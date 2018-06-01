DHA YURT BÜLTENİ 9

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 33 haftalık doğan bebek hastanede yaşam mücadelesi verirken, anne Sezen Alkan gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay, geçen 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalışan Barış Alkan üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan ile tartıştı. Tartışma sırasında Barış Alkan, 4 ve 2 yaşlarında, iki çocuğunun yanında eşi Sezen Alkan'ın dudağını, burnunu, kulağını ve boynunu bıçakla kestikten sonra evden kaçtı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşuları, Sezen Alkan'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alkan'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Sezen Alkan'ın cesedi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan'ın karnındaki bebeği kurtarabilmek için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alındı. Bebek, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi. Anne karnında oksijensiz kaldığı için beyin beyinde etkilenmeye bağlı nöbet geçiren talihsiz bebeğin, organları da zarar gördü.Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda dün sabah eşi yakalandığı sırada otopsisi tamamlanan Sezen Alkan'ın cenazesi ise ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyüne götürüldü. Babası Kutbettin Ateş'in yıllar önce hayatını kaybettiği öğrenilen Sezen Alkan'ın annesi Saime Ateş, kızının cenazesinde ağıtlar yaktı. Ateş ailesinin 12 çocuğundan 7'ncisi olan Sezen Alkan Armutlu köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Güvenlik güçleri tarafından ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkiinde, ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda, saklanırken yakalanan Barış Alkan, sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Barış Alkan, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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7 - Vali, engelli 3 kız kardeşi evlerinde ziyaret etti

ARTVİN Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, kas hastası ve yürüme engelli 3 kız kardeşi evinde ziyaret etti. Vali Doğanay, ailenin üniversite mezunu en büyük kızı Büşra Çelik’e iş talebi için söz verdi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ile eşi Esma Doğanay, Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürüme engelli 3 kız kardeşi, Hopa ilçesi Sugören köyü Zennat Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Vali Doğanay, kas hastası kardeşyer, Büşra (28), Kübra (24) ve Şükriye Çelik (15) ile yakından ilgilendi, anne ve babaları Zübeyha ve İsrafil Çelik çiftiyle sohbet etti. Vali Doğanay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden aile, 2015 yılındaki sel ve heyelanda evlerinin hasar gördüğünü anlattı. Artvin Valiliği olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirten Vali Doğanay, "Devlet olarak tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruzö dedi.

Vali Ömer Doğanay ailenin engelli kızlarının en büyüğü olan Büşra Çelik’in işe yerleştirme talebi üzerine, İş-Kur Müdürü’nü arayarak yardımcı olunması konusunda talimat verdi.

İzmit depremin ardından memleketi Artvin’e göç ettiğini belirten İsrafil Çelik, “Büyük kızım yaklaşık 4 ay önce Artvin Valimiz ile görüşmek için telefonla randevu istedi. Talebimiz hemen karşılandı ve valimiz bizleri makamında kabul etti. Bizlerle çok sıcak karşıladı ve sorunlarımızla yakında ilgilenerek çözüme kavuşturdu. Valimiz bizleri evimizde ziyaret edeceğinin sözünü vermişti. Bugünde çat kapı yaparak evimizde değerli eşiyle birlikte ziyaret etti. Ailece çok mutlu oldukö diye konuştu.

Vali Doğanay'ın eşi Esma Doğanay engelli kız kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valinin ziyareti detayları

Aileden detay

Valininj İŞKUR Müdürünü araması

Detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN-

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8 - Siverek'te ilaçlama çalışması

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, havaların ısınmasıyla belediye ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldı.

Sİverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmaları başlatıldı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde haşerelere ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama ekibi, kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallerde bulunan ev ve ahırlarda ilaçlamanın yaz ayları boyunca aralıksız devam edeceğini belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin çalışması

- İlaçlanan ev ve ahırlar

- Mahalle sakininin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA- ()

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9 - 35 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti

TÜRKİYE’de bulunan Suriyelilerin hem Ramazan ayı ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidişleri devam ederken, çıkış yapanların sayısı 35 bine ulaştı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye’de farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Ramazan ayı ile bayramını yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapıyor. Pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapan Suriyeliler hediyelik eşyalarını da yanlarında götürüyor. 22 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda bu güne kadar gidenlerin sayısı 35 bini buldu. 13 Haziran'a kadar devam edecek çıkışlarda tekrar Türkiye’ye dönüşler 18 Haziran'da başlayacak. Bayrama gidenlerin ise 15 Eylül'e kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Bayramlaşmaya giden Suriyeliler

-Sıra bekleyenler

-Çadırda bekleyenler

-Çıkış yapanlar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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10 - Sokak köpeği, yağmurdar korunmak için mağazaya sığındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aniden yağan yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Köpeğin girip ve çıkışı mağazanın güvenlik kamarasına yansıdı.

İslahiye'de dün öğleden sonra aniden yağan ve yaklaşık 5 dakika süren yağmurdan korunmak isteyen sokak köpeği kapısını açık bulduğu giyim mağazasına girdi. Mağaza sahibi ve çalışanlarının müdahale etmediği sokak köpeği yağmurun dinmesinin ardında tekrardan girdiği kapıda çıkarak gözden kayboldu. Sokak Hayvan dostu mağaza işletmecilerinin şaşkın bakışları arasında sokak köpeğinin mağaza girip, daha sonra çıkması mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mağazanın güvenlik kamerasında yansıyan

- Giyim Mağazası

- Sokak köpeğinin girip ve çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)