE TÜRKİYE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDE"

AK Parti'nin iktidara geldiği tarihten itibaren millete hep yeni gelecek vaat ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Milletimizi ve ülkemizi nasıl daha fazla kalkındırabiliriz, onların refahını ve mutluluğunu nasıl daha fazla artırabiliriz ve ülkemizi bu noktada nasıl daha fazla geliştirebilirizin derdiyle dertlenen siyasi aktörler olarak önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirledik. Türkiye'de bundan sonraki süreçte bir tarafta güçlü meclis olsun bir tarafta güçlü bir yürütme organı yani cumhurbaşkanlığı, ikisinden mürekkep güçlü bir Türkiye olsun. Türkiye bence şu anda tarihinin en güçlü dönemindedir. Çünkü etrafımızda yaşanan olaylara baktığımız zaman özellikle Türkiye'ye dönük olarak projelerin ve siyaset mühendisliklerinin geliştirildiğini, Türkiye'yi adeta teslim almak isteyen kimi oyunlarla, tuzaklarla karşılaştığımızı nazara aldığımızda milletimizle beraber bütünleşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm bunların üzerinden geldi" diye konuştu.

"24 HAZİRAN SEÇİMLERİ TÜRKİYE İÇİN BİR EŞİK"

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir eşik ve kapı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye son 16 yılda her şeye rağmen 3,5 kat büyüdüyse önümüzdeki süreçte 3,5 kat büyümek için artık 16 yıl beklemek gerekmeyecektir. Çünkü Türkiye 16 Nisan'da yapmış olduğu hükümet değişikliğiyle beraber yeni bir faza ve evreye geçmiştir. Daha hızlı ve etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin tamamen kısaltıldığı hatta ortadan kaldırıldığı bir süreçte Türkiye, dijitalleşen Türkiye, teknoloji ve bilgi üreten Türkiye, ürettiği bilgiyi ihraç eden Türkiye, nitelikli ve katma değer sağlayan ürünleriyle daha güçlü, müreffeh ve dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmiş bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, daha sonra partisinin milletvekili adayı Refik Özen'in seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışlara, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. AK Parti Bursa milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla partililer katıldı.



Görüntü dökümü:

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-Seçim bürolarından görüntü

-Hakan Çavuşoğlu konuşma

-Detaylar

Süre 3 dakika 47saniye boyut 424 mb

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,()

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Otomobiliyle dereye uçan sürücü aranıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde otomobiliyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Yücel Öztürk’ü (53) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timleri de geldikleri bölgede, zorlu arazi koşullarında derede arama çalışmalarına katıldı.

Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Yücel Öztürk, 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Yücel Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan otomobil ise halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarıldı. Ekipler, kazada hurdaya dönen otomobilin kayıp sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmasına 3’üncü günde de devam etti. Jandarma ve AFAD ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçurumun olduğu zorlu arazi koşularında kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca kayıp sürücü Yücel Öztürk’ü arıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay

HABER :Adem AKATİN KAMERA: TRABZON,()